FC Bayern, News und Gerüchte: Schweinsteiger fordert WM-Stammplatz für Jamal Musiala

Geht es nach einem Ex-Bayern-Star, muss Jamal Musiala bei der WM im DFB-Team gesetzt sein. Während die Justiz gegen einen ehemaligen FCB-Profi ermittelt und Sadio Mané seinen Favoriten auf den Ballon d'Or genannt hat, bestehen weiter Zweifel an Julian Nagelsmann. News und Gerüchte zum FC Bayern gibt es hier.

FC Bayern, News: Schweinsteiger fordert WM-Stammplatz für Musiala

Bayern-Legende Bastian Schweinsteiger hat sich klar für einen Stammplatz für Youngster Jamal Musiala bei der WM ausgesprochen. "Für mich gehört er ganz klar immer in die erste Elf, weil er Fähigkeiten mitbringt, die wir so nicht haben in der Nationalmannschaft. Mich beeindruckt sehr, wie stark er auch gegen den Ball ist", erklärte Schweinsteiger bei Sport1.

Musiala gewinne "die Bälle in der Defensive und dribbelt dann nach vorne. Er kann drei, vier Spieler ausspielen mit einer Aktion, etwas Besonderes machen, Tore schießen und vorbereiten." Gerenell sei Musiala für Schweinsteiger ein "extrem interessanter Spieler".

Für ein erfolgreiches Turnier des DFB-Teams sei es wichtig, einen funktionierenden Bayern-Block zu haben, der auch im Verein starke Leistungen zeigt. Schweinsteigers Erklärung für die zuletzt teilweise durchwachsenen Resultate in der Bundesliga: "Es wurden einfach in der Offensive viele Chancen vergeben. Oft hatte der gegnerische Torwart einen super Tag, aber die Bayern haben eben auch gegen den Ball in vielen Situationen nicht gut gestanden. Gegen Leverkusen war das schon viel, viel besser. Ich mache mir keine Sorgen."

"Dschungelcamp", E-Jugend & Pokal-Hammer: Ex-FCB-Stars als Trainer © getty 1/39 Xabi Alonso wird neuer Trainer von Bayer Leverkusen. Der frühere Mittelfeldstratege ist nicht der erste ehemalige Bayern-Spieler, der eine Trainerlaufbahn einschlägt. Ganz im Gegenteil: Er ist in bester Gesellschaft. © getty/imago 2/39 Doch die Zweitkarriere an der Seitenlinie verlief mitunter weniger erfolgreich. Um den Überblick zu wahren, zeigen wir die Spieler, die auch nach der Jahrtausendwende noch für den FCB auf dem Feld standen und dann Trainer wurden. © getty 3/39 Daher gehört etwa MARIO BASLER knapp nicht in diese Liste, da er die Bayern im November 1999 verließ. Als Trainer startete er bei der TuS Koblenz und coachte fortan nur unterklassig, seit Anfang 2022 den Kreisligisten Türkgücü Osnabrück. © getty 4/39 XABI ALONSO: War bei Liverpool, Real Madrid und Bayern Denker und Lenker im Mittelfeld und holte Titel en masse. Begann bei Real Sociedad B seine Zweitkarriere, stieg mit seinem Jugendklub in Spaniens 2. Liga auf - und wieder ab. © getty 5/39 ARJEN ROBBEN: Bayerns Wembley-Held ging 2019 nach zehn erfolgreichen Jahren. Als Trainer knüpft er daran an, wenn auch zunächst im Jugendbereich. Als Coach seines Sohnes wurde er 2022 mit Be Quick 1887 aus Groningen gleich mal Meister. © getty 6/39 SANDRO WAGNER: Neben seiner Tätigkeit als TV-Experte treibt der frühere Stürmer und Nationalspieler seine Trainerlaufbahn voran. Aktuell arbeitet er mit Regionalligist Unterhaching am Aufstieg in die 3. Liga. © getty 7/39 ANATOLIY TYMOSHCHUK: Ging 2013 zu Zenit St.-Petersburg. Dort seit 2017 Co-Trainer - unter drei verschiedenen Chefs: Semak, Mancini, Lucescu. Weil er trotz Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine blieb, sperrte ihn der ukrainische Verband auf Lebenszeit. © getty 8/39 IVICA OLIC: Startete 2017 als Co-Trainer Kroatiens unter Zlatko Dalic und wurde bei der WM 2018 Vizeweltmeister. Seine erste Station als Cheftrainer bei ZSKA Moskau endete nach nicht einmal vier Monaten wegen Differenzen mit der Klub-Führung. © getty 9/39 MARK VAN BOMMEL: Einst "Aggressive Leader". Dann Co-Trainer in Saudi-Arabien und Australien. Wurde mit Eindhoven 2019 Vizemeister. In Wolfsburg war nach gut drei Monaten Schluss, u.a. wurde ihm ein Wechselfehler im Pokal zum Verhängnis. © getty 10/39 MIROSLAV KLOSE: Deutschlands Rekordtorschütze sammelte erste Trainererfahrungen im Bayern-Nachwuchs. Seit Sommer 2022 erstmals Chef eines Profi-Teams, hängt mit Altach allerdings im Keller der österreichischen Bundesliga, im Pokal früh raus. © getty 11/39 MARTÍN DEMICHELIS: Übernahm 2019 Bayerns U19, zuvor Co-Trainer beim FC Malaga. Sollte im April 2017 mit Danny Schwarz den Abstieg der Amateure aus der 3. Liga verhindern. Das misslang. Coacht nun den FCB II in der Regionalliga. © getty 12/39 LANDON DONOVAN: Seit 2019 Mitbesitzer, Sport-Boss und Trainer des US-Zweitligisten San Diego Loyal. 2020 wurde das Team zweimal Opfer rassistischer und homophober Beleidigungen. Die Spiele wurden nach Abbruch gegen Loyal gewertet, Playoffs waren futsch. © getty 13/39 TIM BOROWSKI: Strebte nach dem Ende seiner Profilaufbahn 2012 zunächst eine Tätigkeit im Management an. Von 2017 bis 2021 unter Florian Kohfeldt Co-Trainer bei Werder. Zuletzt eher als TV-Experte im Einsatz. © getty 14/39 WILLY SAGNOL: Zunächst kurzzeitig FCB-Scout. Später coachte er Frankreichs U21. Wurde 2016 wegen anhaltender Krise in Bordeaux geschasst. Ab 2017 Ancelottis Co-Trainer beim FCB, nach dessen Aus für ein Spiel Interimstrainer. Coacht seit 2021 Georgien. © getty 15/39 MASSIMO ODDO: Stieg mit Delfino Pescara 2016 in die Serie A auf. Übernahm 2017 Udinese Calcio, ein Jahr später musste er nach elf Pleiten in Serie gehen. Es folgte ein siegloses 7-Spiele-Intermezzo bei Crotone. War bis Sommer bei Drittligist Padova. © getty 16/39 VALÉRIEN ISMAËL: Startete als Jugendcoach von Hannover 96, jetzt bei Besiktas. Bei Wolfsburg und Nürnberg ohne dauerhaften Erfolg. Verließ Apollon Smyrnis nach Drohungen des Klubbosses nach nur einem Spiel. Führte den LASK in den Europapokal. © getty 17/39 ALI KARIMI: Der Iraner trat als Trainer bislang nicht auf großer Bühne in Erscheinung, sondern war für unterklassige Teams wie Naft Novin und Sepidrood in seiner Heimat tätig. Unterstützte zuletzt die Proteste gegen das iranische Regime. © getty 18/39 ROY MAKAAY: Verließ die Bayern 2007 Richtung Feyenoord. War dort in verschiedenen Funktionen als Trainer im Nachwuchs oder Stürmertrainer für die Profis tätig. Seit 2021 Co-Trainer bei den Rangers, die sich diese Saison für die CL qualifizierten. © getty 19/39 MEHMET SCHOLL: Startete 2008 als FCB-Nachwuchscoach, doch seit seinem Aus als Trainer des FCB II 2013 ohne Trainerjob. Wegen seiner Tätigkeit als TV-Experte kam es zu Interessenskonflikten. Eckte auch dort an, Stichwort: "Wundliegen"-Eklat um Gomez. © getty 20/39 TORSTEN FRINGS: Nach ersten Schritten als Bremer Co-Trainer übernahm "der Lutscher" 2017 Bundesliga-Schlusslicht Darmstadt - und stieg ab. Nach gutem Start in Liga 2 ging plötzlich nichts mehr, elf sieglose Spiele besiegelten das Aus. Bis 2021 in Meppen. © getty 21/39 VAHID HASHEMIAN: Der "Hubschrauber" war als Coach bislang kein Überflieger. Begann im Amateurbereich beim SV Halstenbek und beim Niendorfer TSV, später Co-Trainer in der HSV-Jugend. In gleicher Funktion bis September bei Irans Nationalteam. © getty 22/39 NIKO KOVAC: Verbrachte seine Lehrjahre in Salzburg. Nach sechs Spielen als U21-Coach zu Kroatiens Nationaltrainer befördert. Scheiterte in der WM-Vorrunde 2014. Wurde 2018 mit Frankfurt Pokalsieger und beeindruckte damit die Bayern. © getty 23/39 Holte in seinem ersten Jahr das Double, geriet in seinem zweiten Jahr aber zunehmend in die Kritik und war nach einer 1:5-Klatsche bei seinem Ex-Klub Frankfurt als FCB-Coach Geschichte. Auch bei Monaco knirschte es. Startete in Wolfsburg holprig. © getty 24/39 ROBERT KOVAC: Ist ein treuer Begleiter seines Bruders. Seit Niko Kovac 2013 als U21-Nationaltrainer beim kroatischen Verband anfing, war Robert stets als Co-Trainer an seiner Seite. © getty 25/39 MARKUS FEULNER: Ließ seine Karriere 2019 beim FC Augsburg ausklingen und begann auch dort seine zweite Karriere als Trainer. Steckt noch in den Kinderschuhen. Seit Sommer Cheftrainer der U16 des FCA. © getty 26/39 ALEXANDER ZICKLER: Sammelte als Trainer erste Erfahrungen im Nachwuchsbereich von Red Bull Salzburg. Fand schließlich als Co-Trainer von Marco Rose seine Rolle. Folgte ihm dann auch nach Gladbach, zum BVB und nun nach Leipzig. © imago images 27/39 CARSTEN JANCKER: Führte den SV Horn 2018 in die zweite österreichische Liga. Weil er dort kaum über den letzten Platz hinauskam, musste Jancker recht bald gehen. Coacht seit 2021 den österreichischen Drittligisten DSV Leoben. © getty 28/39 ANTONIO DI SALVO: Bestritt nur sechs Bundesligaspiele für die Bayern, war dann Assistenztrainer der FCB-U17, ehe er 2013 zum DFB wechselte. Übernahm 2021 von Stefan Kuntz den Job als U21-Nationaltrainer - und will bei der EM 2023 den Titel verteidigen. © getty 29/39 MICHAEL WIESINGER: Führte Ingolstadt 2010 in die 2. Bundesliga, verpasste mit Elversberg 2017 knapp den Drittliga-Aufstieg. Coachte kurzzeitig auch Nürnberg in der Bundesliga. Nach glücklosem Intermezzo in Uerdingen seit 2019 NLZ-Leiter beim Club. © getty 30/39 DAVID JAROLIM: Als Trainer in seiner tschechischen Heimat unterwegs - mit überschaubarem Erfolg. Zuletzt bei Drittligist Usti nad Labem. Aber nur ein Sieg in 13 Spielen war dann doch zu wenig. © getty 31/39 THORSTEN FINK: Wurde als Trainer zum Wandervogel. Erfolglos beim HSV. Seine größten Erfolge feierte er mit dem FC Basel, 2010 holte er das Double. Gewann mit Vissel Kobe und Podolski und Iniesta den japanischen Kaiserpokal. Jetzt in Dubai. © imago images 32/39 STEFAN EFFENBERG: Als Coach des SC Paderborn bestimmte Effe die Schlagzeilen - allerdings hatte das wenig mit Fußball zu tun: Elf Monate Führerscheinentzug und 30.000 Euro Strafe nach Alkoholfahrt nach dem Oktoberfest … © getty 33/39 … dazu noch Berichte über seine fehlende Trainerlizenz wegen verpasster Fortbildungen. Und nicht zuletzt die "Penis-Affäre" um Nick Proschwitz, der im Trainingslager über die Stränge geschlagen haben soll. © imago images 34/39 Als "Dschungelcamp des deutschen Fußballs" bezeichnete der Spiegel den SCP. Präsident Wilfried Finke hatte von Effes Eskapaden genug und zog 2013 die Reißleine. Paderborn blieb Effenbergs einzige Trainerstation. © getty 35/39 CIRIACO SFORZA: Der Schweizer hat sich in seiner Heimat seine Sporen als Trainer verdient, zum ganz großen Wurf in Form eines Titel hat es aber noch nicht gereicht. Beim FC Basel blieb zuletzt der erhoffte Erfolg aus, seit 2021 ist er vereinslos. © getty 36/39 MARKUS BABBEL: Schnupperte mit dem VfB Stuttgart an der Meisterschaft, musste dann nach verkorkstem Saisonstart gehen. Führte später Hertha 2011 zurück in die Bundesliga. Hatte in Hoffenheim weniger Erfolg. Später in Luzern und Sydney. © getty 37/39 LOTHAR MATTHÄUS: Er werde nicht mal Greenkeeper beim FC Bayern, meinte Uli Hoeneß einst. Der Rekordnationalspieler versuchte sich dennoch an einer Trainerlaufbahn. Zunächst bei Rapid Wien. © imago images 38/39 Nach der schlechtesten Saison der Klubgeschichte (8. Platz) und Zoff mit der Führungsetage endete sein Engagement nach nur einem Jahr. Mit Partizan Belgrad wurde Matthäus serbischer Meister, mit Ungarn verpasste er die Quali zur WM 2006. © getty 39/39 Bei Paranaense machte er nach einem Monat einen Rückzieher. Dann wurde er Co-Trainer von Trapattoni bei Salzburg - und Meister. Er trainierte noch Maccabi Netanja und Bulgariens Nationalteam. Und nun die E-Jugend des TSV Grünwald.

FC Bayern, News: Hamann zweifelt weiter an Nagelsmann

Trotz der überzeugenden Siege gegen Bayer Leverkusen und Viktoria Pilsen sind die Zweifel an Julian Nagelsmann bei Dietmar Hamann nicht komplett erloschen. Dabei stellt er vor dem Spitzenspiel gegen den BVB auch einen Vergleich mit Dortmund-Trainer Edin Terzic an.

"Die Frage wird sein, ob Nagelsmann in München den Rückhalt hat, den Terzic in Dortmund hat. Wir haben unter der Woche die Aussagen von Karl-Heinz Rummenigge gehört. Ich glaube schon, dass es in der Bayern-Führung kritische Stimmen gibt und Stimmen, die sagen: Wir hätten uns gewünscht, dass Nagelsmann sich etwas schneller an Bayern München gewöhnt, sich vielleicht ein Stück weit zurücknimmt und die Mannschaft sich entfalten lässt", sagte Hamann bei Sky.

Nagelsmann sei jedoch der "erfahrenere Trainer. Er hat schon sechs, sieben Jahre im Kreuz. Er hat Hoffenheim vor dem Abstieg gerettet und in die Champions League geführt. Er hat in Leipzig gute Arbeit gemacht."

Rummenigge hatte zuletzt bei Antenne 1 erklärt, dass Nagelsmann zwar ein "großes Trainertalent", aber eben auch noch sehr jung sei. "Wenn du gleich ein Kaliber wie Bayern München coachst, dann ist das auch nicht ganz so einfach."

FC Bayern, News: Iranische Justiz ermittelt gegen Ali Karimi

Ex-Bayern-Profi Ali Karimi steht im Iran im Fokus der Justiz. Der 43-Jährige hatte sich wie weitere Prominente der Protestbewegung im Zuge des Todes von Mahsa Amini angeschlossen. Laut der Nachrichtenagentur Mehr wird nun gegen ihn ermittelt, da er als einer der "wichtigsten Anführer der jüngsten Krawalle im Land" gilt.

Die konservative Zeitung Kaihan geht sogar noch einen Schritt weiter und wirft ihm vor, die Unruhen angeführt und so einen Beitrag zu den zahlreichen Todesfällen im Land geleistet zu haben. Karimi, 2004 Asiens Fußballer des Jahres und von 2005 bis 2007 beim FC Bayern unter Vertrag, halte sich derzeit in den Vereinigten Arabischen Emiraten auf. Im schlimmsten Fall drohe ihm nun sogar das Gefängnis. Karimis Haus wurde übereinstimmenden Berichten zufolge bereits beschlagnahmt.

Ähnliche Berichte kursierten zuletzt um die iranische Legende Ali Daei, der offenbar ein Ausreiseverbot erhielt, weil er sich für die Rechte der Frauen einsetzte. Zudem wurde sein Pass eingezogen.

© imago images Ex-Bayern-Profi Ali Karimi hat sich mit der Protestbewegung der Bevölkerung gegen die iranische Regierung solidarisiert. Daraufhin wurde offenbar sein Haus beschlagnahmt.

FC Bayern, News: Mané wirbt für Benzema als Weltfußballer

Bayern-Neuzugang Sadio Mané hat sich für Real-Star Karim Benzema als kommenden Gewinner des Ballon d'Or eingesetzt. "Ehrlich gesagt, denke ich, dass Karim es dieses Jahr verdient hat", sagte Mané nach dem Sieg in der Champions League bei Canal+. "Er hatte eine großartige Saison mit Real Madrid. Er hat die Champions League gewonnen. Ich denke, er hat es einfach verdient, also freue ich mich für ihn."

Auch Mané ist auf der 30 Spieler umfassenden Shortlist zu finden, die erstmals seit 2005 nicht den Namen Lionel Messi umfasst. Am 17. Oktober wird der Preis von France Football in Paris vergeben, auch dabei sind unter anderem Robert Lewandowski sowie die deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger und Joshua Kimmich. Geehrt wird der Sieger erstmals für die Leistungen der abgelaufenen Saison und nicht die im Kalenderjahr.

