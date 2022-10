FC Bayern, News und Gerüchte: Ryan Gravenberch unzufrieden mit Nagelsmanns Kommunikation?

Ryan Gravenberch soll mit der Kommunikation von Julian Nagelsmann beim FC Bayern München unzufrieden sein. Ex-FCB-Profi Ali Daei darf den Iran offenbar nicht mehr verlassen, weil er sich für Frauenrechte einsetzt. Tim Borowski plaudert über ein nächtliches Gespräch mit Uli Hoeneß. Hier gibt es News und Gerüchte zum FC Bayern.

FC Bayern, Gerüchte: Ryan Gravenberch unzufrieden mit Julian Nagelsmann?

Ryan Gravenberch soll unzufrieden sein mit der Kommunikation von Julian Nagelsmann. Das berichtet der kicker. Demnach soll den 20-Jährigen nicht nur die aktuelle Rolle im Kader stören, sondern er soll sich auch mehr Gespräche und persönlichen Austausch mit dem Trainer wünschen. In der Länderspielpause sagte er bei der niederländischen U21, dass er, "wenn ich ehrlich bin, mehr Spielminuten erwartet habe".

Nagelsmann äußerte sich zu diesem Thema auf der Pressekonferenz und forderte vor allem Geduld: "Ich sehe da immer das ganze Drama nicht." Bei Gravenberch gehe es vor allem darum, "an welchen Stellschrauben er drehen muss, um stabiler in die Struktur zu passen". Der 35-Jährige deutete Defensivprobleme des Mittelfeldspielers an. Laut kicker würde sich der Spieler diese Kritik im persönlichen Gespräch wünschen.

Gleichzeitig machte Nagelsmann nicht den Eindruck, als würde er mit Gravenberch nicht über solche Themen sprechen. Wichtig sei die Kommunikation, "dass der Spieler weiß, was verlangt wird, welche Bereiche er gut macht und welche er so verbessern muss, dass er mehr Spielzeit bekommt", so der Trainer.

Gegen Viktoria Pilsen (18.45 Uhr im Liveticker) könnte Gravenberch am Dienstagabend womöglich in der Startelf stehen. Nagelsmann deutete auf der Pressekonferenz an, dass der Niederländer und Leon Goretzka auch zusammen agieren könnten.

Bayern-Noten: Glatte Eins für den Zauberer - Duo setzt wenig Akzente © imago images 1/17 Der FC Bayern hat seine Krise in der Bundesliga gestoppt und beim 4:0 gegen Bayer Leverkusen eine starke Vorstellung abgeliefert. Dabei war ein Spieler der Beste unter den vielen Starken: Die Noten aller Bayern-Spieler. © getty 2/17 MANUEL NEUER: Geprüft beim Schuss von Moussa Diaby, den er über die Latte lenkte. Klasse Fußabwehr gegen Amine Adli. Note: 2,5. © imago images 3/17 BENJAMIN PAVARD: Ließ defensiv nichts anbrennen. Naturgemäß nicht mit so viel Offensivdrang wie Alphonso Davies, aber doch mehrfach mit beherzten Vorstößen. Note: 3. © imago images 4/17 DAYOT UPAMECANO: Von der schwachen Leverkusener Offensive selten beschäftigt. Sonst aufmerksam und abgeklärt. Immer wieder gute lange Bälle im Aufbau, einer davon leitete das 2:0 ein. Note: 2,5. © imago images 5/17 MATTHIJS DE LIGT: Hinten sehr auf Sicherheit bedacht. Einmal mit gefährlichem Weitschuss. Sein Offensivfoul im Leverkusener Strafraum verhinderte das mögliche 4:0. Note: 3. © imago images 6/17 ALPHONSO DAVIES: Interpretierte seine Außenverteidigerrolle gewohnt offensiv. Ständige, schnelle Vorstöße - immer gefährlich. Note: 2,5. © getty 7/17 JOSHUA KIMMICH: Boss im Mittelfeld, gut in der Aufteilung mit Marcel Sabitzer. Noch einen Tick offensiver und kreativer als der Österreicher. Note: 2,5. © getty 8/17 MARCEL SABITZER: Überzeugend im Zusammenspiel mit Kimmich in der Mittelfeldzentrale. Nicht nur Ausputzer, sondern auch mit gestaltenden Momenten. Note: 3. © getty 9/17 LEROY SANÉ: Erzielte das Tor zum 1:0, das aber noch abgefälscht war. Sonst ziemlich unauffällig. Vergab nach schöner Kombination noch eine gute Torchance. Note: 3. © getty 10/17 JAMAL MUSIALA: Starker Move und Flanke bei der Vorbereitung zum 1:0, schönes Zusammenspiel mit Müller beim 2:0. Immer quirlig, tolle Dribblings, super Pässe. Bester Mann auf dem Platz. Note: 1. © imago images 11/17 SADIO MANÉ: Anfangs oft untergetaucht, mit mehreren Ballverlusten und Stolperern. Dann das fürs Selbstvertrauen wichtige Tor zum 3:0. In der zweiten Halbzeit deutlich lebhafter. Note: 3. © getty 12/17 THOMAS MÜLLER: Agierte als Mittelstürmer und wurde ständig von der Offensive mitgenommen. Starke Vorbereitung zum 2:0. Aufmerksam und eiskalt beim Patzer von Bayer-Torwart Lukas Hradecky, den er zum 4:0 ausnutzte. Note: 2. © getty 13/17 SERGE GNABRY: Kam in der 65. Minute für Mané. Seinen Schuss aus spitzem Winkel parierte Hradecky, sonst wenige Akzente. Note: 3,5. © getty 14/17 LEON GORETZKA: Kam in der 65. Minute für Sabitzer. Blieb weitgehend unauffällig, dann kraftvoller Lauf und gute Chance in der Schlussphase. Note: 3,5. © getty 15/17 ERIC-MAXIM CHOUPO-MOTING: Kam in der 74. Minute für Leroy Sane und sah mal wieder ein paar Bundesliga-Minuten. Keine Bewertung. © imago images 16/17 NOUSSAIR MAZRAOUI: Kam in der 81. Minute für Dayot Upamecano und durfte noch das 4:0 mitbejubeln. Keine Bewertung. © imago images 17/17 RYAN GRAVENBERCH: Beschwerte sich zuletzt über zu wenig Einsatzzeit, gegen Leverkusen wurden es auch nur neun Minuten. Keine Bewertung.

FC Bayern, News: Ali Daei darf Iran nicht verlassen

Ali Daei hat offenbar ein Ausreiseverbot von seinem Heimatland Iran auferlegt bekommen. Weil der Ex-Profi des FC Bayern München sich für die Rechte von Frauen einsetzt und die anhaltenden Proteste unterstützt, darf er das Land nun nicht mehr verlassen. Laut der Nachrichtenagentur Rokna wurde der Pass des 53-Jährigen während seiner Rückkehr von Istanbul in den Iran eingezogen.

Im Iran protestieren die Menschen seit mehreren Tagen. Auslöser war der Tod der 22-jährigen Mahsa Amini, die von der Sittenpolizei wegen eines Verstoßes gegen die strenge islamische Kleiderordnung festgenommen wurde. Was anschließend mit ihr passierte, ist nach wie vor unklar. Sie fiel ins Koma und starb am Freitag in einem Krankenhaus. Die Polizei wies die Vorwürfe zurück, dass Gewalt angewendet worden wäre.

Daei gehört zu einer Reihe von Fußballern, die sich für die Bewegung einsetzen. In der vergangenen Woche hatte Leverkusen-Profi Sardar Azmoun auf Instagram geschrieben: "Schämt euch alle, wie leichtfertig Menschen ermordet werden. Lang leben die iranischen Frauen." Der Beitrag ist mittlerweile gelöscht. Auch Ali Karimi hatte in den sozialen Netzwerken seine Unterstützung ausgesprochen, weshalb sein Haus beschlagnahmt wurde.

FC Bayern, News: Tim Borowski über nächtliches Gespräch mit Uli Hoeneß

Tim Borowski hat im Podcast "kicker meets DAZN" über seine Zeit beim FC Bayern München gesprochen. Nach nicht mal einer Saison beim Rekordmeister wollte der ehemalige Mittelfeldspieler zurück zu Werder Bremen. Dafür habe er Uli Hoeneß spät am Abend kontaktiert: "Ich habe ihn um halb 10 angerufen, da hat er gesagt: 'Mensch Tim, alles kein Problem. Du weißt, wo ich wohne. Dann komm vorbei."

Borowski fuhr zu Hoeneß, der ihm dann vorgeschlagen habe, ihn für 15 Millionen Euro zu Tottenham zu transferieren. Der gebürtige Neubrandenburger wollte aber nur zurück zu Werder. "Wir haben uns bis 1 oder 2 Uhr nachts unterhalten", erinnerte er sich. Wenig später konnte er zurück nach Bremen wechseln, wo er 2012 seine Karriere beendete.

FC Bayern: Voraussichtliche Aufstellung gegen Viktoria Pilsen

Nach den Siegen bei Inter Mailand (2:0) und den FC Barcelona (2:0) peilt der FC Bayern gegen den tschechischen Vertreter Viktoria Pilsen den dritten Dreier in der Champions League an. So könnten die Münchner spielen.

FC Bayern: Neuer - Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies - Gravenberch, Goretzka - Sane, Musiala, Tel - Gnabry

