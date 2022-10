FC Bayern, News und Gerüchte: Joshua Zirkzee träumt von Rückkehr zum FCB

Joshua Zirkzee träumt von einer Rückkehr zum FC Bayern München. Lautaro Martínez' Berater spricht über angebliches Interesse der Bayern an seinem Schützling. Außerdem: Eric Maxim Choupo-Moting ist der am häufigsten beleidigte Profi der Bundesliga. Alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern findet Ihr hier.

FC Bayern, News: Zikrzee träumt von FCB-Rückkehr

Ex-Bayern-Stürmer Joshua Zirkzee kann sich trotz seines Wechsels zum FC Bologna eine Rückkehr zum FC Bayern München vorstellen. "In ferner Zukunft möchte ich gerne wiederkommen. Wer möchte nicht für den FC Bayern spielen? Das wäre ein Traum", erklärte der 21-Jährige auf einer Pressekonferenz.

Zirkzee war im Sommer für 8,5 Millionen Euro von den Bayern zum Serie-A-Klub gewechselt, nachdem er unter FCB-Trainer Julian Nagelsmann kaum zum Zug gekommen war. Der deutsche Rekordmeister sicherte sich jedoch im Gegenzug eine Rückkauf-Klausel, die dem Vernehmen nach bei rund 20 Millionen Euro liegt.

"Ich habe mich für Bologna entschieden, weil ich positive Gefühle hatte. Im Moment ist es mein Ziel, mehr Minuten zu bekommen, hart zu trainieren und der Mannschaft zu helfen, bessere Ergebnisse zu erzielen", führte Zirkzee die Gründe seines Wechsels aus.

Bei den Bayern kam der Niederländer auf insgesamt 17 Einsätze. Dabei erzielte er drei Tore, einen Treffer bereitete er vor. Bei Bologna reichte es für Zirkzee bislang nur zu zwei Kurzeinsätzen.

Bayern-Noten: Einer komplett blass, einer enttäuschend - Sané herausragend © getty 1/17 Der FC Bayern hat im dritten Spiel der Gruppenphase der Champions League den dritten Sieg eingefahren. Beim 5:0 gegen Viktoria Pilsen stach in der Offensive besonders ein Spieler heraus. Die Noten und Einzelkritiken der FCB-Spieler. © imago images 2/17 MANUEL NEUER: Von den schwachen Tschechen kaum gefordert. Leistete sich keine Unsicherheiten bei ein paar Schüsschen. Note: 3. © getty 3/17 NOUSSAIR MAZRAOUI: Führte die meisten Zweikämpfe bei Bayern, lief in der Defensive viele Bälle ab. Nach vorne aber harmlos. Note: 3. © getty 4/17 DAYOT UPAMECANO: Ließ hinten nichts anbrennen. Dazu mehrmals mutige Vorstöße, teils bis an den gegnerischen Strafraum. Leidenschaftlich! Note: 2,5. © imago images 5/17 MATTHIJS DE LIGT: Im Aufbau immer anspielbar. Sicherte seriös ab, wenn Dayot Upamecano mit nach vorne ging. Keine Probleme, ein ruhiger Tag im Büro. Note: 3. © getty 6/17 ALPHONSO DAVIES: Defensiv gelangweilt, deshalb mit vielen Ausflügen. Nicht wie sonst oft nur nach links vorne, sondern auch immer wieder in die Mitte. Zählbares sprang dabei aber nicht heraus. Zur Halbzeit ausgewechselt. Note: 3. © getty 7/17 RYAN GRAVENBERCH: In der Mittelfeldzentrale mit Goretzka anfangs der defensivere Part. Später immer wieder im Sechser-Achter-Wechselspiel. Solide, aber kein wirkliches Empfehlungsschreiben. Enttäuschend angesichts seiner jüngsten Aussagen. Note: 3,5. © getty 8/17 LEON GORETZKA: Dominanter Auftritt vom Nationalspieler. Starke Zweikämpfe, zwei Vorlagen zum 2:0 durch Serge Gnabry und dem 5:0 durch Eric Maxim Choupo-Moting. Ansage! Note: 2. © getty 9/17 JAMAL MUSIALA: Schöner Doppelpass mit Leroy Sané vor dessen 1:0. Vergab noch eine gute Chance und ein Treffer wurde vom VAR aberkannt. Gewohnt agil und trickreich, aber nicht weltklasse wie gegen Leverkusen am Freitag. Note: 2,5. © getty 10/17 LEROY SANÉ: Weltklasse Alleingang und spektakulärer Abschluss zum 1:0. Piekfeine Ballannahme vor seinem Treffer zum 4:0. Auch in der Defensive mit Ballgewinnen, einmal dafür sogar lauter Szenenapplaus. Mann des Spiels. Note: 1,5. © getty 11/17 SADIO MANÉ: Nutzte die Schläfrigkeit der Pilsener Abwehr beim 3:0 eiskalt aus. Absoluter Traumpass zum 4:0 durch Sané. Auch sonst ständiger Gefahrenherd. Rundum gelungener Auftritt. Note: 2. © getty 12/17 SERGE GNABRY: Diesmal zu Beginn als Mittelstürmer eingesetzt. Unaufgeregter Abschluss bei seinem Tor zum 2:0. Rückte in der zweiten Hälfte nach Einwechslung von Eric Maxim Choupo-Moting etwas nach hinten und sorgte dort für viel Unruhe. Note: 2,5. © imago images 13/17 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Kam nach der Halbzeitpause für Jamal Musiala. Abgeklärt bei seinem Treffer zum 5:0. Einige Bälle in der Spitze gut behauptet. Note: 2,5. © imago images 14/17 JOSIP STANISIC: Kam nach der Halbzeitpause für Alphonso Davies. Machte keine Fehler, setzte aber auch keine Impulse - blieb komplett blass. Note: 3,5. © getty 15/17 MATHYS TEL: Kam in der 58. Minute für Sané. Blieb grundsätzlich auf Rechtsaußen und zog nur selten in die Mitte. Unauffällig. Note: 3,5. © getty 16/17 BENJAMIN PAVARD: Kam in der 72. Minute für Upamecano. Nichts Auffälliges. Keine Bewertung. © getty 17/17 BENJAMIN PAVARD: Kam in der 72. Minute für Upamecano. Nichts Auffälliges. Keine Bewertung.

FC Bayern, News: Martínez-Berater bestätigt FCB-Gerüchte

Der Berater von Inter Mailands Starstürmer Lautaro Martínez hat verraten, dass er das angebliche Interesse des FC Bayern München an seinem Klienten nachvollziehen kann. "Ich bin von den Bayern-Gerüchten nicht überrascht", sagte Alejandro Camaño TyC Sports. "Im Fußball gibt es immer Gespräche, aber Lautaro Martínez konzentriert sich auf Inter."

Nach dem Abgang von Robert Lewandowski zum FC Barcelona war der FC Bayern im Sommer auf der Suche nach einem Ersatz für die Angriffsmitte. Dabei wurde auch von verschiedenen Medien der Name des Argentiniers von den Nerazzurri ins Spiel gebracht. Möglicherweise mit mehr Substanz dahinter, als man zunächst vermuten würde.

"Wir haben im Sommer verrückte Angebote erhalten", bekannte Camaño, "aber wir haben entschieden, dass er bleibt." Da die Münchner weiterhin keinen richtigen Mittelstürmer von internationalem Format in ihrem Kader haben, könnte das Interesse an Martínez bald wieder aufleben. "Es kann in Zukunft alles passieren", sagte Camaño.

Bayern: Alles richtig gemacht? Kaum ein Abgang überzeugt beim neuen Klub © imago images 1/23 Der FC Bayern München hat im vergangenen Sommer nicht nur groß eingekauft, sondern auch einige Spieler abgegeben. Wie haben sich die Abgänge des Rekordmeisters bisher bei ihren neuen Klubs geschlagen? © imago images 2/23 BRIGHT ARREY-MBI (Hannover 96, Leihe): Galt einst als Top-Talent, schaffte den Sprung aber nicht. Nach einer glücklosen Leihe zum 1. FC Köln spielt der 19-Jährige auch bei 96 überwiegend für die Zweitvertretung in der Regionalliga. © imago images 3/23 MALIK TILLMAN (Glasgow Rangers, Leihe): Unter Trainer Giovanni van Bronckhorst mit starkem Start, zuletzt seltener in der ersten Elf. In 13 Pflichtspielen an vier Treffern direkt beteiligt, sammelt zudem Champions-League-Erfahrung. © imago images 4/23 GABRIEL VIDOVIC (Vitesse Arnheim, Leihe): Stand in drei von vier Ligaspielen in der Startelf, bisher ohne Torbeteiligung. Fremdelt offenbar noch mit dem neuen Umfeld. Nagelsmann bezeichnete ihn mal als "einen der talentiertesten Spieler in Deutschland". © imago images 5/23 ADRIAN FEIN (Excelsior, ablösefrei): Stand in drei von sechs Spielen in der Startelf, in zwei wurde er eingewechselt. 90 Minuten absolvierte er noch nicht. Scheint auch in den Niederlanden Probleme mit der Anpassung zu haben. © imago images 6/23 RON-THORBEN HOFFMANN (Eintracht Braunschweig, 300.000 Euro): Nach seinem Abenteuer in England musste er in Braunschweig nach fünf Gegentoren in den ersten beiden Spielen auf die Bank. © imago images 7/23 CHRISTIAN FRÜCHTL (Austria Wien, 500.000 Euro): "Das will ich immer noch", sagte er jüngst über seinen Traum, mal bei den Bayern im Tor zu stehen. In Österreich ist er aktuell Stammtorhüter. In neun Spielen kassierte er 14 Gegentore. © imago images 8/23 FIETE ARP (Holstein Kiel, ablösefrei): Spielt zwar regelmäßig, überzeugt aber nur selten. In neun Partien kommt der 22-Jährige bisher auf eine Torvorlage. Wurde bereits auf den Außenbahnen und im Sturm eingesetzt. Zukünftige Rolle? Unklar. © imago images 9/23 TORBEN RHEIN (Austria Lustenau, Leihe): Kam einst als vielversprechendes Talent aus Berlin, stand jüngst aber kurz vorm endgültigen Absprung. Dann doch die Leihe nach Lustenau. In der österreichischen Bundesliga spielt er nur selten von Anfang an. © imago images 10/23 CHRISTOPHER SCOTT (Royal Antwerpen, 1,4 Mio. Euro): Schafft in Belgien bisher noch nicht den Sprung in die erste Elf. Stand meist nicht im Kader und wenn, dann sammelte er nur sporadisch Spielzeit. 51 Minuten sprechen für sich. © imago images 11/23 ARMINDO SIEB (Greuther Fürth, 50.000 Euro): War in der Vergangenheit kurzzeitig Thema bei den Profis des FC Bayern, wurde nun aber an Fürth abgegeben. Dort regelmäßig im Einsatz, ohne in irgendeine Richtung aufzufallen. Ein Assist aus neun Einsätzen. © imago images 12/23 LARS LUKAS MAI (FC Lugano, 1,6 Mio. Euro): In der Schweiz ist der Innenverteidiger gesetzt. Siege und Niederlagen wechseln sich ab, doch Mai spielt meist über 90 Minuten und zählt zu den besseren Spielern des Teams. © imago images 13/23 JOSHUA ZIRKZEE (FC Bologna, 8,5 Mio. Euro): Nach einer guten Saison beim RSC Anderlecht ging es für den Angreifer wieder nach Italien. Bisher läuft es ähnlich bescheiden wie einst bei Parma. 30 Minuten in fünf Partien sind eher mager. © imago images 14/23 OMAR RICHARDS (Nottingham Forest, 8,5 Mio. Euro): Fiel mit gebrochenem Bein lange aus. Noch kann er nicht voll trainieren. Trainer Steve Cooper ist aber "sehr zufrieden mit seinem Fortschritt" und klingt, als hätte er große Lust auf den Außenverteidiger. © imago images 15/23 CHRIS RICHARDS (Crystal Palace, 12 Mio. Euro): Bekam zu Beginn der Saison einige Kurzeinsätze, verschwand dann aber sogar gänzlich aus dem Kader und fand nicht mehr zurück ins Team. © imago images 16/23 MARC ROCA (Leeds United, 12 Mio. Euro): Stammspieler mit starken Leistungen. 8,6 Zuspiele pro 90 MInuten mit einem vertikalen Raumgewinn von mindestens neun Metern sind in der Premier League Platz drei unter Spielern mit drei Einsätzen oder mehr. © imago images 17/23 "Man merkt sofort, dass er nicht nur technisch sehr gut ist, sondern auch den nötigen Biss gegen den Ball hat", urteilte Teamkollege Robin Koch im kicker bereits im August: "Und er ist ein super Typ." © imago images 18/23 NIKLAS SÜLE (Borussia Dortmund, ablösefrei): Startete mit einer Muskelverletzung in die Saison, brauchte dann einige Wochen, um fit zu werden. Zuletzt eher mit durchwachsenen Leistungen und einigen Patzern. Braucht noch Zeit. © imago images 19/23 CORENTIN TOLISSO (Olympique Lyon, ablösefrei): Spielte bisher regelmäßig, zeigte dabei aber wechselhafte Leistungen. Auch bei OL schon mit kleineren Verletzungen beschäftigt gewesen. Die WM wackelt für den 28-Jährigen. © imago images 20/23 TANGUY NIANZOU (FC Sevilla, 16 Mio. Euro): Bekommt die erhoffte Spielzeit, steckt mit den Andalusiern aber in einer tiefen Krise. Mit einer Passquote von 92,7 Prozent und nur 0,2 Ballverlusten pro 90 Minuten sehr ballsicher. © imago images 21/23 Auch defensiv ist der Franzose trotz der vielen Gegentore durchaus stabil und gewinnt nahezu alle seine Zweikämpfe. Ausbaufähig ist nach wie vor sein Stellungsspiel. Manchmal agiert er zu überhastet. © imago images 22/23 ROBERT LEWANDOWSKI (FC Barcelona, 45 Mio. Euro): Neun Pflichtspiele, zwölf Tore, zwei Vorlagen – der Pole startet auch in Spanien durch. Suchte anfänglich noch etwas seine Rolle, ist mittlerweile aber der absolute Fixpunkt unter Xavi. © imago images 23/23 Nur gegen den Ex-Klub wollte es nicht klappen. Bei seiner Rückkehr in die Allianz Arena scheiterte Lewandowski mehrfach daran, den Ball im Tor von Manuel Neuer unterzubringen. Hält er seine Quote, wird Barça das aber verkraften können.

FC Bayern, News: Choupo-Moting am häufigsten beleidigt

Eric Maxim Choupo-Moting vom FC Bayern München ist der am häufigsten beleidigte Bundesliga-Profi bei Twitter. Der Stürmer hat einen "Beleidigungsanteil" von 7,3 Prozent. Das hat die Vergleichsplattform Sportwettentest herausgefunden.

Dafür wurden rund 131.000 Tweets der vergangenen zwei Jahre hinsichtlich 74 negativ konnotierter Begriffe in Kombination mit den Namen von insgesamt 505 Profis der Bundesliga analysiert. Die Anzahl an Beleidigungen wurde in das Verhältnis der Gesamtzahl an Tweets (mindestens 100 oder mehr) pro Person gesetzt.

Auf dem unrühmlichen zweiten Rang hinter Choupo-Moting landet Torwart Florian Müller vom VfB Stuttgart (5,6 Prozent). Dahinter folgt Marcel Wenig von Eintracht Frankfurt (5,3 Prozent).

