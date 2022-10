FC Bayern, News und Gerüchte: FCB-Leihgabe Sarpreet Singh "frustriert und traurig"

Sarpreet Singh hat nach der verpatzten Leihe seine Trauer über die Situation zum Ausdruck gebracht. Der FC Bayern hat in letzter Sekunde einen Sieg in Dortmund verspielt, dennoch sprach Trainer Julian Nagelsmann im Nachgang von einem "nicht komplett unverdienten Ergebnis". Sorgen gibt es um zwei Stammspieler. News und Gerüchte zum FCB gibt es hier.

Hier findet Ihr weitere Nachrichten zum FC Bayern vom Vortag.

FC Bayern, News: FCB-Leihgabe Singh "frustriert und traurig"

Bayern Münchens Sarpreet Singh wurde für diese Saison an Jahn Regensburg verliehen, um dort Spielpraxis zu sammeln. Aufgrund eines Fehlers bei der Registrierung ist er jedoch erst in der Rückrunde spielberechtigt. Diese Situation ist für den Neuseeländer sehr hart, wie er im Gespräch mit der Zeit offenbarte.

"Ich bin natürlich unglaublich enttäuscht", sagte Singh, er sei "frustriert und traurig", Seine Zuversicht, im neuen Jahr erfolgreich zu sein, hat der 23-Jährige dennoch nicht verloren. "Alles passiert aus einem Grund." Den Saisonstart hätte Singh ohnehin aufgrund einer Schambeinentzündung verpasst, erst nach seiner Genesung wurde festgestellt, dass er gar nicht mitwirken darf. "Gerade hatte ich den Punkt erreicht, an dem ich fit war und spielen konnte; vermutlich war es deshalb so schwer zu akzeptieren."

Bevor sich Singh dem Jahn anschloss, gab es auch andere Anfragen, unter anderem nahm Werder Bremen nach Bekanntwerden der gesundheitlichen Probleme Abstand von einer Verpflichtung. Singh sei nun trotz allem "sehr zufrieden, wie man mich hier aufgenommen hat". Die Zusammenarbeit mit Sport-Geschäftsführer Roger Stilz wurde nach der Transferpanne beendet, zu den Gründe für den Fauxpas meinte Singh: "Vermutlich kann das nur eine Person beantworten."

Singh steht noch bis 2024 beim FC Bayern unter Vertrag, bereits in der Vorsaison lief der Offensivspieler leihweise für Zweitligist Regensburg auf und brachte es in 27 Partien auf sechs Tore und neun Vorlagen. Nach dem Remis gegen Fürth steht der Jahn mit zwölf Punkten aus elf Spielen auf Platz zwölf der Tabelle.

Noten: Zwei Terzic-Joker stechen - drei von Bayern versagen komplett © getty 1/32 Borussia Dortmund hat am 9. Spieltag der Bundesliga in letzter Sekunde ein 2:2 gegen den FC Bayern München gerettet. Die Noten und Einzelkritiken aller Spieler. © getty 2/32 BVB - ALEXANDER MEYER: Blieb im Kasten, da es für Kobel nicht reichte. Seine Sicht vor dem 0:1 war leicht verdeckt, so dass er sich vergeblich streckte. Unhaltbar war dieses Tor aber nicht, das 0:2 trotz Sanés starkem Schuss erst recht nicht. Note: 4,5. © imago images 3/32 NIKLAS SÜLE: Spielte erst Rechtsverteidiger, weil Meunier aus familiären Gründen passen musste. Verteidigte beim 0:1 und 0:2 nach hinten, anstatt zu stören. Nach der Pause als Innenverteidiger gefragt. Kam auf die meisten Ballaktionen. Note: 4. © imago images 4/32 MATS HUMMELS: Solide Partie des Innenverteidigers, der nach zwei Spielen Pause wieder zurückkam. Der BVB kassierte nun das zweite Gegentor, wenn Hummels auf dem Platz stand. Blieb zur Pause mit Kreislaufproblemen in der Kabine. Note: 3,5. © imago images 5/32 NICO SCHLOTTERBECK: Aufmerksamer als zuletzt, am Ball sicher und an der Entstehung des 1:2 beteiligt. Tolle gefühlvolle Flanke, die zum späten 2:2 führte. Hatte die meisten Balleroberungen und die meisten klärenden Aktionen auf Dortmunder Seite. Note: 2. © imago images 6/32 RAPHAEL GUERREIRO: Brachte den ersten Schuss aufs Tor, den Neuer gut entschärfte (30.). In Halbzeit eins oft in der Offensive unterwegs, nach der Pause eher hinten gefordert. Spielte die meisten Pässe in der gegnerischen Hälfte. Note: 3,5. © getty 7/32 EMRE CAN: Für ihn war es der erste BL-Startelfeinsatz in dieser Saison. Kümmerte sich verstärkt um Musiala, war beim 0:1 aber zu weit vom entscheidenden Geschehen weg. Gegen Goretzka und später Kimmich zu oft nur zweiter Sieger. Note: 4. © getty 8/32 JUDE BELLINGHAM: Wie gewohnt mit einem großen Radius und enormen Pensum. Bekam früh eine unberechtigte Gelbe Karte und hatte kurz vor der Pause etwas Glück, dass er beim Einsatz gegen Davies nicht vom Platz flog. Nicht so dominant wie zuletzt. Note: 4. © getty 9/32 SALIH ÖZCAN: Aufmerksam gegen den Ball und mit einigen guten Balleroberungen, ohne jedoch zu glänzen. Auch er war beim 0:1 nicht auf der Höhe und stand zu tief, anstatt Torschütze Goretzka in seinem Rücken zu sehen. Musste nach dem 0:2 runter. Note: 3,5. © getty 10/32 JULIAN BRANDT: Ging gerade in der ersten Hälfte viele Wege mit nach hinten und war fleißig. Nach vorne gelang ihm aber nur wenig. Verzeichnete die meisten Ballverluste und eine entsprechend schwache Passquote im letzten Drittel. Note: 4. © getty 11/32 YOUSSOUFA MOUKOKO: Bekam erneut den Vorzug vor Modeste. Gegen den starken Upamecano mit einem schweren Stand. Ein paar gute Ballbehauptungen waren aber dabei. Maßgeblich an der Entstehung des 1:2 beteiligt, sein Abschluss war stark. Note: 3. © getty 12/32 DONYELL MALEN: Hatte kurz nach dem 0:1 die Chance auf den Ausgleich, scheiterte mit einem unpräzisen Abschluss aber an Neuer (36.). War bemüht und führte viele Zweikämpfe, blieb aber wenig durchschlagskräftig in der Offensive. Note: 4,5. © imago images 13/32 MARIUS WOLF: Kam nach der Halbzeit für Hummels, rückte auf die Rechtsverteidigerposition und prüfte Neuer eine Minute später mit einer Bogenlampe aus der Distanz. Wie gewohnt sehr bemüht und kampfstark. Ließ sich nichts zu Schulden kommen. Note: 3,5. © getty 14/32 KARIM ADEYEMI: Wurde nach dem 0:2 für Özcan gebracht. Blieb gegen Stanisic mit seinem Tempo und der Dribbelstärke stets gefährlich. Gute Vorarbeit zu Modestes Großchance und mit einem starken Pass kurz vor dem 2:2. Note: 2,5. © getty 15/32 ANTHONY MODESTE: Für Malen eingewechselt (70.), kurz darauf mit dem entscheidenden gewonnenen Zweikampf und der Vorlage beim 1:2. Muss freistehend vor Neuer das 2:2 schießen (83.) - und machte das doch noch in letzter Sekunde. Note: 2. © getty 16/32 THORGAN HAZARD: Kurz vor dem Ende für Moukoko gekommen. Keine Bewertung. © getty 17/32 FC BAYERN – MANUEL NEUER: Wurde in der ersten Halbzeit zwei Mal geprüft. Erst stark gehalten gegen Raphael Guerreiro (30.), dann gegen Donyell Malen (36.). In der Drangphase nach dem 1:2 viel zu tun. Seine Nervenstärke reichte nicht aus. Note: 3. © imago images 18/32 BENJAMIN PAVARD: Hatte einige Begegnungen mit Donyell Malen, nahm ihn aber mit zunehmender Spielzeit immer besser aus dem Spiel. Nach de Ligts Verletzung ab der 62. im Zentrum, beim 1:2 orientierungslos in der Box - wie auch beim 2:2. Note: 4. © imago images 19/32 MATTHIJS DE LIGT: In der elften Minute mit einem Ballverlust, im Nachsetzen dann Gelb. Mit dieser Hypothek dann im Spiel, aber bis zur seiner verletzungsbedingten Auswechslung dann auch ohne Probleme und sehr umsichtig im Aufbau. Note: 2,5. © imago images 20/32 DAYOT UPAMECANO: War auf dem Weg zur Note 1 - überragende Antizipation und Zweikampfführung, eine perfekte erste Halbzeit. Der verlorene Zweikampf gegen den hölzernen Modeste sorgte für das 1:2 und ließ das Spiel kippen. Note: 2,5. © imago images 21/32 ALPHONSO DAVIES: Julian Nagelsmann vermutete vor dem Spiel, dass Niklas Süle seine Ausflüge stoppen soll. Das gelang oft – bis zum 1:0, da war Davies der Initiator. Musste zur Pause runter, weil ihn Jude Bellingham im Gesicht traf. Note: 3,5. © getty 22/32 MARCEL SABITZER: Kassierte schon nach zwei Minuten zurecht die Gelbe Karte für hartes Einsteigen gegen Donyell Malen, blieb aber bei seiner Intensität. Deutlich defensiver als Leon Goretzka im Zentrum. Auch wegen der Gelben zur Pause runter. Note: 3,5. © imago images 23/32 LEON GORETZKA: Übernahm zunächst in Abwesenheit von Joshua Kimmich die Verantwortung im Zentrum, hatte viel Offensivpräsenz und besorgte mit einem satten Schuss das 1:0. Hohe Schlagzahl in Zweikämpfen und Tempo. Note: 2. © imago images 24/32 JAMAL MUSIALA: Es war auffällig, dass die Dortmunder ihn als Faktor ausmachten und Musiala ständig auf den Füßen standen. So kam auch der eine oder andere Ballverlust zustande. Aber: zwei Torvorlagen. Note: 2. © imago images 25/32 LEROY SANE: Hatte zunächst Mühe, einen Raum zu finden, da der BVB gut verteidigte. Nach dem 0:1 öffneten sich die Räume und für ihn der Raum zum 2:0 mit einem satten Schuss. Nicht so präsent wie zuletzt, aber erfolgreich. Note: 2,5. © imago images 26/32 SADIO MANE: Freute sich auf die Gelbe Wand und bekam sie mit Niklas Süle. Versuchte viel in die Mitte zu ziehen, da Dortmund die Außen dicht machte. Stark seine Vorarbeit für den Assist von Musiala beim 1:0. Er muss in der 49. das Tor machen. Note: 3,5. © imago images 27/32 SERGE GNABRY: Rückte als zentraler Stürmer in die Spitze, suchte aber dennoch immer wieder die Tiefe. Dortmund stand aber gegen den Ball gut, sodass Gnabry wenig Land sah und zur Pause runter musste. Note: 4,5. © getty 28/32 JOSHUA KIMMICH: Nach Corona-Pause reichte es noch nicht für 90 Minuten, daher packte Kimmich seine ganze Kraft in die zweiten 45 Minuten und brachte viel Dynamik mit, auch mal Zweikampfhärte, wofür er Gelb bekam. Note: 3. © getty 29/32 JOSIP STANISIC: Er kam für den verletzten Davies zur Pause und hatte Probleme gegen Adeyemi, der ihn ein paar Mal überlief. Beim 1:2 kam er gegen Moukoko zu spät. Beim 2:2 ließ er Schlotterbeck flanken. Note: 5. © getty 30/32 KINGSLEY COMAN: Der Franzose kam in der Pause für den glücklosen Gnabry, war dann viel unglücklicher. Wenig Glanz, wenig Momente. Dann zwei Gelbe Karten in der 77. und 90. Minute und der Platzverweis. Es ist noch der Coman der letzten Saison. Note: 5. © getty 31/32 NOUSSAIR MAZRAOUI: Nach Matthijs de Ligts Verletzung in der 62. Minute im Spiel - da begann die Drangphase des BVB. Mazraoui hatte keinen Platz für Ausflüge, ließ aber beim 2:2 Modeste komplett aus den Augen. Note: 4,5. © getty 32/32 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Nach seinem Tor gegen Viktoria Pilsen durfte er auch im Klassiker in der Schlussphase ran. Julian Nagelsmann erhoffte sich sicherlich etwas mehr Körperlichkeit. Keine Bewertung.

FC Bayern, News: Last-Minute-Schock in Dortmund

Durch einen Treffer von Anthony Modeste in letzter Sekunde hat der FC Bayern einen sicher geglaubten Sieg im Topspiel der Bundesliga verspielt. Nach 2:0-Führung musste sich der FCB mit einem Punkt zufrieden geben. Die Tore für den Rekordmeister hatten Leon Goretzka und Leroy Sané erzielt. "Es war ein Spiel auf Augenhöhe. In der zweiten Halbzeit waren wir näher dran. Dortmund hatte aber auch gute Momente. Am Ende ist es ein relativ gerechtes Ergebnis", sagte Trainer Julian Nagelsmann, man habe mit "zwei, drei guten Chancen den Sack zumachen" können. "Es tut natürlich weh, weil der Ausgleich spät fällt, aber es ist nicht komplett unverdient."

Auch Manuel Neuer haderte im ZDF ein wenig mit dem Spielverlauf: "Es lag heute ganz klar an uns. Die letzte Konsequenz und der letzte Fokus haben vielleicht gefehlt. Kleine Fehler passieren im Fußball, dennoch sind da in letzter Zeit vielleicht zu viele passiert." Ähnlich äußerte sich Torschütze Leon Goretzka bei Sky: "Wir spielen ja nicht gegen irgendeine Mannschaft. Es nervt, regt uns sehr auf. Wir haben heute ein gutes Spiel gemacht, nur die letzte Konsequenz vermissen lassen."

Hier findet Ihr unsere Analyse zur Partie.

Hier gibt es die Noten und Einzelkritiken aller eingesetzten Spieler.

FC Bayern, News: Davies und de Ligt vorzeitig ausgewechselt

Die Szene des Spiels war wohl der Zweikampf zwischen Jude Bellingham und Alphonso Davies, in dem der Bayern-Profi von Bellinghams Fuß am rechten Auge getroffen wurde. Obwohl der Engländer bereits verwarnt war, durfte er weiterspielen. Davies wurde in der Halbzeit ausgewechselt und mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ins Krankenhaus gebracht. Während Nagelsmann tobte und klar eine Rote Karte erwartet hätte, äußerten sich Schiedsrichter Deniz Aytekin und BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl anders.

"Wenn ich mich recht erinnere, haben wir vor vier Monaten eine Schulung gehabt. Wenn du einen Spieler hohen Fuß im Gesicht triffst, ist es glatt Rot. Ich weiß nicht, ob das andere Regeln waren. Da gibt es nichts zu diskutieren, egal ob Absicht oder nicht", ärgerte sich Nagelsmann. "Er trifft ihn volle Kanne ins Gesicht! Das ist glatt Rot und nicht Gelb."

Doch nicht nur um Davies müssen sich die Bayern sorgen. Innenverteidiger Matthijs de Ligt musste mit Adduktorenproblemen in der 62. Minute ausgewechselt werden. Für ihn kam Noussair Mazraoui. "Wir haben aktuell nicht so viele Innenverteidiger, wir dürfen da nicht so viel Risiko eingehen", sagte Nagelsmann über die Auswechslung von de Ligt.

© imago images

FC Bayern München: Die nächsten Spiele