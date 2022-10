FC Bayern: Alphonso Davies gegen BVB verletzt ausgewechselt

Linksverteidiger Alphonso Davies vom FC Bayern München musste im Bundesliga-Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund am Samstagabend verletzt ausgewechselt werden. Bei einem Zweikampf kurz vor der Pause war er von Jude Bellinghams Fuß frontal im Gesicht getroffen worden.

Beim Stand von 1:0 für die Gäste wollte Bellingham den Ball mit der Fußspitze über Gegenspieler Davies heben. Weil dieser aber zum Kopfball ging und zuerst am Ball war, traf ihn Bellinghams Schuhspitze voll im Bereich des rechten Auges.

Davies blieb zunächst benommen liegen und musste dann behandelt werden. In der Halbzeit wechselte Julian Nagelsmann Josip Stanisic für ihn ein. Der übertragende Sender Sky meldete wenig später, dass Davies auf dem Weg ins Krankenhaus sei, um dort auf eine Gehirnerschütterung untersucht zu werden.

Schiedsrichter Deniz Aytekin hatte nach Bellinghams Foul zunächst auf Vorteil entschieden. Er verzichtete anschließend beim bereits gelbvorbelasteten Bellingham aber auf einen Platzverweis und beließ es bei einer Ermahnung.

Leon Goretzka hatte die Bayern in einem umkämpften Spiel in der 33. Minute in Führung gebracht.