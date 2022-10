FC Bayern, News und Gerüchte: Harry Kane offenbar weiter bevorzugtes Transferziel - Guardiola-Botschaft an Musiala?

Harry Kane ist offenbar der Stürmer, auf den es der FC Bayern im kommenden Sommer mit höchster Priorität abgesehen hat. "Jahrhunderttalent" Jamal Musiala erhält weiter großes Lob, Pep Guardiola schickte ihm offenbar eine Grußbotschaft. News und Gerüchte zum FCB gibt es hier.

FC Bayern, Gerücht: Harry Kane offenbar weiter bevorzugtes Transferziel

Die Gerüchte um ein Interesse des FC Bayern an Spurs-Stürmer Harry Kane verstärken sich weiter. Wie Sport1 berichtet, ist der Engländer weiter ein Thema an der Säbener Straße für einen Transfer im kommenden Sommer. Im anstehenden Transferfenster im Winter werden hingegen definitiv keine Anstrengungen unternommen, um einen Ersatz für Robert Lewandowski an Land zu ziehen.

Weitere genannte Namen wie Lautaro Martínez von Inter Mailand oder Dusan Vlahovic von Juventus Turin spielen keine Rolle in den Plänen der Bayern-Verantwortlichen um Sportvorstand Hasan Salihamidzic. In beiden Fällen seien die geforderten Summen zu hoch - vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass die Spieler Bayern nicht vollkommen überzeugen würden.

Anders verhält es sich bei Kane, der aufgrund seines 2024 auslaufenden Vertrags vor einer zukunftsweisenden Entscheidung steht. Im vergangenen Sommer habe beim FC Bayern noch keine Einigkeit über eine Verpflichtung des 29-Jährigen geherrscht, Trainer Julian Nagelsmann gelte aber als großer Fan. Zudem stehe Kane in Salihamidzics Ranking europäischer Mittelstürmer auf einer Ebene von Lewandowski, Erling Haaland und Karim Benzema.

Da nicht klar sei, ob Kane überhaupt verfügbar sein wird, wolle man sich jedoch nach weiteren Alternativen umschauen. Klar ist: Nach der Verpflichtung von Youngster Mathys Tel soll es in jedem Falle ein gestandener Spieler sein.

© imago images Musiala wird auch gegen den BVB in der Startelf des FC Bayern stehen.

FC Bayern, Gerücht: Guardiola offenbar mit Botschaft an Musiala

Pep Guardiola, Trainer von Manchester City, hat seiner Bewunderung von Jamal Musiala offenbar mit einer Videobotschaft Ausdruck verliehen. Wie die Bild berichtet, hat der Ex-Bayern-Coach dem Youngster im Rahmen des direkten Aufeinandertreffens in der Sommerpause in den USA über einen Mittelsmann eine Botschaft zukommen lassen, mit der er seine Wertschätzung untermauern wollte.

Konkrete Inhalte sind nicht bekannt, Angst vor Abwerbeversuchen müssen die Bayern-Fans allerdings nicht haben. Musialas Vertrag in München läuft noch bis 2026, ein Verkauf scheint unabhängig von der Summe ausgeschlossen, auch wenn es immer wieder lose Gerüchte gibt. Laut dem Mirror prüft unter anderem der FC Liverpool eine Verpflichtung.

FC Bayern, News: Hamann schwärmt von "Jahrhunderttalent" Musiala

TV-Experte und Ex-Bayern-Profi Dietmar Hamann hat in höchsten Tönen von Bayern-Juwel Jamal Musiala geschwärmt. "Das ist ein Jahrhundertspieler. Mit einer Selbstverständlichkeit bringt er konstant Top-Leistungen, kreiert Chancen aus dem Nichts und schießt Tore aus dem Nichts", sagte Hamann der dpa. "Er ist Bayerns wichtigster Spieler. Er hat die Offensive seit Saisonbeginn am Laufen gehalten."

Bereits früh in der Saison kommt Musiala in der Bundesliga auf acht Torbeteiligungen, laut Hamann gelte es nun, dem deutschen Nationalspieler nicht zu viel Druck aufzuerlegen. "Der ist noch so jung. Du musst die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilen. Weil über das ganze Jahr wird Musiala diese Leistung nicht abrufen können."

Auf der Pressekonferenz vor dem Topspiel gegen den BVB hat auch Trainer Julian Nagelsmann seinen Youngster gelobt und gleiches über BVB-Star Jude Bellingham gesagt: Man solle es "genießen, dass solche Toptalente in der Bundesliga spielen", sagte er. Bastian Schweinsteiger hatte jüngst sogar einen Stammplatz für Musiala in der Nationalmannschaft gefordert.

Gleich mehrere Fragezeichen beim BVB - bei Bayern nur eines © imago images 1/25 Am Samstag um 18.30 Uhr treffen Borussia Dortmund und der FC Bayern München zum Topspiel am 9. Spieltag der Bundesliga aufeinander. Beide Teams sind aktuell punktgleich. Hier gibt's die voraussichtlichen Aufstellungen von BVB und FCB. © imago images 2/25 BVB - GREGOR KOBEL: "Wir gucken, wir er sich nach dem Abschlusstraining fühlt. Es macht nur Sinn, wenn er bei 100 Prozent ist", sagte Coach Edin Terzic über den Schweizer, der 4 Wochen lang fehlte. Prognose: Kobel lässt sich das Topspiel nicht nehmen. © getty 3/25 THOMAS MEUNIER: Der Rechtsverteidiger hat auf seiner Seite im Grunde keine ernsthafte Konkurrenz und wird daher spielen. © getty 4/25 NIKLAS SÜLE: Die Besetzung der Dortmunder Innenverteidigung dürfte spannend werden. Süle ist gegen seinen Ex-Klub wohl sicher mit dabei. Die Frage ist nur, ob der zuletzt erkrankte Mats Hummels direkt von Beginn an spielt. © getty 5/25 MATS HUMMELS: "Er hat gestern signalisiert, dass es sich sehr gut angefühlt hat auf dem Platz", sagte Terzic über Hummels, der zuletzt vor drei Wochen gegen Schalke spielte. Da sich Nico Schlotterbeck zuletzt unsicher präsentierte, beginnt Hummels. © getty 6/25 RAPHAEL GUERREIRO: Für ihn gilt dasselbe wie für Meunier - kaum Konkurrenz, daher garantierte Spielzeit. © getty 7/25 EMRE CAN: Der defensive Mittelfeldspieler spielte in Manchester und Sevilla, als es galt, starke Teams mit Körperlichkeit und Präsenz auszubremsen. Diesen Auftrag könnte Can auch gegen Bayern erhalten. © getty 8/25 JUDE BELLINGHAM: Mit Abstand seit Wochen bester Dortmunder und unverzichtbar. © imago images 9/25 SALIH ÖZCAN: Auch seine Aggressivität gegen den Ball wird gegen die Bayern wichtig sein. Özcan hat sich in der Mannschaft festgebissen. © getty 10/25 JULIAN BRANDT: Gegen Sevilla spielte er im 4-3-3 über links, diesmal könnte es über rechts gehen - allerdings nur dann, wenn Donyell Malen anstelle von Karim Adeyemi aufläuft. © getty 11/25 DONYELL MALEN: Der gegen Sevilla erst eingewechselte Niederländer könnte tatsächlich den Vorzug vor Adeyemi erhalten, allein schon aus Gründen der Belastungssteuerung. Zudem zeigte sich Malen zuletzt sehr zielstrebig in der Offensive. © imago images 12/25 YOUSSOUFA MOUKOKO: Hat der Sieg in Sevilla die Frage nach der Besetzung der Sturmzentrale beantwortet? Moukoko jedenfalls zeigte in Spanien ein gutes Spiel und war deutlich aktiver als Anthony Modeste, für den wohl erneut nur die Bank bleiben wird. © spox 13/25 Das 4-3-3 des BVB im Überblick. Marius Wolf und Giovanni Reyna schaffen es nach Verletzung wieder in den Kader. © imago images 14/25 FC BAYERN MÜNCHEN - MANUEL NEUER: Bei Bayern steht Neuer im Tor, das ist bayerisches Gesetz. © imago images 15/25 BENJAMIN PAVARD: Wurde gegen Pilsen 72 Minuten lang geschont und von Noussair Mazraoui vertreten. Gegen Dortmund dürfte die übliche Rangfolge wieder eingehalten werden. © imago images 16/25 DAYOT UPAMECANO: Stand bislang in jedem Bundesligaspiel in der Startelf und so wird es auch beim BVB sein. © imago images 17/25 MATTHIJS DE LIGT: Durch den Ausfall von Lucas Hernandez ist auch der zweite Innenverteidigerposten klar besetzt. © imago images 18/25 ALPHONSO DAVIES: Gesetzt und alternativlos. © getty 19/25 LEON GORETZKA: "Wir werden am Samstag sehen, wer auf dem Platz stehen wird", sagte Goretzka zuletzt genervt auf die ständigen Nachfragen. Viel hängt davon ab, ob Joshua Kimmich nach überstandener Corona-Infektion direkt in der Startelf steht. © getty 20/25 JOSHUA KIMMICH: Nach dem Abschlusstraining stand fest, dass Kimmich in jedem Fall mit nach Dortmund reist. Fünf Tage Training hat er verpasst. Das sollte aber kein Hindernis sein, ihn nicht aufzustellen. Ansonsten stünde Marcel Sabitzer parat. © getty 21/25 JAMAL MUSIALA: Der Youngster befindet sich in Top-Form. Ihn aus dem Spiel zu nehmen, wird für den BVB eine von vielen wichtigen Aufgaben. © getty 22/25 LEROY SANE: Wie Musiala zuletzt in starker Verfassung und als Ex-Schalker gegen den Rivalen aus Dortmund sicherlich besonders motiviert. © getty 23/25 SERGE GNABRY: Dürfte vom Corona-bedingten Ausfall von Thomas Müller profitieren. Traf nach zuvor eher unbefriedigenden Wochen immerhin gegen Pilsen. © getty 24/25 SADIO MANE: Auch der Senegalese netzte gegen Pilsen und bereitete zudem einen weiteren Treffer beim 5:0-Sieg vor. © spox 25/25 Hier noch einmal die voraussichtliche Aufstellung des FC Bayern im Überblick. Kingsley Coman wird nach Verletzung wieder im Kader des FCB stehen.

FC Bayern, News: FCB im Spitzenspiel ohne Müller

Bayern München kann im Bundesliga-Klassiker bei Borussia Dortmund voraussichtlich wieder auf Mittelfeldchef Joshua Kimmich zurückgreifen, muss aber auf Thomas Müller verzichten. Beide Profis seien nach ihren Corona-Erkrankungen "wieder auf freiem Fuß, aber mit anderen Voraussetzungen", sagte Trainer Julian Nagelsmann.

Zwar sei das Duo freigetestet, "Thomas hat aber noch ein bisschen Probleme und Erkältungssymptome, ist nicht hundertprozentig fit. Er wird nicht trainieren und nicht im Kader sein", sagte Nagelsmann. Kimmich dagegen habe "keine Symptome mehr und nix mehr gespürt. Ich gehe davon aus, dass er mitfährt." Eine Entscheidung falle nach dem Abschlusstraining.

Neuer - Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies - Goretzka, Sabitzer - Musiala - L. Sané, Gnabry, Mané

FC Bayern München: Die nächsten Spiele