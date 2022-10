FC Bayern, News und Gerüchte: FC Chelsea macht offenbar bei FCB-Wunschspieler Konrad Laimer ernst

Bayern-Wunschspieler Konrad Laimer wird angeblich auch vom FC Chelsea gejagt. Ein angeschlagenes FCB-Trio befindet sich im Aufbautraining für das Bundesliga-Heimspiel gegen den SC Freiburg, wobei es bei einem Abwehrspieler eher schlecht aussieht. Außerdem findet morgen die Jahreshauptversammlung des FC Bayern statt. Aktuelle News und Gerüchte zum Rekordmeister.

FC Bayern, News: Grätscht Chelsea bei Laimer dazwischen?

Der FC Bayern drängte im vergangenen Sommer auf eine Verpflichtung von RB-Leipzig-Spieler Konrad Laimer. Der Wechsel scheiterte aufgrund zu hoher Ablöseforderungen, obwohl der Spieler durchaus für einen Wechsel zum FC Bayern bereit gewesen wäre. Der FC Bayern war lediglich bereit 24 Millionen Euro zu zahlen, RB Leipzig forderte aber 30 Millionen Euro.

Laut Informationen der Bild mischt sich nun der Premier-League-Klub FC Chelsea ein und will Laimer angeblich auch verpflichten. Seit der Übernahme der Blues durch den Amerikaner Todd Boehly ranken sich diverse Gerüchte um RB-Spieler. So sollen beispielsweise auch Christopher Nkunku und Josko Gvardiol auf der Wunschliste der Londoner stehen.

Der kürzlich gefeuerte RB-Kaderplaner Christopher Vivell wurde zuletzt immer wieder mit Chelsea in Verbindung gebracht: Könnte er den 25-jährigen Österreicher von einem Wechsel überzeugen?

Auch der FC Liverpool wurde zuletzt mit Laimer in Verbindung gebracht. Allerdings gehen die Verantwortlichen der Reds nach Informationen von SPOX und GOAL davon aus, dass das Rennen um ihn bereits entschieden ist und sich der 25-Jährige im kommenden Sommer dem FC Bayern anschließen wird.

Laimer fällt aktuell nach einer Syndesmose-OP aus. Nach 15 Jahren im RB-Kosmos (Liefering, Salzburg, Leipzig) könnte er eine neue Herausforderung suchen. Dass er seinen auslaufenden Vertrag in Leipzig verlängert, gilt als fraglich.

FC Bayern, News: Sorgen um Matthijs de Ligt

Der Bayern-Verteidiger Matthijs de Ligt musste gegen Pilsen (4:2) am Mittwoch in der Champions League aussetzen, doch auch beim gestrigen Reha-Training zwickten die linken Adduktoren: Nach 20 Minuten Einzel- und Rehatraining mit Fitnesscoach Thomas Wilhelmi war für den 23-jährigen Niederländer schon wieder Schluss. Sein Einsatz gegen den SC Freiburg am Sonntag wackelt.

Besser sieht es hingegen bei den angeschlagenen Serge Gnabry (Knie-Prellung mit Kapselverletzung) und Alphonso Davies (Schädelprellung) aus. Beide trainierten laut Bild ebenfalls individuell mit Wilhelmi, machten aber wohl einen guten Eindruck und könnten eine Option für den Kader im Heimspiel gegen den SCF sein.

Noten: Sanés Top-Form hält an - Ulreich zu schlampig © getty 1/17 Der FC Bayern München steht vorzeitig im Achtelfinale der Champions League. Der FCB gewann am 4. Spieltag der Gruppenphase bei Viktoria Pilsen mit 4:2 (4:0). Die Noten und Einzelkritiken der Bayern-Spieler. © imago images 2/17 SVEN ULREICH: Zweiter Saisoneinsatz. Nach 30 Sekunden mit einem zu kurz geratenen Pass, der beim Gegner landete. Gleiches Spiel in Minute 30, was Pilsen die bis dato beste Chance ermöglichte. Unbedrängt mit einem Querschläger kurz vor der Pause. Note: 4. © getty 3/17 NOUSSAIR MAZRAOUI: Der Rechtsverteidiger agierte diszipliniert gegen den Ball. Offensiv mit guten Laufwegen, war oft in die entscheidenden Aktionen eingebunden und wusste dann am Ball zu gefallen. Verlor den entscheidenden Zweikampf vor dem 1:4. Note: 3. © imago images 4/17 BENJAMIN PAVARD: Spielte im Zentrum der Viererkette. Kam auf die mit Abstand meisten Ballaktionen bei den Bayern (138). Beim Gegentor zum 2:4 zu weit weg von Torschütze Kliment. Note: 3,5. © imago images 5/17 DAYOT UPAMECANO: Souveräne Vorstellung gegen eine lange Zeit schwache Pilsen-Offensive. Spielte eine gute Verlagerung auf Mané, die dieser in der Folge zum Führungstor nutzte. Note: 3. © getty 6/17 JOSIP STANISIC: Erneut als Linksverteidiger aufgeboten. Brachte in Halbzeit eins jeden seiner 37 Pässe an den Mann. Sorgte mit einem schlecht platzierten Kopfball im eigenen 16er unnötig für Gefahr und verhinderte die Flanke vor dem 1:4 nicht. Note: 4. © imago images 7/17 JOSHUA KIMMICH: Hatte das Zentrum lange Zeit im Griff und agierte am Ball umsichtig. Das änderte sich erst nach Goretzkas Auswechlung im Laufe der teils fahrigen zweiten Hälfte. Gewann über 80 Prozent seiner Zweikämpfe. Note: 3. © getty 8/17 LEON GORETZKA: Traf zum 3:0 und mit einem sehenswerten Heber zum 4:0 - es war sein erster Doppelpack in der Champions League. Dazu mit der Vorlage zum 1:0. Bis zur seiner Auswechslung mit den meisten Balleroberungen der Bayern (7). Note: 1,5. © imago images 9/17 KINGSLEY COMAN: Legte das Tor zum 2:0 auf. Dazu mit einem guten tiefen Ball auf Vorlagengeber Müller vor dem 3:0. Allerdings: Mit den meisten Ballverlusten auf Seiten des Rekordmeisters (11). Blieb zur Pause in der Kabine. Note: 2,5. © imago images 10/17 SADIO MANE: Mit der Vorlage für Sanés frühe Chance (2.), acht Minuten später markierte er das 1:0 - sein zweiter CL-Treffer für die Bayern. Toller Pass zu Tels Großchance (43.). Note: 2,5. © getty 11/17 THOMAS MÜLLER: Zwölf Ballaktionen und 28 Minuten Spielzeit, dann musste Müller angeschlagen vom Feld gehen. Zuvor traf er zum 2:0 und bereitete das 3:0 vor. Es war Tor Nummer 230 und Assist Nummer 248 im 639. Pflichtspiel für den FC Bayern. Note: 2. © imago images 12/17 LEROY SANE: Verzog erst knapp (2.). Starker Ball in die Tiefe zu Coman, der zum 2:0 führte. Beim 3:0 ließ er klug für Goretzka durch, Tor vier legte er selbst auf. Spielte zahlreiche tolle Pässe und verzeichnete einige gute Balleroberungen. Note: 2. © imago images 13/17 MATHYS TEL: Nach 28 Minuten für Müller ins Spiel gekommen. In der 43. stand der 17-Jährige allein vor Pilsens Kasten, vergab aber mit einem schwachen Linksschuss - den kann man durchaus machen. Insgesamt eine ordentliche Vorstellung. Note: 3,5. © imago images 14/17 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Zur zweiten Halbzeit für Coman eingewechselt, blieb allerdings ohne Abschluss und und konnte sich kaum in Szene setzen. Note: 4. © imago images 15/17 RYAN GRAVENBERCH: In der 56. Minute für Goretzka gekommen und in der Folge mit einer unauffälligen Vorstellung. Scheiterte allerdings mit einem guten Schuss an der Latte (76.). Note: 3,5. © imago images 16/17 MARCEL SABITZER: Sané ging für ihn nach 70 Minuten vom Feld. War kaum an der Kugel und konnte nicht entscheidend helfen, die Kontrolle gegen das aufkommende Pilsen zurückzugewinnen. Note: 3,5. © imago images 17/17 PAUL WANNER: Wurde für Upamecano eingewechselt und agierte fortan als Linksverteidiger. Der 16-Jährige wurde auf dieser für ihn neuen Position vor dem 2:4 ziemlich allein gelassen. Legte aber Gravenberchs Lattenkracher auf. Note: 3,5.

FC Bayern, News: Chaos bei der Jahreshauptversammlung?

Die Jahreshauptversammlung des FC Bayern findet am morgigen Samstag, den 15. Oktober um 18 Uhr im Münchner Audi Dome statt. Teilnahmeberechtigt ist jedes Vereinsmitglied, das seit mindestens 1. Januar 2022 dem Klub angehört und mindestens 18. Jahre alt ist.

Im letzten Jahr eskalierte die JHV des FC Bayern aufgrund von Fan-Protesten gegen das Katar-Sponsoring. Letztlich musste sie vorzeitig abgebrochen werden. Klub-Mitglied Michael Ott äußerte dieses Jahr erneut massive Kritik. Auch morgen dürfte das Thema für Diskussionen sorgen, zumal der Sponsoringvertrag mit Qatar-Airways über 2023 hinaus verlängert werden könnte.

Alle Fragen und Antworten von SPOX-Reporter Nino Duit findet Ihr Hier.

"Schlimmer als der TSV!": Die emotionalsten JHV-Momente des FCB © getty 1/22 Der FC Bayern München lädt alljährlich im Herbst zur Jahreshauptversammlung. Vor der diesjährigen Zeremonie blicken wir zurück auf die emotionalsten Momente der Vergangenheit. © getty 2/22 2005: Der Vertrag von Mittelfeldmotor Michael Ballack lief im darauffolgenden Sommer aus, der Klub strebte eigentlich eine Verlängerung für vier Jahre an. Weil Ballack aber zögerte und angeblich nebenbei mit anderen Klubs verhandelte, … © getty 3/22 … zogen die FCB-Bosse ihr Angebot zurück. Der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge verkündete: "Wir ziehen unser gesichertes und sehr gutes Angebot an Michael Ballack zurück. Ab sofort werden wir den Markt sondieren, um Alternativen zu schaffen." © getty 4/22 Die 1349 anwesenden Mitgliedern quittierten diese Entscheidung mit tosendem Applaus. Ballack wechselte im darauffolgenden Sommer ablösefrei zum FC Chelsea. Auch bei seinem Abschiedsspiel im Mai 2006 gab es Pfiffe. © getty 5/22 2007: Nachdem viele Fans die zu hohen Eintrittspreise und die miese Stimmung in der neuen Allianz Arena monierten, redete sich der damalige Manager Uli Hoeneß in Rage. "Das ist populistische Scheiße", sagte er unter anderem. © getty 6/22 "Für die Scheiß-Stimmung seid ihr verantwortlich, nicht wir", ergänzte Hoeneß: "Was glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid? Wir reißen uns für euch den Arsch auf. Dafür lassen wir uns nicht an die Wand stellen." © getty 7/22 2010: 2005 erfolgte bei der JHV der Bruch mit Ballack, fünf Jahre später warb Hoeneß für einen Verbleib von Bastian Schweinsteiger. "Ich sage dir, Bastian: Für uns alle ist es unglaublich wichtig, dass du bei Bayern München bleibst." © getty 8/22 Die Fans jubelten, Schweinsteiger lächelte im Publikum - und blieb schließlich bis 2016 beim FC Bayern. 2013 führte er seinen Klub zum Triple. © getty 9/22 2013: Nachdem Hoeneß wegen seiner Steuerdelikten angeklagt worden war, kündigte er bei der JHV 2013 eine außerordentlichen Mitgliederversammlung nach dem Urteilsspruch an. Diese folgte im Mai 2014. © getty 10/22 Hoeneß wurde im Amt des Präsidenten von Karl Hopfner abgelöst. Gleichzeitig kündigte er seine Rückkehr nach abgebüßter Haftstrafe an. © getty 11/22 Hoeneß rief: "Ich werde für meine Fehler gerade stehen und fast 35 Millionen Euro an den Staat zahlen. Und dann wenn ich zurück bin, werde ich mich nicht zur Ruhe setzen. Das war's noch nicht!" © getty 12/22 2016: Nach seiner Zeit im Gefängnis sollte Hoeneß 2016 wieder zum Präsidenten gewählt werden. Der Mitglieder-Andrang war entsprechend groß - größer als die Räumlichkeiten im Veranstaltungsort Audi Dome. © getty 13/22 Vor den Toren spielten sich chaotische Szenen ab, weil vielen Mitgliedern kein Eintritt mehr gestattet wurde. Hoeneß und Noch-Präsident Karl Hopfner stellten sich den Fans und bekamen deren ganze Wut zu spüren. © getty 14/22 "Absagen"-Sprechchöre, Buh-Rufe und als Krönung: "Ihr seid schlimmer, als der TSV!" Letztlich wurden die Fans in einem Extra-Zelt untergebracht. Im Audi-Dome gab es Jubel für Hoeneß und eine Präsidentenwahl mit überwältigender Mehrheit. © imago images 15/22 2018: Zwei Jahre später schlug Hoeneß und seinen Mitstreitern Kritik und Ablehnung entgegen. Mitglied Johannes Bachmayr holte zur Generalabrechnung aus. "Wie stellt man sich einen Präsidenten eigentlich so vor?", fragte er. © getty 16/22 "Ich denke da so an den Typen Elder Statesman. Das Vorbild. Der Souverän, der über den Dingen steht. Einer, den man aufgrund seiner Lebenserfahrung und Weisheit stets um einen väterlichen Rat bitten will." © getty 17/22 Aber: "Schauen wir uns nur die letzten zwei Jahre mal an: Nachtreten, back to the roots, Schlaumeier, Scheißdreck, Umgang mit Ehrenspielführern, katastrophale Prozesse teilweise und Spezl-Wirtschaft." © getty 18/22 Hoeneß haben die harten Worte offenbar sehr geschmerzt. Sein langjähriger Weggefährte Edmund Stoiber berichtete davon, dass sie für Hoeneß gar ein "Schock" gewesen seien und Mitgrund für den Abschied 2019. © getty 19/22 2019: Ein Jahr nach den Anschuldigungen trat Hoeneß nämlich nicht mehr zur Wiederwahl als Präsident an und gab zudem den Posten als Aufsichtsratschef ab. "Ich sage, das war's. Ich habe fertig. Danke!" Hoeneß weinte, die Halle jubelte. © imago images 20/22 2021: Der Trubel begann schon vor der JHV, als ein von FCB-Mitglied Michael Ott eingereichter Antrag, über die Fortsetzung des umstrittenen Katar-Sponsorings abzustimmen, abgelehnt wurde. © imago images 21/22 Nach hitzigen Diskussionen wurde die JHV trotz ausstehender Wortmeldungen einiger Mitglieder abgebrochen. Es folgten "Hainer raus"-Rufe und die spontane Rede eines Mitglieds auf einem Stuhl. © imago images 22/22 "Das war die schlimmste Veranstaltung, die ich je beim FC Bayern erlebt habe", sagte Hoeneß anschließend.

