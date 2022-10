FC Bayern, News und Gerüchte: Julian Nagelsmann hat "kein Problem" mit den Bossen

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann hat Gerüchte über einen angeblich schwierigen Austausch mit seinen Vorgesetzten dementiert. Der FCB hat trotz holpriger zweiter Halbzeit einen Pflichtsieg in der Champions League eingefahren. Dabei musste ein Leistungsträger früh ausgewechselt werden. Derweil glaubt ein Ex-Meistertrainer nicht an eine Überraschung in der Bundesliga. News und Gerüchte zum FC Bayern gibt es hier.

FC Bayern, News - Nagelsmann: Kein Problem mit Kahn und Co.

Trainer Julian Nagelsmann sieht das Verhältnis zu seinen Vorgesetzten bei Bayern München auch nach den jüngsten Turbulenzen nicht als belastet an. "Ich will betonen, dass zwischen mich, Oliver Kahn, Hasan Salihamidzic und Herbert Hainer kein Blatt passt. Ich habe mit keinem der Protagonisten ein Problem", meinte Nagelsmann nach dem 4:2 (4:0) in der Champions League bei Viktoria Pilsen.

"Wir haben alle das Bestreben, den FC Bayern gut dastehen zu lassen", ergänzte der Coach. Daher sei der Mittwoch mit dem vierten Sieg im vierten Gruppenspiel und dem vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale "ein guter Tag" gewesen.

"Wir tun gut daran, wenn die gelebte Verbundenheit auch nach außen hin dokumentiert wird", meinte Nagelsmann, der sich deshalb auch darüber freute, dass Vorstandschef Kahn die Debatte um ihn als vermeintliches "Trainertalent" vor dem Spiel "richtig eingeordnet" hatte.

Er sehe den Begriff "nicht negativ", dieser sei aber bislang falsch verwendet worden, betonte Nagelsmann. Kahn hatte den 35-Jährigen in Schutz genommen und die Debatte um dessen angeblich mangelnde Erfahrung als "aberwitzig" bezeichnet.

FC Bayern, News: CL-Achtelfinale nach viertem Sieg fix

Der FC Bayern hat trotz zahlreicher Ausfälle auch das vierte Spiel in der Champions-League-Gruppenphase für sich entschieden und steht sicher im Achtelfinale. Beim 4:2 bei Viktoria Pilsen lenkte der FCB durch vier frühe Tore schnell alles in die richtige Richtung, ließ durch einige Nachlässigkeiten in der zweiten Halbzeit allerdings nochmal ein wenig Spannung aufkommen.

FC Bayern, News: Müller gibt nach Auswechslung Entwarnung

Kapitän Thomas Müller musste gegen Pilsen wegen Rückenproblemen schon nach 28 Minuten angeschlagen ausgewechselt werden. Im Nachgang gaben aber sowohl Trainer Nagelsmann wie auch der Spieler selbst Entwarnung.

"Die Muskulatur vom Rücken hat ein bisschen zugemacht, wohl etwas am Nerv. Es ist aber nichts Dramatisches, kein Risiko fürs Wochenende. Wir wollten kein Risiko eingehen", sagte er der Trainer bei DAZN, Müller ergänzte in der Mixed Zone scherzhaft: "Sieht nach einer Nerven-Geschichte aus - der alte Rücken." Man werde nun die Zeit bis zum Freiburg-Spiel bestmöglich nutzen "und schauen was Sache ist, aber ich gehe jetzt nicht von irgendwas Schlimmen aus."

© getty Müller musste in Pilsen das Feld bereits frühzeitig verlassen - gab aber Entwarnung.

FC Bayern, News: Müller begründet vegane Ernährungsweise

Thomas Müller hat seine größtenteils vegane Ernährungsweise erklärt und klargestelt, dass es falsch sei, in diesem Zusammenhang von Verzicht zu sprechen. "Im Gegenteil. Wenn das Wort "vegan" auftaucht, ist es ja schon so, dass einige erst mal die Ohren anlegen", sagte er in der SZ.

Müller lebe allerdings nicht komplett vegan, sondern "nutze die Möglichkeiten, um meinen wöchentlichen Speiseplan noch bewusster auszubauen. Gerade bei den Mahlzeiten, die nicht in einem großen, feierlichen Rahmen stattfinden, geht es mir darum zu sagen: Ich mache mir diese Speise jetzt mal ohne diese oder jene Zutaten, weil ich weiß, dass das für meinen Körper gut ist."

Wichtig sei ihm dabei auch das "Bewusstsein", denn: "Durch bewusste Handlungen kommst du leichter zu bestimmten Ergebnissen, gerade als Leistungssportler." Zudem gebe es mittlerweile zahlreiche Ersatzprodukte für Fleisch und insbesondere in Deutschland "den Luxus, bewusst leben zu können. Wir können uns mehr Gedanken machen, was auf den Teller kommt, weil wir Alternativen haben."

