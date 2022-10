FC Bayern - News und Gerüchte: Keine Startelf-Garantie für Pokal-Held

Beim FC Bayern gibt es laut Trainer Julian Nagelsmann auch für Eric Maxim Choupo-Moting trotz dessen zuletzt starker Leistungen keine Startelf-Garantie. Eine Entscheidung über Verstärkungen im Angriff soll aber gefallen sein. Die News und Gerüchte aus München gibt es hier.

FC Bayern - News: Keine Startelf-Garantie für Eric Maxim Choupo-Moting

Zwei Spiele, drei Tore und zwei Vorlagen: Trotz seiner herausragenden Bilanz droht Bayern Münchens neuem Torgaranten Eric Maxim Choupo-Moting im Bundesliga-Spiel bei der TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr) wieder der einst angestammte Bankplatz.

"Wir müssen schauen. Er ist nach der langen Zeit noch nicht so im Rhythmus und kann nicht alle drei Tage 70, 80 Minuten spielen", sagte Trainer Julian Nagelsmann nach dem 5:2 (1:1) im DFB-Pokal beim FC Augsburg.

Dort hatte Choupo-Moting mit zwei Toren und einer Vorlage maßgeblichen Anteil am Achtelfinal-Einzug des Rekordsiegers. Zuvor trumpfte der 33-Jährige im Bundesliga-Topspiel gegen den SC Freiburg (5:0) auf. In beiden Partien kam er auf insgesamt 150 Spielminuten - fast so viele, wie in den vorausgegangenen 15 Spielen der Saison (167 Minuten).

"Choupo hat es wieder sehr gut gemacht, wie gegen Freiburg. Er hat seine Trainingsleistung fortgesetzt, was nicht so leicht ist", lobte Nagelsmann: "Wir sind sehr froh, dass er bei uns im Kader ist."

Allerdings läuft der Vertrag des Angreifers im Sommer aus. "Lassen wir Choupo jetzt mal ein bisschen spielen", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic dazu: "Er macht das sehr gut, wir wissen, was wir an ihm haben - und er, was er an uns hat."

© getty Julian Nagelsmann will sich für die Startelf alle Möglichkeiten offen halten.

FC Bayern - Gerücht: Kein neuer Mittelstürmer im Winter

Beim FC Bayern herrscht seit dem Abgang von Robert Lewandowski die Diskussion, ob es einen neuen Mittelstürmer im Kader des Rekordmeisters braucht. Nun soll zumindest für den Rest der Saison eine Entscheidung in dieser Sache gefallen sein.

Wie Bild berichtet, habe die Klubführung um Vorstands-Boss Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic beschlossen, auch im Wintertransferfenster keinen neuen Neuner zu verpflichten.

Demnach habe der Kader in der Offensive genug Qualität, um die gesteckten Ziele in der laufenden Spielzeit zu erreichen.

Das Blatt schreibt weiter, dass diese Entscheidung auch damit zu tun habe, dass zuletzt Thomas Müller häufiger an vorderster Freund aktiv war. Zudem spielte zuletzt auch Eric-Maxim Choupo-Moting in der Mittelstürmer-Position eine gute Rolle.

Erst kürzlich hatte Ehrenpräsident Uli Hoeneß die Diskussion wieder angeheizt und erklärt, dass der aktuellen Mannschaft ein Neuner fehle.

FCB-Noten: Mané erwischt gebrauchten Tag - auch Upamecano schwach © imago images 1/15 Durch einen 5:2-Sieg gegen den FC Augsburg hat der FC Bayern München das Achtelfinale des DFB-Pokals erreicht. Beim FCB glänzte erneut Eric Maxim Choupo-Moting, Sadio Mané erwischte dagegen einen gebrauchten Tag. Die Noten und Einzelkritiken. © imago images 2/15 SVEN ULREICH: Bei Pedersens 25-Meter-Kracher chancenlos, auch beim 2:3 mit keiner Abwehrmöglichkeit. Ansonsten machte der Neuer-Vertreter einen soliden Eindruck, ohne sich groß auszeichnen zu können. Note: 3,5. © imago images 3/15 BENJAMIN PAVARD: Etwas defensiver eingestellt als Pendant Davies hatte der Franzose zu Beginn noch ein paar Probleme mit Pedersen und Demirovic. Stabilisierte sich in der Folge jedoch und hielt seine Seite spätestens nach der Pause dicht. Note: 3,5. © imago images 4/15 DAYOT UPAMECANO: Verlor gleich nach zwei Minuten beinahe folgenschwer den Ball und hatte Glück, dass Demirovics Schuss nur ans Außennetz ging. In der Folge mit mehreren Unsicherheiten im Stellungsspiel. Erzielte außerdem das Eigentor zum 2:3. Note: 5. © imago images 5/15 MATTHIJS DE LIGT: Findet sich Spiel für Spiel besser zurecht und mutiert immer mehr zum verlässlichen Abwehrchef der Bayern. Ließ defensiv nichts anbrennen, auch in der Spieleröffnung mit ein paar guten Bällen. Note: 3. © imago images 6/15 ALPHONSO DAVIES: Hatte die erste gute Chance nach 20 Minuten, scheiterte aber aus kurzer Distanz an Koubek. Offensiv mit vielen gute Laufwegen und Ideen, auch defensiv ordentlich. Rettete einige Male als letzter Mann und traf spät sogar selbst. Note: 2. © imago images 7/15 JOSHUA KIMMICH: Hatte zu Beginn große Probleme, Zugriff zu bekommen. Ließ sich vor dem 0:1 viel zu einfach von Rexhbecaj abkochen. Wurde mit zunehmender Spieldauer aber immer besser und belohnte sich mit einem schönen Tor zum 3:1. Note: 2,5. © imago images 8/15 LEON GORETZKA: Ähnlich wie Kimmich in der Anfangsphase zu selten griffig im Zweikampf. Schaltete sich dann immer wieder in die Offensive ein und verzeichnete viele wichtige Ballgewinne (18). Nach der Pause wieder etwas blasser. Note 3. © imago images 9/15 JAMAL MUSIALA: Nicht ganz so aktiv und spielbestimmend wie in den vergangenen Wochen, zeigte der Youngster dennoch keinen schlechten Auftritt. Setzte seine Mitspieler immer wieder gut in Szene, zudem mit dem entscheidenden Treffer zum 4:2. Note: 2,5. © imago images 10/15 SERGE GNABRY: Ein ständiger Aktivposten im bayerischen Offensivspiel. War viel unterwegs, wechselte oft die Positionen und war für die Augsburger kaum zu packen. Bereitete Choupo-Motings 1:1 mustergültig vor, ein Tor blieb ihm aber verwehrt. Note: 2. © imago images 11/15 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: War erste Anspielstation bei hohen Bällen, wurde aber zunächst von Bauer gut abgemeldet. Erzielte das 1:1 dann aus dem Nichts. Beim 3:1 glänzte er mit gutem Stellungsspiel, außerdem Vorbereiter bei Kimmichs Treffer. Note: 1,5. © imago images 12/15 SADIO MANÉ: Nicht das Spiel des Senegalesen. Vertändelte in der Vorwärtsbewegung zu häufig einfache Bälle, darüber hinaus im Abschluss ohne Präzision. Musste nach 58 Minuten für Coman weichen. Note: 5. © imago images 13/15 KINGSLEY COMAN: Durfte die letzte halbe Stunde für den schwachen Mané ran und war direkt an der Entstehung des 3:1 beteiligt. Brachte dem Bayern-Spiel noch einmal neue Spritzigkeit und hätte sogar noch einmal selbst treffen können. Note: 3. © imago images 14/15 THOMAS MÜLLER: Wurde nach 80 Minuten für Musiala eingewechselt und legte das 5:2 auf. Keine Bewertung. © imago images 15/15 MARCEL SABITZER: Wurde nach 85 Minuten für Choupo-Moting eingewechselt. Keine Bewertung.

FC Bayern - Gerücht: Der Plan mit Lucas Hernández

Innenverteidiger Lucas Hernández steht offenbar vor einer Rückkehr ins Mannschaftstraining beim FC Bayern, nachdem er sich im September einen Muskelbündelriss im Spiel gegen den FC Barcelona zugezogen hatte.

Wie der kicker berichtet, sei das erklärte Ziel, ihn bis zur WM in Katar wieder fit zu kriegen. Mit dem französischen Nationaltrainer Didier Deschamps sei daher abgesprochen worden, dass Hernández in den zwei letzten Bundesliga-Spielen des Kalenderjahres gegen Werder Bremen (8. November) und auf Schalke (12. November) noch mitwirken solle, ehe es zur L'Équipe tricolore gehe.

Darüber hinaus berichtet das Fachblatt von Plänen, den 2024 auslaufenden Vertrag mit Hernández vorzeitig zu verlängern. Dafür soll bereits mit dem Berater des 26-Jährigen gesprochen worden sein. Hernández war zur Saison 2019 für eine Münchner Rekordablöse in Höhe von 80 Millionen Euro von Atletico Madrid an die Isar gewechselt.

FC Bayern München: Die nächsten Spiele