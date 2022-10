FC Bayern, News und Gerüchte: Frust bei Benjamin Pavard? Das steckt dahinter

Benjamin Pavard saß zuletzt zweimal in Folge nur auf der Bayern-Bank - eine Entscheidung, die ihn offenbar überraschte und verärgerte. Während es vor dem CL-Spiel gegen Inter einige personelle Fragezeichen gibt, Boss Oliver Kahn allerdings trotzdem klare Forderungen stellt, war die Verpflichtung von Sadio Mané nicht nur für den Verein wichtig. News und Gerüchte zum FCB gibt es hier.

FC Bayern: Frust bei Pavard? Das steckt dahinter

Sowohl in der Champions League gegen Barcelona (3:0) wie auch in der Liga gegen Mainz 05 (6:2) erhielt Neuzugang Noussair Mazraoui jüngst den Vorzug vor dem eigentlich gesetzten Benjamin Pavard. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hatte der Franzose mit dieser Reservistenrolle nicht gerechnet und reagierte intern angefressen auf die Entscheidung.

Wie Sky berichtet, sei ihm die Nichtberücksichtigung in der ersten Elf nicht erklärt worden, bereits knapp 30 Minuten nach Spielende gegen Mainz habe Pavard den Kabinentrakt wortlos verlassen - obwohl er bereits zur Halbzeitpause für den angeschlagenen Matthjis de Ligt auf seiner Lieblingsposition in der Innenverteidigung eingewechselt worden war. Auch beim Training am Sonntag habe sich an seiner Stimmung noch nichts geändert, ohne Gruß an das Trainerteam um Julian Nagelsmann habe er den Platz verlassen, was diesen laut Sky "sichtlich irritiert" habe.

Mazraoui habe "gegen Barcelona gut gespielt. Gegen aggressive Teams ist er sehr ruhig am Ball. Wir wollten Benji auch als Option für die Innenverteidigung haben", begründete Nagelsmann seine Entscheidung, zumal er Pavard in Abwesenheit des verletzten Lucas Hernández auch in der Zentrale brauche.

"Benji war sicher sauer auf mich", sagte er weiter und sprach "nicht zwingend" von einem dauerhaften Tausch. "Das ist für den Spieler nicht angenehm, aber er deckt gerade einfach zwei Positionen ab." Mazraoui erklärte bezüglich seiner gestiegenen Einsatzzeiten: "Es ist ein gesunder Wettkampf zwischen uns. Dadurch holen wir beide das Beste aus uns raus, das ist gut für uns. Aktuell kann man nicht sagen, dass einer von uns dieses Duell gewonnen hat."

Sky zufolge ist das Duell der beiden auch innerhalb der Mannschaft Thema, zumal sich der Neuzugang die Einsätze durch gute Trainingsleistungen verdient habe Und wie geht es mit Pavard weiter, dessen Vertrag noch bis 2024 läuft und der bereits im Sommer mit einem Abgang in Verbindung gebracht wurde? Sein Standing im Verein ist weiterhin hoch, doch sollte Mazraoui an seine zuletzt gezeigten Leistungen anknüpfen, scheint auch der Platz auf der ungeliebten rechten Seite nicht sicher. Nach Infos von Sport1 hat es bisher keine Gespräche über eine Vertragsverlängerung gegeben, Spieler- und Vereinsseite hätten daran derzeit kein Interesse und wollten lieber die weitere Entwicklung abwarten.

FCB-Noten: Eine Offensive wie aus einem Guss - Ulreich patzt © getty 1/17 Der FC Bayern München hat sein Heimspiel am 12. Spieltag der Bundesliga mit 6:2 (3:1) gegen den 1. FSV Mainz 05 gewonnen. Die Noten und Einzelkritiken der Spieler des FCB. © imago images 2/17 SVEN ULREICH: Nicht wirklich zur Gänze aufzuklären, ob er in der Szene, die zum Mainzer Elfmeter führte, noch am Ball war oder nicht. Hielt den eventuell selbst verschuldeten Strafstoß dann aber gut. Sein Fehlpass schenkte Mainz das 2:5. Note: 3,5. © getty 3/17 NOUSSAIR MAZRAOUI: Gewohnt offensiv unterwegs und dort auch mit gefälligen Sequenzen. Bereitete Choupo-Motings Pfostentreffer gut vor (54.) und trieb auch vor dem 4:1 an. Wenig später köpfte er knapp an seinem ersten BL-Treffer vorbei (64.). Note: 2,5. © imago images 4/17 DAYOT UPAMECANO: Nicht immer, aber meist sehr aufmerksam und routiniert im Zweikampf. Verzeichnete zusammen mit Davies die meiste Balleroberungen (9). Note: 3. © imago images 5/17 MATTHIJS DE LIGT: Musste angeschlagen zur Pause in der Kabine bleiben. Bis dato mit den meisten klärenden Aktionen auf dem Feld (3). Hatte den heranstürmenden Burkardt bei dessen Lattenkracher aber überhaupt nicht auf dem Schirm (32.). Note: 3,5. © imago images 6/17 ALPHONSO DAVIES: Tolle Ablage per Hacke auf Musiala kurz vor dem 2:0. Pennte aber beim Ball auf Widmer vor der Doppel-Alu-Chance (32.) und erneut gegen ihn kurz nach der Pause (49.). Meiste abgefangene Bälle (3) und Balleroberungen (9). Note: 2,5. © imago images 7/17 JOSHUA KIMMICH: Spielte in Halbzeit eins nur einen Fehlpass und agierte sehr umsichtig. Kam beim 1:3 aber nicht in den Zweikampf gegen Torschütze Widmer - genauso wie vor Barkoks Großchance (65.). Note: 3. © imago images 8/17 LEON GORETZKA: Oft sehr reaktions- und gedankenschnell und daher bis zur seiner Auswechslung nach 60 Minuten mit den meisten Balleroberungen (6). Starker Laufweg vor seinem Kopfballtor zum 4:1. Note: 2. © getty 9/17 SERGE GNABRY: Bestätigte seine starke Form. Mit der Flanke zur ersten FCB-Chance von Mané (3.). Direkt danach leitete der sein 4. Saisontor zum 1:0 selbst ein. Starker Ball auch in der Entstehung des 2:0. Kam auf 3 Torschüsse. Note: 2. © getty 10/17 JAMALS MUSIALA: Ließ clever für Gnabry durch vor dem 1:0. Sein Abschluss aus 16 Metern ging rechts vorbei (17.). Super Szene und Schuss bei seinem 2:0. Traf nach bärenstarkem Solo nur die Latte (63.). Auch er kam auf 3 Torschüsse. Note: 2. © getty 11/17 SADIO MANE: Energiegeladene Vorstellung. Lieferte zum 1:0 und 4:1 seine ersten beiden BL-Vorlagen ab. Holte zudem den Elfmeter heraus, den er schlecht schoss, im Anschluss aber zu seinem 6. Saisontor versenkte. Kam auf starke 7 Torschüsse. Note: 1,5. © imago images 12/17 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Gewann jeden seiner 7 Zweikämpfe. Hatte als Prellbock die Füße in der Entstehung des 1:0 im Spiel und legte das 2:0 selbst auf. Scheiterte in der 54. am Pfosten, kurz vor dem Ende schob er zum 6:2 ein. Note: 1,5. © imago images 13/17 BENJAMIN PAVARD: Kam zur Pause für de Ligt herein und spielte fortan in der Innenverteidigung. Konnte nur wenig später Aarons Flanke auf Widmer nicht verhindern. Sonst ließ er sich jedoch nichts zu Schulden kommen. Note: 3,5. © getty 14/17 MARCEL SABITZER: Nach einer Stunde für Goretzka in die Partie gekommen und anschließend mit einer ordentlichen, unauffälligen Vorstellung. Sein Abschluss in der 83. geriet zu zentral. Note: 3,5. © getty 15/17 KINGSLEY COMAN: Gnabry machte für ihn Platz (60.). Auch er trat danach nicht sehr in Erscheinung und blieb ohne Torabschluss. Bereitete aber das 6:2 vor. Note: 3. © getty 16/17 RYAN GRAVENBERCH: Wurde für Musiala nach 72 Minuten eingewechselt. Kam nur auf 13 Ballaktionen. Keine Bewertung. © imago images 17/17 MATHYS TEL: Für Mane ins Spiel gekommen (76.) und nur wenige Sekunden später direkt mit einem Abschluss aufs Tor. Drei Minuten nach seiner Hereinnahme traf er stark zum 5:1 - sein zweites Bundesligator. Keine Bewertung.

FC Bayern: Kahn stellt klare Forderung für Inter-Spiel

Nach der Bankrolle gegen Mainz ist es gut möglich, dass Pavard UND Mazraoui im letzten Champions-League-Gruppenspiel gegen Inter Mailand in der Startelf stehen. Matthijs de Ligt musste am Samstag zur Halbzeit mit Problemen am linken hinteren Oberschenkel ausgewechselt werden. Auch wenn im Nachgang vorsichtig Entwarnung gegeben werden konnte, spricht vieles dafür, dass der Niederländer eine Pause erhält, Pavard könnte diesen ersetzen. Nach Bild-Informationen bestätigte sich bei eingehenden Untersuchungen am Sonntag der Verdacht auf eine Muskelverletzung bei de Ligt nicht.

Unabhängig von zur Verfügung stehenden Personal - Manuel Neuer (Schulter) und Thomas Müller (muskuläre Probleme) fehlen weiter, Leroy Sané konnte nach seinem Muskelfaserriss am Sonntag das Mannschaftstraining absolvieren - und der sportlich unbedeutenden Partie stellte Vorstandsboss Oliver Kahn am Samstag klar: "Die, die gegen Inter spielen werden, wollen das Spiel gewinnen. Das wird alles, aber bestimmt kein gemütliches Freundschaftsspiel, dafür ist viel zu viel Prestige dabei."

Mit einem Sieg gegen die Italiener könnte Bayern die Gruppenphase mit der perfekten Punkteausbeute abschließen (wie schon in den beiden Vorjahren, dreimal in Folge hat dies noch kein Team geschafft), zudem winkt eine Siegprämie von 2,8 Millionen Euro. "Man hat heute gesehen, wie diese Mannschaft tickt. Jeder, der im Moment reinkommt, möchte sich zeigen. Es gibt keine Veränderung der Performance, was den Zustand der Mannschaft anbelangt", schwärmte Kahn nach dem 6:2 gegen die 05er. "Daher mache ich mir keine großen Gedanken, denn die Jungs, die gegen Inter spielen, wollen die Partie gewinnen."

FC Bayern, News: Mané-Verpflichtung wichtig für DFL-Reichweite

Von der Verpflichtung von Sadio Mané durch den FC Bayern hat auch die DFL profitiert. Dies bestätigte DFL-Chefin Donata Hopfen im kicker. "Dass die neue Welt von Mané jetzt München und die Bundesliga ist, haben sowohl der FC Bayern als auch wir als Liga in den digitalen Medien durch die richtigen Inhalte nutzen können und in seiner Heimat Afrika enorm an Reichweite gewonnen", sagte sie: "In den sozialen Netzwerken sprechen wir teilweise von einem Wachstum im vierstelligen Prozentbereich."

Dies sei ein Phänomen, das im internationalen Fußball derzeit öfter zu beobachten sei, führte Hopfen aus. "Internationale Wechsel haben heute ganz andere Auswirkungen als früher", sagte die Nachfolgerin von Christian Seifert: "Viele junge Fans folgen Superstars, nicht so sehr den Klubs. Mit dem Wechsel von Haaland zu Manchester City gehen sie in den sozialen Netzwerken mit ihm nach England."

Beim Senegalesen Mané, der vom FC Liverpool nach München kam, sei der Effekt andersherum. Dass neben Haaland auch Robert Lewandowski die Liga verlassen haben, sei keine allzu große Schwächung. "Einer geht, ein anderer kommt, viele wachsen nach. Mit Jude Bellingham und Jamal Musiala spielen bei uns zwei der größten Talente der Welt", betonte Hopfen, die ihre ersten zehn Monate als DFL-Chefin als einen "wilden Ritt" bezeichnete.

© getty Sadio Mané brachte den FC Bayern in Barcelona in Führung.

