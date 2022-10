FC Bayern: Serge Gnabry und Julian Nagelsmann stellen gegen FC Barcelona Rekorde auf

Trainer Julian Nagelsmann und Offensivspieler Serge Gnabry haben beim 3:0-Sieg des FC Bayern in der Champions League beim FC Barcelona neue individuelle Rekorde aufgestellt.

Nach den beiden Siegen der Bayern in der Champions-League-Gruppenphase der vergangenen Saison (jeweils 3:0) und dem 2:0-Erfolg im Heimspiel im September war das 3:0 am Mittwoch im Camp Nou für Nagelsmann der vierte Sieg in Folge gegen Barça. Das ist vor dem 35-Jährigen noch keinem anderen Trainer in der Königsklasse gelungen.

Gnabry bereitete derweil alle drei Münchner Treffer durch Sadio Mané, Eric Maxim Choupo-Moting und Benjamin Pavard vor. Einen Assist-Dreierpack hat in der Champions League gegen die Katalanen zuvor noch kein Spieler geschafft.

Mit fünf Siegen aus fünf Spielen sind die Münchner regelrecht durch die Gruppe C gepflügt. Bereits vor der letzten Partie gegen Inter Mailand am kommenden Dienstag (21 Uhr im LIVETICKER) ist dem FCB der erste Platz nicht mehr zu nehmen.