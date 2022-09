FC Bayern München, News und Gerüchte: Hasan Salihamidzic erklärt die Mané-Krise

Hasan Salihamidzic zeigt sich wenig überrascht von Sadio Manés Formkrise und erklärt, warum der Angreifer noch nicht auf seinem besten Level spielt. Für Lothar Matthäus ist Jamal Musiala aktuell sowohl beim DFB als auch beim FC Bayern München gesetzt. Julian Nagelsmann kann am Mittwoch wieder mit nahezu komplettem Kader trainieren. Die News und Gerüchte rund um den FCB gibt es hier.

FC Bayern, News: Sadio Mané "braucht noch ein bisschen Zeit"

Die Formkrise von Sadio Mané überrascht Hasan Salihamidzic nicht. "Sadio braucht noch ein bisschen Zeit", erklärte der Sportvorstand in der Sport Bild: "Er muss sich gewöhnen, auch an die Bundesliga, aber das wird er." Für den Angreifer sei es ein Anpassungsprozess in "einer anderen Stadt, einer etwas anderen Fußballkultur", zumal er sich auch an das neue Team gewöhnen müsse. "Ich spreche regelmäßig mit ihm", sagte der sportliche Leiter: "Aber ich gebe ihm auch Raum. Er muss sich jetzt so organisieren, dass er sich in München heimisch fühlt."

"Ich kam mit 30 Jahren nach Turin, hatte bereits die Champions League mit dem FC Bayern gewonnen, deutsche Meisterschaften, den DFB-Pokal", erinnerte sich Salihamidzic an seinen Wechsel zu Juventus: "Trotzdem brauchst du auch als erfahrener, erfolgreicher Profi eine Weile, um den Rhythmus deiner neuen Umgebung mühelos aufzunehmen, so, dass du dich ganz auf den Fußball konzentrieren und konstant deine Leistung bringen kannst."

Mané sei in diesem Prozess und alles werde "ihm bald vertrauter sein und das werden wir bald auch auf dem Platz sehen". Der Senegalese wechselte im Sommer für rund 32 Millionen Euro zuzüglich einiger Boni nach München. In elf Pflichtspielen traf er bereits fünfmal. Gerade in den letzten Wochen tat er sich aber schwer mit der Anbindung an das Spiel des FC Bayern.

FC Bayern, News: Musiala für Matthäus "der Unterschiedsspieler"

Für Lothar Matthäus ist klar, dass Jamal Musiala "in seinen beiden Mannschaften immer von Anfang an auf dem Platz stehen" muss. Er sei "aktuell der Unterschiedsspieler beim FC Bayern und der deutschen Nationalmannschaft", schrieb der Weltmeister von 1990 in seiner Kolumne auf Sky.

Der 19-Jährige könne "Dinge, die so in dieser Mannschaft keiner kann", erklärte er zum jüngsten DFB-Auftritt. Auch die defensive Weiterentwicklung des Top-Talents hob Matthäus hervor. Anderen Bayern-Spielern attestiert der Experte hingegen fehlendes Selbstbewusstsein.

"Ein Serge Gnabry grübelt mehr als sonst, weil er öfter auf der Bank sitzt", analysierte der 61-Jährige: "Bei Leroy Sané sind es öfter Hochs und Tiefs. Joshua Kimmich oder Thomas Müller hatten natürlich auch schon bessere Tage." Gleichwohl ist Matthäus sich aber sicher, dass "die Bayern-Krise nicht ewig dauern" wird und man sich bei der WM auf die Achse des Rekordmeisters verlassen könne.

FCB-Krise = DFB-Krise? Wie sich Bayerns Formschwächen auf die Nationalelf auswirkten © getty 1/24 "Man hat gemerkt, dass die Phase im Verein nicht die Leichteste ist", rechtfertige Thomas Müller die 0:1-Niederlage gegen Ungarn in der Nations League: "Wir haben nicht die Power auf den Platz bekommen." Bayern-Krise = DFB-Krise? © getty 2/24 Ein starker FC Bayern ist für eine erfolgreiche Nationalmannschaft unerlässlich. Diese These hat Uli Hoeneß in den vergangenen Jahren mehrfach geäußert und vertreten. SPOX schaut auf einige der letzten Bayern-Krisen und ihre Auswirkungen auf den DFB. © getty 3/24 2022: Schon im Frühjahr gab es eine Phase des FC Bayern, die nicht sehr erfolgreich war. Angefangen beim 2:4 in Bochum am 12. Februar bis hin zum 4:0-Sieg gegen Union Berlin am 19. März holten die Münchner nur vier Siege aus acht Spielen. © getty 4/24 Und Deutschland? Auf einen 2:0-Erfolg gegen Israel folgte ein 1:1 gegen die Niederlande. So richtig gezeigt hat sich die Bayern-"Krise" hier nicht. Flick war zufrieden, sah in der ARD "ein Topspiel", für das er dem Team "ein riesiges Kompliment" machte. © getty 5/24 Vielleicht braucht es aber auch richtige Krisen dafür. Denn zu einer solchen wurde die Rückrunde des FC Bayern spätestens, als man in der Champions League gegen Villarreal ausschied und in der Bundesliga die letzten drei Spiele nicht gewann. © getty 6/24 Die Leistungen des DFB waren daraufhin ebenfalls wechselhaft. Viermal in Folge spielten die Deutschen 1:1, ehe mit dem 5:2 ein erlösender Sieg gegen Italien folgte. © getty 7/24 2019: Damals gab es gleich zwei Momente, in denen sich das Straucheln der Bayern unter Niko Kovac auch beim DFB bemerkbar machte. Eigentlich sogar zweieinhalb. Denn mit Thomas Müller und Jérôme Boateng wurden damals zwei FCB-Spieler aussortiert. © getty 8/24 Bei den Bayern blieben beide weit hinter den eigenen Ansprüchen zurück und so konnte auch Joachim Löw offenbar nicht mehr viel mit ihnen anfangen. Bayern selbst spielte von den Ergebnissen her eine gute Saison, gewann sogar das Double. © getty 9/24 Das deutliche Ausscheiden gegen den FC Liverpool in der Champions League tat den Münchnern aber weh. Gegen Ende des Jahres musste Kovac dann nach einer schwachen Phase und einem 1:5 gegen Frankfurt seinen Hut nehmen. © getty 10/24 Auch der DFB zeigte damals durchwachsene Leistungen. Ein 1:1 gegen Serbien im März, eine 2:4-Niederlage gegen die Niederlande im September und ein 2:2 gegen Argentinien im Oktober stehen stellvertretend dafür. © getty 11/24 2017/2018: Für Carlo Ancelotti war bereits im September 2017 beim FC Bayern Schluss, als sein Team gegen Paris Saint-Germain mit 0:3 baden ging. Thomas Müller, Mats Hummels, Niklas Süle, Joshua Kimmich und Manuel Neuer waren für den DFB relevant. © getty 12/24 Auch Sebastian Rudy und Sandro Wagner spielten damals für die Münchner. Jupp Heynckes konnte die Saison der Bayern einigermaßen retten, doch so richtig in Fahrt kamen sie nie. Ganz zu schweigen vom DFB. © getty 13/24 Zwischen November 2017 und Juni 2018 legte die Löw-Elf eine Sieglos-Serie von fünf Spielen hin – mit Niederlagen gegen Brasilien (0:1) und Österreich (1:2). Es folgten ein 2:1 gegen Saudi-Arabien und die Katastrophen-WM in Russland. © getty 14/24 2012: Ein großer Sprung in die Vergangenheit. Aber sind wir mal ehrlich: Eine echte Krise gab es zwischen dem Sommer 2012 und 2017 beim FC Bayern nicht. Auch 2012 war jetzt nicht zwingend die ganz große Krise. © getty 15/24 Das verlorene Finale Dahoam und die Rivalität mit Borussia Dortmund hatten aber ihre Auswirkungen auf die Europameisterschaft 2012. Psychologisch war es für die Bayern nicht so leicht zu verarbeiten, hinzu kam bei einigen Spielern die Müdigkeit. © getty 16/24 Bastian Schweinsteiger hatte mit einer Knöchelverletzung zu kämpfen, spielte aber trotzdem. Selbst der Dauerbrenner Philipp Lahm schien bei der EM nicht immer komplett auf der Höhe zu sein. Auch der Teamgeist schien zu leiden. © getty 17/24 Beim DFB-Pokalfinale soll es im Kabinengang zu einem Streit zwischen Schweinsteiger und Mats Hummels gekommen sein, auch die Gangart auf dem Platz war eine harte. Nach dem Halbfinal-Aus gegen Italien bei der EM gab es Kritik am Team. © getty 18/24 Einige Monate später sagte Schweinsteiger in der Süddeutschen Zeitung, dass beim DFB bei Toren "nicht immer alle gesprungen" wären, wenn sie auf der Bank gesessen haben. Es brodelte bei den Bayern – und offenbar auch beim DFB. © getty 19/24 2011: Die kurze Amtszeit von Louis van Gaal neigte sich damals dem Ende zu, als er sich mit den Verantwortlichen des FC Bayern stritt. Auch die Ergebnisse passten nicht mehr und so ergriffen die Bosse die Gelegenheit. © getty 20/24 Den Auftakt der Bayern-Krise machte eine 2:3-Niederlage in Köln im Februar 2011. Vier Tage später folgte ein 1:1 der Deutschen gegen Italien. Bayern gewann noch dreimal und verlor dann gegen den BVB, Schalke, Hannover und Inter. © getty 21/24 Bei der Nationalmannschaft machte sich das aber nur wenig bemerkbar. Zwar verlor die DFB-Elf Ende März mit 1:2 gegen Australien, aber anschließend gab es fünf Siege in Serie – unter anderem gegen Brasilien. © getty 22/24 2008/2009: Jürgen Klinsmanns Saison beim FC Bayern war quasi durchgehend eine Krise. Tiefpunkte waren die 1:5-Niederlage gegen Wolfsburg sowie das deutliche 0:4 in Barcelona. Viele DFB-Spieler hatten die Bayern damals nicht. © getty 23/24 Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm und Lukas Podolski waren die bekanntesten deutschen Gesichter. Sie standen auch im EM-Finale gegen Spanien (0:1) auf dem Platz. Auch beim DFB waren die Ergebnisse in dieser Zeit durchwachsen. © getty 24/24 Ein 3:3 gegen Finnland im September, eine 1:2-Niederlage gegen England im November und die 0:1-Niederlage gegen Norwegen im Februar sind beispielhaft. Im Mai gab es zudem ein 1:1 gegen China. Viele der Siege waren hart umkämpft.

FC Bayern, News: Personalupdates vor Duell mit Leverkusen

Vor dem Duell mit Bayer 04 Leverkusen am Freitagabend kann Julian Nagelsmann wieder mit nahezu voller Kapelle trainieren. Manuel Neuer und Leon Goretzka kehrten nach überstandener Corona-Infektion bereits Dienstag in das Mannschaftstraining zurück. Auch Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Matthijs de Ligt, Ryan Gravenberch, Marcel Sabitzer und Josip Stanisic nahmen das Training beim Rekordmeister wieder auf.

Die restlichen deutschen Nationalspieler werden am heutigen Mittwoch dazustoßen. Kingsley Coman trainiert nach seinem Muskelfaserriss weiterhin individuell. Ein Einsatz gegen Leverkusen scheint somit unwahrscheinlich zu sein.

