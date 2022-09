FC Bayern München, News und Gerüchte: Ex-Talent Angelo Stiller schließt endgültig mit FCB ab

Angelo Stiller hat offenbar komplett mit dem Thema FC Bayern abgeschlossen. FCB-Ehrenpräsident Uli Hoeneß fordert eine Leistungssteigerung der Bayern und für Legende Klaus Augenthaler wäre auch ein zweiter Platz in der Bundesliga kein Beinbruch. Die News und Gerüchte zum FCB.

FC Bayern, News: Ex-Talent Angelo Stiller schließt mit FCB ab

Angelo Stiller hat nun offenbar endgültig mit seiner Zeit beim FC Bayern abgeschlossen. Wie das ehemalige Top-Talent des FCB auf der Pressekonferenz vor dem U21-Länderspiel gegen England am Dienstag erklärte, möchte er sich "nicht mehr zum Thema Bayern äußern".

Der 21-Jährige spielte elf Jahre lang in der Jugend des FCB. Nach seinem Wechsel nach Hoffenheim im Sommer 2021 beklagte das Eigengewächs aber, in München nie eine echte Chance bekommen zu haben. Im kicker bezeichneter er dies als "Schlag ins Gesicht", im Mai erklärte er im Interview mit SPOX und GOAL: "Wer bei der Reserve Leistung bringt, kriegt oben seine Chancen - das war uns immer gesagt worden. Ich hätte mich gefreut, wenn ich mehr Vertrauen gespürt hätte."

Nun erklärte der U21-Nationalspieler: "Die Zeit in München war natürlich sehr, sehr schön. Ich habe die elf Jahre genossen. Aber zum Abschied würde ich mich jetzt nicht mehr äußern wollen." Und Stiller weiter: "Ich bin allen dankbar und habe die Zeit genossen, aber ich bin jetzt in Hoffenheim."

In der aktuellen Bundesliga-Saison kam der Mittelfeldspieler bislang auf zwei Kurzeinsätze für Hoffenheim, in denen er eine Vorlage markierte. Den Saisonstart hatte er verletzungsbedingt verpasst, zuletzt sammelte er in der Regionalliga Spielpraxis.

Angelo Stiller spielte elf Jahre in der Jugend des FCB, bevor er Richtung Hoffenheim abwanderte.

FC Bayern, News: Uli Hoeneß mahnt in der FCB-Krise

Im Rahmen des spektakulären Unentschiedens der deutschen Nationalmannschaft gegen England (3:3) hat sich FCB-Ehrenpräsident Uli Hoeneß auch zur aktuellen Krise des FC Bayern geäußert. "Ich muss ganz klar sagen: Unsere Mannschaft hat zuletzt nicht gut gespielt, daran muss gearbeitet werden", forderte Hoeneß bei RTL.

Eine Leistungssteigerung, so der 70-Jährige, sei "dringend notwendig, sowohl für den FC Bayern als auch für die Nationalmannschaft". Dabei helfen könne Jamal Musiala, von dem Hoeneß ein "großer Fan" sei. Der 19-Jährige müsse in dieser Form in der Nationalmannschaft und beim FCB "gesetzt sein".

Dagegen saßen gegen England die FCB-Stars Thomas Müller und Serge Gnabry von Beginn an nur auf der Bank, das seien "die Bayern-Spieler nicht so gewohnt", sagte Hoeneß. In den kommenden Wochen vor der WM hofft er, dass sich die Bayern-Stars wieder in Form bringen: "Wenn unsere Spieler Form kriegen, wird auch die Nationalmannschaft profitieren."

FCB-Krise = DFB-Krise? Wie sich Bayerns Formschwächen auf die Nationalelf auswirkten © getty 1/24 "Man hat gemerkt, dass die Phase im Verein nicht die Leichteste ist", rechtfertige Thomas Müller die 0:1-Niederlage gegen Ungarn in der Nations League: "Wir haben nicht die Power auf den Platz bekommen." Bayern-Krise = DFB-Krise? © getty 2/24 Ein starker FC Bayern ist für eine erfolgreiche Nationalmannschaft unerlässlich. Diese These hat Uli Hoeneß in den vergangenen Jahren mehrfach geäußert und vertreten. SPOX schaut auf einige der letzten Bayern-Krisen und ihre Auswirkungen auf den DFB. © getty 3/24 2022: Schon im Frühjahr gab es eine Phase des FC Bayern, die nicht sehr erfolgreich war. Angefangen beim 2:4 in Bochum am 12. Februar bis hin zum 4:0-Sieg gegen Union Berlin am 19. März holten die Münchner nur vier Siege aus acht Spielen. © getty 4/24 Und Deutschland? Auf einen 2:0-Erfolg gegen Israel folgte ein 1:1 gegen die Niederlande. So richtig gezeigt hat sich die Bayern-"Krise" hier nicht. Flick war zufrieden, sah in der ARD "ein Topspiel", für das er dem Team "ein riesiges Kompliment" machte. © getty 5/24 Vielleicht braucht es aber auch richtige Krisen dafür. Denn zu einer solchen wurde die Rückrunde des FC Bayern spätestens, als man in der Champions League gegen Villarreal ausschied und in der Bundesliga die letzten drei Spiele nicht gewann. © getty 6/24 Die Leistungen des DFB waren daraufhin ebenfalls wechselhaft. Viermal in Folge spielten die Deutschen 1:1, ehe mit dem 5:2 ein erlösender Sieg gegen Italien folgte. © getty 7/24 2019: Damals gab es gleich zwei Momente, in denen sich das Straucheln der Bayern unter Niko Kovac auch beim DFB bemerkbar machte. Eigentlich sogar zweieinhalb. Denn mit Thomas Müller und Jérôme Boateng wurden damals zwei FCB-Spieler aussortiert. © getty 8/24 Bei den Bayern blieben beide weit hinter den eigenen Ansprüchen zurück und so konnte auch Joachim Löw offenbar nicht mehr viel mit ihnen anfangen. Bayern selbst spielte von den Ergebnissen her eine gute Saison, gewann sogar das Double. © getty 9/24 Das deutliche Ausscheiden gegen den FC Liverpool in der Champions League tat den Münchnern aber weh. Gegen Ende des Jahres musste Kovac dann nach einer schwachen Phase und einem 1:5 gegen Frankfurt seinen Hut nehmen. © getty 10/24 Auch der DFB zeigte damals durchwachsene Leistungen. Ein 1:1 gegen Serbien im März, eine 2:4-Niederlage gegen die Niederlande im September und ein 2:2 gegen Argentinien im Oktober stehen stellvertretend dafür. © getty 11/24 2017/2018: Für Carlo Ancelotti war bereits im September 2017 beim FC Bayern Schluss, als sein Team gegen Paris Saint-Germain mit 0:3 baden ging. Thomas Müller, Mats Hummels, Niklas Süle, Joshua Kimmich und Manuel Neuer waren für den DFB relevant. © getty 12/24 Auch Sebastian Rudy und Sandro Wagner spielten damals für die Münchner. Jupp Heynckes konnte die Saison der Bayern einigermaßen retten, doch so richtig in Fahrt kamen sie nie. Ganz zu schweigen vom DFB. © getty 13/24 Zwischen November 2017 und Juni 2018 legte die Löw-Elf eine Sieglos-Serie von fünf Spielen hin – mit Niederlagen gegen Brasilien (0:1) und Österreich (1:2). Es folgten ein 2:1 gegen Saudi-Arabien und die Katastrophen-WM in Russland. © getty 14/24 2012: Ein großer Sprung in die Vergangenheit. Aber sind wir mal ehrlich: Eine echte Krise gab es zwischen dem Sommer 2012 und 2017 beim FC Bayern nicht. Auch 2012 war jetzt nicht zwingend die ganz große Krise. © getty 15/24 Das verlorene Finale Dahoam und die Rivalität mit Borussia Dortmund hatten aber ihre Auswirkungen auf die Europameisterschaft 2012. Psychologisch war es für die Bayern nicht so leicht zu verarbeiten, hinzu kam bei einigen Spielern die Müdigkeit. © getty 16/24 Bastian Schweinsteiger hatte mit einer Knöchelverletzung zu kämpfen, spielte aber trotzdem. Selbst der Dauerbrenner Philipp Lahm schien bei der EM nicht immer komplett auf der Höhe zu sein. Auch der Teamgeist schien zu leiden. © getty 17/24 Beim DFB-Pokalfinale soll es im Kabinengang zu einem Streit zwischen Schweinsteiger und Mats Hummels gekommen sein, auch die Gangart auf dem Platz war eine harte. Nach dem Halbfinal-Aus gegen Italien bei der EM gab es Kritik am Team. © getty 18/24 Einige Monate später sagte Schweinsteiger in der Süddeutschen Zeitung, dass beim DFB bei Toren "nicht immer alle gesprungen" wären, wenn sie auf der Bank gesessen haben. Es brodelte bei den Bayern – und offenbar auch beim DFB. © getty 19/24 2011: Die kurze Amtszeit von Louis van Gaal neigte sich damals dem Ende zu, als er sich mit den Verantwortlichen des FC Bayern stritt. Auch die Ergebnisse passten nicht mehr und so ergriffen die Bosse die Gelegenheit. © getty 20/24 Den Auftakt der Bayern-Krise machte eine 2:3-Niederlage in Köln im Februar 2011. Vier Tage später folgte ein 1:1 der Deutschen gegen Italien. Bayern gewann noch dreimal und verlor dann gegen den BVB, Schalke, Hannover und Inter. © getty 21/24 Bei der Nationalmannschaft machte sich das aber nur wenig bemerkbar. Zwar verlor die DFB-Elf Ende März mit 1:2 gegen Australien, aber anschließend gab es fünf Siege in Serie – unter anderem gegen Brasilien. © getty 22/24 2008/2009: Jürgen Klinsmanns Saison beim FC Bayern war quasi durchgehend eine Krise. Tiefpunkte waren die 1:5-Niederlage gegen Wolfsburg sowie das deutliche 0:4 in Barcelona. Viele DFB-Spieler hatten die Bayern damals nicht. © getty 23/24 Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm und Lukas Podolski waren die bekanntesten deutschen Gesichter. Sie standen auch im EM-Finale gegen Spanien (0:1) auf dem Platz. Auch beim DFB waren die Ergebnisse in dieser Zeit durchwachsen. © getty 24/24 Ein 3:3 gegen Finnland im September, eine 1:2-Niederlage gegen England im November und die 0:1-Niederlage gegen Norwegen im Februar sind beispielhaft. Im Mai gab es zudem ein 1:1 gegen China. Viele der Siege waren hart umkämpft.

FC Bayern, News - Augenthaler: "FCB kann auch Platz zwei verkraften"

Von der aktuellen Krise des FC Bayern in der Bundesliga - aus den vergangenen vier Spielen gab es keinen Sieg, dazu die Niederlage zuletzt gegen Augsburg - zeigte sich Vereinslegende Klaus Augenthaler unbeeindruckt. "Ob der FC Bayern zehn- oder elfmal in Serie Meister wird, ist nicht so wichtig. Der FC Bayern könnte auch einmal Platz 2 in der Bundesliga verkraften", sagte er im kicker.

Einem anderen Wettbewerb kommt laut Augenthaler eine deutlich größere Bedeutung zu: "Entscheidend ist die Champions League, und da ist die Mannschaft auf dem richtigen Weg, auch wenn sie gegen Barcelona Glück hatte, dass sie zur Halbzeit nicht 0:2 in Rückstand lag. Die Partie in Mailand war gut."

Das Aus in der Vorsaison gegen Villarreal im Viertelfinale habe lange wehgetan, nun wolle die Mannschaft diese Enttäuschung vergessen machen. Augenthaler ist zudem überzeugt, dass Trainer Julian Nagelsmann auch in der aktuellen Krise der richtige Mann für den FC Bayern ist.

"Nagelsmann weiß, dass er bei einem großen Verein ist und entsprechend liefern muss. Die Ziele hat er mit dem Verein besprochen, sie sind kein Geheimnis. Und ihm war vorher sicher bewusst, dass der Wind rauer wird, wenn er fünf Punkte hinter dem Ersten steht", sagte der ehemalige Bayern-Verteidiger. "Die jetzige Erfahrung wird Nagelsmann abhärten und stärken."

