FC Bayern: Upamecano und Pavard fit für Augsburg - Mazraoui beginnt

Bayern München kann im Bundesliga-Derby beim FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr) auf die zuletzt angeschlagenen Verteidiger Dayot Upamecano und Benjamin Pavard zurückgreifen.

"Bei Upamecano sieht es gut aus, er wird spielen können. Dasselbe gilt für Pavard", sagte Trainer Julian Nagelsmann, dem nur die verletzten Lucas Hernandez und Kingsley Coman fehlen.

Pavard dürfte dennoch zunächst auf der Bank sitzen. Nagelsmann kündigte an, dass Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui nach seiner guten Leistung als Joker im Champions-League-Spiel gegen den FC Barcelona (2:0) von Beginn an auflaufen werde.

Außerdem äußerte sich Nagelsmann ausführlich über die Neuzugänge Ryan Gravenberch und Sadio Mané.

FC Bayern: Nagelsmann-PK im Liveticker zum Nachlesen

Das war es mit Nagelsmann.

Nagelsmann über Effenberg, der künftig als Bayern-Botschafter tätig ist: "Ich fand seine Spielweise immer gut. Er war ein guter Leader auf dem Feld. Neulich habe ich Beziehungs-Tipps von ihm gelesen. Das können wir im persönlichen Gespräch besprechen."

Nagelsmann über Mazraoui: "Er hat es hervorragend gemacht. Er hatte gute Offensivaktionen aber auch gut verteidigt. Hatte zwei, drei richtig gute Momente. Wenn er einmal nicht klärt, ist Pedri durch. Er hat mehr Vertrauen ins sich selber, traut sich mehr zu. Er wird morgen beginnen und kann zeigen, was in ihm steckt."

Nagelsmann über Enrico Maaßen und Augsburg: "Ich kenne ihn nicht persönlich, aber mein Co-Trainer Dino Toppmöller hat mit ihm den Fußballlehrer gemacht. Sie spielen viele lange Bälle, gehen deutlich weniger Risiko als in den vergangenen Jahren. Sie haben den Kader gut verstärkt, haben eine klare Idee: schnörkellos und mit guter Präsenz auf die zweiten Bälle, dazu gute Stürmer. Wir wissen nicht, welche Grundordnung es sein wird. Ich freue mich, Enrico morgen kennenzulernen."

Nagelsmann über seinen Besuch beim Youth-League-Spiel gegen Barcelona: "Ich finde es immer schwer ein Spiel zu bewerten, wenn ich nicht genau weiß, was der Trainer vorher wollte. Insgesamt war das ein schönes Spiel mit einem seltsamen Spielverlauf, typisch Jugendfußball. Was sag ich jetzt, dass ich keinen angreife? Ich fand es spannend, viele Tore. Ich hätte mir ein bisschen mehr Druck erhofft. Es war viel Geplänkel, viel Verteidigen in der eigenen Hälfte - ich glaube aber das war gewollt, auf Konter zu spielen. Sie haben in der Halbzeit super gewechselt. Die Einwechselspieler haben den Unterschied gemacht. Ab der 65. waren sie viel aktiver. Am Ende können sie es noch gewinnen. Wir haben ein, zwei sehr interessante Spieler."

Nagelsmann über einen Startelf-Einsatz von Goretzka: "Ich weiß es noch nicht zu 100 Prozent, aber die Wahrscheinlichkeit ist schon da, weil er es gut gemacht hat: torgefährlich, aber auch defensiv eine gute Stabilität."

Nagelsmann über ein Zwischenfazit: "Wir sind tabellarisch aber auch Punkte-mäßig hinter dem, was wir uns vorgestellt haben und hätten erreichen können. Rein fußballerisch haben wir eine gute Phase gehabt mit Ausnahme Stuttgart. Gegen Union war es nicht leicht, einen fußballerischen Leckerbissen herauszuholen - ähnlich wie morgen in Augsburg. Da geht es um arbeiten, nicht um brillieren. Wir haben viele gute Spiele mit vielen Toren und vielen Torchancen gehabt. Wir müssen am Ende die Dinger über die Linie drücken. Wir sind alle angehalten, die Torchancen zu nutzen. Dann bin ich guter Dinge."

© imago images

Nagelsmann über seine Vergangenheit in Augsburg: "Mein erster großer Verein war Augsburg. Von den damaligen Leuten sind kaum mehr Menschen da. Den Zeugwart kenne ich noch, das war es aber auch."

Nagelsmann über Kimmich: "Er kann generell immer spielen. Wir werden ihm sicher Belastungspausen geben. Er ist ein wichtiges Bindeglied und auch was die Führung angeht. Man verzichtet nicht gerne auf ihn. Ich gehe davon aus, dass er morgen beginnen wird - auch wenn er alle Spiele gemacht hat. Das ist sein Anspruch und sein Wunsch, immer zu spielen. Er ist gut drauf, da gibt es kein Risiko."

Nagelsmann über Gravenberch: "Er hat für seine Fähigkeiten, vielleicht einen Tick zu wenige Spiele gemacht, was auch an der Konkurrenz liegt. Man braucht erstmal eine Grundstruktur, was wir mit Sabi und Josh hatten. Jetzt ist Leon zurück, der es sehr gute gemacht hat gegen Barca. Er hat viel Konkurrenz. Er kann auch eine Position weiter vorne spielen, aber da ist die Konkuurrenz nicht kleiner. Er ist ein junger Spieler, der Akklimatisations-Zeit braucht. Er ist unglaublich begabt, hat einen super Abschluss. Defensiv muss er noch ein paar Schritte gehen. Das ist der Grund, warum er einen Tick weniger spielt. Wir brauchen eine gute Balance auf der Sechserposition. Er weiß, dass er defensiv noch ein bisschen zupacken muss. Manchmal hadert er mir ein bisschen zu viel bei Fehlern. Deswegen hat er im Gegenpressing immer wieder eine Denk-Sekunde, wo er sich ärgert, dass der Ball weg ist. Aber da hat er sich schon entwickelt. Ich bin mir sicher, dass er bei uns viel spielen wird."

Nagelsmann über Mané: "Es ist ganz normal, dass man da erstmal unzufrieden ist. Was bei ihm sehr angenehm ist: Er ist sehr selbstreflektiert. Man muss ihm nicht erklären, warum er ausgewechselt wird. Er weiß, wann er gut und wann nicht gespielt hat. Er ist sehr bodenständig und demütig. Es ist mit ihm sehr angenehm. Er wird wieder an sein Optimum kommen. Er ist niemand, der reinprescht und sagt: Hier bin ich und alle mir nach. Er beobachtet, will ankommen. Er ist kein Lautsprecher. Er hat mein vollstes Vertrauen und er wird viele Tore für uns schießen."

Nagelsmann über das Personal: "Lucas fällt aus, das wird noch ein paar Wochen dauern. King ist noch nicht zur Verfügung. Bei Upamecano sieht es gut aus, er wird spielen können. Dasselbe gilt für Pavard, da gibt es auch keine Probleme. Es war wegen eines Schlags auf die Oberschenkel-Außenseite. Er ist wieder bei Kräften."

Vor Beginn: Und dann ist natürlich die Frage, mit welcher Taktik Nagelsmann die Remis-Serie von nun schon drei Spielen endlich beenden will. Mit einem besonders offensiven Plan? Oder geht es vor allem darum, die Null zu halten?

Vor Beginn: Los geht die Medienrunde um 12.00 Uhr, vor allem Fragen zur Aufstellung beim FCA dürfte sich Nagelsmann stellen müssen.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zur Pressekonferenz mit Bayern-Trainer Julian Nagelsmann vor der Partie beim FC Augsburg am 7. Bundesliga-Spieltag.

FC Bayern: Pressekonferenz mit Nagelsmann heute im Livestream

Wie gewohnt könnt Ihr die Presserunde mit Nagelsmann auch im Livestream verfolgen. Der FC Bayern stellt diesen auf seiner Homepage kostenlos bereit. Hier entlang.

FC Augsburg - FC Bayern München, Übertragung live im TV und Livestream

Weil es sich bei Bayern Münchens Gastspiel in Augsburg um ein Samstagsspiel handelt, wird die Partie bei Sky übertragen. Beim Pay-TV-Sender liegen die Übertragungsrechte für alle Samstagsspiele der höchsten deutschen Spielklasse.

Die fünf Spiele, die um 15.30 Uhr beginnen, bilden zudem auch die Samstagskonferenz. Diese wird bei Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga angeboten.

Ob Einzelspiel oder Konferenz - beides könnt Ihr auch im Livestream von Sky verfolgen. Möglich gemacht wird das mit dem SkyGo-Abonnement oder mit WOW.

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle