FC Bayern, News und Gerüchte: Sammer kritisiert Brazzos Kaderpolitik - Sane mit Leistung unzufrieden

Matthias Sammer hat sich kritisch über Hasan Salihamidzics Kaderpolitik geäußert. Leroy Sané erklärt seinen Flaschenwurf nach der Auswechslung gegen den FC Barcelona. Harry Kane ist einem Bayern-Wechsel gegenüber wohl nicht abgeneigt. Hier gibt es News und Gerüchte zum FC Bayern.

FC Bayern, News: Sammer kritisiert Salihamidzic

Hasan Salihamidzic hatte kürzlich gesagt, dass man lieber "einmal Unentschieden mehr" spiele, "als dass wir schlechte Stimmung und viele unzufriedene Spieler haben." - eine Einstellung, die Matthias Sammer so nicht getätigt hätte. Er könne die politischen Entscheidungen, den Kader zu rotieren, zwar nachvollziehen, doch "inhaltlich hätte ich es nie gesagt", kritisierte Sammer in seiner Funktion als Experte bei Prime Video den Bayern-Boss.

Dabei gehe es Sammer auch um die Wahrnehmung der Spieler und das Beibehalten des Leistungsprinzips: "Es gibt zwar Rotation und es gibt immer das Momentum, in dem der Trainer entscheidet, wer aufgestellt wird. In dem Moment musst du marschieren. Und in so einem Klub wie Bayern München versuchen, jedes Spiel zu gewinnen."

Doch am Ende muss man immer gewinnen wollen - ein Motto, das auch die Bayern schon häufiger ausgegeben haben. "Dass das nicht geht, ist klar", weiß auch Sammer. Doch man sollte seiner Ansicht nach keine Aussagen tätigen, die etwas Gegenteiliges behaupten.

Champions League: Die Gruppe C nach dem 2. Spieltag

Platz Team Spiele Differenz Punkte 1 FC Barcelona 2 4 6 2 FC Bayern München 2 2 3 3 Inter Mailand 2 0 3 4 Viktoria Pilsen 2 -6 0

FC Bayern, News: Sané erklärt Flaschenwurf mit eigener Leistung

Nach seiner Auswechslung beim 2:0-Sieg gegen den FC Barcelona am Champions League-Dienstag hat Leroy Sané eine Trinkflasche auf den Boden geworfen. Was zunächst wie Unzufriedenheit über die Auswechslung und damit eine Trainer-Entscheidung wirkte, lag eigentlich an seiner eigenen Leistung. "Ich habe kein gutes Spiel gemacht", erklärte Sané.

Anstatt die Auswechslung war also er selbst der Grund. "Deshalb musste die Flasche ein bisschen leiden. Das Tor war schön, aber heute bin ich nicht ganz zufrieden mit meiner Leistung", analysierte Sané den Auftritt gegen Barca. Zuvor hatte er mit einem eindrucksvollen Solo-Lauf und einem guten Abschluss für das zweite Tor im Spitzenduell der Champions-League-Gruppe C gesorgt.

FC Bayern, Gerüchte: Harry Kane wohl nicht abgeneigt

Immer wieder wird über ein Interesse des FC Bayern an Harry Kane berichtet. Jetzt berichtet Sky-Journalist Florian Plettenberg, dass die Münchner mit Kanes Bruder und Berater Charlie Kane gesprochen und einen möglichen Wechsel ausgelotet hätten. Der Engländer könne sich einen Wechsel zum FCB "wirklich, wirklich vorstellen", erklärte der Journalist bei Football Daily. Obwohl Hasan Salihamidzic sich zu den Gerüchten um Kane zuletzt anderweitig äußerte, könnte es sein, dass hinter den Kulissen doch an einem Transfer für den kommenden Sommer gearbeitet wird.

