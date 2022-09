FC Bayern München - FC Barcelona 2:0: Lewy-Chancenwucher bei der Rückkehr! FCB ringt Barca nieder

Der FC Bayern München hat am 2. Spieltag der Champions League mit 2:0 (0:0) gegen den FC Barcelona um Rückkehrer Robert Lewandowski gewonnen. Damit führt die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann ihre Gruppe verlustpunktfrei an.

Lucas Hernández brachte den FC Bayern nach einer Ecke von Joshua Kimmich in der 50. Minute mit 1:0 in Führung, nur vier Minuten später erhöhte Leroy Sané nach einem tollen Sololauf.

Die Fans des FC Bayern bedachten Robert Lewandowski bei seiner Rückkehr nach München vorwiegend mit Applaus, darunter mischten sich aber auch vereinzelte Pfiffe. Der Stürmer wechselte - begleitet von einigen Störgeräuschen - vor der Saison für 45 Millionen Euro vom FC Bayern nach Barcelona.

Benjamin Pavard musste mit Verdacht auf Gehirnerschütterung bereits in der 21. Minute ausgewechselt werden. Für ihn kam Neuzugang Noussair Mazraoui ins Spiel.

Einen Wermutstropfen könnte der Bayern-Sieg zudem haben: Kurz vor Ende der Partie musste Hernandez aufgrund einer muskulären Verletzung den Platz unter Tränen verlassen und könnte den Bayern möglicherweise länger fehlen,

FC Bayern - FC Barcelona: Die Analyse

Julian Nagelsmann überraschte mit seiner Aufstellung in doppelter Hinsicht: In der Innenverteidigung begann Dayot Upamecano statt des vermeintlichen Abwehrchefs Matthijs de Ligt, das Offensivquartett formierte sich ungewöhnlich. Sadio Mané kam über links, Leroy Sané über rechts, Thomas Müller stürmte zentral.

Am meisten ging beim FC Bayern in einem zunächst sehr intensiven Spiel über Linksverteidiger Alphonso Davies sowie Freigeist Jamal Musiala. Er war in seinen Aktionen jedoch etwas zu verspielt, blieb im Dribbling immer wieder hängen. Generell präsentierte sich die Offensive des FC Bayern zu ausrechenbar und zentrumslastig, Positions-Rochaden gab es kaum.

Die Gäste griffen deutlich zielstrebiger an, profitierten dabei aber auch von einigen Unachtsamkeiten der Bayern-Defensive und einem generell zu passiven Abwehrverhalten. Lewandowski war hervorragend in Barcelonas Kombinationsspiel eingebunden und strahlte stets Gefahr aus. In der 13., 18. und 21. vergab er gute Chancen.

Noch vor dem Seitenwechsel bekam der FC Bayern zwar etwas mehr Zugriff, war mit dem Remis zur Pause aber trotzdem gut bedient. Insgesamt verzeichnete Barcelona in der ersten Halbzeit mehr Ballbesitz und mehr als doppelt so viele Abschlüsse wie der FC Bayern.

Durchaus bezeichnend ging der FC Bayern durch einen Standard in Führung, das 2:0 resultierte aus einer starken Einzelaktion Sanés. Nach einer kurzen Schockphase fing sich Barcelona wieder und hatte Chancen auf den Anschlusstreffer. In ernsthafte Bedrängnis geriet der FC Bayern aber nicht. Eine Schrecksekunde gab es am Ende der Partie, als Hernández das Spielfeld mit Schmerzen und weinend verließ. Noch ist aber unklar, wie ernst es um den Franzosen bestellt ist.

Noten: Mane wieder schwach, Mazraoui mit Ausrufezeichen - Lewy sehr gnädig © imago images 1/33 Der FC Bayern gewinnt beim Wiedersehen mit Robert Lewandowski gegen den FC Barcelona mit 2:0 (0:0) und dankt der Gnade seines Ex-Stürmers. Beim FCB überzeugt ein Joker, beim FC Barcelona gibt es viele Enttäuschungen. Die Noten des Spiels. © getty 2/33 FC BAYERN - MANUEL NEUER: Starke Parade in der 10. Minute. Schlechte Spieleröffnung, die beinahe zur Chance Lewandowskis führte in der 14. Minute. Bockstarke Parade gegen Lewandowski in der 19. Beruhigte sich dann wieder. Note: 3,5. © getty 3/33 BENJAMIN PAVARD: Ging nach einem heftigen Zusammenprall mit Alonso in der 6. Minute zu Boden, war benommen, machte zunächst weiter. Hatte seine Not mit Dembélé, musste nach 20 Minuten doch mit Verdacht auf Gehirnerschütterung runter. MARCEL SABITZER: Ohne Chance gegen das Pressing Lewandowskis, böser Ballverlust gegen Dembélé, zu spät bei einer Grätsche und folgerichtig Gelb - und das alles in 15 Minuten. Besser wurde es nicht, vergab die beste Chance in Halbzeit eins. Note: 5

LEROY SANE: Lange der einzige aus Bayerns Offensivquartett, der am Spiel gegen den Ball teilnahm. Biss sich so ins Spiel und belohnte sich mit seinem schönen Lauf und Treffer zum 2:0. Sauer über seine Auswechslung. Note: 2.

JAMAL MUSIALA: Ein paar Zuckerpässe aus engster Deckung, ein paar nette Aktionen, aber wenig ganz Zwingendes. Bis er dann doch mit einem seiner schönen Pässchen das 2:0 vorbereitete. Note: 2,5.

SADIO MANE: Den früheren Liverpooler als Linksaußen aufzustellen schien keine so schlechte Idee von Nagelsmann - doch Mané gelang wenig bis gar nichts. Kein Torschuss, keine Torschussvorlage, hinderte dafür einmal Thomas Müller am Abschluss. Note: 5. THOMAS MÜLLER. Wieder als nominelle Sturmspitze aufgestellt. Etwas mehr im Spiel als gegen Stuttgart, doch in Erinnerung bleiben wird, wie er von Mané am Abschluss gehindert wurde. In der Folge etwas zögerlich vorm Tor. Gute Spieleröffnungen. Note: 4.

NOUSSAIR MAZRAOUI: Kam für den verletzten Pavard, ging so resolut zu Werke, dass Dembélé immer wieder auf die linke Seite auswich. Steigerte sich in Halbzeit zwei auch im Spiel nach vorne. Ließ erstmals aufblitzen, wieso Bayern ihn holte. Note: 2,5

LEON GORETZKA: Kam nach der Pause für den schwachen Sabitzer, führte sich mit einem gefährlichen Distanzschuss ein und blieb stark. Eine Leistung wie eine Ansage an Nagelsmann und Sabitzer. Note: 2,5.

SERGE GNABRY: Erlöste Mané in der 70. Minute. Ein Torschuss gelang auch ihm nicht mehr. Note 4. MATHYS TEL: Seine Einwechslung bescherte Leroy Sané die verdienten Ovationen des Publikums. Immerhin ein Torschuss. Keine Bewertung.

RYAN GRAVENBERCH: Durfte in den letzten Minuten für Musiala mitwirken. Konnte dem Spiel dann natürlich auch nicht mehr einen Stempel aufdrücken. Keine Bewertung.

FC BARCELONA – MARC-ANDRE TER STEGEN: Der Deutsche wurde im ersten Durchgang kaum beschäftigt, dann in der 50. Minute stark gegen Goretzka, obwohl er lange den Ball nicht sah. Beim 0:1 unglücklich, aber schuldlos. Beim 0:2 auch. Note: 3,5.

JULES KOUNDE: Der etatmäßige Innenverteidiger wie schon zuletzt zwei Mal in der Liga auf der rechten Seite, aber nicht mit dem unbedingten Drang in der Offensive. Beim 0:2 lässt er Sane ziehen und trägt eine Mitschuld. Note: 4.

RONALD ARAUJO: Übernahm den Part neben Andreas Christensen in der Innenverteidigung und war der deutlich offensivere des Duos. Beim 0:2 völlig orientierungslos, setzte zum falschen Laufweg an und öffnete Sane den Weg. Note: 4,5. ANDREAS CHRISTENSEN: Auch wenn er der defensivere Innenverteidiger war, rückte er weit auf, um beim Aufbau mitzuhelfen. Ein paar Mal dann überlaufen und überfordert in der 2. Hälfte. Machte in der 70. Platz für Garcia. Note: 4.

MARCOS ALONSO: Seltsames Spiel des Spaniers, der eigentlich Leroy Sane im ersten Durchgang gut im Griff hatte, nach der Pause aber dann seinen Gegenspieler nicht mehr greifen konnte, weil dieser viele Ausflüge wagte. Note: 4.

SERGIO BUSQUETS: Wie der Papa von Gavi und Pedri, der seine Jungs auf dem Bolzplatz kicken ließ und er währenddessen ihr Eis hält. Machten die Bayern aber schneller, kam auch er in Bredouille. So auch beim 0:2. Note: 4.

GAVI: Es gab Phasen im Laufe der ersten Halbzeit, da sah man den mehrfachen Ballon-D'Or-Sieger der nächsten Jahre. Überragend die Vorbereitung in der 18. Minute für Lewandowski. Er baute in der 2. Halbzeit aber ab und ging runter. Note: 3. PEDRI: Er muss erklären, wie er die Chance in der 63. nicht machen konnte. Er spielt nicht im hohen Tempo, fast schon gemächlich, aber die Ballbehandlung hat Weltklasse. Er muss effektiver werden, auch in der 8. Minute mit einer Großchance. Note: 3.

RAPHINHA: Wenn er kurz nach dem Seitenwechsel das 1:0 macht, ist es ein anderes Spiel. Auch vor der Pause mit einem gefährlichen Abschluss. Aber es war eher Stückwerk als größere Sequenzen seiner Klasse. Zurecht ausgewechselt. Note: 4,5.

OUSMANE DEMBELE: Nicht so auffällig und explosiv wie in den Ligaspielen, auch wenn er seine genialen Momente hatte. Der Franzose wechselte auch mal die Seite, wurde aber dann von Mazraoui hart bearbeitet und ging dann wieder rüber. Note: 4,5.

ROBERT LEWANDOWSKI: Allein fünf Torschüsse vor der Pause und Chancen, die er normalerweise im Schlaf macht. Besonders in der 18. Minute. Beim 0:1 segelt er am Ball vorbei und hat eine kleine Mitschuld. Das drückt die Bewertung. Note: 4. FERRAN TORRES: Ab der 61. Minute für Raphinha drin, aber mit keinerlei Einfluss auf das Spiel - bis auf eine gute Chance in der 87. Einfluss zu nehmen war aber auch nicht einfach, weil bei Barca die Luft raus war. Note: 4.

FRENKIE DE JONG: Ab der 61. Minute für Gavi im Spiel und gleich mal mit ein paar richtig guten Pässen die Tiefe, aber sie wurden kaum verwertet. Note: 3,5.

ERIC GARCIA: Kam in der 70. Minute für Andreas Christensen, um vielleicht nochmal die Passintensität zu erhöhen. Jeder seiner Pässe kam an, aber er hatte da auch nicht mehr die krasse Gegenwehr. Note: 3,5.

FRANCK KESSIE: Er kam in der 80. Minute für Busquets. Ohne Auffälligkeiten. Keine Bewertung.

ANSU FATI: Nutzte die zehn Minuten Einsatzzeit für viel Unterhaltung und tolle Dribblings. Er muss öfter spielen, Herr Xavi. Keine Bewertung. Besonders in der 18. Minute. Beim 0:1 segelt er am Ball vorbei und hat eine kleine Mitschuld. Das drückt die Bewertung. Note: 4. © getty 29/33 FERRAN TORRES: Ab der 61. Minute für Raphinha drin, aber mit keinerlei Einfluss auf das Spiel - bis auf eine gute Chance in der 87. Einfluss zu nehmen war aber auch nicht einfach, weil bei Barca die Luft raus war. Note: 4. © getty 30/33 FRENKIE DE JONG: Ab der 61. Minute für Gavi im Spiel und gleich mal mit ein paar richtig guten Pässen die Tiefe, aber sie wurden kaum verwertet. Note: 3,5. © getty 31/33 ERIC GARCIA: Kam in der 70. Minute für Andreas Christensen, um vielleicht nochmal die Passintensität zu erhöhen. Jeder seiner Pässe kam an, aber er hatte da auch nicht mehr die krasse Gegenwehr. Note: 3,5. © getty 32/33 FRANCK KESSIE: Er kam in der 80. Minute für Busquets. Ohne Auffälligkeiten. Keine Bewertung. © getty 33/33 ANSU FATI: Nutzte die zehn Minuten Einsatzzeit für viel Unterhaltung und tolle Dribblings. Er muss öfter spielen, Herr Xavi. Keine Bewertung.

FC Bayern - FC Barcelona: Die Daten des Spiels

Tore: 1:0 Hernández (50.), 2:0 Sané (54.)

Der Star des Spiels: Leroy Sané (FC Bayern München)

Von den vier Münchner Offensivspielern arbeitete Sané am intensivsten gegen den Ball. Nach der Pause belohnte er sich mit seinem grandiosen Treffer zum 2:0. In der 80. unter Standing Ovations ausgewechselt.

Der Flop des Spiels: Marcel Sabitzer (FC Bayern München)

Nach guten Auftritten enttäuschte Sabitzer diesmal auf voller Linie und wurde schon zur Halbzeit ausgewechselt. Ohne Chance gegen Lewandowskis Pressing, böser Ballverlust gegen Dembélé, zu spät bei einer Grätsche und folgerichtig mit Gelb bedacht.

Der Schiedsrichter: Danny Makkelie (Niederlande)

Makkelie verwehrte Barcelona kurz vor der Pause einen recht klaren Elfmeter: Davies traf Gegenspieler Dembélé im Strafraum. Makkelie ließ weiterspielen, der VAR schaltete sich nicht ein. Weitere nennenswerte Aufreger gab es nicht.