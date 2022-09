FC Bayern, News und Gerüchte: Lewandowski spricht über Rückkehr - überraschende Aussagen von Mazraoui

Robert Lewandowski hat sich bei den Fans des FC Bayern bedankt. Noussair Mazraoui zieht ein überraschendes Fazit zu seiner bisherigen Zeit in München. Und: Die zweite Mannschaft kommt böse unter die Räder. Hier gibt es News und Gerüchte zum FCB.

Weitere News und Gerüchte zum FC Bayern findet Ihr hier

FC Bayern, News: Lewandowski bedankt sich bei Fans

Robert Lewandowski hat sich zu seiner Rückkehr nach München geäußert. "Ich bin den Fans in München sehr dankbar für die Art und Weise, wie sie mich aufgenommen haben", sagte der 34-Jährige der Bild: "Das war respektvoll, nett und wichtig für mich. Ich war acht Jahre in München, nicht zwei oder drei. Du kannst es nicht wegwerfen oder vergessen."

Lewandowski war am Dienstag in der Champions League mit dem FC Barcelona erstmals nach seinem Wechsel im Sommer zu seinem alten Arbeitgeber zurückgekehrt. Die Katalanen unterlagen mit 0:2, der polnische Stürmer ließ dabei reihenweise gute Möglichkeiten liegen.

FC Bayern, News: Überraschende Aussagen von Mazraoui

Für Noussair Mazraoui verlief die bisherige Zeit beim FC Bayern sportlich eher holprig. Der Neuzugang von Ajax Amsterdam kam bislang zwar in sechs Pflichtspielen zum Einsatz, durfte aber lediglich im DFB-Pokal bei Viktoria Köln über die volle Distanz ran. Insgesamt stand der 24-jährige Rechtsverteidiger lediglich 264 von 900 möglichen Minuten auf dem Platz.

Der Nationalspieler Marokkos bewertet seinen Start in München aber keinesfalls als kompliziert. "Nach zwei guten Spielen gegen den VfB Stuttgart und Barcelona ist es vielleicht zu früh, das zu sagen", meinte Mazraoui zwar gegenüber der Münchner AZ: "Ich denke aber, dass es ein sehr guter Start von mir beim FC Bayern war. So will ich weitermachen."

Beim Sieg gegen Barca wurde er in der 21. Minute für den angeschlagenen Benjamin Pavard eingewechselt und zeigte eine starke Vorstellung. "Ich kam kalt rein für Pavard, hatte zuvor keine Zeit zum Aufwärmen. Dann muss man sofort da sein, was schwierig ist", so der gebürtige Niederländer.

Beim Spiel in der Bundesliga beim FC Augsburg am Samstag wird Mazraoui in der Startelf stehen. "Er hat es herausragend gut gemacht. Er spürt jetzt mehr Vertrauen in sich selbst. Er wird beginnen und zeigen, was in ihm steckt", sagte Trainer Julian Nagelsmann am Freitag im Rahmen einer Pressekonferenz.

FC Bayern, News: Böse Klatsche für FCB II

Die zweite Mannschaft des FC Bayern hat am Freitagabend in der viertklassigen Regionalliga Bayern eine 0:5-Klatsche bei Wacker Burghausen kassiert. Dabei spielte das Team von Trainer Martin Demichelis eine starke erste Halbzeit und lag zur Pause unglücklich mit 0:1 zurück.

Felix Bachschmid (16.) brachte die Gastgeber in Führung, Bayerns Desire Segbe (40.) verschoss kurz vor der Pause einen Elfmeter. Ein Eigentor von Antonio Tikvic (48.) sorgte für die Vorentscheidung. Thomas Winkelbauer (70.), Edin Hyseni (79.) und Jerome Läubli (86.) machten das Debakel perfekt.

Es war bereits die vierte Niederlage für Bayern II in der laufenden Saison. Aus den ersten 12 Partien holten die Münchner lediglich 16 Punkte und belegen damit den achten Tabellenplatz.

FC Bayern, News: Drei Spieler weiter auf Golden-Boy-Shortlist

Seit 2003 verleiht die italienische Sportzeitung Tuttosport den Golden-Boy-Award an das beste U21-Talent. Jedes Jahr wird eine Liste mit 100 Spielern, die im gesamten Jahr nicht älter als 20 sein dürfen, veröffentlicht. Die Liste wurde nun von 60 auf 40 Spieler gekürzt.

Mit Ryan Gravenberch, Jamal Musiala und Mathys Tel sind nach wie vor drei Kicker vom FC Bayern auf der Liste. Mit Karim Adeyemi, Jude Bellingham (beide Borussia Dortmund), Piero Hincapie (Bayer Leverkusen), Jan Thielmann (1. FC Köln), Josko Gvardiol (RB Leipzig), Ansgar Knauff (Eintracht Frankfurt) und Kiliann Sildillia (SC Freiburg) sind sieben weitere Bundesliga-Akteure nach wie vor vertreten.

Hier gibt es die gesamte Golden-Boy-Shortlist

Golden-Boy-Shortlist eingekürzt: BVB-Youngster gestrichen - 25 Prozent Bundesliga © imago images 1/42 Seit 2003 verleiht Tuttosport den Golden-Boy-Award an das beste U21-Talent. Jedes Jahr wird eine Liste mit 100 Spielern, die im gesamten Jahr höchstens 20 sein dürfen, veröffentlicht. Vorjahressieger: Pedri. Mittlerweile wurde auf 40 runtergekürzt. © getty 2/42 Youssoufa Moukoko vom BVB wurde von der Liste gestrichen, trotzdem sind noch zehn Spieler (25 Prozent) aus der Bundesliga vertreten. © imago images 3/42 KARIM ADEYEMI (20 Jahre, Borussia Dortmund) - gewann im Vorjahr den Web-Award durch Fan-Votings. © getty 4/42 ALEJANDRO BALDE (18 Jahre, FC Barcelona) © getty 5/42 MARTIN BATURINA (19 Jahre, Dinamo Zagreb) © imago images 6/42 JUDE BELLINGHAM (18 Jahre, Borussia Dortmund). © getty 7/42 BRIAN BROBBEY (20 Jahre, Ajax Amsterdam) © imago images 8/42 EDUARDO CAMAVINGA (19 Jahre, Real Madrid). © getty 9/42 MATTEO CANCELLIERI (20 Jahre, Lazio Rom) © imago images 10/42 ANTHONY ELANGA (20 Jahre, Manchester United). © imago images 11/42 HARVEY ELLIOTT (19 Jahre, FC Liverpool). © imago images 12/42 SEBASTIANO ESPOSITO (19 Jahre, Inter Mailand). © imago images 13/42 FABIO CARVALHO (19 Jahre, FC Liverpool). © imago images 14/42 FABIO SILVA (19 Jahre, Wolverhampton Wanderers, an RSC Anderlecht verliehen). © imago images 15/42 ANSU FATI (19 Jahre, FC Barcelona). © imago images 16/42 GAVI (17 Jahre, FC Barcelona). © imago images 17/42 WILFRIED GNONTO (18 Jahre, FC Zürich). © imago images 18/42 RYAN GRAVENBERCH (20 Jahre, FC Bayern). © imago images 19/42 JOSKO GVARDIOL (20 Jahre, RB Leipzig). © imago images 20/42 HENRIQUE ARAUJO (20 Jahre, Benfica Lissabon). © imago images 21/42 PIERO HINCAPIE (20 Jahre, Bayer Leverkusen). © getty 22/42 RASMUS HOJLUND (19 Jahre, Atalanta Bergamo) © imago images 23/42 ANSGAR KNAUFF (20 Jahre, BVB, an Eintracht Frankfurt verliehen). © getty 24/42 CASTELLO LUKEBA (19 Jahre, Olympique Lyon) © getty 25/42 MARQUINHOS (19 Jahre, FC Arsenal) © getty 26/42 FABIO MIRETTI (19 Jahre, Juventus Turin) © imago images 27/42 YUNUS MUSAH (19 Jahre, FC Valencia). © imago images 28/42 JAMAL MUSIALA (19 Jahre, FC Bayern). © imago images 29/42 NICO GONZALEZ (20 Jahre, FC Valencia). © imago images 30/42 NUNO MENDES (19 Jahre, Paris Saint-Germain). © imago images 31/42 PEDRI (19 Jahre, FC Barcelona) - Vorjahressieger. © imago images 32/42 YEREMI PINO (19 Jahre, FC Villarreal). © imago images 33/42 GIOVANNI REYNA (19 Jahre, Borussia Dortmund). © getty 34/42 GIORGIO SCALVINI (18 Jahre, Atalanta Bergamo) © imago images 35/42 BENJAMIN SESKO (19 Jahre, RB Salzburg). © getty 36/42 KILIANN SILDILLIA (20 Jahre, SC Freiburg) © getty 37/42 XAVIER SIMONS (19 Jahre, PSV Eindhoven) © getty 38/42 LUKA SUCIC (20 Jahre, Red Bull Salzburg) © getty 39/42 MATHYS TEL (17 Jahre, FC Bayern) © imago images 40/42 JAN THIELMANN (20 Jahre, 1. FC Köln). © getty 41/42 DESTINY UDOGIE (19 Jahre, Udinese Calcio) © imago images 42/42 NICOLA ZALEWSKI (20 Jahre, AS Roma).

FC Bayern, News: Frauen-Team vor Rekordkulisse

Die Frauen-Mannschaft des FC Bayern ist am Freitag mit einem 0:0 bei Eintracht Frankfurt in die neue Bundesliga-Saison gestartet. Zu der Partie in der Frankfurter Arena kamen 23.200 Zuschauer und damit so viele wie nie zuvor in der Frauen-Bundesliga. Der bisherige Rekord lag bei 12.464 Zuschauern.

"Es war superschön, das ist eine Kulisse, die der Frauenfußball sich wünscht", sagte Bayerns Vize-Europameisterin Giulia Gwinn bei Eurosport. Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche ergänzte: "Das ist halt Frankfurt. Aber die Mädels haben sich das auch verdient."

FC Bayern, News: Voraussichtliche Aufstellungen in Augsburg

Die Bayern treten am Samstagnachmittag beim FC Augsburg an (15.30 Uhr im LIVETICKER) und wollen nach zuletzt drei Unentschieden in der Bundesliga in Serie endlich wieder einen Dreier einfahren.

Dabei muss Nagelsmann auf Kingsley Coman (Muskelverletzung), Lucas Hernandez (Muskelbündelriss im Adduktorenbereich) und Buona Sarr (Knieprobleme) verzichten.

FC Augsburg: Gikiewicz - Gumny, Bauer, Gouweleeuw, Iago - Gruezo, Rexhbecaj - Hahn, Demirovic - Niederlechner, Berisha

FC Bayern: Neuer - Mazraoui, Upamecano, de Ligt, Davies - Kimmich, Goretzka - Sane, Mane - Müller, Musiala

Bundesliga: Die Tabelle vor den Samstagsspielen