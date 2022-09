FC Bayern, News und Gerüchte: Hansi Flick war "immer großer Fan" von Leroy Sané

Bundestrainer Hansi Flick hat Leroy Sané vom FC Bayern München in den höchsten Tönen gelobt. Alphonso Davies wurde vom FC Barcelona offenbar verschmäht, Oliver Kahn will nach den Champions-League-Siegen jetzt auch Erfolge in der Bundesliga sehen. Und Rafael van der Vaart attackiert Lucas Hernández. Aktuelle News und Gerüchte zum FC Bayern.

Weitere News und Gerüchte zum FC Bayern findet Ihr hier.

FC Bayern, News: Flick ist "großer Fan" von Sané

Bundestrainer Hansi Flick hat am Donnerstag seinen Kader für die anstehenden Länderspiele gegen Ungarn (23. September) und England (26. September) vorgestellt. Mit dabei waren mit Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry, Thomas Müller, Jamal Musiala und Leroy Sané gleich sieben Spieler vom deutschen Rekordmeister.

Ein Extralob hatte Flick dabei für Sané parat, der sich derzeit wieder in sehr guter Form präsentiert. "In Mailand oder jetzt gegen Barcelona hat man gesehen: Er ist ein Spieler, der schwer zu halten ist. Wenn er seinen Speed einbringt, gehört er einfach zu den besten, die es gibt auf dieser Position", betonte Flick.

"Ich finde klasse, dass er Tore macht", so Flick weiter, "ich hatte oft das Gefühl, dass er den Ball lieber abspielt, deshalb freut mich umso mehr, dass er jetzt mehr Vertrauen in seine Qualitäten hat. Ich bin immer großer Fan von ihm gewesen, er kann den Unterschied ausmachen."

Sané kommt bisher in 45 Länderspielen auf elf Treffer. Vor vier Jahren hatte er den WM-Zug unter Joachim Löw noch überraschend verpasst.

All-Star-Game in der Bundesliga! Was meint Ihr zu diesen Teams? © getty 1/28 Chelsea-Besitzer Todd Boehly hat offenbar einige Ideen für die Zukunft des europäischen Fußballs, die sich an den USA orientieren. Eine davon: Ein All-Star-Game in der Premier League. Begründet hat er das vor allem mit noch mehr Einnahmen. © imago images 2/28 "Ich hoffe, die Premier League nimmt ein paar Lehrstunden beim amerikanischen Sport", sagte er dem Guardian. Nord gegen Süd? Wir haben das mal auf die Bundesliga übertragen - mit nur einer Regel: Maximal drei Spieler pro Klub - Trainer ausgenommen. © getty 3/28 Unsere Nord-Süd-Grenze ziehen wir zwischen Leverkusen und Leipzig. Die Werkself zählt zum Süden, RB hingegen zum Norden. Was meint Ihr: Wer würde sich in diesem All-Star-Game durchsetzen? © imago images 4/28 TEAM NORDEN - Trainer: Urs Fischer - Bei Union ist er nicht mehr wegzudenken. Seit dem Aufstieg zählt er zu den besten Trainern des Landes - auch weil die Köpenicker immer noch einen draufsetzen. Im All-Star-Game stellt er ein 4-2-2-2 auf. © getty 5/28 Torwart: Yann Sommer - Der Gladbacher hat erst kürzlich gegen den FC Bayern München bewiesen, dass nur er die klare Nummer 1 im Norden sein kann. Seit Jahren liefert er konstant auf Top-Niveau ab. © getty 6/28 Rechtsverteidiger: Christopher Trimmel - Union Berlin ist auch deshalb so stark, weil der Österreicher die rechte Außenbahn rauf und runter läuft. Im Team von Fischer ist er nicht wegzudenken - auch in unserem All-Star-Team. © imago images 7/28 Innenverteidiger: Robin Knoche - Der nächste Unioner ist ebenfalls ein Garant dafür, dass die Eisernen auch und gerade in der Verteidigung so eisern sind. Deshalb darf er mit seiner knochenharten Herangehensweise nicht fehlen. © getty 8/28 Innenverteidiger: Josko Gvardiol - In der Bundesliga zählt der 20-Jährige zu den größten Talenten. Schon im Sommer gab es Gerüchte, dass er Leipzig schnell wieder verlassen könnte. Im Nord-Team ist er gekommen, um zu bleiben. © imago images 9/28 Linksverteidiger: Raphaël Guerreiro - Zugegeben: Der Dortmunder hatte eine schwache letzte Saison. Doch aktuell scheint es so, als könnte er zu alter Form finden. Und die war herausragend. Seine spielerische Qualität wird dem Nord-Team helfen. © getty 10/28 Zentrales Mittelfeld: Konrad Laimer - Es kommt nicht von ungefähr, dass der FC Bayern ihn im Sommer haben wollte. In Leipzig ist er nicht nur ein wichtiger Staubsauger vor der Abwehr, sondern auch Taktgeber. © getty 11/28 Zentrales Mittelfeld: Jude Bellingham - Einen Spieler wie Laimer braucht Bellingham unbedingt. Der Engländer kann so nämlich seine Qualitäten im Spiel nach vorn sorgenfrei einbringen - das Süd-Team zieht sich besser warm an. © getty 12/28 Offensives Mittelfeld: Jonas Hofmann - Immer da, immer gut, aber irgendwie auch chronisch unterschätzt. Seine Zuverlässigkeit ist ein Segen für jedes Team. Und so steht der Gladbacher in unserer Top-Elf. © getty 13/28 Offensives Mittelfeld: Marco Reus - Über den Dortmunder Kapitän wird stets viel diskutiert. Fakt ist aber: Seine Ruhe am Ball, seine technischen Fähigkeiten und sein Auge brauchen wir in diesem Team. Einer muss ja den Traumsturm mit Zuspielen füttern … © getty 14/28 Angriff: Christopher Nkunku - Für Leipzig trifft er, wie er will. Selbst in Phasen, in denen es nicht so läuft. Im Nord-Team ist er in der Offensive aber nicht allein … © getty 15/28 Angriff: Sheraldo Becker - Der 27-Jährige macht das Spieler-Trio von Union Berlin voll. Hat Nkunku mal einen schlechten Tag, haben wir so eine zweite Torgarantie im Team. Ob der Süden da mithalten kann? © getty 16/28 TEAM SÜDEN - Trainer: Christian Streich - Mit dem SC Freiburg hat der 57-Jährige in den letzten Jahren überragende Erfolge gefeiert. Er ist mittlerweile ein Bundesliga-Urgestein. Für das All-Star-Spiel setzt er bei uns auf ein 4-2-3-1. © getty 17/28 Torwart: Kevin Trapp - Für Frankfurt war der Nationalspieler zuletzt eine große Lebensversicherung. Im All-Star-Game soll er die Offensivpower von Nkunku und Co. stoppen. © imago images 18/28 Rechtsverteidiger: Kiliann Sildillia - Mit 20 Jahren scheint der Freiburger bereits seinen Durchbruch geschafft zu haben. Aktuell ist er aus der Startelf nicht wegzudenken. Bleibt er so konstant, ist er auch für das All-Star-Game bereit. © twitter.com/scfreiburg 19/28 Innenverteidiger: Matthias Ginter - Es hat nicht lange gedauert, bis sich der Ex-Gladbacher an den SC gewöhnt hat. Obwohl er Nationalspieler ist, lief er häufig unter dem Radar. Im Süd-Team könnte er sich abermals beweisen. © getty 20/28 Innenverteidiger: Lucas Hernández - Der Franzose ist eine absolute Defensivmaschine. Er ist schnell, athletisch, zweikampfstark und bringt die Mentalität mit, die der Süden braucht. Dementsprechend ist der Bayern-Star gesetzt. © imago images 21/28 Linksverteidiger: Angeliño - Für Leipzig war er lange ein wichtiger Eckpfeiler. Dann folgte eine schwierige Phase für ihn. Wenn er sich in Hoffenheim aber wieder steigern kann, ist er auf der linken Außenbahn eine echte Waffe. © getty 22/28 Zentrales Mittelfeld: Joshua Kimmich - Bei den Bayern ist er der Anführer und auch im Süd-Team wird er vorweggehen. Mit seinen starken Pässen kann er den Norden in Schwierigkeiten bringen. © getty 23/28 Zentrales Mittelfeld: Djibril Sow - Der Frankfurter wird nur selten genannt, wenn es um die besten Mittelfeldspieler der Liga geht. Dabei bringt er alles mit: Übersicht, Zweikampfstärke und Spielintelligenz. © getty 24/28 Rechtsaußen: Moussa Diaby - Für Leverkusen ist der Franzose einer der wichtigsten Offensivspieler. Sein Tempo und seine Dribblings sind nur schwer zu verteidigen. © getty 25/28 Offensives Mittelfeld: Florian Wirtz - Aktuell noch verletzt, bald aber hoffentlich wieder in Form. Wirtz ist eines der größten deutschen Talente. Unserem Süd-Team verleiht er die nötige Wirtze. © imago 26/28 Linksaußen: Kingsley Coman - Unser dritter und damit letzter Bayern-Spieler. In den letzten Jahren war er der konstanteste Flügelspieler der Münchner. Zwar erzielt er nicht so viele Tore, aber dafür haben wir ja noch einen elften Spieler. © getty 27/28 Angriff: Patrik Schick - Der dritte Leverkusener im Bunde soll dem Nord-Team das eine oder andere Tor einschenken. Kann er an seine Leistung aus der vergangenen Saison anknüpfen, wird ihm das wohl gelingen. © SPOX 28/28 Und so würden sich die beiden Teams dann gegenübertreten. Wer hätte am Ende die Nase vorn?

FC Bayern, Gerücht: Barcelona verpasste Verpflichtung von Davies

Alphonso Davies ist aus dem Kader des FC Bayern längst nicht mehr wegzudenken: Der Kanadier gehört auf seiner Position zu den besten Spielern derzeit. 2019 holten die Bayern Davies von den Vancouver Whitecaps - aber der FC Barcelona hätte offenbar auch zuschlagen können.

Klublegende Hristo Stoichkov enthüllte unlängst, dass er Davies 2018 der Barca-Klubführung empfohlen habe. "Ich empfahl Alphonso Davies und sie sagten mir nein. Er spiele in der MLS und sei Kanadier", verriet der Bulgare. Man habe Davies das allerhöchste Niveau nicht zugetraut.

Zudem war Davies nicht ganz billig: Zehn Millionen Euro ließ es sich der FC Bayern kosten, den 17-Jährigen nach München zu holen.

FC Bayern, News: Oliver Kahn warnt vor Euphorie

In der Champions League ist der FC Bayern nach zwei 2:0-Siegen gegen die Konkurrenz von Inter Mailand und dem FC Barcelona auf Kurs. Vorstandsboss Oliver Kahn will sich aber nicht zu früh freuen.

"Wir sind gut beraten, nicht gleich wieder zu übertreiben, in Euphorie zu verfallen. Man hat gesehen, welchen Fußball wir phasenweise spielen können. Trotzdem gibt es noch Phasen, in denen wir besser spielen können", zitiert ihn die Bild. "Ich habe es zur Mannschaft gesagt: Besonders viel wert ist der Sieg, wenn wir jetzt nachziehen. Und nachziehen heißt, in Augsburg zu gewinnen."

Schließlich warten die Bayern in der Bundesliga nun schon seit drei Spielen auf einen Sieg.

© imago images Lucas Hernandez und auch sein Bruder Theo sind im Rahmen einer TV-Berichterstattung scharf kritisiert und als "Durchschnittsspieler" betitelt worden. Urheber der Aussagen: Rafael van der Vaart.

FC Bayern, News: Harte Kritik an Lucas Hernández

Lucas Hernández und auch sein Bruder Theo sind im Rahmen einer TV-Berichterstattung scharf kritisiert und als "Durchschnittsspieler" betitelt worden. Urheber der Aussagen: Rafael van der Vaart. Hier kommt Ihr zur Einzelnews.

FC Bayern, News: Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Augsburg

Am Samstagnachmittag treffen die Bayern in der Bundesliga auswärts im Derby auf den FC Augsburg. Am Freitag steht deshalb die traditionelle Pressekonferenz vor dem Spiel an: Um 12 Uhr stellt sich Trainer Julian Nagelsmann den Fragen der Pressevertreter.

FC Bayern: Der Spielplan der kommenden Wochen