FC Bayern München verleiht Talent Gabriel Vidovic nach Arnheim

Bayern München verleiht das 18 Jahre alte Talent Gabriel Vidovic für eine Saison zum niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim.

"Gabriel hat mit seinen guten Leistungen in der Vorbereitung bewiesen, dass er zurecht in unserem Profikader steht. Wir haben nun gemeinsam abgewogen, was für seine Entwicklung das Beste ist und uns für eine Leihe zu Vitesse Arnheim entschieden. Gabriel hat dort größere Chancen, regelmäßig zu spielen", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

Vidovic spielt seit der U15 für den FC Bayern. Der Offensivspieler absolvierte bislang vier Pflichtspiele für den Rekordmeister. Im vergangenen Jahr feierte er sein Debüt für die U21 Kroatiens.

Vidovics Vertrag beim FC Bayern läuft nach einer Verlängerung im Februar noch bis 2025. Bisher absolvierte er vier Partien für die Profis des Rekordmeisters. Hier geht's zum ausführlichen Portrait über den Bayern-Youngster Vidovic.

Der FC Bayern hatte dem Vernehmen nach für Vidovic nach einem Abnehmer innerhalb der Bundesliga gesucht. Noch am Samstag war berichtet worden, Hertha BSC und Borussia Mönchengladbach seien heiße Kandidaten. Aber die Klubs fanden in den Gesprächen über die Modalitäten einer Leihe keine Übereinkunft.