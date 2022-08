Michael Rummenigge kritisiert Bayern-Transfers: "Sadio Mane und Matthijs de Ligt sind keine Weltklasse-Spieler"

Ex-Bundesliga-Profi Michael Rummenigge sieht die Transfers von Sadio Mane und Matthijs de Ligt beim FC Bayern kritisch.

"Was wurden Hasan Salihamidzic & Co. zuletzt für ihre bisherigen Transfers des Sommers gelobt. Ganz ehrlich: Ich kann in diesen Jubelchor nicht einstimmen", schreibt der frühere Bundesliga-Profi in seiner Kolumne beim Sportbuzzer.

Rummenigge weiter: "Bei aller Wertschätzung für Sadio Mane und Matthijs de Ligt - beide sind für mich keine Weltklasse-Spieler. Natürlich wird Mane der Bundesliga guttun und seine Tore machen, aber auf absolutem Top-Niveau sehe ich ihn mit seinen 30 Jahren nicht. Wäre es anders, hätte Jürgen Klopp ganz sicher mehr darum gekämpft, den Stürmer beim FC Liverpool zu halten."

Härter ins Gericht geht Rummenigge beim anderen Star-Einkauf der Münchner: "Noch viel skeptischer bin ich bei de Ligt. Klar, er ist erst 22 Jahre alt. Aber die drei Spielzeiten zuletzt bei Juventus Turin waren für ihn verlorene Zeit. Wirklich weiterentwickeln konnte er sich nach seinem furiosen Karrierestart bei Ajax Amsterdam nicht. Ihn jetzt zum Abwehrchef der Bayern zu erklären, halte ich für sehr gewagt. Da hätte man auch Niklas Süle behalten können."

Dagegen gibt es für einen anderen Neuzugang Lob: "Im Schatten von de Ligt und Mane könnte sich Noussair Mazraoui zum echten Königstransfer der Münchner entwickeln. Er erinnert mich ein wenig an den früheren Dortmunder Achraf Hakimi, der nun bei Paris St. Germain spielt. Mazraoui wird den Bayern auf der rechten defensiven Außenbahn mächtig helfen."