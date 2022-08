FC Bayern: Julian Nagelsmann gibt Update zu Manuel Neuer und schwärmt von Mario Götze

Der FC Bayern ist am Freitag zum Bundesliga-Auftakt bei Eintracht Frankfurt zu Gast. Zuvor wird sich Coach Julian Nagelsmann den Fragen der Medienvertreter stellen. SPOX tickert die Pressekonferenz live für Euch mit.

Fußball-Nationaltorhüter Manuel Neuer steht seinem Verein Bayern München für das Auftaktspiel der Fußball-Bundesliga am Freitag (20.30 Uhr) bei Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt voraussichtlich zur Verfügung. Wie Trainer Julian Nagelsmann am Donnerstag auf einer Pressekonferenz mitteilte, sei Neuer nach einer Magen-Darm-Verstimmung bereits auf dem Weg der Besserung.

"Es geht ihm schon sehr viel besser", so Nagelsmann über seinen Kapitän: "Wenn die Entwicklung so weitergeht, wird er definitiv spielen können." Am Mittwoch hatten die Münchener mitgeteilt, dass der Kapitän nicht am Mannschaftstraining habe teilnehmen können.

Fehlen werden hingegen der nach einer Knie-OP weiter nicht zur Verfügung stehende Leon Goretzka, der rotgesperrte Kingsley Coman sowie Stürmer Eric-Maxim Choupo-Moting. Der von Stade Rennes verpflichtete Mathys Tel könnte gegen Frankfurt erstmals im Kader stehen. Für das 17 Jahre alte Stürmertalent liege laut Nagelsmann mittlerweile eine Spielberechtigung vor.

Angesprochen auf Eintracht-Neuzugang Mario Götze geriet er ins Schwärmen: Der Ex-Münchner sei ein "sehr guter Transfer", der "der Bundesliga gut tut".

Der 35-Jährige bezeichnete Götze als "sehr intelligenten, netten Mann", der zudem ein "herausragender Fußballer" sei. "Für unser Spiel ist das jetzt nicht überragend, weil er einfach gut ist", scherzte Nagelsmann und ergänzte augenzwinkernd: "Ich wünsche ihm, dass er gut spielt, aber nicht überragend."

Götze war im Sommer nach zwei Jahren bei der PSV Eindhoven in der niederländischen Eredivisie zurück in die Bundesliga gewechselt. Zuletzt überzeugte er beim DFB-Pokal-Auftakt der Eintracht gegen den Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Magdeburg (4:0) mit einer guten Leistung.

Und damit ist die Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann beendet.

Nagelsmann über VAR-Transparenz im Stadion:

"Da habe ich mir ehrlich gesagt keine großen Gedanken drüber gemacht. Viele Situationen werden ja einfach faktisch entschieden Abseits ist Abseits. Und bei einer roten Karte ist es die Interpretation vom Schiedsrichter auf dem Feld und im Videoraum. Dann kann man es sicher zeigen, aber du wirst nicht alle im Stadion auf dieselbe Meinung kriegen. Kann man machen, aber viele sehen auch die Videowand gar nicht. Ich weiß nicht, ob das notwendig oder zielführend ist. Viele Entscheidungen sind einfach objektiv. Wichtig ist, dass die Entscheidungen gut getroffen werden und das den Sport etwas fairer macht. Dass die menschliche Komponente weggenommen und der Schiedsrichter geschützt wird."

Nagelsmann über drei Gegentore im Supercup:

"Ich bewerte eher die erste Halbzeit, da hatte Leipzig einen Torschuss. Da haben wir mit der eingespielten Defensive gespielt, dann haben wir gewechselt. Der Zugriff von uns war dann nicht mehr so gut. Die Ecke kann man mal kriegen. Der Elfmeter ist auch Millisekundenaktion von Benji (Pavard). Das ist eine schwierige Situation. Da geht es mir mehr um die Entstehung. Das sind einfach Abläufe, die ein neuer Spieler noch nicht verinnerlicht hat. Das dritte Tor war eine Konteraktion, wo wir zu lange brauchen, um die Räume zu schließen. Das sind Verhaltensweisen, wo wir reinfinden müssen. Das ist alles nicht dramatisch. Grundsätzlich nehmen wir keine drei Tore als Kollateralschaden, das wäre ein bisschen arrogant und strange. Aber ich bewerte die erste Halbzeit und da hatte die stärkste Mannschaft der letzten Rückrunde einen Torschuss gegen uns, das ist nicht so schlecht."

Nagelsmann über die Euphorie um Jamal Musiala:

"Am Ende ist es recht simpel. Ich kommentiere das nicht. Ich habe ihn selbst sehr gelobt, aber am Ende weiß er: Wenn er seine Leistung nicht bringt, spielt er nicht. Er muss seine Leistungen bestätigen! Er ist ein super Kerl, sehr freundlich und wissbegierig. Er neigt nicht dazu, Höhenluft zu haben oder komische Gedanken zu fassen. Er wurde gelobt - zu Recht. Das ist auch okay. Ich habe nicht das Gefühl, dass er abhebt. Es geht darum, die Leistung zu bestätigen, dann kann er ein Faktor sein - für uns genauso wie für die Nationalmannschaft."

Nagelsmann über Gier:

"Es war meine erste Meisterschaft. Man sieht im ganzen Klub, dass wir uns freuen, aber nach mehr lechzen. Gerade beim DFB-Pokal. Das Double ist immer das Ziel, die Champions League kann man nicht wirklich einplanen. Du kannst nichts einplanen, aber in der Meisterschaft hast du mehr Spiele, um Fehler wieder gut zu machen. Wenn du seit 10 Jahren Meister wirst, hast du auch eine gute Wahrscheinlichkeit, den DFB-Pokal zu holen, weil du gegen die Mannschaften ja regelmäßig spielst. Wir wollen in der Champions League weiterkommen. Das hängt sicher auch von Losglück ab. Gegen Villareal im Heimspiel haben wir richtig gut gespielt, hatten 6-7 Chancen. Sie haben mit einer Chance das Tor gemacht. Das kann man einfach nicht einplanen. Ich würde auch gerne ein Foto machen, wo mehr Pokale draufstehen."

Nagelsmann über Mario Götzes Entwicklung:

"Ich mag den Typen sehr gerne. Wir haben immer mal wieder Kontakt gehabt, auch während seiner Zeit in Eindhoven. Wir haben immer mal geschrieben, er hat mir mehrere Podcast-Links geschickt. Vor allem über Trainer und Sportler aus dem US-Bereich. Er ist ein sehr intelligenter, netter Mann, der ein herausragender Fußballer ist und der Bundesliga gut tut. Ich freue mich, dass er in den letzten zwei Jahren wieder zu alter Stärke gefunden hat. Es ist für unser Spiel nicht überragend, weil er einfach gut ist. Er hat eine große Fähigkeit, freie Räume zu erkenne und da reinfallen zu lassen. Er kann das Spiel gut beschleunigen, hat einen guten Abschluss. Aber gerade die passive Torgefahr ist extrem. Er ist ein sehr guter Transfer für Eintracht Frankfurt. Ich wünsche ihm, dass er gut spielt, aber natürlich nicht überragend."

Nagelsmann über neue Transfers:

"Wenn die Saison losgeht, konzentriert man sich immer mehr auf das, was da ist. Ich weiß, dass Brazzo immer noch fleißig arbeitet. Es geht ja nicht nur darum, Spieler zu kaufen, sondern auch zu schauen, dass die, die man hat, gute Spielzeit haben. Dass man eine gute Kaderzusammenstellung hat. Wir haben im Training 23 Spieler. Wenn du Elf gegen Elf spielst... Du musst als Trainer versuchen, jedem gerecht zu werden. Du musst jeden Spieler entwickeln und ihm die nötige Wertschätzung geben. Was nicht immer geht. Es gibt auch Spieler, die uns verlassen. Aber ich habe schon oft gesagt: Ich habe weder in die eine noch in die andere Richtung große Erwartungen. Ich bin sehr zufrieden mit dem Kader."

Nagelsmann über Peter Fischers Mane-Kommentar:

"Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sadio das andersrum sagen oder kontern würde. Ich kenne den Kontext nicht. Ich habe in den letzten zwei Wochen auch erfahren, dass viele Dinge aus dem Kontext genommen werden und auf der anderen Seite für Wirbel sorgen. Deshalb sage ich dazu jetzt nichts. Wenn es witzig war, ist doch alles okay."

Nagelsmann über Matthijs de Ligt:

"Ich finde ihn unglaublich wichtig. Alleine was das Coaching angeht - seine Präsenz. Er coacht jede Aktion, nicht nur von sich, auch von anderen. Er ist immer präsent und versucht, alle zu unterstützen. Natürlich braucht er noch etwas Zeit, das ist normal. Neue Spieler brauchen auch Zeit, um sich an meine Idee und meinen Spielstil zu gewöhnen. Gerade als Innenverteidiger gibt es auch 2-3 Verhaltensweisen, an die man sich gewöhnen muss. Außerdem möchte ich einem Neuzugang die Chance geben, dass er bei seinem ersten Einsatz die volle Leistungsfähigkeit zeigen kann. Ich könnte sie einfach reinwerfen, die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann top performen, ist nicht so hoch. Ich gebe ihnen Zeit und bringe sie erst, wenn ich das Gefühl habe, sie sind jetzt bereit, die maximale Leistung zu bringen und medial nicht direkt in die Pfanne gehauen werden. Er wird ein ganz bedeutender Spieler und ist morgen ein Startelfkandidat, aber die anderen vier haben es auch sehr gut gemacht. Da gibt es auch keinen Grund, etwas verändern zu müssen. Matthijs ist ein cleverer Mann, der versteht, worauf es ankommt und dass er noch keine acht Wochen hier ist."

Nagelsmann über Mathis Tel:

"Wir nennen ihn Mats. Er macht einen guten Eindruck. Er hat ein sehr gutes Dribbling und einen guten Abschluss. Man sieht, dass er noch ein junger Spieler ist, der sich noch verbessern und entwickeln muss. Das ist klar und auch unser Anspruch, dass wir das hinbekommen. Aber er ist ein Toptalent, der sich im Training viel zutraut. Das war das Wichtigste, was ich im Training sehen wollte. Bei einem neuen Innenverteidiger müssen die Eindrücke anders sein bei einem Stürmer. Sie sollen auch ein anderes Persönlichkeitsprofil haben als Innenverteidiger. Er traut sich was zu, er hat viel Potenzial. Er ist jetzt auch spielberechtigt, 20 Minuten vor der Abfahrt zum Supercup wurde es bestätigt, das war leider einen Tick zu spät."

Nagelsmann über die Kaderqualität:

"Wir haben einen Stürmer abgegeben, der wettbewerbungsübergreifend 50 Tore geschossen hat. Das musst du auch kompensieren, trotz der geholten Spieler. Ansonsten finde ich schon, dass unser Kader besser geworden ist. Ich bin keiner, der vorher nach Entschuldigungen sucht. Ich weiß, dass wir das gut hinbekommen werden. Die Jungs sind topmotiviert und machen einen guten Eindruck."

Nagelsmann über den Druck der Medien:

"Den Druck mache ich mir nur selber. Ich lese nur sehr wenig in den letzten Monaten. Freunde schreiben mir und fragen, wieso alle so viel Druck aufbauen. Da wird eine Apokalypse-Stimmung verbreitet, weil wir ein paar Spieler geholt haben. Es ist normal, dass wir versuchen, immer nach dem Höchsten zu streben. Im Umkehrschluss sitze ich dann nicht da und zitter. Wir sind ja nicht mit dem Mittelmaß zufrieden, wir wollen wieder Meister werden. Den Druck mache ich mir selbst, dass wir erfolgreicher sind als letztes Jahr."

Nagelsmann über die Vorfreude auf die Saison:

"Ich habe sehr viel Vorfreude. Der Supercup war wichtig und interessant zu sehen, wie weit wir sind. Wie greifen die Rädchen ineinander und wie fit sind sie auch? Unser Elf gegen Elf gestern war auch bärenstark von den meisten. Wir haben einen wirklich guten Eindruck gemacht. Wir haben uns verändert: Wir wollen nicht mehr zu variabel sein und uns mehr an uns selbst orientieren. Auch die Gegnervorbereitung und die Umsetzung und Integration des eigenen Plans haben sich etwas geändert. Wir haben etwas angepasst und Learning gehabt, was die neue Saison angeht. Wie gut das dauerhaft umgesetzt wird, werden wir sehen."

Nagelsmann über die dürftige Bilanz gegen Eintracht Frankfurt:

"In Frankfurt zu spielen ist nicht leicht. Letztes Jahr haben wir in Frankfurt gewonnen, das Heimspiel hätten wir auch gewinnen müssen, wir hatten viele Chancen. Das war das chancenreichste Spiel, das wir in der Arena hatten, wir haben sieben oder acht Huntertprozentige vergeben - Tausendprozentige. Da waren wir deutlich überlegener, als wir es in Frankfurt waren. Es wird nicht leicht, dann auch noch Saisonauftakt. Das Stadion wird sehr phrenetisch mitgehen, was immer der Fall ist. Aber gerade nach dem EuroLeague-Sieg haben sie das Selbstvertrauen, das vielleicht in der Liga abhandengekommen ist, kompensiert. Oliver Glasner ist ein herausragender Trainer. Die Mannschaft ist recht eingespielt. Es sind wahrscheinlich keine neuen in der Startelf, sondern bekannte Spieler. Vielleicht Götze. Auch gegen Leipzig hat Oli (Glasner) immer ein bisschen etwas anders gemacht. Von daher weiß ich nicht hundertprozentig, wie das Personal aussieht. Von daher gibt es keine Erklärung - die Bilanz letztes Jahr war ausgeglichen. Losgelöst vom Ergebnis hätten wir beide verdient gewonnen, da lasse ich mir nicht einreden, dass es an dem Klub liegt. Frankfurt ist eine gute Mannschaft, sehr emotionales Stadion, gutes Publikum, Freitagabend, Auftakt Bundesliga - das ist für beide ein besonderer Moment. Das wird ein spannendes Spiel."

Nagelsmann über Manuel Neuers Magen-Darm-Erkrankung:

"Ich habe vor einer Viertelstunde mit dem Doc telefoniert. Ihm geht es besser. Er hat heute noch nicht trainiert, aber er wird mitfliegen. Es gibt immer ein gewisses Restrisiko bei Magen-Darm, deswegen wird er noch bis Morgenfrüh isoliert, aber so ist er dann bei der Besprechung vor Frankfurt dabei. Heute geht es schon besser, wenn es so weiter geht, wird er in Frankfurt spielen können. Das war nur eine Nacht, wo es ihn zerlegt hat. Ich gehe davon aus, dass er spielen kann."

Die Pressekonferenz beginnt. Julian Nagelsmann setzt sich ans Mikro.

FC Bayern - Pressekonferenz vor Spiel gegen Eintracht Frankfurt im Liveticker: Vor Beginn

Vor Beginn: Interessant wird vor allem, für welches Personal sich Nagelsmann für die Partie gegen die SGE entscheidet. Abgesehen von Eric Maxim Choupo-Moting (Aufbautraining), Kingsley Coman (Sperre) und Leon Goretzka (Knie-OP) sind alle Spieler einsatzbereit.

Vor Beginn: Ab 12 Uhr wird sich FCB-Trainer Julian Nagelsmann den Fragen der Presse stellen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz des FC Bayern vor dem Bundesliga-Auftaktspiel gegen Eintracht Frankfurt.

Die Bayern-Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt im Livestream

Neben unserem Liveticker könnt Ihr auch via Livestream die Pressekonferenz mitverfolgen. Auf seiner Homepage bietet der FC Bayern einen kostenlosen Stream an.

