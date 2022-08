FC Bayern, News und Gerüchte: Hasan Salihamidzic kündigt Sané-Wette an

Hasan Salihamidzic kündigt eine Wette rund um Leroy Sané an und spricht über sein Verhältnis mit Uli Hoeneß, mit dem er sich hin und wieder streite. Robert Lewandowski soll mit einem ausführlichen Referat bei den Bossen vorstellig geworden sein. Durch den bevorstehenden Zirkzee-Wechsel steht der FC Bayern vor einem Rekord. News und Gerüchte rund um den Rekordmeister gibt es hier.

Hier kommt Ihr zu den Bayern-News und -Gerüchten vom gestrigen Tag.

FC Bayern, News: Hasan Salihamidzic kündigt Sané-Wette an

Sportvorstand Hasan Salihamidzic vom FC Bayern München will Leroy Sané mit einer Wette zu weiteren Höchstleistungen anstacheln. Darin soll es für den Nationalspieler darum gehen, "der Beste zu werden, alles rauszuhauen und diese Mannschaft in der Champions League zum Titel zu führen", wie Salihamidzic im Phrasenmäher-Podcast der Bild verriet. Die Wette, ergänzte er, würde er "gerne" verlieren.

"Ich glaube total an den Spieler, ich glaube total an den Jungen", betonte Salihamidzic, "weil er Qualitäten hat, die unfassbar sind. Wenn er die Mentalität, die er drin hat, diese Wut, die man zum Beispiel im Supercup in Leipzig gesehen hat, wo er total entschlossen war, immer zeigt, dann wird er einer der Besten Europas und der Welt sein."

Allerdings müsse Sané diese Eigenschaften "Woche für Woche und Training für Training raushauen. Dann habe ich keine Sorge, dass er einer der wichtigsten Spieler des FC Bayern sein wird."

Über sein einst angespanntes Verhältnis zum ehemaligen Bayern-Coach Hansi Flick sagte Salihamidzic: "Wir verstehen uns gut, wir haben kein Problem miteinander." Beim Supercup etwa habe er sich mit dem Bundestrainer "über einige Spieler" wie Sané oder Jamal Musiala und die Partie ausgetauscht.

Bayern-Ratings bei FIFA 23 geleakt! Mané nicht an der Spitze © EA Sports 1/21 Ende September erscheint FIFA 23 offiziell auf dem Markt, Vorbesteller der Ultimate Edition auf der Xbox waren - wohl aus Versehen - bereits am 30. August in der Lage, eine Vollversion herunterzuladen und auch in das volle Spielerlebnis einzusteigen. © getty 2/21 Folge davon waren unzählige Leaks auf Social Media, vor allem die Ratings der einzelnen Spieler wurden heiß diskutiert. SPOX zeigt, wie die Spieler des FC Bayern München im kommenden FIFA abschneiden. © getty 3/21 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Rating von 75 © getty 4/21 SVEN ULREICH: Rating von 75 © getty 5/21 RYAN GRAVENBERCH: Rating von 79 © getty 6/21 BENJAMIN PAVARD: Rating von 79 © getty 7/21 MARCEL SABITZER: Rating von 80 © getty 8/21 JAMAL MUSIALA: Rating von 81 © getty 9/21 DAYOT UPAMECANO: Rating von 81 © getty 10/21 NOUSSAIR MAZRAOUI: Rating von 82 © getty 11/21 ALPHONSO DAVIES: Rating von 84 © getty 12/21 LEROY SANÉ: Rating von 84 © getty 13/21 LUCAS HERNÁNDEZ: Rating von 84 © getty 14/21 MATTHIJS DE LIGT: Rating von 85 © getty 15/21 SERGE GNABRY: Rating von 85 © getty 16/21 KINGSLEY COMAN: Rating von 86 © getty 17/21 THOMAS MÜLLER: Rating von 87 © getty 18/21 LEON GORETZKA: Rating von 87 © getty 19/21 SADIO MANÉ: Rating von 89 © getty 20/21 JOSHUA KIMMICH: Rating von 89 © getty 21/21 MANUEL NEUER: Rating von 90

FC Bayern, News: Hasan Salihamidzic und Uli Hoeneß "manchmal auch Streithähne"

Hasan Salihamidzic gab im Phrasenmäher zudem Einblicke in seine Beziehung zu Uli Hoeneß. Er habe "mitgenommen, dass man alles für den Erfolg tun muss - und trotzdem immer die Menschen mitnimmt und die Familie FC Bayern leben lässt", sagte der Sportvorstand: "Wir werden - egal, was passiert, immer Freunde bleiben - sind aber genau so, wenn es um den FC Bayern geht, auch leidenschaftliche Diskussionspartner, Problemlöser und manchmal auch Streithähne."

Ins Detail ging der 45-Jährige dabei aber nicht. Wichtig sei, dass immer zum Wohle des Klubs gehandelt werde. Salihamidzic verlängerte jüngst seinen Vertrag bis 2026. Hier lest Ihr alles über die Entwicklung des einstigen Sportdirektors zum gestandenen Sportvorstand.

FC Bayern, Gerücht: Robert Lewandowski mit ausführlichem Erklärungsreferat?

Robert Lewandowskis Wechsel zum FC Barcelona war eines der Themen des Sommers. Wie die Sport Bild berichtet, soll der Pole Mitte Juni bei einem Treffen mit seinem Agenten Pini Zahavi, den Bayern-Bossen Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn ein ausführliches Referat darüber gehalten haben, warum er den Klub verlassen möchte.

Mehrere Din-A4-Seiten soll er vorbereitet haben, auf denen angeblich stand, was bis zum Zeitpunkt des Treffens passierte und wieso sich die Situation aus seiner Sicht zugespitzt habe.

Aufgrund der Entwicklungen hätte das Tischtuch zwischen ihm und seinem Ex-Klub auch deutlich zerschnittener sein können. Womöglich trug dieser Schritt dazu bei, dass der Top-Stürmer seinen Willen durchgesetzt bekam. Am Ende wechselte er für 45 Millionen Euro zu Barça.

FC Bayern, Gerücht: Neuer Transferrekord durch Zirkzee-Abgang?

Joshua Zirkzee steht wohl kurz vor einem Wechsel zum FC Bologna. Wie Sport1 berichtet, soll der Angreifer rund 8,5 Millionen Euro in die Kassen des FC Bayern spülen. Durch diese weiteren Einnahmen würde der Klub die Marke von 100 Millionen Euro bei Spielerverkäufen durchbrechen.

Für den Klub ist das ein neuer Rekord. Bemerkenswert ist, dass die Münchner mit Robert Lewandowski nur einen Spieler verkauft haben, der unter Julian Nagelsmann regelmäßig zum Einsatz kam.

BVB nicht mal Mittelmaß! So schlecht schneiden die BL-Klubs gegen Bayern ab © getty 1/28 Geht es gegen den FC Bayern, gibt es für (fast) alle Bundesliga-Klubs in längst nicht mehr ganz so schöner Regelmäßigkeit auf die Mütze. Das weiß mittlerweile jedes Kind. Doch wie schlimm ist es wirklich? © getty 2/28 Wir haben uns die Spielerei erlaubt und sind die jeweils letzten zehn Liga-Partien der Münchner gegen die aktuellen Bundesligisten durchgegangen. Die gewonnenen Erkenntnisse sind teils verblüffend. © getty 3/28 Wer hinterließ gegen den Rekordmeister einen katastrophalen Eindruck? Wer schlug sich wacker? Welche FCB-Stars trafen gegen welche Klubs wie verrückt? Und welcher Spieler ist ein echter Bayern-Schreck? © getty 4/28 Hier kommen die Bilanzen aus Bayern-Sicht mit Siegen (S), Niederlagen (N) und Unentschieden (U). Die Torverhältnisse, die besten Bayern-Torschützen gegen jeden Klub und die Spieler, die sich gegen die Dominanz wehren. © imago images 5/28 Bayern vs. Gladbach: 3 S, 2 U, 5 N - Torverhältnis: 20:16 - Beste FCB-Torschützen: Lewandowski (8), Müller, Goretzka (beide 2), beste BMG-Torschützen: Neuhaus, Bensebaini, Plea, Stindl, Hofmann (alle 2). © getty 6/28 Bayern vs. Union (nur 6 Spiele): 4 S, 2 U, 0 N - Torverhältnis: 15:5 - Beste FCB-Torschützen: Lewandowski (7), Coman, Pavard (beide 2), beste Union-Torschützen: Ryerson, Giesselmann, Ingvartsen, Prömel, Polter (alle 1). © getty 7/28 Bayern vs. Mainz: 8 S, 0 U, 2 N - Torverhältnis: 32:11 - Beste FCB-Torschützen: Lewandowski (9), James Rodriguez (4), beste Mainz-Torschützen: Burkardt (3), Boëtius (2). © getty 8/28 Bayern vs. Freiburg: 7 S, 3 U, 0 N - Torverhältnis: 27:9 - Beste FCB-Torschützen: Lewandowski (8), Gnabry (3), beste Freiburg-Torschützen: Höler (3), Petersen (2). © imago images 9/28 Bayern vs. Hoffenheim: 6 S, 1 U, 3 N - Torverhältnis: 28:14 - Beste FCB-Torschützen: Lewandowski (8), Gnabry, Goretzka (beide 3), beste TSG-Torschützen: Kramaric, Uth (beide 3), Adamyan (2). © getty 10/28 Bayern vs. Dortmund: 9 S, 0 U, 1 N - Torverhältnis: 34:11 - Beste FCB-Torschützen: Lewandowski (17), Gnabry (3), beste BVB-Torschützen: Haaland (4), Reus (3). © getty 11/28 Bayern vs. Köln: 9 S, 1 U, 0 N - Torverhältnis: 30:7 - Beste FCB-Torschützen: Lewandowski (11), Gnabry (7), beste Köln-Torschützen: Uth, Modeste (beide 2). © imago images 12/28 Bayern vs. Bremen: 9 S, 1 U, 0 N - Torverhältnis: 28:7 - Beste FCB-Torschützen: Lewandowski (11), Coutinho, Müller, Gnabry (alle 3), beste Werder-Torschützen: Füllkrug, Süle (ET), Eggestein, Rashica, Osako, Gondorf, Kruse (alle 1). © getty 13/28 Bayern vs. Augsburg: 7 S, 2 U, 1 N - Torverhältnis: 23:10 - Beste FCB-Torschützen: Lewandowski (7), Coman (3), bester FCA-Torschütze: Hahn (2). © getty 14/28 Bayern vs. Leipzig: 5 S, 4 U, 1 N - Torverhältnis: 16:9 - Beste FCB-Torschützen: Lewandowski (4), Müller (3), beste RBL-Torschützen: Nkunku, Forsberg (beide 2). © getty 15/28 Bayern vs. Stuttgart: 8 S, 1 U, 1 N - Torverhältnis: 30:9 - Beste FCB-Torschützen: Lewandowski (9), Gnabry (5), beste VfB-Torschützen: Donis, Ginczek (beide 2). © getty 16/28 Bayern vs. Schalke: 9 S, 1 U, 0 N - Torverhältnis: 33:3 - Beste FCB-Torschützen: Lewandowski (12), Müller, Gnabry (beide 5), beste S04-Torschützen: Kutucu, Di Santo, Naldo (alle 1). © getty 17/28 Bayern vs. Wolfsburg: 9 S, 1 U, 0 N - Torverhältnis: 30:7 - Beste FCB-Torschützen: Lewandowski (10), Müller (4), beste VfL-Torschützen: Philipp, Weghorst (beide 2). © getty 18/28 Bayern vs. Frankfurt: 7 S, 0 U, 3 N - Torverhältnis: 32:14 - Beste FCB-Torschützen: Lewandowski (6), Musiala, Ribéry (beide 3), beste SGE-Torschützen: Hinteregger (4), Kostic (2). © getty 19/28 Bayern vs. Hertha: 6 S, 3 U, 1 N - Torverhältnis: 23:10 - Beste FCB-Torschützen: Lewandowski (11), Müller (3), bester Hertha-Torschütze: Duda (2). © getty 20/28 Bayern vs. Leverkusen: 7 S, 1 U, 2 N - Torverhältnis: 25:13 - Beste FCB-Torschützen: Lewandowski (6), Gnabry (3), beste Bayer-Torschützen: Bailey (3), Schick, Alario, Volland (alle 2). © getty 21/28 Bayern vs. Bochum: 7 S, 2 U, 1 N - Torverhältnis: 35:11 - Beste FCB-Torschützen: Lewandowski, Müller, Ze Roberto (alle 3), beste VfL-Torschützen: Fuchs, Grote (beide 2). © getty 22/28 Fazit Bilanzen: Gladbach ist der einzige Klub, der eine positive Bilanz aufweist. Aus den vergangenen zehn Partien holten die Fohlen 17 Punkte gegen Bayern. Hoffenheim belegt mit 10 Zählern Rang zwei vor Frankfurt (9). © getty 23/28 Der BVB belegt in dieser Statistik mit 3 Punkten lediglich Platz elf. Besonders düster sieht es bei Wolfsburg, Köln, Bremen und Schalke aus, die allesamt gerade einmal ein Remis gegen die Münchner verbuchten. © getty 24/28 Fazit Torverhältnis: Mit -4 hatte Gladbach in den letzten 10 Spielen gegen Bayern das beste Torverhältnis. Lässt man Union weg, das insgesamt nur 6-mal gegen Bayern spielte, kassierte auch niemand weniger Gegentore als BMG (16). RBL ist gleichauf. © getty 25/28 Mit -23 Toren taucht der BVB hier erst auf Rang 13 auf. Nur Bochum (35) kassierte mehr Gegentore gegen Bayern als Dortmund (34). Ein absolutes Desaster ist Schalkes FCB-Torverhältnis: 3:33 - letzter Platz! © getty 26/28 Fazit FCB-Torschützen: Lewy ist ein Monster! Gegen 6 der 17 Klubs traf der Pole in den letzten 10 Spielen zweistellig. Lediglich gegen Bochum muss er sich Rang eins teilen. Der Grund: Der VfL war jahrelang kein Bundesligist. © getty 27/28 Kein Klub wurde von Lewandowski so vermöbelt wie der BVB. Der 34-Jährige schenkte Dortmund 17 Tore ein. Mit sechs zweiten und einem ersten Platz ist Müller Zweiter. Gnabry belegt mit sechs zweiten Plätzen Rang drei. © getty 28/28 Fazit gegnerische Torschützen: Haaland (BVB) und Hinteregger (Eintracht) trafen jeweils 4-mal gegen München. Bayern-Schreck Nummer 1 ist aber Mark Uth, der für Köln und die TSG insgesamt 5 Tore gegen Bayern erzielte.

FC Bayern München: Die ersten Spiele in der Bundesliga