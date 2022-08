FC Bayern, News und Gerüchte: Matthäus lobt Salihamidzic für "Eins-mit-Sternchen-Kader"

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat vom "Eins-mit-Sternchen-Kader" des FC Bayern geschwärmt. Ein Stürmer hat wohl bei seinem neuen Klub unterschrieben, während Sadio Mané auf seine ersten Wochen in München zurückgeblickt hat. News und Gerüchte zum FCB gibt es hier.

FC Bayern, News: Matthäus schwärmt vom FCB-Kader

Lothar Matthäus hat Bayern Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic für dessen Transferpolitik in höchsten Tönen gelobt. Salihamidzic habe Trainer Julian Nagelsmann einen "Eins-mit-Sternchen-Kader zur Verfügung gestellt", schrieb der Rekordnationalspieler und Sky-Experte in seiner Kolumne. Am Montag hatte der Rekordmeister den Vertrag mit Salihamidzic um drei Jahre bis 2026 verlängert.

Matthäus hob vor allem die Breite des Kaders hervor. "In der letzten Saison hätte der leicht angeschlagene Musiala am Samstag spielen müssen. Jetzt ist es so, dass er das ohne Qualitätsverlust moderieren kann und Woche für Woche das beste sowie fitteste Team spielen kann - und alle sind herausragend", schrieb der ehemalige Bayern-Profi.

Die Bayern hatten im Sommer zwar Robert Lewandowski an den FC Barcelona verloren, im Gegenzug aber unter anderem Sadio Mané und Matthijs de Ligt geholt. "Man stelle sich nur mal vor, Brazzo wäre es auch noch gelungen, für Tolisso und Süle Ablöse zu generieren. Dann wäre die Transfer-Bilanz der Bayern finanziell auch noch ausgeglichen gewesen. Das hätte dem Ganzen noch die Krone aufgesetzt. Aber auch so waren Käufe und Verkäufe das Beste, was man seit Langem auf dem Transfermarkt gesehen hat", so Matthäus.

Generell rechnet Matthäus wieder einmal mit einer langweiligen Bundesliga-Saison: "Wenn die Bayern in jedem Spiel so spielen wie gegen Borussia Mönchengladbach, dann wird das der größte Start-Ziel-Sieg der letzten 15 Jahre. Dieses Spiel macht keine Hoffnung auf eine enge Meisterschaft, sondern war eher eine Drohung dahingehend, dass die Bayern mit einem noch nie dagewesenen Abstand Meister werden. Für Gladbach ist es wundervoll und ich freue mich natürlich sehr für meinen Ex-Verein. Aber das Spiel hätte locker 9:0 ausgehen können."

BVB nicht mal Mittelmaß! So schlecht schneiden die BL-Klubs gegen Bayern ab © getty 1/28 Geht es gegen den FC Bayern, gibt es für (fast) alle Bundesliga-Klubs in längst nicht mehr ganz so schöner Regelmäßigkeit auf die Mütze. Das weiß mittlerweile jedes Kind. Doch wie schlimm ist es wirklich? © getty 2/28 Wir haben uns die Spielerei erlaubt und sind die jeweils letzten zehn Liga-Partien der Münchner gegen die aktuellen Bundesligisten durchgegangen. Die gewonnenen Erkenntnisse sind teils verblüffend. © getty 3/28 Wer hinterließ gegen den Rekordmeister einen katastrophalen Eindruck? Wer schlug sich wacker? Welche FCB-Stars trafen gegen welche Klubs wie verrückt? Und welcher Spieler ist ein echter Bayern-Schreck? © getty 4/28 Hier kommen die Bilanzen aus Bayern-Sicht mit Siegen (S), Niederlagen (N) und Unentschieden (U). Die Torverhältnisse, die besten Bayern-Torschützen gegen jeden Klub und die Spieler, die sich gegen die Dominanz wehren. © imago images 5/28 Bayern vs. Gladbach: 3 S, 2 U, 5 N - Torverhältnis: 20:16 - Beste FCB-Torschützen: Lewandowski (8), Müller, Goretzka (beide 2), beste BMG-Torschützen: Neuhaus, Bensebaini, Plea, Stindl, Hofmann (alle 2). © getty 6/28 Bayern vs. Union (nur 6 Spiele): 4 S, 2 U, 0 N - Torverhältnis: 15:5 - Beste FCB-Torschützen: Lewandowski (7), Coman, Pavard (beide 2), beste Union-Torschützen: Ryerson, Giesselmann, Ingvartsen, Prömel, Polter (alle 1). © getty 7/28 Bayern vs. Mainz: 8 S, 0 U, 2 N - Torverhältnis: 32:11 - Beste FCB-Torschützen: Lewandowski (9), James Rodriguez (4), beste Mainz-Torschützen: Burkardt (3), Boëtius (2). © getty 8/28 Bayern vs. Freiburg: 7 S, 3 U, 0 N - Torverhältnis: 27:9 - Beste FCB-Torschützen: Lewandowski (8), Gnabry (3), beste Freiburg-Torschützen: Höler (3), Petersen (2). © imago images 9/28 Bayern vs. Hoffenheim: 6 S, 1 U, 3 N - Torverhältnis: 28:14 - Beste FCB-Torschützen: Lewandowski (8), Gnabry, Goretzka (beide 3), beste TSG-Torschützen: Kramaric, Uth (beide 3), Adamyan (2). © getty 10/28 Bayern vs. Dortmund: 9 S, 0 U, 1 N - Torverhältnis: 34:11 - Beste FCB-Torschützen: Lewandowski (17), Gnabry (3), beste BVB-Torschützen: Haaland (4), Reus (3). © getty 11/28 Bayern vs. Köln: 9 S, 1 U, 0 N - Torverhältnis: 30:7 - Beste FCB-Torschützen: Lewandowski (11), Gnabry (7), beste Köln-Torschützen: Uth, Modeste (beide 2). © imago images 12/28 Bayern vs. Bremen: 9 S, 1 U, 0 N - Torverhältnis: 28:7 - Beste FCB-Torschützen: Lewandowski (11), Coutinho, Müller, Gnabry (alle 3), beste Werder-Torschützen: Füllkrug, Süle (ET), Eggestein, Rashica, Osako, Gondorf, Kruse (alle 1). © getty 13/28 Bayern vs. Augsburg: 7 S, 2 U, 1 N - Torverhältnis: 23:10 - Beste FCB-Torschützen: Lewandowski (7), Coman (3), bester FCA-Torschütze: Hahn (2). © getty 14/28 Bayern vs. Leipzig: 5 S, 4 U, 1 N - Torverhältnis: 16:9 - Beste FCB-Torschützen: Lewandowski (4), Müller (3), beste RBL-Torschützen: Nkunku, Forsberg (beide 2). © getty 15/28 Bayern vs. Stuttgart: 8 S, 1 U, 1 N - Torverhältnis: 30:9 - Beste FCB-Torschützen: Lewandowski (9), Gnabry (5), beste VfB-Torschützen: Donis, Ginczek (beide 2). © getty 16/28 Bayern vs. Schalke: 9 S, 1 U, 0 N - Torverhältnis: 33:3 - Beste FCB-Torschützen: Lewandowski (12), Müller, Gnabry (beide 5), beste S04-Torschützen: Kutucu, Di Santo, Naldo (alle 1). © getty 17/28 Bayern vs. Wolfsburg: 9 S, 1 U, 0 N - Torverhältnis: 30:7 - Beste FCB-Torschützen: Lewandowski (10), Müller (4), beste VfL-Torschützen: Philipp, Weghorst (beide 2). © getty 18/28 Bayern vs. Frankfurt: 7 S, 0 U, 3 N - Torverhältnis: 32:14 - Beste FCB-Torschützen: Lewandowski (6), Musiala, Ribéry (beide 3), beste SGE-Torschützen: Hinteregger (4), Kostic (2). © getty 19/28 Bayern vs. Hertha: 6 S, 3 U, 1 N - Torverhältnis: 23:10 - Beste FCB-Torschützen: Lewandowski (11), Müller (3), bester Hertha-Torschütze: Duda (2). © getty 20/28 Bayern vs. Leverkusen: 7 S, 1 U, 2 N - Torverhältnis: 25:13 - Beste FCB-Torschützen: Lewandowski (6), Gnabry (3), beste Bayer-Torschützen: Bailey (3), Schick, Alario, Volland (alle 2). © getty 21/28 Bayern vs. Bochum: 7 S, 2 U, 1 N - Torverhältnis: 35:11 - Beste FCB-Torschützen: Lewandowski, Müller, Ze Roberto (alle 3), beste VfL-Torschützen: Fuchs, Grote (beide 2). © getty 22/28 Fazit Bilanzen: Gladbach ist der einzige Klub, der eine positive Bilanz aufweist. Aus den vergangenen zehn Partien holten die Fohlen 17 Punkte gegen Bayern. Hoffenheim belegt mit 10 Zählern Rang zwei vor Frankfurt (9). © getty 23/28 Der BVB belegt in dieser Statistik mit 3 Punkten lediglich Platz elf. Besonders düster sieht es bei Wolfsburg, Köln, Bremen und Schalke aus, die allesamt gerade einmal ein Remis gegen die Münchner verbuchten. © getty 24/28 Fazit Torverhältnis: Mit -4 hatte Gladbach in den letzten 10 Spielen gegen Bayern das beste Torverhältnis. Lässt man Union weg, das insgesamt nur 6-mal gegen Bayern spielte, kassierte auch niemand weniger Gegentore als BMG (16). RBL ist gleichauf. © getty 25/28 Mit -23 Toren taucht der BVB hier erst auf Rang 13 auf. Nur Bochum (35) kassierte mehr Gegentore gegen Bayern als Dortmund (34). Ein absolutes Desaster ist Schalkes FCB-Torverhältnis: 3:33 - letzter Platz! © getty 26/28 Fazit FCB-Torschützen: Lewy ist ein Monster! Gegen 6 der 17 Klubs traf der Pole in den letzten 10 Spielen zweistellig. Lediglich gegen Bochum muss er sich Rang eins teilen. Der Grund: Der VfL war jahrelang kein Bundesligist. © getty 27/28 Kein Klub wurde von Lewandowski so vermöbelt wie der BVB. Der 34-Jährige schenkte Dortmund 17 Tore ein. Mit sechs zweiten und einem ersten Platz ist Müller Zweiter. Gnabry belegt mit sechs zweiten Plätzen Rang drei. © getty 28/28 Fazit gegnerische Torschützen: Haaland (BVB) und Hinteregger (Eintracht) trafen jeweils 4-mal gegen München. Bayern-Schreck Nummer 1 ist aber Mark Uth, der für Köln und die TSG insgesamt 5 Tore gegen Bayern erzielte.

FC Bayern, News: Schiedsrichter wehrt sich gegen Nagelsmann-Kritik

Daniel Schlager, Schiedsrichter der Bayern-Begegnung gegen Borussia Mönchengladbach, hat seine Entscheidungen vom Samstag verteidigt. "Das sehe ich nicht so", erwiderte der 32-Jährige gegenüber dem kicker die Kritik von Julian Nagelsmann, alle 50:50-Situationen seien zugunsten der Gäste ausgefallen.

Die Spielauslegung sei "sehr gradlinig" gewesen, "es war ein Spitzenspiel", sodass die Linie gerne mal etwas großzügiger sein könne. Im Nachgang werde sein Team wie gewohnt alle Szenen analysieren, Schlagers erster Rückblick auf die Partie sei allerdings positiv.

Nach einem nicht geahndeten Foul an Leroy Sané erhielt Nagelsmann die Gelbe Karte, der Trainer sprach im Nachgang von einer "Arschloch-Frage" an den Assistenten und einer verdienten Verwarnung. Während er von TV-Experte Dietmar Hamann hierfür heftig kritisiert wurde, sprang ihm Lothar Matthäus zur Seite: "Ich finde das völlig in Ordnung. Es sind Fußballer, Arschloch ist in Bayern eine eher flapsige Formulierung und ich finde die Wort-Kreation "Arschloch-Frage" sogar kreativ."

FC Bayern, Gerücht: Zirkzee hat bereits in Italien unterschrieben

Der Wechsel von Stürmer Joshua Zirkzee zum FC Bologna ist nach Sky-Informationen perfekt. Demnach habe der Niederländer am Montagabend seinen Medizincheck absolviert und bereits einen Vertrag bis 2026 unterschrieben. Mit einer Bekanntgabe der Vereine ist am Dienstag zu rechnen.

Als Basisablöse fließen rund 8,5 Millionen Euro nach München, wie Sky berichtet, kommt nach jedem 25. Pflichtspiel eine weitere Million hinzu. Der FC Bayern erhält 50 Prozent an einem möglichen Weiterverkauf und verfügt zudem über eine Rückkaufoption sowie ein Matching-Right. Somit muss der FCB im Falle von Angeboten anderer Klubs stets informiert werden und kann mit diesen gleichziehen.

Zirkzee hielt sich bereits am Wochenende in Italien auf und sah am Samstag die 0:2-Niederlage Bolognas bei der AC Milan. Nach drei Spieltagen in der Serie A steht sein neuer Klub erst bei einem Punkt.

© getty Lukaku hat sich eine Verstauchung der Beugesehne des linken Oberschenkels zugezogen.

FC Bayern, Gerücht: Lukaku fällt für CL-Spiel aus

Inter Mailands Stürmer Romelu Lukaku verpasst aller Voraussicht nach das Champions-League-Spiel gegen den FC Bayern. Wie die Italiener am Montag mitteilten, habe sich Lukaku "im Istituto Humanitas in Rozzano einer Untersuchung unterzogen, nachdem er sich gestern im Training eine Muskelzerrung zugezogen hatte. Die Untersuchungen ergaben eine Verstauchung der Beugesehne des linken Oberschenkels."

Eine genaue Ausfallzeit wurde nicht genannt, Lukakus Zustand soll "nächste Woche erneut untersucht" werden. Nach übereinstimmenden italienischen Medienberichten ist mit einer Rückkehr frühestens in zwei Woche zu rechnen, bereits in einer Woche steht die Partie gegen den FC Bayern an (7. September).

Lukaku war im Sommer auf Leihbasis zu Inter zurückgekehrt, nachdem die Zeit beim FC Chelsea nicht von Erfolg gekrönt war. Nach drei Ligaspielen steht er bei einem Tor und einer Vorlage.

© getty Mané fühlt sich beim FC Bayern bereits rundum wohl.

FC Bayern, News: Mané fühlt sich bereits heimisch

Sadio Mané ist zufrieden mit seinem Start beim FC Bayern - nicht nur in sportlicher Hinsicht: "Es fühlt sich an, als wäre ich schon eine sehr lange Zeit hier", sagte der Angreifer beim traditionellen Lederhosen-Fotoshooting der Münchner. Er wolle "die Fans glücklich und stolz zugleich machen. Es ist mir sehr wichtig, geliebt zu werden. Ich möchte immer mein Bestes geben."

Wie Mané bereits zuvor verraten hatte, ist ihm der Umgang mit Lederhosen bereits aus seiner Zeit bei RB Salzburg vertraut: "Ich weiß ein bisschen darüber, weil ich es auf den Weihnachtsfeiern getragen habe. Ich mag es, ich habe sie seit acht Jahren immer noch bei mir."

Zwar verzeichnete der FC Bayern beim Remis gegen Borussia Mönchengladbach erstmals in der noch jungen Bundesliga-Saison einen Punktverlust, der Start des FCB wie auch der von Mané ist dennoch gelungen. Der Senegalese steht nach fünf Einsätzen bereits bei vier Scorerpunkten.

