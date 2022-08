FC Bayern: Hasan Salihamidzic - vom YouTube-Brazzo zum Boss

Hasan Salihamidzic hat seinen Vertrag beim FC Bayern München verlängert. Noch vor einem Jahr gab es Gerüchte, dass sein Arbeitspapier 2023 auslaufen könnte, jetzt ist er der gefeierte Held eines großen Transfersommers. Wie hat sich der 45-Jährige in seinen fünf Jahren als Funktionär verändert?

Im November 2017 galt Thomas Lemar als Transferziel des FC Bayern München. Der damals 21-jährige Offensivspieler vom AS Monaco galt zu diesem Zeitpunkt als großes Talent. Nicht aber der nie verwirklichte Transfer war das große Thema, sondern die Art und Weise, wie der damalige Sportdirektor damit umgegangen sein soll.

Denn Hasan Salihamidzic soll den Spieler, als er von der hauseigenen Scouting-Abteilung vorgeschlagen wurde, gar nicht gekannt haben. Salihamidzic war damals im August überraschend Sportdirektor des FC Bayern München, quasi über Nacht vom Repräsentanten zum Funktionär geworden. Berichtet wurde in jenem November, dass er sich via YouTube über Lemar informiert habe. Ungefähr 100 Tage war der Ex-Bayern-Star im Amt, da ergoss sich bereits die ganz große Häme über ihn. "Der Sportdirektor Salihamidzic ist in seiner Außendarstellung bisher das, was der Spieler Salihamidzic nie war: zaghaft, zögerlich, ängstlich", urteilte damals der ZDF-Moderator Jochen Breyer.

Noch mal mehr als 1.700 Tage später ist der einstige Sportdirektor, der mittlerweile Sportvorstand des FC Bayern ist, der gefeierte Held einer historischen Transferperiode. Sein Vertrag wurde auch deshalb nun bis 2026 verlängert. Eine bemerkenswerte Entwicklung, die umso bemerkenswerter wird, wenn man nicht fünf Jahre, sondern nur ein Jahr zurückblickt.

Hansi Flick und Hasan Salihamidzic beim FC Bayern: Eine Chronologie der Streitereien © getty 1/49 Hansi Flick gab im April 2021 bekannt, dass er seinen bis 2023 laufenden Vertrag beim FC Bayern zum Saisonende auflösen will. Grund für seine Entscheidung, den Rekordmeister nach sieben Titeln in anderthalb Saisons zu verlassen, waren auch ... © getty 2/49 ... Auseinandersetzungen mit Hasan Salihamidzic. Anlässlich des 57. Geburtstages von Flick am 24. Februar zeigt SPOX die Chronologie der Streitigkeiten zwischen dem heutigen Bundestrainer und Brazzo. © getty 3/49 Die erste Auseinandersetzung lieferten sich Flick und Salihamdzic im Januar 2020. Als die Bayern ihr Trainingslager in Katar abhielten, bemängelte Flick in der Süddeutschen Zeitung die Kaderzusammenstellung. © getty 4/49 "Wir brauchen auf jeden Fall noch Verstärkung“, forderte Flick und dachte dabei "an mindestens zwei Spieler – auf jeden Fall einen für die Defensive und vielleicht auch für die offensive Außenbahn.“ © getty 5/49 Der Klub sei ansonsten „nicht optimal für die Rückrunde aufgestellt“. Mit diesen Aussagen sendete Flick, der erst eineinhalb Monate zuvor von Niko Kovac übernommen hatte, eine klare Botschaft an Salihamidzic. © getty 6/49 Salihamidzic steht derzeit im Fokus der Bayern-Fans. © getty 7/49 "Brazzo“ schob Flicks Äußerungen auf den "Erwartungsdruck“, "den ein Cheftrainer beim FC Bayern“ habe. Brazzo legte sogar noch nach: "Die Zukunft des FC Bayern hängt nicht von einem Rechtsverteidiger ab." © getty 8/49 Kurz vor Ablauf der Transferfrist verpflichtete der FC Bayern per Leihe mit Alvaro Odriozola doch noch einen Rechtsverteidiger, der gewünschte Offensivspieler blieb aber Flick verwehrt. © getty 9/49 Für die Bayern stand Odriozola in der Rückrunde lediglich 179 Pflichtminuten (fünf Spiele) auf dem Platz. In der Folge musste der Spanier im Sommer zurück zu Real Madrid. © getty 10/49 Der nächste Streitpunkt ließ nicht lange auf sich warten. Die Bayern wollten mit Flick aufgrund der überzeugen Leistungen langfristig verlängern, doch Flick stellte eine Forderung, die im Klub angeblich Verwunderung auslöste. © getty 11/49 "Wenn es um Neuzugänge und Verstärkungen geht, muss der Trainer aus meiner Sicht ein Veto-Recht haben", erklärte Flick in der Sport Bild. © imago images / Sven Simon 12/49 Vorstandsmitglied Oliver Kahn betonte in der Folge, "dass am Ende der Klub immer über alle steht“. Und somit auch über dem Trainer. Bevor Flick schließlich unterschrieb, soll es ein klärendes Gespräch mit Brazzo gegeben haben. © imago images / Eibner 13/49 Nachdem zumindest Flicks Zukunft geklärt war, stritten sich die beiden um die Zukunft des Kaders. Das durch die Corona-Krise beschränkte Budget machte nicht alle Verpflichtungen möglich. © getty 14/49 Während Flick dem Vernehmen nach Timo Werner von RB Leipzig oder Kai Havertz von Bayer Leverkusen präferierte, soll Salihamidzic Leroy Sane bevorzugt haben, der bekanntlich später verpflichtet wurde. © getty 15/49 Bei seiner Vorstellung betonte Sane: "Hasan Salihamidzic und sein Konzept haben eine sehr große Rolle gespielt. Er stand vom ersten Moment an hinter dem Transfer und hat sich durch nichts beirren lassen." © getty 16/49 Neben Sane kamen zunächst nur Ersatztorwart Alexander Nübel und Talent Tanguy Nianzou. Den Verein verließen aber Thiago sowie mit Philippe Coutinho und Ivan Perisic zwei Rotationsspieler. © getty 17/49 Anders als im Januar machte Flick sein Wunsch nach Neuverpflichtungen nicht öffentlich. "Ich sehe nicht groß, dass unsere Ziele gefährdet sind“, sagte er stattdessen. © getty 18/49 Erst am Deadline Day präsentierte der FC Bayern mit Marc Roca, Douglas Costa, Eric Maxim Choupo-Moting und Bouna Sarr vier weitere Spieler. © imago images / Sven Simon 19/49 Laut übereinstimmenden Medienberichten sei Flick vor allem mit den Verpflichtungen von Costa und Sarr unzufrieden gewesen. Er hätte lieber Callum Hudson-Odoi und Sergino Dest in seinem Team gehabt, heißt es. © getty 20/49 Da die Neuzugänge die kurze Vorbereitung verpassten und viele Englischer Wochen für die Bayern anstanden, ließ Flick sie größtenteils auf der Bank – inklusive Sane. © getty 21/49 Auch in der Wahrnehmung von den Talenten des FC Bayern Campus soll zwischen Flick und Salihamidzic Uneinigkeit herrschen. Beispielhaft hierfür steht die Personalie Tiago Dantas. © getty 22/49 Der Portugiese gilt als absoluter Wunschspieler von Flick und wurde daher im Sommer von Benfica Lissabon ausgeliehen, inklusive einer Kaufoption von 7,5 Millionen Euro im Sommer. © imago images / Eibner 23/49 Während Flick den kleinen Mittelfeldspieler fest verpflichten möchte, habe der Sportvorstand bereits sein Veto eingelegt. Er wolle das Geld lieber in andere Spieler (wie Florian Neuhaus) investieren. © getty 24/49 Ein weiteren Konfliktpunkt gibt es in der Personalie Jerome Boateng. Den im Sommer auslaufenden Vertrag hätte Flick dem Vernahmen nach anders als Salihamidzic gerne verlängert. (Dazu später mehr ...) © imago images / MIS 25/49 "Er ist ein Spieler, der uns immer guttun kann“, sagte Flick. Salihamidzic dagegen dürfte vorrangig daran interessiert sein, dass 80-Millionen-Euro-Mann Lucas Hernandez regelmäßig spiele. © imago images / Team 2 26/49 Im Frühjahr sind die Streitereien zwischen Flick und Salihamidzic nach Informationen von SPOX und Goal eskaliert. Lediglich das gemeinsame Einschreiten von Rummenigge und Hoeneß konnte schlichtend wirken. © imago images / Minkoff 27/49 Seitdem sollen sich beide jedoch im Sinne der gemeinsamen Sache wieder zusammengerauft haben, es gebe zwar Diskussionen, die sehr "meinungsstark" verliefen, aber von einem Zerwürfnis könne keine Rede mehr sein. © imago images / Ruiz 28/49 Die Auseinandersetzungen sollen sich unter anderem um die Rolle von Ersatztorwart Alexander Nübel gedreht haben. Das berichtete der kicker. © getty 29/49 Die Führungsetage rund um den Sportvorstand hätte sich regelmäßigere Einsätze gewünscht. Die Hoffnungen würden bei Flick aber "auf taube Ohren“ stoßen. © getty 30/49 "Meine Aufgabe als Trainer ist, dass ich die Spieler spielen lassen, die die beste Mannschaft sind“, kommentierte Flick die Kritik von Nübels Berater. Der ehemalige Schalker kommt erst auf zwei Einsätze. © getty 31/49 Den Vereinsbossen sind die Spannungen zwischen Flick und Salihamidzic bewusst, man wolle laut kicker aber keine Partei ergreifen. An Brisanz gewinnt die Situation, dass Flick das Amt des Bundestrainers reizen soll. © getty 32/49 Bei einer Pressekonferenz Mitte März sagte Flick, angesprochen auf sein Verhältnis zu Salihamidzic: "Es ist eine ganz normale Zusammenarbeit, bei der nicht immer Einigkeit herrscht. Ich sehe nichts, was uns in der Zusammenarbeit stören könnte." © getty 33/49 Eine Woche später dann überraschte Flick mit der Aussage, dass es zwischen ihm und Salihamidzic eine Aussprache gegeben habe. © getty 34/49 "Wir sind beide aufeinander zugegangen und haben das aus der Welt geschafft. Ganz im Sinne des Vereins. Es war ein kurzes Gespräch, jetzt sind wir sehr optimistisch für den Rest der Saison", verriet Flick seinerzeit bei Sky. © getty 35/49 Damit war also Ruhe? Nicht unbedingt. Immer wieder sickerten Berichte von weiteren Streitigkeiten durch. Noch vor besagter Aussprache soll Flick zu Brazzo vor versammelter Mannschaft im Bus "Jetzt halt endlich mal das Maul" gesagt haben. © getty 36/49 Flick bestätigte den Ausraster später auf einer Pressekonferenz und gelobte Besserung. © getty 37/49 Anfang April führte der bevorstehende und offizielle bestätigte Abgang von Verteidiger Jerome Boateng zu neuem Zwist. © getty 38/49 Nachdem sich Flick zunächst nicht zu einem entsprechenden Medienbericht hatte äußern wollen, bestätigte Salihamidzic den Abgang. Zudem betonte er, dass auch Flick in die Entscheidung einbezogen worden war. © getty 39/49 Angesprochen darauf wollte sich Flick zunächst nicht äußern, sagte dann aber doch: "Alles muss ich jetzt nicht beantworten, weil ich es nicht möchte. Ich muss da auch ein bisschen Schauspielern, das gehört zum Trainerjob dazu." © getty 40/49 Was genau er damit meinte, verriet Flick nicht. Es ist aber anzunehmen, dass er wohl doch nicht so ganz Teil der Entscheidung war, da er als großer Befürworter Boatengs gilt. © getty 41/49 Nur zwei Tage nach der 2:3-Niederlage der Bayern gegen PSG, der Boateng-Abschiedsbestätigung und Flicks "Schauspiel-Aussage" nahm sich Vorstandsboss Rummenigge die Streithähne zur Brust. © imago images 42/49 "Dieses Thema muss ein Ende haben", sagte der 65-Jährige der Bild: "Es ist überflüssig, dass wir das permanent kommentieren müssen. Wir brauchen Ruhe und eine Fokussierung auf das Wesentliche." Eine klare Ansage an die Streithähne. © getty 43/49 Nach dem 3:2 in der Bundesliga beim VfL Wolfsburg am 17. April ließ Flick die Bombe platzen und verkündete, dass er um die Auflösung seines Vertrags gebeten habe. Immerhin verabschiedete er sich mit einem Meistertitel. © getty 44/49 Im Mai wurde dann bekannt, dass Flick neuer Bundestrainer wird. Einige Monate später sprach Salihamidzic über die Beziehung. Wegen der Nationalmannschaft hätte es Kontakt gegeben, "davor 1,5 Monate nicht. ... © getty 45/49 ... Wir haben uns ausgesprochen und ein Glas Wein zusammen getrunken. Seine Frau war auch dabei", erklärte Salihamidzic. Außerdem habe Flick allen FCB-Mitarbeitern einen Elektro-Roller geschenkt. "Meinen hat er mir auch persönlich vorbeigebracht." © getty 46/49 Brazzo weiter: "Er ist ein guter Typ. Wir werden ganz normal weiter Kontakt haben und so zusammenarbeiten, wie wir müssen." Im Rahmen der Amazon-Doku "FC Bayern - Behind the Legend" wurden weitere Details über die Streitigkeiten bekannt. © getty 47/49 "Wir haben natürlich schon auch schwierige Situationen gehabt im Laufe der Saison, auch das Thema mit Hansi Flick. Das ist ein sehr, sehr sensibles Thema. Damit muss man sich tagtäglich beschäftigen", sagte Vorstandschef Kahn im November. © getty 48/49 Die Situation ließ sich nur schwer mit den Dreharbeiten vereinbaren, so Kahn: "Da kann es schon einmal nerven, wenn Freund Nepomuk mit der Kamera vor der Tür steht und fragt: 'Kann ich das mitfilmen?' Da ging es dann schonmal heftig zur Sache." © getty 49/49 Rund zehn Monate nach Bekanntgabe der Trennung ist längst Ruhe in die Thematik eingekehrt. Salihamidzic bekam schließlich seine Wunschlösung Julian Nagelsmann, und Flick bereitet sein Team für die WM 2022 in Katar vor.

FC Bayern: Streit mit Flick wurde nur Salihamidzic angelastet

Zwar hatten die Bayern 2020 alle Titel abgeräumt, die es zu gewinnen gab. Aber schon wenige Monate später gab es großen Ärger. Der Konflikt zwischen Salihamidzic und Hansi Flick führte dazu, dass der Erfolgscoach zum DFB wechselte. Eine Geschichte, die oft einseitig und oft aus der Perspektive des vergraulten Trainers erzählt wurde. Dass zu einem solchen Dissens immer mehr Parteien dazugehören und Flick auch deshalb ging, weil ihm Transferwünsche nicht erfüllt wurden, die aus sportlich und finanziell vernünftigen Gründen abgelehnt wurden? Das blieb oft unerwähnt.

Die Geschichte von Salihamidzic als Verantwortlicher des großen FC Bayern war oft eine ambivalente, die meist gar nicht so ambivalent erzählt wurde. In vielen Fällen war der sportliche Leiter für alles verantwortlich, was nicht gut lief - wohingegen Erfolge so verteilt wurden, dass für ihn nur wenig vom Kuchen abgeblieben ist.

Selbstredend macht eine Schwalbe noch keinen Sommer. Kritik an jenem "Brazzo", der einst beim FC Bayern begann und sich über Jahre schwertat, seinen Platz im Haifischbecken an der Säbener Straße zu finden, war nicht bodenlos. Seine Außendarstellung war in der Tat ängstlich und zurückhaltend. Grund dafür war aber auch, dass er sich zwischen Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge zu oft darum bemühte, einen Graubereich abzudecken. Diesen gab es aber nicht.

"Im Rückblick lässt sich sagen, dass ich mich klarer hätte positionieren müssen", sagte Salihamidzic jüngst selbst in der Zeit: "Es ist ja ein offenes Geheimnis, dass die beiden, um es vorsichtig auszudrücken, manch Dinge unterschiedlich bewertet haben." Der schwammige Eindruck sei deshalb entstanden, weil er nach außen hin versucht habe, "mit Rücksicht auf beide, sowohl A als auch B zu sagen."

FCB: Diese potenziellen Katastrophen-Transfers wurden vermieden © imago images 1/29 Der FC Bayern München wird auf dem Transfermarkt daran gemessen, welche Spieler er holt und welche er abgibt. Eine gute Transferstrategie zeichnet sich aber auch dadurch aus, welche Spieler richtigerweise von der Einkaufsliste gestrichen werden. © getty 2/29 SPOX schaut auf die Nicht-Transfers der letzten zehn Jahre, bei denen die Bayern sich aus sehr guten Gründen gegen eine Verpflichtung entschieden haben. © getty 3/29 CRISTIANO RONALDO: Noch ist dieses Thema nicht hundertprozentig vom Tisch. Oliver Kahn und auch Hasan Salihamidzic hatten zuletzt aber dementiert, dass der mehrfache Weltfußballer nach München kommt. © getty 4/29 Ronaldo will Manchester United wohl verlassen und sein Agent Jorge Mendes soll ihn laut Fabrizio Romano beim FCB anbieten. Die knallharte Wahrheit: CR7 hat nicht mehr viel zu bieten. © getty 5/29 Trotz einer ordentlichen Torquote schadete es sowohl Juve als auch United, dass ein Team um einen Spieler herum aufgebaut wurde, der nicht mehr der Ausnahmefußballer ist, der er mal war. Bayern könnte sich das rein sportlich nicht leisten. © getty 6/29 ANTOINE GRIEZMANN: Der Franzose stand gleich mehrfach auf dem Zettel der Bayern – vor allem 2014 und 2019. Jeweils war den Münchnern das finanzielle Gesamtpaket zu teuer. Vor allem 2019 war der Transfer nicht realisierbar. © getty 7/29 Aber auch sportlich hätte es Fragezeichen gegeben: Auf seiner besten Position gab es mit Thomas Müller bereits einen starken Spieler. Robert Lewandowski besetzte das Zentrum. Dass Griezmann kein Flügelspieler ist, zeigte er bei Barca. © getty 8/29 MARIO GÖTZE: 2020 wurde beim FC Bayern wohl eine Rückkehr des Weltmeisters diskutiert. Es hieß damals, Götze sei ein Wunschspieler von Hansi Flick. Ob dem aber das intensive Pressing gelegen hätte? Beim DFB spielt er aktuell auch keine Rolle. © imago images 9/29 BENJAMIN HENRICHS: Noch ein vermeintlicher Wunschspieler von Flick. Dass Henrichs nicht die Qualität für den FC Bayern hat, zeigt er regelmäßig bei der Nationalelf. Ein solider Spieler, aber nicht mehr. © getty 10/29 TIMO WERNER: Flick und Salihamidzic sollen sich auch wegen der Nicht-Transfers gestritten haben. Dass der Trainer keinen seiner Wunschspieler bekam, liegt womöglich aber auch daran, dass diese nicht zum FC Bayern gepasst haben. © getty 11/29 Als Werner Thema in München war, war der Abgang von Robert Lewandowski noch nicht absehbar – und die anderen Positionen waren gut besetzt. Wo hätte der DFB-Kicker spielen sollen? © getty 12/29 Werner wechselte für 53 Millionen Euro von Leipzig zu Chelsea. Dort ist man eher unzufrieden mit ihm. Salihamidzic argumentierte einst damit, dass Werner vor allem in engen Räumen nicht so stark sei. Und er lag richtig. © getty 13/29 SERGINO DEST: Er war vielleicht noch der streitbarste Wunschspieler von Flick. Für 21 Millionen Euro hätte Bayern sein Problem auf der rechten Seite vielleicht schließen können. Allerdings floppte Dest bisher bei Barca. © getty 14/29 MARC ROCA: Rund 40 Millionen Euro forderte Espanyol Barcelona 2019 für Roca. Bayern war dran, verhandelte wohl intensiv. Am Ende war es ihnen zu viel Geld. Ein Jahr später kam er für neun Millionen Euro, floppte und ging für zwölf. © getty 15/29 ANTE REBIC: Auch Niko Kovac hatte Wunschspieler. Für die Breite des Kaders wäre der Ex-Frankfurter vielleicht eine Option gewesen. Bayern entschied sich dagegen und mit Blick auf solide, aber nicht überragende Leistungen bei Milan war das wohl richtig. © getty 16/29 KEVIN VOGT: Ein klassisches Nagelsmann-Wunder. Unter keinem anderen Trainer war er so stark wie unter Nagelsmann. Bei Bayern wäre er wohl auch gefloppt. Aber jetzt ist ja Nagelsmann da, also … © imago images 17/29 NEYMAR: Sportlich wäre das wohl eine große Nummer gewesen. Bayern entschied sich aber aus sehr guten Gründen für Mario Götze: Steuerlich gab es anschließend zahlreiche Verzweigungen und Vorwürfe an Barca und den Spieler. Da hielt sich Bayern lieber raus. © imago images 18/29 ALEXIS SANCHEZ: Laut kicker hätten sich die Bayern 2017 ein Brutto-Jahresgehalt von bis zu 25 Millionen Euro für den damaligen Arsenal-Star vorstellen können. Sanchez wechselte im Januar 2018 aber zu Manchester United. © getty 19/29 Dort soll er damals der Premier-League-Spieler mit dem höchsten Gehalt gewesen sein. Auf Social Media erntete der FCB harte Kritik von seinen Fans. Dabei war es absehbar, dass der oft zu inkonstante Sanchez das Geld nicht wert war. Er floppte. © getty 20/29 NICOLAS PEPE: Auch bei ihm waren viele Bayern-Fans enttäuscht, dass er zum FC Arsenal wechselte – für rund 80 Millionen Euro. Und da ist dann auch klar, warum die Bayern dazu nicht bereit waren. © getty 21/29 Pepe hatte große Probleme, sich mit dem intensiven Fußball in England anzufreunden. Auch in Deutschland hätte er deutlich weniger Raum für seine Aktionen gehabt. Zuletzt kam er etwas besser in Form. Die Ablöse war er bisher aber nicht wert. © imago images 22/29 ANTHONY MARTIAL: Zwischen Sanchez und Pepe gab es mit Martial noch einen weiteren Kandidaten für die Offensive. 2015 wechselte der Franzose für rund 60 Millionen Euro von der AS Monaco zu Manchester United. 2018 war wohl Bayern dran. © getty 23/29 Ein Jahr vor Vertragsende hätte es wohl einen ordentlichen Discount gegeben. Doch dass Martial den Sprung zu einem absoluten Top-Spieler nicht packen würde, hatte sich angedeutet. Heute redet kaum noch jemand über ihn. © getty 24/29 LEON BAILEY: Im Sommer 2019 wurde medial schon von einer Einigung mit dem Leverkusener berichtet. Kovac dementierte diese relativ zügig – und es kam auch nicht zum Wechsel. Gut so für die Bayern? © getty 25/29 32 Millionen Euro kostete der Linksaußen, als er zu Aston Villa wechselte. Dort lieferte er bisher nur mittelmäßige Leistungen. Es gibt also keinen Grund für die Bayern, diese Entscheidung zu bereuen. © imago images 26/29 CALLUM HUDSON-ODOI: Brazzos ewige Liebe? In den letzten Jahren ist sie etwas abgekühlt. Erst war man sich sehr sicher, dass es klappt, dann gab es doch den Korb. Salihamidzic geriet stark in die Kritik. © imago images 27/29 Dass der Spieler nicht kam, ist aber vielleicht doch besser für die Bayern – auch wenn es keine vom FCB gewollte Absage war. Denn bei Chelsea konnte sich der 21-Jährige bis heute nicht so richtig durchsetzen. Das hätte ein sehr teurer Flop werden können. © getty 28/29 JULIAN BRANDT: Jung, potenzieller Nationalspieler, nicht allzu teuer – eigentlich das perfekte Transferziel für den FC Bayern. Doch die Münchner waren unsicher darüber, ob er konstant genug sei. Wie wir heute wissen: zu Recht. © getty 29/29 SAMI KHEDIRA: Nachdem Toni Kroos an Real Madrid verkauft wurde, gab es wohl das Gedankenspiel bei den Bayern, Sami Khedira als Ersatz zu verpflichten. Angeblich hat Pep Guardiola sein Veto eingelegt. Khediras Karriere ging fortan eher bergab als bergauf.

FC Bayern: Salihamidzic wollte einst Tuchel

Das vielleicht beste Beispiel dafür bietet die Verpflichtung von Niko Kovac im Jahr 2018. Salihamidzic erntete damals den Großteil einer Kritik, die eigentlich vornehmlich an Rummenigge und Hoeneß hätte gehen sollen. Das Narrativ damals: Rummenigge wollte Thomas Tuchel, während Uli Hoeneß auf den Verbleib von Jupp Heynckes spekulierte. Salihamidzic habe sich nicht positionieren wollen und so zu seinem Mentor Hoeneß gehalten. Tatsächlich aber war aus dem engsten Umfeld schon damals zu vernehmen, dass auch der Sportdirektor Tuchel wollte und sich intern klar gegen Hoeneß gestellt habe. Letzterer setzte sich dennoch durch, Kovac hieß die Notlösung.

Es wurde in den letzten Jahren viel darüber diskutiert, wohin die Reise des FC Bayern geht, wenn die beiden schillernden Führungspersönlichkeiten in den Hintergrund treten. Auch weil Salihamidzic lange den Eindruck erweckte, dass er nicht durchsetzungsfähig sei. Heute deutet der Sportvorstand selbst an, dass ihm nichts Besseres hätte passieren können, als auf sich gestellt zu sein.

"Uli Hoeneß weiß, dass es gut für mich ist, mich in meiner Rolle zu emanzipieren, auch von ihm", erklärte er im Zeit-Interview. Deshalb entscheide er "die Dinge inzwischen so, wie sie meiner Überzeugung nach für den FC Bayern richtig sind." Mit Herbert Hainer und vor allem Oliver Kahn, die sich ebenfalls erst positionieren mussten, konnte Salihamidzic seinen Platz beim Rekordmeister endgültig finden.

© imago images Hasan Salihamidzic stand oft zwischen Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge, vertrat nach außen hin aber selten seine Meinung.

FC Bayern: Aus Brazzo wurde Hasan Salihamidzic

Aus "Brazzo", das Bürschchen, wurde Hasan Salihamidzic. Schon in der Vergangenheit machte er sich intern für Spieler stark, die heute zum wichtigen Stamm des Teams gehören. Lucas Hernández, der für 80 Millionen Euro Ablöse zum Rekordtransfer wurde, oder auch die teure Verpflichtung von Benjamin Pavard (35 Millionen Euro) sind da beispielhaft.

Beide Transfers wurden ihm zwischenzeitlich negativ ausgelegt, beide haben mittlerweile bewiesen, dass sie zu Recht bei einem Top-Klub unter Vertrag stehen. Auch die Entscheidung gegen Timo Werner und Kai Havertz war mit Blick auf deren Entwicklung beim FC Chelsea wohl eine gute. Stattdessen kam Leroy Sané, der ebenfalls viel Kritik einstecken musste, aber insgesamt besser zu den Bedürfnissen innerhalb des Kaders passt.

Solche selbstbewussten Entscheidungen waren es auch, die zum Streit mit Flick führten. Dass der Rekordtrainer München vor allem wegen Salihamidzic verließ, sorgte für eine heftige Welle an Kritik. Vielleicht aber hat der Sportvorstand auch hier zum Wohle des Klubs entschieden. Im zweiten Jahr mit Flick deutete sich bereits an, dass er das Team nicht nochmal weiterentwickeln kann.

Ob mit Julian Nagelsmann jetzt die richtigen Impulse kommen, wird sich in dieser Saison zeigen. Das Verhältnis zwischen Trainer und Sportvorstand soll aber deutlich besser sein. Was wiederum auch daran liegt, dass Salihamidzic sich als Persönlichkeit entwickelt hat.