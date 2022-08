FC Bayern München, News und Gerüchte: Lucas Hernandez spricht über Makel seiner bisherigen Bayern-Zeit

Lucas Hernandez sieht in seiner bisherigen Zeit beim FC Bayern einen großen Makel, freut sich aber auf die neue Konkurrenzsituation nach der Verpflichtung von Matthijs de Ligt. Hier gibt es alle News und Gerüchte zum FC Bayern.

FC Bayern, News: Lucas Hernandez spricht über Makel

Mit der Verpflichtung von Matthijs de Ligt wurde der Konkurrenzkampf in der Abwehr ordentlich angeheizt, für Lucas Hernandez ist dies aber kein Problem. "Für das Team ist das sehr gut. Für uns bedeutet es, dass wir uns nie ausruhen können - jederzeit könnte man auf der Bank landen. So müssen wir in jedem Training alles geben", sagte der Franzose in einem Interview mit der Bild am Sonntag.

Rund 77 Millionen Euro zahlten die FC Bayern für den Niederländer, für Hernandez waren es einst sogar 80. Für den Franzosen sei de Ligt aber so ein "großer Spieler", dass die Ablöse und die Umstellung auf den FC Bayern kein Problem sei.

Überhaupt sieht Hernandez kaum ein Team, welches mit dem Innenverteidiger-Trio der Bayern mithalten könne. "Es liegt jetzt an uns, den Verantwortlichen für das Vertrauen zu danken, das sie hatten, als sie uns verpflichtet haben. In Europa gibt es nicht viele Mannschaften, die so gute Spieler haben wie wir."

Entsprechend hoch sind die Ziele. Hernandez gewann zwar bereits 2020 mit den Bayern die Champions League, damals war der Franzose aber oft Ersatzspieler. "Da ist dieser kleine persönliche Makel, unter anderem im Finale nicht gespielt zu haben. Darum will ich dieses Finale nicht nur wieder erreichen, sondern auch gewinnen!"

FC Bayern, News: Hernandez schwärmt von Julius Cäsar

Hernandez sprach außerdem über die Tätowierungen von Julius Cäsar und dem antiken griechischen Helden Achilles, die er auf seinem Arm trägt.

"Ich bin ein großer Kämpfer, schon immer gewesen. Deswegen Julius Cäsar und Achilles. Das sind die Personen, die ich bewundere, mit denen ich mich identifiziere. Aber mehr Tattoos will ich nicht, weil ich inzwischen genug habe. Schon allein, um meine Mutter zu beruhigen", so der Franzose.

FC Bayern, Gerücht: Eyüp Aydin vor Wechsel

Eyüp Aydin wartet mit 18 Jahren noch auf seinen ersten Einsatz bei den Profis, an Interessenten mangelt es aber nicht. Sowohl der Karlsruher SC, Hannover 96 als auch Besiktas beschäftigen sich nach Informationen von Sky mit dem defensiven Mittelfeldspieler.

Der Vertrag von Aydin in München läuft noch bis 2023, danach haben beide Parteien eine Option auf ein weiteres Jahr. Laut Sky zögert Aydin, ob er nach 2023 weiter bei den Bayern bleiben wolle. Bisher kam der 18-Jährige nur in der Regionalliga zum Einsatz. Hier geht es zur ausführlichen News.

FC Bayern zu Gast beim VfL Bochum

Trainer Julian Nagelsmann zählte mit Dayot Upamecano (Schlag aufs Fibulaköpfchen), Matthijs de Ligt (Bänderriss in der Hand), Serge Gnabry (Adduktorenprobleme) und Jamal Musiala (Zerrung) bei seiner PK am Freitag gleich vier Stars auf, die für das Spiel in Bochum ausfallen könnten.

Laut Bild konnten aber zumindest Upamecano, de Ligt sowie Gnabry am Samstag wieder trainieren und stehen mit großer Wahrscheinlichkeit für das Bochum-Spiel zur Verfügung. Musiala trainierte dagegen individuell und wird wohl erst wieder für das Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach eine Option sein.

FC Bayern: Der Saisonstart in der Überblick