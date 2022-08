FC Bayern München, News und Gerüchte: Joshua Zirkzee "will unbedingt" zu diesem Klub

Joshua Zirkzee spielt bei den Bayern kaum eine Rolle, der Niederländer will deshalb zu einem Ex-Klub zurück. Giovane Elber spricht über den Transfer von Robert Lewandowski zum FC Barcelona. Hier gibt es alle News und Gerüchte zum FC Bayern.

FC Bayern: Joshua Zirkzee "will unbedingt" zur RSC Anderlecht

Tut sich bei den Bayern noch etwas? Joshua Zirkzee könnte den FC Bayern noch verlassen. Wie dessen ehemaliger Mitspieler Wesley Hoedt verriet, würde der Niederländer gerne wieder nach Belgien zurückkehren. In der Vorsaison war der Stürmer bereits nach Anderlecht ausgeliehen.

"Ich habe mit Joshua gesprochen. Er will unbedingt zu Anderlecht zurückkehren", sagte Hoedt in einem Interview mit Het Laatste Nieuws. Allerdings sind die Belgier nicht die Einzigen, die Zirkzee holen wollen.

Laut Bild zeigten auch der FC Augsburg und der VfB Stuttgart Interesse, wurden aber von der Ablöseforderung der Bayern (angeblich 15 Mio. Euro) abgeschreckt. Anderlecht verkaufte dagegen unlängst Ex-BVB-Flop Sergio Gomez für rund 13 Millionen Euro zu Manchester City und hätte entsprechend Geld zur Verfügung.

© getty Joshua Zirkzee könnte offenbar noch in diesem Sommer nach Anderlecht zurückkehren.

Bayern-Legende Giovane Elber mit Lewandowski-Wechsel zufrieden

Lange bevor Robert Lewandowski Tor um Tor für die Bayern schoss, ging einst Giovane Elber für die Münchner auf Torejagd. Der Brasilianer trauert dem Polen jedoch nicht hinterher, wie er in einem Interview mit t-online verriet. Vielmehr sieht Elber im Abgang eine Chance.

"Ich glaube, die Mannschaft fühlt sich ohne Lewandowski befreit", befand Elber. "Sie spielt ihren Fußball. Jeder weiß, was er machen muss, um erfolgreich zu sein." Ihre ersten drei Pflichtspiele entschieden die Bayern alle für sich und schossen dabei satte 13 Tore.

"Wir haben Mané, Gnabry, Musiala, Müller, Joshua Kimmich, der immer nach vorne geht, Kingsley Coman kommt jetzt auch noch zurück. Das Bayern-Spiel ist unberechenbarer geworden und nicht mehr auf eine Nummer Neun, die ganz vorne steht, zugeschnitten."

Einen Geheimtipp für den besten Bayern-Schützen am Ende der Saison hat Elber auch. Für ihn könnte das Jamal Musiala sein, der bereits vier Pflichtspieltreffer verbuchen konnte. "Was der Junge leistet, ist unglaublich. Das Schönste für mich ist, dass er so kompromisslos ist: Der will einfach nur Fußball spielen, macht sich gar keinen Kopf. Und genauso macht er seine Tore."

FC Bayern, Gerüchte: Fein-Wechsel nach Rotterdam könnte scheitern

Erst platzte der Wechsel von Adrian Fein nach Los Angeles, nun könnte das Gleiche mit einem Transfer in die Niederlande passieren. Wie Voetbal International meldet, will Excelsior Rotterdam den 23-Jährigen holen, doch es gibt weiter Hürden.

Da wäre zunächst einmal das Gehalt des U21-Nationalspielers, hier gibt es noch unterschiedliche Vorstellungen. Außerdem gibt es Bedenken wegen Feins Fitness, da dieser bei seiner Leihe in Fürth in der Vorsaison nur 75 Minuten auf dem Feld stand und in der Rückrunde bei Dynamo Dresden überhaupt nicht berücksichtigt wurde.

Fein spielte bereits in der Saison 2020/21 in den Niederlanden. In 18 Spielen für die PSV Eindhoven machte Fein 18 Spiele, in denen er vier Scorerpunkte sammelte. Durchsetzen konnte er sich dort aber auch nicht. Einen Bericht zur Situation von Fein gibt es hier.

FC Bayern: Der Saisonstart in der Überblick