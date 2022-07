FC Bayern München: Kenan Yildiz wechselt zu Juventus Turin

Juventus Turin hat die Verpflichtung des Mittelfeld-Talents Kenan Yildiz am Dienstag offiziell bekanntgegeben. Der 17-Jährige kommt vom FC Bayern München und hat einen Vertrag bis 2025 unterzeichnet.

Bereits Anfang Juli bestätigte der deutsche Rekordmeister in Person von Sportvorstand Hasan Salihamidzic der Bild den ablösefreien Abgang, da der Klub "seinen finanziellen Forderungen nicht entsprechen konnte und wollte".

In Turin soll der Youngster das Primavera-Team unterstützen, hat aber auch Chancen auf Einsätze in der Serie C mit der U23. Zuvor galt auch der FC Barcelona als interessiert.

Yildiz wurde seit 2012 beim FC Bayern ausgebildet. In der vergangenen Saison absolvierte er sieben Ligaspiele (neun Scorerpunkte) für die U17 und acht (fünf Scorerpunkte) für die U19.