FC Bayern - Oliver Kahn erklärt Transfer von Matthijs de Ligt und bestätigt Interesse an Talent

Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn hat den Transfer von Matthijs de Ligt mit den vielen Gegentoren begründet, die der FC Bayern zuletzt kassierte. Kahn spricht auch über das Interesse an Talent Mathys Tel.

"De Ligt ist groß, zweikampfstark, kopfballstark, er hat ein gutes Aufbauspiel. Er ist jemand, der gerne führt, lautstark ist", so Kahn über den bevorstehenden Neuzugang von Juventus Turin.

"Wenn man sich die letzten zwei, drei Jahre anschaut, waren wir sehr erfolgreich, haben aber das eine oder andere Gegentor zu viel bekommen", sagte Kahn in Washington, wo sich der FC Bayern auf Werbe- bzw. Vorbereitungstour befindet.

De Ligt zu bekommen, sei "ganz einfach" gewesen, so Kahn, "wie bei Sadio Mane", der "zwei Tage überlegt" habe. Kahn fügt an: "So war es auch bei Matthijs de Ligt."

Der Niederländer, der für bis zu 80 Millionen zum FC Bayern wechselt, landete am Montag in München und soll am Dienstag Richtung Washington aufbrechen und zur Mannschaft stoßen. Vorher soll es aber die offizielle Unterschrift geben.

Spektakulärer Tausch und ein Abflug? Die Folgen des De-Ligt-Deals © imago images 1/19 Der FC Bayern hat mit seinem verbesserten Angebot für Matthijs de Ligt bei Juventus Turin Erfolg gehabt. Der niederländische Abwehrstar wechselt an die Isar und soll noch am Montag in München eintreffen. © imago images 2/19 70 Millionen Euro fixe Ablöse plus zehn Millionen an etwaigen Boni sollen die Bayern für den 22-Jährigen, der 2019 für eine ähnliche Summe von Ajax zur Alten Dame wechselte, auf den Tisch legen. Sein Vertrag in München soll bis 2027 laufen. © imago images 3/19 Mit Juventus gewann de Ligt 2020 die italienische Meisterschaft, 2021 den italienischen Pokal. In den vergangenen beiden Jahren mussten sich die Bianconeri jeweils mit dem enttäuschenden vierten Platz abfinden. © imago images 4/19 De Ligt ist der von Trainer Julian Nagelsmann gewünschte Abwehrchef. Nach Informationen von SPOX und GOAL traut er den bisherigen Innenverteidigern eine Entwicklung in diese Rolle nicht zu. © imago images 5/19 De Ligt spielte bei Ajax und Juve zwar zumeist in einer Viererkette, kann aber genauso gut in einem System mit Dreier-/Fünferkette zum Einsatz kommen. Ein Stammplatz dürfte ihm sicher sein, was Fragen über die Zukunft der aktuellen Belegschaft aufwirft. © imago images 6/19 DAYOT UPAMECANO: Nach zwei gemeinsamen Jahren bei RB Leipzig wechselten Nagelsmann und Upamecano im vergangenen Sommer nach München. Der 23-jährige Innenverteidiger kostete 42,5 Millionen Euro. © imago images 7/19 Upamecano erfüllte die in ihn gesteckten Erwartungen aber nicht, präsentierte sich zu wechselhaft. Wie der kicker berichtet, könnte er den Klub im Falle einer De-Ligt-Verpflichtung schon nach einem Jahr wieder verlassen. © imago images 8/19 Übereinstimmenden Medienberichten zufolge zieht Upamecano einen Wechsel nach England in Erwägung. Interessant: Vergangene Woche wechselte er seine Berateragentur. Dabei folgte er laut Sky aber nur seiner Beraterin Raquel Rosa. © imago images 9/19 BENJAMIN PAVARD: Der 26-Jährige verteidigte beim FC Bayern bisher hauptsächlich rechts, strebt aber eine Versetzung ins Zentrum an. Für die Rechtsverteidigung holte der Klub Noussair Mazraoui ablösefrei von Ajax Amsterdam. © imago images 10/19 Durch die De-Ligt-Verpflichtung wird es für Pavard aber auch im Zentrum eng, der Neuzugang und Lucas Hernandez dürften gesetzt sein. Zudem mehren sich die Gerüchte, wonach ein Abschied Pavards nicht ausgeschlossen sei. © imago images 11/19 Als Interessenten werden Atletico Madrid, der FC Chelsea und Juventus Turin gehandelt. Dem kicker zufolge würde Nagelsmann im Zweifel aber lieber Upamecano abgeben, weil Pavard flexibler einsetzbar ist. © imago images 12/19 LUCAS HERNANDEZ: Ein Angebot für den Rekordtransfer (2019, 80 Millionen Euro von Atletico) von PSG hat es laut Bild nicht gegeben - er soll beim FCB als unverkäuflich gelten. Mit seiner Aggressivität könnte Hernandez einen guten De-Ligt-Nebenmann geben. © imago images 13/19 TANGUY NIANZOU: Neben den drei etablierten Franzosen steht beim FC Bayern weiterhin der junge Nianzou unter Vertrag. In seinen bisherigen zwei Jahren im Klub blieb dem 20-Jährigen der Durchbruch verwehrt. © getty 14/19 Laut L'Equipe will sich Nianzous Berater mit Hasan Salihamidzic zusammensetzen und die Zukunft seines Klienten ausloten. Die Bayern wollen angeblich verlängern, Nianzou kann sich aber einen Abschied vorstellen - fest oder als Leihe. © imago images 15/19 Laut Sky will Nagelsmann Nianzou in der Vorbereitung beobachten und dann entscheiden, ob ein Leihgeschäft die bessere Option für ihn wäre. L’Equipe nennt Bayer Leverkusen und RB Leipzig als Interessenten. © imago images 16/19 Nagelsmann selbst sagt aber: "Eine Leihe von Tanguy ist keine Option. Er wird sicher bei uns bleiben. Er hat in der Rückrunde eine gute Entwicklung genommen. Er ist in meinem Kopf fest eingeplant und wird eine Rolle spielen." © imago images 17/19 CHRIS RICHARDS: Nach zwei Leihgeschäften zur TSG Hoffenheim ist der 22-Jährige zurück in München. Der US-Amerikaner hofft auf eine Teilnahme an der WM in Katar - und braucht Spielpraxis. © imago images 18/19 Laut Sport1 gibt es eine Einigung des Spielers mit Crystal Palace, der FC Bayern würde ihn für 15 Millionen Euro abgeben. Neben erneut Hoffenheim sollen auch der FC Southampton und Leeds United Interesse haben. © imago images 19/19 Möglich wäre es auch, dass Richards als Gegenwert in einen Deal um Hoffenheims David Raum integriert wird. Für diesen fordert die TSG laut kicker bis zu 40 Millionen, mithilfe von Richards könnte der Deal für die interessierten Münchner billiger werden.

Oliver Kahn: Mathys Tel ist ein "super-starkes Talent"

Ob die Ankunft de Ligts einen Abflug eines anderen Verteidigers zur Folge hat, wollte Kahn nicht bestätigen: "Im Moment denken wir nicht in diesen Kategorien."

Verkaufs- bzw. Leihkandidaten gibt es mit Chris Richards, Benjamin Pavard oder Tanguy Nianzou einige.

Ein Kaufkandidat ist nach wie vor der 17 Jahre alte Mathys Tel von Stade Rennes. Kahn bestätigte das Interesse: "Was die Offensive anbelangt, haben wir viele Möglichkeiten. Wir müssen schauen, dass wir jetzt nicht überziehen. Das muss alles sinnvoll sein. Auch Tel ist ein hochinteressanter Spieler, den wir schon länger beobachten. Ein super-starkes Talent. Das Transferfenster ist noch eine Weile offen, also schauen wir einfach."

Das Stürmertalent soll mehr als 20 Millionen Euro kosten - noch zu viel für den Geschmack des FC Bayern.

Allerdings will der FC Bayern die Grenzen nicht ausloten: "Wir müssen schauen, dass wir jetzt nicht überziehen. Das muss alles sinnvoll sein", sagte Kahn.