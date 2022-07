FC Bayern München: Pressekonferenz vor dem Supercup gegen RB Leipzig mit Julian Nagelsmann heute im Liveticker

Der FC Bayern München steht vor seinem ersten Pflichtspiel in der neuen Saison. Am Samstag geht es im Supercup gegen RB Leipzig direkt um den ersten Titel. Was Trainer Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz zur Personalsituation verrät, erfahrt Ihr ab 12 Uhr hier im Liveticker.

FC Bayern München: Pressekonferenz vor dem Supercup heute im Liveticker

Vor Beginn: Mit welchem Personal will Nagelsmann in das erste Pflichtspiel der Saison starten? Vertraut er direkt den Star-Neuzugängen Matthijs de Ligt und Sadio Mane? Ab 12 Uhr gibt es hier die Antworten vom Bayern-Trainer.

Vor Beginn: Gegen Leipzig muss Nagelsmann offenbar auf Neuzugang Mathys Tel verzichten. Laut Bild hat das 17-jährige Sturm-Juwel noch keine Spielberechtigung erhalten, nächste Woche zum Bundesliga-Start soll sie aber vorliegen.

Vor Beginn: Am Samstag geht es für den Deutschen Meister um den ersten Titel der neuen Saison, wenn im Supercup das Duell mit Pokalsieger RB Leipzig ansteht. Los geht es um 20.30 Uhr, auch dieses Spiel könnt Ihr natürlich live bei uns im Liveticker verfolgen.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zur Pressekonferenz des FC Bayern München vor dem Supercup gegen RB Leipzig. Ab 12 Uhr stellt sich Trainer Julian Nagelsmann den Fragen der Journalisten.

FC Bayern München: Pressekonferenz vor dem Supercup mit Julian Nagelsmann im Livestream

Wie üblich bietet der FC Bayern München von der Pressekonfernz einen Livestream an. Ab 12 Uhr könnt Ihr hier alle Aussagen von Julian Nagelsmann vor dem Supercup gegen Leipzig live verfolgen.

FC Bayern: Sommerfahrplan im Überblick