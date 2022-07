FC Bayern: Ausfallzeit bei Leon Goretzka steht wohl fest

Leon Goretzka wird dem FC Bayern nach seiner Knie-OP aller Voraussicht nach sechs Wochen lang fehlen. Das berichtet die Bild-Zeitung.

Der 27-Jährige war am vergangenen Montag in Innsbruck an seinem Knie operiert worden. "Der Eingriff in Innsbruck war erfolgreich und mir geht's nach dem anfänglichen Schock sehr gut", schrieb er auf seinem Instagram-Kanal.

Bereits zwischen Dezember 2021 und April 2022 hatte der Nationalspieler mit seinem linken Knie Probleme gehabt. Auch damals stand eine OP zur Debatte, man entschied sich mit dem FC Bayern jedoch gegen einen Eingriff.

Zunächst war von Problemen an der Patellasehnen ausgegangen. Goretzka verneinte dies aber. "Es waren keine Patellasehnen-Probleme. Ich weiß, das hat der Trainer ganz am Anfang gesagt und es haben alle übernommen, aber ich hatte eigentlich keine."

Für das anstehende Super-Cup-Finale am Samstag gegen RB Leipzig werden Joshua Kimmich, Neuzugang Ryan Gravenberch und Marcel Sabitzer um die zwei Positionen im defensiven Mittelfeld kämpfen.