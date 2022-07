FC Bayern München, News und Gerüchte: RB Leipzig setzt FCB Deadline wegen Konrad Laimer

Beim vom FC Bayern München umworbene Konrad Laimer soll im Laufe der aktuellen Woche eine Entscheidung fallen. Lucas Hernandez spricht sich für einen Verbleib eines möglichen Verkaufskandidaten aus. Alle wichtigen News und Gerüchte zum FCB gibt es hier.

FC Bayern, News: RB Leipzig setzt Deadline bei Konrad Laimer

Der FC Bayern möchte Konrad Laimer und Konrad Laimer möchte zum FC Bayern - das steht schon länger fest. In den Verhandlungen zwischen beiden Klubs ist jedoch immer noch keine entscheidende Bewegung gekommen.

Dies soll nun jedoch im Laufe der aktuellen Woche passieren, berichtet die Bild. RB Leipzig, wo der 25-Jährige eine Vertragsverlängerung ausschlug, möchte noch vor dem Duell im Supercup am kommenden Samstag Klarheit in der Personalie haben.

Wie es heißt, hat der FCB 23 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen für Laimer geboten. Die Sachsen wollen jedoch mindestens 30 Millionen Euro haben. Auch wenn die Lücke nicht riesig ist, sollen die Fronten zwischen beiden Vereinen verhärtet sein: RBL will nicht von seinen Forderungen abrücken, die Bayern nicht finanziell nachbessern, da man sich mit Laimer bereits einig ist und dieser im kommenden Sommer ablösefrei zu haben wäre.

Der Spieler selbst soll zudem auf einen Wechsel drängen und endlich Klarheit haben wollen, wo er künftig spielen wird. Sollte Laimer tatsächlich noch gehen, planen die Leipziger nicht, einen Ersatz für ihn zu verpflichten.

FC Bayern, News: Lucas Hernandez für Verbleib von Benjamin Pavard

Nach der Verpflichtung von Matthijs de Ligt soll der FC Bayern daran interessiert sein, über den Verkauf eines Innenverteidigers frisches Geld einzunehmen. Einer der möglichen Verkaufskandidaten ist neben Dayot Upamecano und Tanguy Nianzou angeblich Benjamin Pavard.

Dessen Landsmann Lucas Hernandez, der zusammen mit de Ligt die künftige Stamm-Innenverteidigung bilden soll, hat sich nun in einem Interview mit Sport1 für einen Verbleib von Pavard ausgesprochen: " Ich wäre wirklich froh, wenn Benji bleiben würde. Er ist einer meiner besten Freunde im Team. Es machen immer viele Gerüchte die Runde, aber ich weiß, dass er hier glücklich und zufrieden ist. Wir werden also sehen, was passiert. Letztlich ist es natürlich die Entscheidung des Vereins."

Hernandez zog darüber hinaus ein positives Zwischenfazit, was den bisherigen Stand der Vorbereitung und die Neuzugänge angeht: "Wir haben den Trip in die USA gut weggesteckt, trainieren auf sehr hohem Niveau und haben als Team einfach Spaß - das ist das Wichtigste! Dazu haben wir ein paar Top-Spieler dazubekommen, die sich schon jetzt sehr stark präsentieren und uns auf jeden Fall weiterhelfen werden. Meiner Meinung nach sind wir auf allen Positionen top besetzt, defensiv wie offensiv. Jetzt liegt es an uns, etwas daraus zu machen. Es gibt keine Ausreden, wir wollen alle Titel!"

FC Bayern, News: Mathys Tel verabschiedet sich von Stade Rennes

Der 17-jährige Mathys Tel wird in diesen Tagen einen Vertrag beim FC Bayern unterschreiben. Dass der Stürmer, der knapp unter 30 Millionen Euro inklusive möglicher Bonuszahlungen kosten und einen Fünfjahresvertrag unterschreiben wird, künftig nicht mehr für Stade Rennes auflaufen wird, steht nun in jedem Fall fest.

In einem Statement bei Instagram hat sich Tel nämlich von seinem aktuellen Verein verabschiedet. Darin heißt es: "Es war mir eine große Ehre, dieses Trikot seit meinem 12. Lebensjahr zu tragen und zu repräsentieren. Ich möchte Stade Rennes großen Respekt zollen und dem Verein meinen Dank aussprechen, da er mich enorm viel gelehrt hat, mich in jeder Hinsicht hat wachsen lassen und ich immer eine sehr große Dankbarkeit empfinden werde.Danke an die Fans von Rot und Schwarz, ich wünsche euch aufrichtig nur das Beste. Danke an alle!"

Wer geht wohin? Die Transfer-Optionen von Bayerns Verkaufskandidaten © getty 1/24 Matthijs de Ligt, Sadio Mane, Ryan Gravenberch, Noussair Mazraoui - der FC Bayern München hat auf dem Transfermarkt für dicke Ausrufezeichen gesorgt. Doch die Arbeit ist längst noch nicht getan, denn auf der Abgabeseite muss sich noch einiges tun! © imago images 2/24 SPOX beleuchtet die Situation von sieben Verkaufskandidaten des Bayern-Kaders. Klar ist: Der FCB benötigt frisches Geld, um die hohen Ausgabekosten besser ausbalancieren zu können. Ein Überblick über die aktuellsten Gerüchte. © getty 3/24 Die heißeste Thematik dieser Tage ist die Situation der Innenverteidiger. De Ligt und Lucas Hernandez gelten in der Zentrale als gesetzt. Laut kicker und Sky sind die Bayern gewillt, einen ihrer Innenverteidiger zu veräußern. © imago images 4/24 DAYOT UPAMECANO: Der Franzose kam erst im vergangenen Sommer für 42,5 Millionen Euro aus Leipzig und besitzt noch einen Vertrag bis 2026. Seine erste Saison im Bayern-Dress war wechselhaft, souveräne Leistungen wechselten sich mit hanebüchenen ab. © imago images 5/24 Übereinstimmenden Medienberichten zufolge zöge Upamecano einen Wechsel nach England in Erwägung, wenn es für ihn beim FCB wie vom kicker prognostiziert "eng werden" könnte. Bei Manchester United suchen sie Spieler für diese Position. © getty 6/24 BENJAMIN PAVARD: Auch Pavard könnte es treffen. Der 26-Jährige verteidigte bisher hauptsächlich rechts, strebt aber eine Versetzung ins Zentrum an. Zumal dort künftig Neuzugang Mazraoui auflaufen dürfte. © getty 7/24 Als Interessenten werden Atletico Madrid, der FC Chelsea und Juventus Turin gehandelt. Dem kicker zufolge würde Trainer Julian Nagelsmann im Zweifel aber lieber Upamecano abgeben, weil Pavard flexibler einsetzbar ist. © getty 8/24 TANGUY NIANZOU: Der 20-Jährige gilt nach aktueller Lage als der wahrscheinlichste Abgang unter den drei genannten Innenverteidigern. Nach Informationen der L'Equipe will er aufgrund des Transfers von de Ligt den FCB verlassen. © getty 9/24 Zuvor hatte dieselbe Zeitung geschrieben, dass Nianzous Berater zusammen mit Hasan Salihamidzic die Zukunft seines Klienten ausloten will. Damals hieß es, der FCB möchte verlängern, Nianzou könne sich eine Leihe oder einen Abgang vorstellen. © imago images 10/24 Die L’Equipe nannte Bayer Leverkusen und RB Leipzig als Interessenten. Laut Sky will Nagelsmann Nianzou in der Vorbereitung beobachten und dann entscheiden, ob ein Leihgeschäft die bessere Option für ihn wäre. © getty 11/24 Allerdings sagte der Coach bereits: "Eine Leihe von Tanguy ist keine Option. Er wird sicher bei uns bleiben. Er hat in der Rückrunde eine gute Entwicklung genommen. Er ist in meinem Kopf fest eingeplant und wird eine Rolle spielen." © getty 12/24 BOUNA SARR: Der Verkaufskandidat schlechthin! Den Rechtsverteidiger will der FCB schon lange abgeben, nachdem er im Oktober 2020 für 8 Millionen Euro von Olympique Marseille kam. Doch bisher gab es noch keine konkreten Angebote für ihn. © getty 13/24 Angeblich nehmen viele Klubs Abstand von einem Angebot, weil Sarr wohl rund 2,5 Millionen Euro pro Jahr verdient. Laut tz ist Sarr offen für einen festen Wechsel. Sollte sich dieser nicht realisieren lassen, wäre für ihn auch eine Leihe denkbar. © getty 14/24 Nachdem er zu Jahresbeginn mit dem Senegal den Afrika Cup gewann und dabei überzeugte, sollen der OSC Lille, Girondins Bordeaux, die AS Rom und der FC Genua ein Auge auf Sarr geworfen haben. Immer wieder wird auch eine Rückkehr zu OM ins Spiel gebracht. © getty 15/24 MARCEL SABITZER: Befindet sich nach seiner schwachen Auftaktsaison in einer ähnlich unklaren Lage wie Sarr. Sein Berater Roger Wittmann sagte erst, Sabitzer möchte dies korrigieren, richtete dann später aber aus: "Es gibt keine 100 Prozent im Fußball." © getty 16/24 Damit öffnete er die Tür für einen Abgang wieder. Aber: Es komme "darauf an, was Marcel möchte. Wenn er bleiben möchte, bleibt er", so Wittmann. Bei einem entsprechenden Angebot soll Sabitzer den Verein aber vorzeitig verlassen können. © getty 17/24 Dieses soll sich in einer Größenordnung von rund 15 Millionen Euro bewegen. Laut der Gazzetta dello Sport soll die AS Rom interessiert sein, weil Trainer Jose Mourinho überzeugt von Sabitzer sein soll. Mou wollte ihn einst schon zu Tottenham lotsen. © getty 18/24 Sabitzers Problem könnte ein Landsmann sein: Der FC Bayern ist stark an Konrad Laimer von RB Leipzig interessiert. Würde dieser Wechsel klappen und sich Sabitzers Perspektiven dadurch verringern, dürfte Bewegung in die Personalie kommen. © getty 19/24 JOSHUA ZIRKZEE: Der Stürmer wurde während der Vorbereitung der Vorsaison verliehen, zeigte beim RSC Anderlecht starke Leistungen und erhoffte sich nun zurück in München, dass sich seine Perspektive verbessert hat. Doch das scheint nicht der Fall. © imago images 20/24 Laut Sky will der FCB zwölf bis 15 Millionen Euro einnehmen und Zirkzee verkaufen - allerdings mit einer Rückkaufoption. Zirkzees Vertrag läuft 2023 aus. Seine Berater sondieren aktuell den Markt, Interessenten scheint es mehr als genug zu geben. © imago images / Eibner 21/24 Zuletzt wurde der FC Bologna gehandelt. Es wäre Zirkzees zweiter Aufenthalt in Italien, nachdem er bereits an Parma verliehen wurde. Auch Ajax, die PSV Eindhoven sowie Klubs aus England und weitere aus Italien sollen Zirkzee auf dem Zettel haben. © imago images / Stefan Matzke 22/24 CHRIS RICHARDS: Nach zwei Leihgeschäften zur TSG Hoffenheim ist der 22-Jährige zurück in München. Der US-Amerikaner hofft auf eine Teilnahme an der WM in Katar - und braucht Spielpraxis. © imago images 23/24 Wie Sky und Bild übereinstimmenden berichten, steht ein Wechsel zu Crystal Palace kurz bevor. Als Ablöse stehen 15 bis 20 Mio. Euro inklusive Boni im Raum. 35 Prozent der Summe sollen an EX-Klub FC Dallas gehen. © getty 24/24 Möglich wäre es auch, dass Richards als Gegenwert in einen Deal um Hoffenheims David Raum integriert wird. Für diesen fordert die TSG laut kicker bis zu 40 Millionen, mithilfe von Richards könnte der Deal für die interessierten Münchner billiger werden.

FC Bayern, News: Konkurrenzkampf für Oliver Kahn "wichtig und gewollt"

Bayern Münchens Vorstandschef Oliver Kahn sieht angesichts der vielen Topstars im Kader des Rekordmeisters keine Probleme. "Es war ja gewollt und das ist wichtig: Es gibt Konkurrenzkampf, es gibt jetzt auch einen anderen Spieler auf jeder Position", sagte Kahn nach Abschluss der USA-Reise in Bild.

"Jeder will zeigen, dass er der Beste ist", so Kahn weiter: "Jeder haut sich rein, will es dem Trainer so schwer wie möglich machen. Nur aus so einer Atmosphäre entstehen Top-Leistungen. Unsere Ansprüche sind die höchsten, man spürt diese Atmosphäre."

Auf die Münchner wartet am Samstag (20.30 Uhr) im Supercup gegen Pokalsieger RB Leipzig der erste Härtetest der Saison. Für Kahn ist dies "eine Art Standortbestimmung. Dortmund ist sicher unser großer Konkurrent, aber auch Leipzig. Sie haben ihren ersten Titel gewonnen, das setzt Kräfte frei, das weiß ich aus eigener Erfahrung."

FC Bayern, News: Jerome Boateng klagt Rassismus an

Ex-Bayern-Spieler Jerome Boateng sieht beim Thema Rassismus in Deutschland "immer noch viel Arbeit. Die derzeitige Weltlage bietet aber auch eine Chance für einen Neuanfang. Gemeinsam anpacken und zusammenrücken für ein besseres Deutschland. Der Krieg in der Ukraine ist nicht weit weg, das stimmt nachdenklich", sagte der 33-Jährige dem kicker.

Rassismus sei "leider nach wie vor in unserem Alltag zu erleben. Rassismus ist eine Krankheit, die weg muss!", betonte der Profi von Olympique Lyon.

Auch in Frankreich sei dies, so Boateng weiter, "schon auch ein Thema, das hat man ja auch bei der letzten Wahl gesehen, als viele Franzosen ihre Stimme einer rechten Kandidatin gaben. Wir Spieler unterhalten uns darüber."

Boateng war im vergangenen Sommer von Bayern München nach Lyon gewechselt. 2014 war er mit der DFB-Auswahl Weltmeister geworden.

