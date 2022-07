FC Bayern München: FC Barcelona erhöht wohl Angebot für Robert Lewandowski

Der FC Barcelona hat offenbar sein Angebot für Robert Lewandowski erhöht. Laut RMC bieten die Katalanen nun 50 Millionen Euro als fixe Ablösesumme, was den angeblichen Forderungen des FC Bayern München nahekommt.

Übereinstimmenden Berichten zufolge geht man in Barcelona davon aus, dass der Transfer noch in dieser Woche abgeschlossen wird. Lewandowskis Vertrag beim FC Bayern läuft bis 2023, der 33-jährige Stürmer möchte den Verein aber unbedingt in diesem Sommer verlassen.

Trotz mehrerer Angebote der Katalanen wurde eine Einigung bislang nicht erzielt. Am Dienstagmorgen erschien Lewandowski zum Medizincheck in München, am Mittwoch zum Mannschaftstraining. Der FC Bayern lädt am Samstag zur Teamvorstellung in der Allianz Arena, anschließend geht es zur Vorbereitungsreise in die USA.