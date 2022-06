Schalke 04 trollt FC Bayern wegen Mane-Transfer

Der FC Schalke 04 hat sich einen kleinen Spaß mit dem FC Bayern München erlaubt. Der Grund: Eine Frage via Twitter zum Transfer von Sadio Mane.

Nachdem der deutsche Rekordmeister am Mittwochnachmittag den Wechsel des senegalesischen Stürmerstars offiziell verkündet hatte, stellte der englische Twitter-Account der Deutschen Welle die These auf, dass Mane der größte Star sei, der jemals von einem Bundesligisten verpflichtet worden ist. Anschließend sollten die Twitter-User diese These diskutieren.

Der englische Twitter-Account der Schalker zitierte den Tweet der Sportredaktion und postete ein Bild von Raul, auf dem er nach einem Treffer gegen den FC Bayern jubelt. Den Tweet versahen die Königsblauen mit den Worten: "Diskussion beendet."

Der ehemalige Weltklasse-Stürmer von Real Madrid hatte die Königlichen 2010 nach 740 Spielen, 323 Toren und drei gewonnen Champions-League-Titeln ablösefrei völlig überraschend Richtung Gelsenkirchen verlassen und stieg binnen zwei Jahren zum absoluten Publikumsliebling, Leistungsträger und zur Klub-Legende auf.

Für Schalke erzielte der "Senor" in 90 Pflichtspielen 40 Tore und bereitete zudem 21 Treffer vor. Mit S04 gewann er außerdem 2011 den DFB-Pokal. "Schalke als Verein mit seinen fantastischen Fans wird immer einen riesengroßen Platz in meinem Herzen haben. Die zwei Jahre hier bleiben unvergesslich", schwärmt Raul noch heute von seiner Zeit auf Schalke.

Mane beim FC Bayern vorgestellt: "Ich bin noch hungriger!"

Bei seiner Vorstellung am Mittwoch sagte Mane, dass er ungleich größere Erfolge wie Raul auf Schalke mit den Bayern feiern wolle. "Mein ganzes Leben besteht aus Herausforderungen. Wenn du für Bayern spielst, weißt du, auf was du dich einstellst. Ich spiele für Bayern und will alle möglichen Titel gewinnen", erklärte er. Er sei "noch hungriger" geworden nach seiner Zeit beim FC Liverpool.

Mane kostet die Bayern kolportierte 32 Millionen Euro an Ablöse. Die Summe kann sich durch Bonuszahlungen noch auf bis zu 37 Millionen Euro erhöhen. Zusätzlich soll Mane bis zu 20 Millionen Euro im Jahr verdienen. Sein Vertrag bei den Bayern läuft bis 2025.