BVB: Sasa Kalajdzic vom VfB Stuttgart offenbar Top-Favorit auf Haaland-Nachfolge bei Borussia Dortmund

Sasa Kalajdzic vom VfB Stuttgart ist bei Borussia Dortmund inzwischen wohl der Top-Favorit auf die Nachfolge des zu Manchester City abwandernden Erling Haaland. Das berichtet die Bild.

Demnach soll es ab dem 20. Juni die finalen Gespräche zwischen Verein und Spielerseite geben. Kalajdzic ist aktuell noch für Österreichs Nationalmannschaft im Einsatz, hat danach ein paar Tage Urlaub.

Laut Bild geht die Tendenz aktuell zu einer Vertragsunterschrift des 24-jährigen Mittelstürmers, der beim VfB noch bis 2023 unter Vertrag steht, in Dortmund. Als Ablöse sind 23 Millionen Euro im Gespräch.

Allerdings soll Kalajdzic auch beim FC Bayern weiterhin Thema sein, falls Robert Lewandowski die Münchener tatsächlich verlassen wird. Auch einigen Klubs aus England wird zudem Interesse an Kalajdzic nachgesagt.

Beim BVB hat man laut Ruhr Nachrichten daher auch noch Alternativen zu Kalajdzic auf dem Zettel. Ajax-Stürmer Sebastien Haller wäre dabei wohl zu teuer, allerdings habe Dortmund auch Moussa Dembele von Olympique Lyon und Gianluca Scamacca von US Sassuolo im Auge, sollte eine Kalajdzic-Verpflichtung scheitern.

Transfers: Weghorst vor Rückkehr in die Bundesliga? © getty 1/13 Im Juli öffnet das Sommer-Transferfenster in den europäischen Ligen. Schon jetzt kocht die Gerüchteküche. Wer geht wohin? Welche Transfers stehen fest? Welche Gerüchte gibt es? Die News und Gerüchte vom 10. Juni. © getty 2/13 DONG-GYEONG LEE: Schalke 04 leiht den 24-jährigen südkoreanischen Nationalspieler erneut vom südkoreanischen Erstligisten Ulsan Hyundai aus - diesmal bis Jahresende. Darüber hinaus sicherte sich S04 Optionen für eine dauerhafte Verpflichtung. © getty 3/13 ALESSANDRO FLORENZI: Die AC Milan verpflichtet laut Transfer-Experte Fabrizio Romano den von der AC Florenz ausgeliehenen Rechtsverteidiger Alessandro Florenzi. Die Ablöse für den 31-Jährigen soll unter der Kaufoption von 4,5 Millionen Euro liegen. © getty 4/13 ALEX COLLADO: Der 23-jährige Offensivspieler vom FC Barcelona ist laut Mundo Deportivo ein Kandidat bei Eintracht Frankfurt. Sein Vertrag läuft bis 2023. Zuletzt war Collado an den FC Granada verliehen. © getty 5/13 BERNARDO SILVA: Der ManCity-Kicker vermied ein Bekenntnis zu seinem Klub, nachdem er auf die Gerüchte rund um einen Wechsel zum FC Barcelona angesprochen wurde. "Wenn die Saison zu Ende ist, werden wir sehen, was passiert", sagte der 27-Jährige. © getty 6/13 ILKAY GÜNDOGAN: ManCity würde den 2023 auslaufenden Vertrag gerne verlängern, doch laut Bild ist eine schnelle Unterschrift für den Nationalspieler ausgeschlossen. Angeblich seien der FC Barcelona und Juventus Turin am 31-Jährigen interessiert. © getty 7/13 YOURI TIELEMANS: Der FC Arsenal ist nach Informationen von The Athletic weiter zuversichtlich, sich die Dienste des Mittelfeldspieler von Leicester City sichern zu können. Allerdings soll nun auch der FC Chelsea im Rennen um den 25-Jährigen mitmischen. © getty 8/13 RAHEEM STERLING: Der FC Chelsea meldet offenbar Interesse am Offensivspieler von ManCity an. Das berichtet der Telegraph. Sterlings Vertrag läuft 2023 aus. City möchte wohl mindestens 70 Millionen Euro Ablöse sehen. © imago images 9/13 OMAR RICHARDS: Laut Bild ist der 24-Jährige ein Kandidat für einen Abgang vom FC Bayern. Im Moment gäbe es keine Angebote, aber Richards' Name wurde offenbar beim VfB Stuttgart diskutiert. © getty 10/13 MARCEL SABITZER: Sein Berater sagte zwar zuletzt, dass der Österreicher in München bleiben will, dennoch wären die Bayern laut Bild froh, Sabitzer von der Gehaltsliste streichen zu können. Ein Abgang im Sommer soll demnach nicht ausgeschlossen sein. © getty 11/13 ANTONY: Nach Informationen von SPOX und GOAL macht Manchester United Fortschritte bei der Verpflichtung des Flügelspielers von Ajax. Die Zukunft des 22-Jährigen soll sich in Kürze entscheiden. Als Ablöse stehen rund 60 Millionen Euro im Raum. © getty 12/13 SASA KALAJDZIC: BVB oder Bayern oder England? Wie die Bild wissen will, wollen die Dortmunder Verantwortlichen die Gespräche mit Kalajdzic nach Ende seines Urlaubs am 20. Juni intensivieren. Der VfB Stuttgart verlangt rund 25 Millionen Euro Ablöse. © imago images 13/13 WOUT WEGHORST: Der Stürmer, der mit dem FC Burnley in die Championship und verkündete, nicht mit in die 2. Liga zu gehen, soll laut Bild ein Kandidat bei Eintracht Frankfurt sein. Eine Klausel in seinem Vertrag erlaubt ihm nach Abstieg ein Leihgeschäft.

BVB: Dembele, Scamacca und Co. als Alternativen zu Kalajdzic?

Mit Jordan Siebatcheu von Young Boys Bern und Dion Drena Beljo von NK Osijek nennt das Blatt dazu zudem zwei weitere Optionen, die kostengünstiger zu haben wären.

Kalajdzic spielt seit 2019 in Stuttgart und hat sich vor allem mit seinen 16 Toren in der Saison 2020/21 in den Fokus gespielt. Vergangene Spielzeit fiel er wegen einer Schulterverletzung lange aus, letztlich gelangen ihm aber immerhin noch sechs Treffer in 15 Bundesliga-Einsätzen.