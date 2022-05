FC Bayern, News und Gerüchte: FCB zeigt offenbar Interesse an Barca-Talent Iker Cordoba

Der FC Bayern bemüht sich offenbar um ein Talent des FC Barcelona. Der langjährige Bayern-II-Kapitän Nicolas Feldhahn hat sein Karriereende verkündet. Außerdem: FCB-Wunschspieler Ryan Gravenberch fällt für den Rest der Saison aus. News und Gerüchte zum Rekordmeister findet Ihr hier.

FCB, Gerücht: Bayern wohl an Barca-Talent interessiert

Der FC Bayern München hat offenbar ein Auge auf das 16 Jahre alte Verteidiger-Talent Iker Cordoba vom FC Barcelona geworfen. Nach Informationen von Sport1 beobachtet der deutsche Rekordmeister Cordoba schon länger und ist seit einigen Wochen im Austausch mit dessen Beratern.

Der Vertrag des Spaniers läuft noch bis zum 30. Juni, die Bayern spekulieren also wohl auf einen ablösefreien Wechsel. Zwar soll es in den nächsten Wochen ein weiteres Treffen zwischen Barca und dem Spieler geben, um eine mögliche Vertragsverlängerung auszuloten, ein Scheitern der Verhandlungen ist aber nicht unwahrscheinlich.

Cordoba selbst soll sich dem Bericht zufolge vom Interesse der Münchner geschmeichelt fühlen. Zudem habe er Bedenken, ob die Katalanen ihm eine ausreichend attraktive sportliche Zukunft bieten können.

Der 16-Jährige wäre zunächst als Perspektivspieler für Bayerns U19 vorgesehen, die nach einer historisch schlechten Saison unter Trainer Danny Galm (nur Platz neun in der Junioren-Bundesliga Süd/Südwest) dringenden Bedarf im Defensivbereich hat.

Bayern, News: Langjähriger Bayern-II-Kapitän verkündet Karriereende

Der langjährige Kapitän der zweiten Mannschaft des FC Bayern, Nicolas Feldhahn, hat sein Karriereende verkündet.

"Nach sieben Saisons ist der Zeitpunkt gekommen, an dem ich meine Karriere beim FC Bayern beenden werde. Ich hatte wunderschöne Jahre hier und bin deutlich länger geblieben, als ich zunächst vermutet hatte. Es hat mir in jedem Moment Freude bereitet und mich mit Stolz erfüllt, für diesen Verein auf dem Platz zu stehen. Ich bin jetzt in einem Alter, um diesen Schritt zu machen und die Fußballschuhe an den Nagel zu hängen", wird der 35-Jährige auf der Homepage des Vereins zitiert.

Lob bekam er vom Leiter des Nachwuchszentrums Jochen Sauer. "Nico war die vergangenen sieben Jahre ein extrem wichtiger Spieler bei unseren Amateuren - auf dem Platz und in der Kabine. Er ist als Persönlichkeit und Kapitän vorangegangen, war für uns bei allen Themen ein wichtiger Gesprächspartner und für die jungen Spieler ein Vorbild in Sachen Disziplin und Ehrgeiz", so der Campus-Leiter.

Für die zweite Mannschaft der Bayern stand Feldhahn insgesamt 186 Mal auf dem Platz. Daneben lief der Verteidiger auch für die Kickers Offenbach, die SpVgg Unterhaching, den VfL Osnabrück und Erzgebirge Aue auf.

FCB, News: Bayern-Wunschspieler verletzt sich

Bayern-Wunschspieler Ryan Gravenberch wird für den Rest der Saison 2021/22 ausfallen. Nach Angaben seines Klubs Ajax Amsterdam zog sich der 19-Jährige eine Verletzung zu und wird für die restlichen drei Ligaspiele nicht zur Verfügung stehen.

Laut niederländischen Medienberichten wird sich seine Ausfallzeit auf bis zu sechs Wochen belaufen. Ajax kämpft in der niederländischen Meisterschaft aktuell noch gegen PSV Eindhoven um den Titel.

Gravenberch war zuletzt immer wieder mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht worden. Ein Transfer soll unmittelbar bevorstehen.

FC Bayern München: Die letzten Spiele der Saison