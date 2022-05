FC Bayern München - Nübel mit knallharter Ansage bei Neuer-Verlängerung: "Macht keinen Sinn"

Torhüter Alexander Nübel, derzeit vom FC Bayern an die AS Monaco verliehen, hat betont, dass eine Rückkehr nach München für ihn keine Option sei, sollte Manuel Neuer wie erwartet seinen Vertrag verlängern. "Wenn Manuel noch da ist, glaube ich, wird das nichts mehr", sagte Nübel im Rahmen einer Medienrunde, an der auch SPOX und GOAL teilnahmen.

Dann müsse man "mit dem FC Bayern absprechen, wie wir da die beste Lösung finden, aber ich glaube, wenn Manu noch da ist, macht es keinen Sinn, dass ich zurückkomme." Momentan gebe es keinen Austausch, "der Fokus bei Bayern liegt sicherlich auf anderen Spielern." Man werde sich sicherlich zusammensetzen, um zu sehen, "was die beste Lösung für mich und Bayern ist".

Nübel ist noch bis zum Ende der nächsten Saison an Monaco ausgeliehen, während sich der FC Bayern darum bemüht, den Kontrakt mit Nationalkeeper Neuer über 2023 hinaus zu verlängern. Ein vorzeitiger Abschied aus Frankreich bereits nach dieser Spielzeit sei kein Thema: "Damit habe ich mich gar nicht beschäftigt. Da müsste schon sehr viel passieren."

2020 schloss sich der heute 25-Jährige vom FC Schalke 04 kommend dem Rekordmeister an, stand in seiner bisher einzigen Saison in München allerdings nur in vier Pflichtspielen im Tor. Mehrfach wurde angedeutet, dass im Vertrag Nübels eine Einsatzgarantier verankert sei, unter anderem sagte Berater Stefan Backs dem SID: "Es dürfte jedem klar sein, dass Bayern München auch dazu ein schlüssiges Konzept vorgelegt hat, sonst hätte Alex nicht zugesagt."

Dennoch war an Neuer auch in sportlich vergleichsweise unbedeutenden Spielen kein Vorbeikommen, sodass er den Weg ins Nachbarland wählte: "Für mich ist das kein Zwiespalt, für mich liegt der Fokus hier bei Monaco. Aber klar: Ich bekomme am Rande mit, was in München passiert. Ein Riesenvorteil ist es, dass es hier ein bisschen ruhiger zugeht. Das genieße ich."

Das wurde aus Bayerns Torwart-Hoffnungen © imago images 1/23 Am 4. April wurde Ron-Thorben Hoffmann 23. Bei Bayern musste er sich immer hinter Manuel Neuer anstellen. Seit 2011 schaffte es kein Nachwuchskeeper, der FCB-Nummer 1 gefährlich zu werden. Auch vor 2011 scheiterten einige Torwarttalente. © imago images 2/23 MICHAEL RENSING: Von 2001 bis 2010 beim FC Bayern unter Vertrag I 83 Spiele für die Profis I 120 Spiele für die zweite Mannschaft © imago images 3/23 Rensing spielte sich von der U17 der Bayern bis zu den Profis hoch. Zwischenzeitlich sogar die Nummer 1 des Rekordmeisters, konnte aber nie ganz überzeugen. Danach noch bei Köln, Leverkusen und lange in Düsseldorf, bevor er 2020 seine Karriere beendete. © imago images 4/23 THOMAS KRAFT: Von 2004 bis 2011 beim FC Bayern unter Vertrag I 19 Spiele für die Profis I 102 Spiele für die zweite Mannschaft © imago images 5/23 Auch Kraft spielte seit der U17 bei den Münchnern und war lange Jahre Ersatzkeeper. 2011 wechselte er ablösefrei zur Hertha und war dort Stammkraft, bis auch er im Jahr 2020 die Schuhe an den Nagel hängte. © imago images 6/23 LUKAS RAEDER: Von 2012 bis 2014 beim FC Bayern unter Vertrag I 3 Spiele für die Profis I 39 Spiele für die zweite Mannschaft © imago images 7/23 Der Keeper kam 2012 von der Schalker U19, spielte in München aber fast ausschließlich für die U23. Nur zwei Jahre später wechselte er schon wieder, konnte sich danach aber nirgendwo durchsetzen. Aktuell bei Lokomotiv Plovdiv in Bulgarien unter Vertrag. © imago images 8/23 MAXIMILIAN RIEDMÜLLER: Von 2008 bis 2013 beim FC Bayern unter Vertrag I 0 Spiele für die Profis I 53 Spiele für die zweite Mannschaft © imago images 9/23 Ging vom SV Heimstetten zur U23 des FCB und wurde drei Jahre später zu den Profis berufen, kam dort aber nie zum Einsatz. 2013 wechselte er zu Holstein Kiel. Mittlerweile spielt der 34-Jährige wieder bei Heimstetten in der Regionalliga Bayern. © imago images 10/23 ROUVEN SATTELMAIER: Von 2010 bis 2012 beim FC Bayern unter Vertrag I 0 Spiele für die Profis I 27 Spiele für die zweite Mannschaft © imago images 11/23 Der Goalie wechselte von Jahn Regensburg an die Isar, spielte aber ausschließlich für die Amateure der Bayern. Danach sogar kurzzeitig vertragslos, bevor er nochmal einige Jahre unterklassig spielte. War zuletzt Torwart-Trainer bei Großaspach. © imago images 12/23 LEOPOLD ZINGERLE: Von 2009 bis 2015 beim FC Bayern unter Vertrag I 0 Spiele für die Profis I 50 Spiele für die zweite Mannschaft © imago images 13/23 Der gebürtige Münchner kam aus der Jugendabteilung der Bayern hervor, schaffte es jedoch nie in den Profi-Kader. Über Fürth und Magdeburg ging es 2017 schließlich zum SC Paderborn, wo er nach vielen Jahren als Stammkraft nun nicht mehr gesetzt ist. © imago images 14/23 IVAN LUCIC: Von 2014 bis 2016 beim FC Bayern unter Vertrag I 0 Spiele für die Profis I 15 Spiele für die zweite Mannschaft © imago images 15/23 Der Österreicher wurde 2014 für 400.000 Euro vom SV Ried verpflichtet, wurde nach nur zwei Jahren aber schon wieder abgegeben. Danach wechselte Lucic oft den Verein, seit 2020 spielt er für NK Istra in der ersten kroatischen Liga und ist dort gesetzt. © imago images 16/23 LEO WEINKAUF: Von 2015 bis 2018 beim FC Bayern unter Vertrag I 0 Spiele für die Profis I 43 Spiele für die zweite Mannschaft © imago images 17/23 Weinkauf wechselte aus dem Nachwuchs von Werder Bremen zur U23 der Bayern, schaffte von dort aber nie den Sprung zu den Profis. Unterschrieb 2018 bei Hannover und wurde seitdem mehrfach an den MSV Duisburg ausgeliehen, wo er gesetzt ist. © imago images 18/23 CHRISTIAN FRÜCHTL: Seit 2014 beim FC Bayern unter Vertrag I 0 Spiele für die Profis I 68 Spiele für die zweite Mannschaft © imago images 19/23 Früchtl heuerte 2014 beim Nachwuchs der Bayern an und durchlief alle Nachwuchsmannschaften. 2020 für eine Spielzeit nach Nürnberg ausgeliehen, dort aber kein Spiel absolviert. Noch bis 2023 unter Vertrag, doch seine Zukunft scheint woanders zu liegen. © imago images 20/23 RON-THORBEN HOFFMANN: Seit 2015 beim FC Bayern unter Vertrag I 0 Spiele für die Profis I 51 Spiele für die zweite Mannschaft © imago images 21/23 Aus der Jugend von RB Leipzig zog es den Keeper 2015 zu den Bayern, wo er noch einen Vertrag bis 2023 hat. Aktuell ist Hoffmann an den AFC Sunderland ausgeliehen, wo er in Englands dritthöchster Spielklasse bisher 24-mal zum Einsatz kam. © imago images 22/23 ALEXANDER NÜBEL: Seit 2020 beim FC Bayern unter Vertrag I 4 Spiele für die Profis I 0 Spiele für die zweite Mannschaft © imago images 23/23 Nübel wechselte als möglicher Nachfolger von Neuer von Schalke zu den Bayern. Aktuell scheint ein Karriereende Neuers aber in ferner Zukunft zu liegen. Nübel ist seit Anfang der Saison für zwei Spielzeiten an die AS Monaco ausgeliehen.

Nübel: DFB? "Kein Austausch und auch keine Hoffnung"

Den Vertrag von Neuer zu verlängern sei aus Sicht der Bayern ein "logischer Schritt", um Leistungsträger der vergangenen Dekade zu halten. Ein weitere Leihe wolle Nübel zwar grundsätzlich nicht ausschließen, dies sei aber "schwierig". Stattdessen sei er "grundsätzlich dafür, dass ich generell einen anderen Weg einschlage". Er tendiere "zu einer richtigen Entscheidung". Zu einer generellen Rückkehr nach Deutschland in Zukunft meinte er vielsagend: "Ich kann mir vorstellen, zurück in die Bundesliga zu kommen, wenn der Verein nicht FC Bayern heißt."

Keinen Kontakt gebe es aktuell auch zum DFB, weshalb die Chance, noch auf den WM-Zug aufzuspringen, relativ gering sei: "Es gibt keinen Austausch und eigentlich auch keine Hoffnung. Ich habe mich damit zu 0,0 Prozent beschäftigt." Irritiert ist Nübel davon nicht, denn: "Wir haben super Torhüter in Deutschland, die alle auf hohem Niveau spielen."