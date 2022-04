FC Bayern München: Thomas Müller offenbar vor Vertragsverlängerung

Thomas Müller vom FC Bayern München steht offenbar vor einer Vertragsverlängerung. Das berichtet die Bild-Zeitung.

Demnach soll das 2023 auslaufende Arbeitspapier um zwei Jahre bis 2025 verlängert werden. Von Veränderungen der Gehaltshöhe ist nicht die Rede, Müller verdient aktuell angeblich um die 20 Millionen Euro jährlich.

Schon nach dem 3:0-Sieg des FC Bayern gegen Arminia Bielefeld hatte Müller angedeutet, dass seine Reise beim deutschen Rekordmeister noch nicht beendet sei. "Wir befinden uns in guten Gesprächen, in gutem Austausch. Beide Seiten wollen. Ich glaube, dass man da am Ende des Tages auch eine Lösung finden wird. Aber wie, wann, wo - das werdet ihr dann erfahren", sagte er.

Ebenfalls am Sonntag hatte Vorstandschef Oliver Kahn in die gleiche Kerbe geschlagen. "Ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass wir relativ kurzfristig was sagen können", sagte er im Sport1-Doppelpass.

Neben Müllers Vertrag laufen 2023 auch die von Manuel Neuer, Robert Lewandowski und Serge Gnabry aus. Zu Lewandowski sagte Müller: "Ich habe weder Einblicke in der Vereinsseite noch in die von Lewy. Ich spiele liebend gerne mit ihm auf dem Platz. Wenn du einen Spieler hast, der jedes Jahr 30 bis 40 Tore macht, ein guter Typ ist und auch für die Mannschaft arbeitet - den musst du erst mal finden."