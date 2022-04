FC Bayern, News und Gerüchte: Treffen zwischen Lewandowski und FCB wohl noch im April geplant

Der FC Bayern plant wohl noch im April ein Treffen mit Lewandowski-Berater Pini Zahavi. Zwei Top-Klubs buhlen offenbar um Marcel Sabitzer. Außerdem: Uli Hoeneß will sich aus allen Entscheidungen rund um die Münchner raushalten. Alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern findet Ihr hier.

Hier findet Ihr alle Bayern-News und -Gerüchte des gestrigen Tages.

Bayern, Gerücht: FCB plant wohl Lewandowski-Treffen im April

Kaum eine Personalie wird derzeit so heiß beim FC Bayern diskutiert wie die von Robert Lewandowski. Um Klarheit zu schaffen, wollen die Münchner offenbar noch im April ein Treffen mit dem Stürmer einberufen. Das berichtet die Sport Bild.

Demnach stünde eine nächste Verhandlungsrunde zwischen den FCB-Verantwortlichen und Lewandowski-Berater Pini Zahavi an. Der Ausgang der Gespräche sei jedoch völlig offen. Das Arbeitspapier des Polen bei den Bayern läuft noch bis 2023, im Sommer wäre für die Münchner also die letzte Chance auf eine Ablösesumme. Zuletzt brachte der kicker eine Summe ab 40 Millionen Euro ins Spiel.

Als Favoriten auf einen Transfer werden der FC Barcelona und Paris Saint-Germain genannt.

Robert Lewandowski: Leistungsdaten 2021/22

Wettbewerb Spiele Tore Assists Gespielte Minuten Bundesliga 30 32 3 2.592 Champions League 10 13 3 876 DFB-Pokal 1 - - 90 DFL-Supercup 1 2 - 88 GESAMT 42 47 6 3.646

Bayern-Gerüchte: Ajax will wohl mehr Geld - zwei Neue aus Leipzig? © getty 1/33 In Sachen Transfers und Vertragsverlängerungen gibt es beim FC Bayern München permanent Gesprächsstoff. Um den Überblick über den aktuellen Wasserstand nicht zu verlieren, blickt SPOX auf die Gerüchte rund um den Rekordmeister. © getty 2/33 RYAN GRAVENBERCH: Ajax Amsterdam will für den Mittelfeldspieler mehr als die gebotenen 23 Millionen Euro vom FC Bayern. Dies meldet der "Telegraaf". Demnach gehen die Erwartungen der Niederländer Richtung 30 Millionen Euro. © getty 3/33 Der FC Bayern soll allerdings nicht bereit sein, das Angebot nochmal zu verbessern. Ajax nimmt es offenbar in Kauf, Gravenberch noch eine Saison zu halten und dann 2023 ablösefrei ziehen zu lassen. © getty 4/33 NOUSSAIR MAZRAOUI: Der FC Bayern München soll mit dem Rechtsverteidiger von Ajax Amsterdam Einigung über einen Wechsel erzielt haben. Dies meldet die Sport Bild. Demnach wird der 24 Jahre alte Rechtsverteidiger im Sommer ablösefrei nach München kommen. © imago images 5/33 Mazraoui durchlief seit 2006 alle Ajax-Jugendmannschaften. 2018 schaffte er den Sprung in das Profiteam. Neben dem FC Bayern waren mehrere Klubs, u.a. auch Borussia Dortmund, am marokkanischen Nationalspieler interessiert. © imago images 6/33 ROBERT LEWANDOWSKI: Der kicker meldet, dass der FC Bayern bereit wäre, über einen Verkauf des Stürmers im Sommer nachzudenken. Eine vorzeitige Trennung sei bei einer Ablösesumme ab 40 Millionen Euro aufwärts möglich, schreibt das Fachmagazin. © imago images 7/33 Lewandowskis Vertrag läuft bekanntlich 2023 aus. Inzwischen kristallisiert sich immer mehr heraus, dass zwischen dem Klub und dem Spieler große Uneinigkeit herrscht, was die Zukunft angeht. Offenbar lehnt Bayern sogar eine Gehaltserhöhung ab. © getty 8/33 Interesse scheint der FC Barcelona zu haben. Sportvorstand Oliver Kahn lehnte aber zuletzt einen Verkauf im Sommer ab. Ob nun ein Angebot über der Schmerzgrenze die Münchener wirklich umstimmt? © getty 9/33 SERGE GNABRY: Auch beim Nationalspieler schließen die Bayern offenbar nicht mehr aus, den Vertrag über 2023 hinaus nicht zu verlängern und auch bei Gnabry wird offenbar eine satte Gehaltserhöhung abgelehnt. © getty 10/33 Zu wechselhaft sind laut kicker den Münchener Bossen die Leistungen des Offensivspielers. Sollte sich im Sommer eine Möglichkeit eines lukrativen Verkaufs ergeben, scheinen die Münchener nicht abgeneigt zu sein. © getty 11/33 MARCEL SABITZER: Ein Verkaufskandidat scheint auch der Österreicher zu sein. Auch wenn es zuletzt mal wieder ein Startelf-Comeback in Bielelfeld gab, konnte Sabitzer bisher die Erwartungen nicht erfüllen. © getty 12/33 Laut kicker wäre der FC Bayern bereit, den ehemaligen Leipziger zu verkaufen, wenn man nicht allzuviel Verluste machen würde. Im Sommer kostete Sabitzer 15 Millionen Euro. Bekommen die Bayern eine ähnliche Summe, sind sie gesprächsbereit. © getty 13/33 CORENTIN TOLISSO: Der Vertrag des 41,5-Millionen-Manns läuft aus und wird nicht verlängert. Der Franzose gilt als äußerst verletzungsanfällig, aktuell laboriert er an einem Muskelfaserriss. © getty 14/33 THOMAS MÜLLER: Eine Zukunft in München hat dagegen der Ur-Bayer. Nachdem schon Oliver Kahn beim Doppelpass eine Annährung durchsickern ließ, hat nun auch Thomas Müller davon gesprochen, dass "man eine Lösung finden" werde. © getty 15/33 Nach übereinstimmenden Medienberichten wird der FC Bayern den Vertrag von Müller demnächst bis 2025 verlängern und sein Urgestein weiter halten. © getty 16/33 MANUEL NEUER: Klarheit herrscht wohl auch bei der Nummer 1 des FC Bayern – auch mit ihm steht der FC Bayern vor einer Vertragsverlängerung. Das berichtet Sky. Auch Neuers Vertrag soll bis 2025 verlängert werden. Hinter ihm tut sich allerdings auch etwas. © getty 17/33 SVEN ULREICH: Der auslaufende Vertrag des Neuer-Vertreters soll um ein weiteres Jahr verlängert werden. Laut Sky besteht darüber bereits eine "mündliche Einigung". Ulreichs aktueller Vertrag läuft im Sommer aus. © getty 18/33 STEFAN ORTEGA: Aus dem Raster gefallen ist wohl der Schlussmann von Arminia Bielefeld. Lange wurde ihm ein Interesse vom FC Bayern als neue Nummer 2 nachgesagt, aber laut Sky gibt es aus München kein Interesse mehr. © getty 19/33 ALEXANDER NÜBEL: Schwierig gestaltet sich die Situation des nach Monaco verliehenen Torhüters. In Frankreich ist er noch bis 2023 geparkt, in München er sieht keine Perspektive. Bei Bild sagt er über Neuer: "Er ist der beste aller Zeiten!" © getty 20/33 Die Rolle als Nummer zwei hinter Neuer wolle Nübel nicht mehr einnehmen. "Ich glaube nicht, dass Neuer sich auf die Bank setzt. Wenn er da ist, wird er spielen. Ich glaube nicht, dass ich dann in der Zeit nochmal zu Bayern zurückkomme", erklärte er. 21/33 KONRAD LAIMER: Laut kicker hat der FC Bayern Interesse am Leipziger. Den Österreicher bezeichnete Julian Nagelsmann mal als "Monsterballeroberungsmaschine". Er wäre der Typ Sechser, wie sich ihn der FCB-Trainer in München vorstellt. © getty 22/33 Demnach soll Laimer abgeneigt sein, seinen bis 2023 laufenden Vertrag in Leipzig zu verlängern und wäre somit ein Kandidat für einen Sommertransfer. Und wohl dann auch für den FC Bayern. © getty 23/33 GAVI: Der FC Bayern hat laut "Mundo Deportivo" ein "besonderes Interesse" am Juwel des FC Barcelona. Der Vertrag des 17 Jahre alte Mittelfeldspielers läuft noch bis 2023. © getty 24/33 Sollte sich Gavi entscheiden, im Sommer den Klub zu verlassen, könnte er von einer Austiegsklausel in Höhe von 50 Millionen Euro Gebrauch machen. Bei dem aktuellen Marktwert wäre das fast ein Schnäppchen. © getty 25/33 CHRISTOPHER NKUNKU: Der Franzose könnte laut kicker beim FC Bayern zum Thema werden, doch dafür müssten dann tatsächlich Lewandowski und/oder Gnabry in diesem Sommer verkauft werden, damit man die finanziellen Mittel hätte. © getty 26/33 Zudem gilt Ex-RB-Trainer Julian Nagelsmann als großer Fan seines ehemaligen Spielers. Allerdings wäre Nkunku wohl sehr kostspielig. Um die 70 Millionen Euro würde ein Transfer wohl kosten. © getty 27/33 Die Kontaktaufnahme wäre für den deutschen Rekordmeister aber ein Leichtes: Nkunku wird genau wie Robert Lewandowski von Pini Zahavi vertreten. © getty 28/33 ANTONY: Auch der Brasilianer (Vertrag bis 2025) steht angeblich auf der Wunschliste der Bayern, falls sich der FCB mit Gnabry nicht auf eine Ausdehnung des 2023 auslaufenden Vertrags einigen kann. Das berichtet die Sport Bild. © getty 29/33 GLEISON BREMER: Der FC Bayern wurde in der Vergangenheit mehrfach mit dem Innenverteidiger vom FC Turin in Verbindung gebracht. Der Brasilianer könnte Niklas Süle, der ablösefrei zum BVB geht, ersetzen. © imago images 30/33 Allerdings gibt es nahmhafte Konkurrenz. Neben anderen Klubs aus Italien und dem FC Liverpool soll nach Informationen der Gazzetta dello Sport ausgerechnet Borussia Dortmund zu den Interessenten gehören. © imago images 31/33 Einen Knackpunkt stellt allerdings die geforderte Ablösesumme dar, die der FC Turin angeblich für Bremer fordert: 50 Millionen Euro - in jedem Fall zu viel für den BVB und auch die Bayern dürften sich eine solch große Investition nicht leisten wollen. © getty 32/33 NICO SCHLOTTERBECK: Überzeugt mit guten Leistungen und der SC Freiburg bereitet sich offenbar bereits auf einen Abschied vor. "Für mich ist prinzipiell immer entscheidend, wo ich den nächsten Schritt gehen kann", sagte er zuletzt der Sport Bild. © getty 33/33 Auch wenn es zunächst hieß, dass der FC Bayern eine interne Lösung bevorzugt, bestehe durchaus Interesse am Neu-Nationalspieler. Das berichtet der kicker. Schlotterbeck soll laut Bild jetzt aber dem BVB zugesagt haben.

FCB, Gerücht: Zwei Top-Klubs an Sabitzer interessiert?

Für Marcel Sabitzer könnte sich das Abenteuer FC Bayern München nach nur einer Saison schon wieder dem Ende entgegen neigen. Der Österreicher kommt unter Trainer Julian Nagelsmann nicht über den Status eines Ergänzungsspielers hinaus - daran änderte auch sein FCB-Premierentreffer gegen den SC Freiburg Anfang April nichts.

Nun kochen erneut Gerüchte über einen nahenden Abschied im Sommer hoch. Offenbar soll der FC Bayern dem 28-Jährige keine Steine in den Weg legen, sollte dieser wechseln wollen. Die Sport Bild bringt auch schon zwei potenzielle Abnehmer ins Spiel. Neben dem FC Arsenal, den bereits Sport1 als Interessenten nannte, soll auch Atletico Madrid an Sabitzer interessiert sein.

Der Mittelfeldspieler kam in der laufenden Spielzeit bislang 29 Mal zum Einsatz, nur wenige Spiele bestritt der allerdings von Beginn an. Dabei erzielte er einen Treffer, eine Torvorlage gelang ihm noch nicht.

Bayern, News: Süle fit für Duell mit BVB

Der FC Bayern kann im Bundesliga-Klassiker gegen Borussia Dortmund wohl mit dem künftigen BVB-Profi Niklas Süle planen. Der Nationalspieler trainierte bei der öffentlichen Einheit vier Tage vor dem Duell der Erzrivalen am Samstag (18.30 Uhr im Liveticker) wieder mit der Mannschaft.

Mehr Infos dazu findet Ihr hier.

Voting-Auflösung: Das ist Eure größte Enttäuschung bei Bayern © getty 1/12 Wir haben Euch nach dem Bayern-Aus gegen Villarreal gefragt, wer für Euch die größte Enttäuschung beim FCB in letzter Zeit ist. Es haben sich vor allem drei Protagonisten herauskristallisiert. Hier kommt die Auflösung des Votings. © imago images / Bernd Feil 2/12 PLATZ 11: LUCAS HERNANDEZ: 0 Prozent der Stimmen. © imago images 3/12 PLATZ 10: BENJAMIN PAVARD: 1 Prozent der Stimmen. © getty 4/12 PLATZ 9: ROBERT LEWANDOWSKI: 2 Prozent der Stimmen. © getty 5/12 PLATZ 8: OLIVER KAHN: 3 Prozent der Stimmen. © imago images 6/12 PLATZ 7: DAYOT UPAMECANO: 4 Prozent der Stimmen. © imago images 7/12 PLATZ 5: JULIAN NAGELSMANN: 6 Prozent der Stimmen. © getty 8/12 PLATZ 5: SERGE GNABRY: 6 Prozent der Stimmen. © imago images 9/12 PLATZ 4: THOMAS MÜLLER: 14 Prozent der Stimmen. © getty 10/12 PLATZ 2: HASAN SALIHAMIDZIC: 21 Prozent der Stimmen. © imago images 11/12 PLATZ 2: LEROY SANE: 21 Prozent der Stimmen. © imago images 12/12 PLATZ 1: JOSHUA KIMMICH: 22 Prozent der Stimmen.

FCB, News: Hoeneß hat "kein Interesse an Konflikten"

Ehrenpräsident Uli Hoeneß will sich nicht mehr allzu sehr ins Alltagsgeschäft bei Bayern München einmischen. "Wenn ich ein Interview gegeben habe, wurde gesagt, Hoeneß kann nicht loslassen, der will noch mitmischen, da habe ich mich ziemlich zurückgezogen. Das ist schade, aber dringend notwendig. Sonst betrifft das Oliver Kahn oder im Gesamtverein Herbert Hainer. Das will ich nicht, weil ich mit beiden prima auskomme", sagte Hoeneß im Interview mit der Süddeutschen Zeitung.

Er dränge keinem im Klub seine Meinung auf, das gelte für Marko Pesic, Geschäftsführer der Basketballer wie für Vorstandschef Oliver Kahn oder Sportvorstand Hasan Salihamidzic, betonte Hoeneß. Er sei "immer gesprächsbereit, aber den direkten Einfluss möchte ich nicht mehr haben. Das könnte zu Irritationen führen, und ich habe überhaupt kein Interesse an Konflikten", betonte der 70-Jährige.

FC Bayern: Die kommenden Spiele