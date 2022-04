FC Bayern München, News und Gerüchte – Präsident Hainer kündigt neue Transfers an

Beim FC Bayern stellt Präsident Herbert Hainer für den Sommer eine Transferoffensive beim Rekordmeister in Aussicht. Hasan Salihamidzic und Julian Nagelsmann liefern sich eine Fern-Diskussion in Sachen Transfers und Oliver Kahn hält in Leggings eine Brandrede. Hier gibt es News und Gerüchte zum FCB.

FC Bayern München, News: Herbert Hainer kündigt Transfers für den Sommer an

Der FC Bayern kann am kommenden Samstag gegen Borussia Dortmund Meister werden. Dafür reicht ein einfacher Sieg, doch es bleibt "nur" beim Meistertitel für den FCB. So richtig zufrieden ist man beim Rekordmeister daher nicht: "Es ist ganz klar unser Anspruch, in der Königsklasse eine Rolle zu spielen. Ich kann heute schon sagen, dass unser Anspruch auch im nächsten Jahr ist, nicht nur die deutsche Meisterschaft und den DFB-Pokal gewinnen zu wollen, sondern dass wir auch um den Sieg in der Champions League mitspielen wollen. Das ist überhaupt keine Frage", sagte Bayern-Präsident Herbert Hainer in Bild.

Daher soll im Sommer auch in den Kader investiert werden: "Wir haben einen sehr, sehr guten Kader, aber wir werden ihn auch für die Zukunft weiterentwickeln. Da, wo wir glauben, dass wir noch Verbesserungspotenzial haben, da schauen wir uns um am Markt um. Unsere sportliche Leitung ist da auf vielen Feldern unterwegs. Sobald es etwas zu vermelden gibt, werden wir das auch tun."

Angesprochen auf Noussair Mazraoui (24) und Ryan Gravenberch (19), die beide von Ajax Amsterdam kommen sollte, sagte Hainer: "Wir gucken uns am Markt um und führen viele, viele Gespräche mit interessanten Spielern, um den Kader weiter zu verbessern."

Bayern-Noten: Müller kein Faktor - beste Lewy-Anfangsphase seit Wochen © imago images 1/17 Der FC Bayern hat einen weiteren großen Schritt Richtung Meisterschaft gemacht, beim 3:0 bei Arminia Bielefeld aber nicht immer überzeugt. Alle Noten und Bewertungen des FCB. © getty 2/17 MANUEL NEUER: Wenn etwas zu halten war - wie kurz vor der Pause beim Eckball oder auch in der zweiten Hälfte -, mehrfach bärenstark zur Stelle. Ließ sich auch nicht von der tiefstehenden Sonne ärgern. Note 2,5. © getty 3/17 BENJAMIN PAVARD: Zuverlässiger Part in der Dreierkette mit starkem Stellungsspiel und auch solidem Passspiel. Er sorgte dafür, dass Gnabry eine Absicherung für seine Ausflüge hatte. Holte sich eine verdiente Gelbe ab. Note 2,5. © getty 4/17 TANGUY NIANZOU: Er wird grundsätzlich stabiler, aber beim knappen Abseitstor von Okugawa sah er nicht gut aus und hatte Glück. Hätte für seinen Ellbogen-Einsatz gegen Kunze auch Rot sehen können. Nagelsmann nahm ihn zur Pause runter. Note 3,5. © getty 5/17 DAYOT UPAMECANO: Hatte in der ersten Hälfte so seine Probleme mit Bielefelds Patrick Wimmer, der ihm ein paar Mal entwischt ist. Das war kein Tempoproblem, sondern ein Problem in der Positionierung. In der zweiten Hälfte deutlich stabiler. Note 3. © getty 6/17 SERGE GNABRY: Er traf viele falsche Entscheidungen, vergab gute Flanken- und Schussmöglichkeiten, aber in zwei entscheidenden Szenen wichtig. Vor dem 1:0 macht er den Raum für Kimmich auf. Das 2:0 macht er selbst. Note 2,5. © imago images 7/17 JOSHUA KIMMICH: Bayerns Dosenöffner bei den Toren. Überragender Ball vor dem 1:0 mit links für Davies, der dann auflegte. Vor dem 2:0 dann mit rechts für Gnabry. Vorarbeit auch zum 3:0. Auch ansonsten sehr dynamisch und vertikalorientiert. Note 2. © getty 8/17 LEON GORETZKA: Es ist noch nicht alte Goretzka, aber das ist nach so langer Pause wohl normal. Zumindest tut er Kimmich gut und erhöht die Qualität im Mittelfeld. Goretzka selbst braucht noch etwas mehr Zugriff. Note 3,5. © getty 9/17 ALPHONSO DAVIES: Übernahm den Coman-Part auf der linken Seite und machte sein bestes Spiel seit dem Comeback mit vielen Angriffen von der linken Seite. Starke Vorarbeit zum 1:0., auch in der 17. stark. Toller Abschluss in der 83. Minute. Note 2. © imago images 10/17 MARCEL SABITZER: Bekam eine Chance in der Startelf, spielte mehr oder weniger auf der 10 und hatte eine gute Anfangsphase. Er sah gewillt aus, Eindruck zu hinterlassen. Baute aber dann mit der Zeit ab und machte Platz für Musiala (60.). Note 3. © getty 11/17 THOMAS MÜLLER: Vorwiegend auf der rechten Seite oder als zweite Spitze neben Lewandowski unterwegs, aber trotz aller Bemühungen und großem Fleiß kein Faktor im Offensivspiel. Mit einer Offensivaktion nach 61 Minuten runter. Note 4. © imago images 12/17 ROBERT LEWANDOWSKI: Die beste Anfangsphase für Lewandowski seit Wochen, weil er immer wieder gefunden wurde. Gute Chancen in der ersten Hälfte, das 1:0 hätte er selbst machen können. Zweite Halbzeit lange raus, aber Vorarbeit zum 3:0. Note 3. © getty 13/17 JOSIP STANISIC: Kam zur Halbzeit für Nianzou und reihte sich etwas notgedrungen links in der Dreierkette ein. Dort aber mit einer soliden Vorstellung, mit guter Zweikampfführung und gutem Stellungsspiel. Note 3. © imago images 14/17 JAMAL MUSIALA: Tolle Einwechslung von Nagelsmann. Sollte Lösungen bringen und brachte sie mit guten Bällen in die Tiefe, starken Dribblings. Hatte schon in der 73. Minute eine gute Chance, dann in der 85. mit dem 3:0. Starker Joker. Note 2. © imago images 15/17 LEROY SANE: Kam für Sabitzer in der 61. Minute und fügte sich erstmal mit drei, vier Ballverlusten im Vorwärtsgang ein. Beim dritten Tor der Bayern dann im Kreis der Vorbereiter. Immerhin. Note 3,5. © imago images 16/17 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Kurz-Einsatz bei der Einwechslung für Robert Lewandowski. Hatte einen Ballkontakt. Keine Bewertung. © imago images 17/17 GABRIEL VIDOVIC: Bundesliga-Debüt für das 18 Jahre alte Top-Talent, das sich in wenigen Sekunden Einsatzzeit noch zwei Ballkontakte ergatterte. Keine Bewertung.

FC Bayern München, News: Hasan Salihamidzic und Julian Nagelsmann diskutieren über Transfers

Kündigt sich da beim FC Bayern wieder ein Knistern zwischen Trainer und Sportvorstand wie zu Flick-Zeiten an? Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Arminia Bielefeld bezeichnete Bayern-Trainer Julian Nagelsmann die Kaderplanung als "komplexes Thema", und sah "sicherlich ein paar Baustellen". Bei einem Kader, der lange zusammengespielt habe, müsste man irgendwann auch "bisschen was Neues machen". Dann forderte Nagelsmann auch etwas Wagnis bei den Transfers: "Irgendwann musst du ein bisschen ins Risiko gehen, in der Hoffnung, dass hinten dann mehr rauskommt. An diesem Punkt sind wir gerade, das gut zu überlegen, zu rechnen und zu kalkulieren."

Vor dem Spiel gab es dann von Hasan Salihamidzic direkt eine Antwort bei DAZN: "Es wird nicht so sein, dass wir irgendwelche großen Risiken eingehen werden." Ein solches Vorgehen sei nicht "FC Bayern-like". Nach dem Spiel sagte Nagelsmann dann wiederum, dass es "gute Lösungen gibt, die nicht so risikofreudig sind". Fortsetzung folgt bald bestimmt.

FC Bayern München, News: Oliver Kahn mit Brandrede

Schon vor dem doch recht feurigen Auftritt beim Sport1-Doppelpass hat Bayerns Vorstandschef Oliver Kahn wohl auch in der Kabine für ordentlich Dampf gesorgt. Wie die Bild meldet, hat Kahn am Samstag vor dem Abschlusstraining zum Bielefeld-Spiel eine Brandrede in der Bayern-Kabine an der Säbener Straße gehalten. Kahn soll demnach gesagt haben, dass nicht nur ein Sieg gegen Bielefeld hermuss, sondern Bayern den Gegner aus dem Stadion schießen soll. Das wäre die einzig richtige Reaktion auf das bittere Viertelfinal-Aus in der Königsklasse. Gesagt, getan - wie man in Bielefeld sah. Doch das ist nicht die einzige Enthüllung, die die Zeitung parat hatte: Kahn soll seine Brandrede in Leggings gehalten haben. Wichtig.

