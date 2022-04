FC Bayern, News und Gerüchte: FCB-Stars trotz CL-Niederlage gegen Villarreal optimistisch

Trotz der Champions League-Niederlage gegen den FC Villarreal zeigen sich die FCB-Stars optimistisch. Julian Nagelsman wünscht sich zwei Top-Stars im Bayern-Kader. Außerdem: Schiedsrichter Manuel Gräfe macht dem SC Freiburg Hoffnung. Alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern findet Ihr hier.

Bayern, News: FCB-Stars trotz CL-Niederlage optimistisch

Im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals verliert der FC Bayern überraschend mit 0:1 gegen den FC Villarreal. Trotz der Niederlage zeigen sich die Bayern-Stars jedoch optimistisch, den Spieß im Rückspiel noch umdrehen zu können.

"Wir sind jetzt nicht hier dazu da um zu lamentieren und unser Spiel zu zerpflücken. Wir wissen das schon einzuschätzen. Das war in allen Belangen heute nicht das, was wir zeigen wollen", meinte Thomas Müller nach der Partie gegen die Spanier.

Panik würde bei den Bayern keine aufkommen. "Da sind wir zu erfahren. Wir haben nächste Woche ein Heimspiel. Wir sind jetzt mit 0:1 in Rückstand, es ist die Hälfte gespielt. Und wir werden uns jetzt aufrappeln, dann werden wir schauen, dass wir am Wochenende das Bundesligaspiel gewinnen und dann geht es nächsten Dienstag weiter. Da wissen wir schon, was zu tun ist", so Müller weiter.

Ähnlich sah es Mitspieler Joshua Kimmich. "Die Niederlage lag an unserer Herangehensweise. In der ersten Halbzeit waren wir nicht da, in der zweiten Halbzeit war es ein wildes Spiel. Wir wollten dann mehr, haben aber auch viel zugelassen", sagte Kimmich und kündigte an: "Wir werden im Rückspiel ein anderes Gesicht zeigen."

Noten: Neuer, Müller, Lewandowski - Bayerns Säulen brechen weg © getty 1/16 Der FC Bayern hat das Viertelfinal-Hinspiel beim FC Villarreal mit 0:1 verloren und hätte weitaus mehr Tore kassieren können. In Spanien gingen vor allem die Chefs unter. Immerhin: Comeback von Alphonso Davies. Die Noten ... © imago images 2/16 MANUEL NEUER: Beim 0:1 chancenlos. Hatte dann Glück, dass das 2:0 vor der Pause nicht zählte, als er sich von einem als Flanke getarnten Schuss überraschen ließ. Sein Patzer in der 62. Minute muss das 0:2 sein. Schwache Vorstellung. Note 4,5. © getty 3/16 BENJAMIN PAVARD: Um asymmetrisch anzugreifen, blieb er meistens defensiver als Davies auf der linken Seite. Es boten sich Räume, aber Pavard hielt sich zurück und rückte auch nicht so oft ins Zentrum wie zuletzt. Taktisch raus nach 70 Minuten. Note 4. © imago images 4/16 DAYOT UPAMECANO: Versuchte wie schon in Freiburg nicht allzu kompliziert zu spielen, aber wurde hie und da Opfer der fehlenden Abstimmung im Defensivverbund der Bayern. Einige Male mit vielversprechenden Ausflügen nach vorne. Note 3,5. © getty 5/16 LUCAS HERNANDEZ: Rieb sich in den Zweikämpfen auf und war körperlich durchaus präsent. Beim 0:1 hebt der Franzose aber das Abseits komplett auf und hat eine Teilschuld. Schob viel nach vorne, hatte die meisten Ballkontakte bei den Bayern. Note 4. © imago images 6/16 ALPHONSO DAVIES: Erstes Spiel nach über vier Monaten Pause - und man merkte es ihm an. Noch viele kleine Fehler im Passspiel, auch sein couragierter Offensivdrang, der in der 2. Hälfte kam, wurde durch Unsicherheiten gestoppt. Ist aber normal. Note 4. © imago images 7/16 JOSHUA KIMMICH: Schwer zu greifen, der frischgebackene Papa. Natürlich wie immer mit der besten Laufleistung, mit viel Hingabe, aber dennoch nicht so dominant wie sonst. Hatte wenig Zugriff, auch weil Villarreal gut zustellte. Note 4. © getty 8/16 JAMAL MUSIALA: Bekam den Vorzug vor Goretzka auf der Acht, war beim 0:1 nicht ganz unbeteiligt, als er maximal mitlief, anstatt hinzugehen bzw. nicht genau wusste, was er tun soll. Übernahm nach 61 Minuten Müllers Position. Etwas besser. Note 4. © getty 9/16 SERGE GNABRY: Bekam nach seinem Doppelpack in Freiburg den Vorzug vor Sane. Offiziell auf der linken Seite, zog aber mehr ins Zentrum, um Davies Platz zu machen. War aber wie seine Kollegen oft aufgeschmissen. Raus nach 61 Minuten. Note 5. © getty 10/16 THOMAS MÜLLER: Schwieriges Spiel für Müller, der kaum Platz fand zwischen den dichtgestaffelten Ketten Villarreals und immer wieder Räume suchte, wo er mal einen Ballkontakt hat. Wurde nach 61 Minuten erlöst. Note 4,5. © getty 11/16 KINGSLEY COMAN: Nach langer Zeit mal wieder auf der rechten Seite unterwegs und hatte dort durchaus seine Probleme gegen Estupinan und auch Coquelin, die ihn ordentlich bearbeiteten. Nach Gnabrys Auswechslung nach links und dort besser. Note 4. © getty 12/16 ROBERT LEWANDOWSKI: Ja, was soll man über Lewandowski sagen? Erste Halbzeit komplett ohne Aktion im Strafraum, zweite Halbzeit mit zwei Versuchen für die Statistik. Die wenigsten Ballkontakte aller Startelf-Bayern. Lag nicht an ihm, aber trotzdem Note 5. © getty 13/16 LEON GORETZKA: Nach langer Pause und starkem Comeback in Freiburg bekam er erst einmal einen Bankplatz. Nagelsmann nannte ihn einen "Härtefall". Blieb in den 30 Minuten unauffällig und musste mit einem Cut in der Nachspielzeit runter. Note 4. © getty 14/16 LEROY SANE: Kam nach einer knappen Stunde für Gnabry, blieb aber genauso blass wie sein Vorgänger. Auch wenn Villarreal eine kurze Schwächephase nach seiner Einwechslung hatte, konnte er daraus kein Kapital schlagen. Note 4. © imago images 15/16 NIKLAS SÜLE: Kam nach 71 Minuten für Pavard - nominell auf der rechten Abwehrseite, war aber dann fast öfter im Zentrum, wo er viel Aufenthalt hatte und versuchte als Passstation zu dienen. Keine Bewertung. © getty 16/16 MARC ROCA: Wurde in der letzten Minute der Nachspielzeit für Goretzka gebracht. Kein Ballkontakt, keine Bewertung.

FCB, News: Nagelsmann nennt zwei Superstars als Wunschspieler

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann hat in einem Interview mit Amazon Prime auf die Frage nach seinem Wunschspieler Top-Stürmer Kylian Mbappe von Paris Saint-Germain und Barcelonas Mittelfeld-Ass Frenkie de Jong genannt.

"Mbappe ist sicherlich für keine Mannschaft verkehrt. Ich finde auch, dass Frenkie de Jong ein sehr guter Spieler ist", sagte der 34-jährige Cheftrainer der Bayern.

Dass es unrealistisch ist, dass die beiden Spieler auch zeitnah das Trikot der Münchner tragen werden, gestand Nagelsmann aber gleichzeitig auch ein. "Beide würden den Rahmen unserer finanziellen Möglichkeiten eher sprengen."

De Jong ist im Mittelfeld des FC Barcelona gesetzt und fühlt sich bei den Katalanen auch wohl, wie er vor wenigen Wochen verkündete. Mbappe hingegen ist im Sommer ablösefrei auf dem Markt. Zuletzt galt ein Transfer zu Real Madrid als wahrscheinlich, der 23-jährige Franzose schließt allerdings auch eine Vertragsverlängerung bei Paris Saint-Germain nicht aus.

Geld = Erfolg? Die UEFA-Fünf-Jahreswertung für Vereine © getty 1/30 Der FC Bayern ist mit Blick auf die zurückhaltende Transferpolitik im Vergleich zu den internationalen Top-Klubs auf Dauer nicht mehr konkurrenzfähig? Schwachsinn, wie das Vereins-Ranking der UEFA zeigt. Darauf pocht auch Vorstandsboss Oliver Kahn. © getty 2/30 "Wir haben in den letzten Jahren verglichen mit anderen europäischen Topklubs immer überperformt, was die sportlichen Erfolge im Vergleich zu den finanziellen Voraussetzungen betrifft", sagte er der Sport Bild mit Verweis auf das UEFA-Ranking. © imago images 3/30 Anlass genug, um die Klubkoeffizienten genauer unter die Lupe zu nehmen. Die Rangliste basiert auf den Ergebnissen der Klubs, die in den letzten fünf Jahren (inklusive 2021/22) an der CL, EL oder Conference League teilgenommen haben. © getty 4/30 Für einen Sieg gibt es zwei Punkte, für ein Remis einen Punkt. Zudem gibt es je nach Schwierigkeitsgrad des Wettbewerbs Boni. In der Königsklasse bringt das Erreichen des Achtelfinals zum Beispiel vier Punkte, jede weitere Runde einen Punkt. © getty 5/30 Platz 25 - ATALANTA BERGAMO: 60,5 Punkte, beste der vergangenen fünf Saisons: 2020/21 mit 20 Punkten © getty 6/30 Platz 24 - SSC NEAPEL: 66 Punkte, beste der vergangenen fünf Saisons: 2020/21 mit 19 Punkten © getty 7/30 Platz 23 - Inter Mailand: 67 Punkte, beste der vergangenen fünf Saisons: 2020/21 mit 25 Punkten © getty 8/30 Platz 20 - Schachtar Donezk: 71 Punkte, beste der vergangenen fünf Saisons: 2020/21 mit 22 Punkten © getty 9/30 Platz 20 - RB SALZBURG: 71 Punkte, beste der vergangenen fünf Saisons: 2017/18 mit 21 Punkten © imago images 10/30 Platz 20 - FC VILLARREAL: 71 Punkte, beste der vergangenen fünf Saisons: 2020/21 mit 30 Punkten © getty 11/30 Platz 19 - OLYMPIQUE LYON: 72 Punkte, beste der vergangenen fünf Saisons: 2019/20 mit 23 Punkten © getty 12/30 Platz 18 - RB LEIPZIG: 76 Punkte, beste der vergangenen fünf Saisons: 2019/20 mit 27 Punkten © getty 13/30 Platz 17 - BORUSSIA DORTMUND: 78 Punkte, beste der vergangenen fünf Saisons: 2020/21 mit 22 Punkten © getty 14/30 Platz 16 - FC PORTO: 79 Punkte, beste der vergangenen fünf Saisons: 2018/19 und 2020/21 mit 23 Punkten © getty 15/30 Platz 15 - FC ARSENAL: 80 Punkte, beste der vergangenen fünf Saisons: 2018/19 mit 26 Punkten © getty 16/30 Platz 14 - AJAX AMSTERDAM: 82,5 Punkte, beste der vergangenen fünf Saisons: 2018/19 mit 27 Punkten © getty 17/30 Platz 13 - TOTTENHAM HOTSPUR: 83 Punkte, beste der vergangenen fünf Saisons: 2018/19 mit 26 Punkten © getty 18/30 Platz 12 - AS ROM: 88 Punkte, beste der vergangenen fünf Saisons: 2017/18 mit 25 Punkten © getty 19/30 Platz 11 - FC SEVILLA: 89 Punkte, beste der vergangenen fünf Saisons: 2019/20 mit 26 Punkten © getty 20/30 Platz 10 - ATLETICO MADRID: 101 Punkte, beste der vergangenen fünf Saisons: 2017/18 mit 28 Punkten © getty 21/30 Platz 9 - MANCHESTER UNITED: 105 Punkte, beste der vergangenen fünf Saisons: 2020/21 mit 26 Punkten © getty 22/30 Platz 8 - JUVENTUS TURIN: 107 Punkte, beste der vergangenen fünf Saisons: 2017/18 mit 23 Punkten © imago images 23/30 Platz 7 - FC BARCELONA: 109 Punkte, beste der vergangenen fünf Saisons: 2018/19 mit 30 Punkten © imago images 24/30 Platz 6 - PARIS SAINT-GERMAIN: 112 Punkte, beste der vergangenen fünf Saisons: 2019/20 mit 31 Punkten © imago images 25/30 Platz 5 - REAL MADRID: 115 Punkte, beste der vergangenen fünf Saisons: 2017/18 mit 32 Punkten © imago images 26/30 Platz 4 - FC CHELSEA: 118 Punkte, beste der vergangenen fünf Saisons: 2020/21 mit 33 Punkten © imago images 27/30 Platz 3 - FC LIVERPOOL: 124 Punkte, beste der vergangenen fünf Saisons: 2017/18 mit 30 Punkten © imago images 28/30 Platz 2 - MANCHESTER CITY: 127 Punkte, beste der vergangenen fünf Saisons: 2020/21 mit 35 Punkten © getty 29/30 Platz 1 - FC BAYERN MÜNCHEN: 136 Punkte, beste der vergangenen fünf Saisons: 2019/20 mit 36 Punkten © getty 30/30 FAZIT: Die Premier League hat mit Manchester City, dem FC Liverpool und dem FC Chelsea zwar drei Klubs in der Top 4, enteilt sind die englischen Teams den Bayern aber offensichtlich nicht. Auch wenn dieser nicht die ganz großen Fische verpflichtet.

Bayern, News: Schiri Gräfe macht Freiburg Hoffnung

Der ehemalige Schiedsrichter Manuel Gräfe hat dem SC Freiburg Hoffnungen auf einen Sieg am grünen Tisch gemacht. Die Breisgauer hatten nach dem Wechselfehler des FC Bayern Einspruch gegen die Spielwertung (4:1) eingelegt.

Gräfe berief sich dabei auf Regel 3, Absatz 3 (Auswechselvorgang) der DFB-Fußballregeln 2021/2022 und sagte gegenüber der Bild: "Darin ist festgelegt, dass ein Wechsel vollzogen ist, wenn der Spieler das Feld betritt, aber dafür gibt es mehrere Bedingungen. Eine ist die Zustimmung des Schiedsrichters, eine weitere, dass der Spieler das Feld verlassen muss. Also war der Wechsel von Sabitzer Coman im Wechselslot mit Süle de facto noch nicht abgeschlossen."

Gräfe weiter: "Die Auswechslung wurde formal erst in der nächsten Spielunterbrechung vollzogen und das wäre dann gegebenenfalls ein vierter Wechselslot der Bayern, der gegen die Durchführungsbestimmungen verstoßen würde."

