FC Bayern München, Mittelfeld: Zwei Erfolgserlebnisse für ein Luxusproblem

Nach dem 4:1-Sieg beim SC Freiburg bahnt sich beim FC Bayern München ein Luxusproblem im zentralen Mittelfeld an: Leon Goretzka (27) feierte ein Traum-Comeback neben Joshua Kimmich (27), der zuletzt so starke Jamal Musiala (19) überzeugte auch nach seiner Einwechslung - und der vielgescholtene Marcel Sabitzer (28) bejubelte sein Premierentor.

Marcel Sabitzers Premierentor für den FC Bayern München stand ziemlich exemplarisch für seine bisherige Saison: Es war maximal unglücklich. Denn als Sabitzer endlich traf, interessierte sich niemand dafür - sondern nur, ob der Sieg seiner Mannschaft (und damit übrigens auch sein Treffer) womöglich noch strafverifiziert werden könnte.

"Ich feiere Tore schon immer recht ausgiebig. Aber dieses Tor habe ich nicht so ausgiebig gefeiert, weil es ein bisschen eine komische Situation war", gab sogar Trainer Julian Nagelsmann zu. Er hatte Sabitzer in der 86. Minute eingewechselt. Im Gegenzug verließ aber kein Spieler den Platz.

Es folgten einige Sekunden mit zwölf Mann, ein verspäteter Abgang des eigentlich vorgesehenen Auswechselspielers Kingsley Coman und einige Minuten Diskussionen, ehe Sabitzer kurz vor Ablauf einer ausgiebigen Nachspielzeit zum 4:1 traf.

Marcel Sabitzer kündigte sein Tor gegen Freiburg an

Tatsächlich war es für ihn das erste richtige Erfolgserlebnis, seit er seinem Trainer im vergangenen Sommer für 15 Millionen Euro von RB Leipzig nach München gefolgt war. In der Zwischenzeit testete Nagelsmann Sabitzer im zentralen Mittelfeld, als Außenverteidiger und als Flügelstürmer mit dem stets selben Resultat: enttäuschenden Leistungen.

Überraschend kam das Tor gegen Freiburg für Nagelsmann dennoch nicht. "Er hat vorgestern beim Elf-gegen-elf zwei Tore gemacht, eines mit rechts und eines mit links", erzählte der Trainer und verriet, dass Sabitzer deshalb sein Premierentor angekündigt habe.

Die fehlende Emotionalität beim Torjubel machte Nagelsmann immerhin bei der anschließenden Analyse wieder wett. "Unglaublich wichtig" nannte er den Treffer, sprach auch von "extremer Freude" für seinen Schützling. Wenig verwunderlich, ist Sabitzer doch der erste und bisher einzige Spieler im aktuellen Kader, der auf explizites Betreiben des neuen Trainers verpflichtet wurde. Seine bisher schwachen Leistungen fielen somit gewissermaßen auch auf Nagelsmann zurück. "Er hat hier leider noch nicht seinen Peak gefunden", erklärte der Trainer. "Ich hoffe, dass ihm das hilft. Ich hoffe, dass er mit dem Tor besser in die Spur kommt."

Bayern-Noten: Dreimal die 2 - Lewy zollt seiner Verletzung Tribut © imago images 1/17 Der FC Bayern gewinnt sein Auswärtsspiel beim SC Freiburg mit 4:1. Leon Goretzka feiert ein großartiges Comeback, ein Profi lässt sich einfliegen, am Ende sind 17 Sekunden lang zwölf Bayern auf dem Platz. Die Noten der FCB-Spieler. © imago images 2/17 MANUEL NEUER: In der ersten Hälfte war er über jeden Ausflug erfreut, um sich warmzuhalten, weil Freiburg nicht vor das Tor kam. Nach der Pause war es auch nicht viel besser, aber dann doch mit Ballkontakten. Note 3,5. © getty 3/17 BENJAMIN PAVARD: Der künftige Innenverteidiger der Bayern spielte rechts, dort mit dem Versuch immer wieder aufzurücken und auch mal ins Zentrum zu gelangen, um dort als Anspielstation zu dienen. Machte Gnabry (72.) Platz für die Umstellung. Note 3. © imago images 4/17 TANGUY NIANZOU: Stabile Vorstellung des Franzosen, der nicht nur defensiv eine gute Figur abgab, sondern auch immer wieder mutig aufrückte. Vor dem 1:1 stellte er zu. Es war aber schwierig, die Flanke zu verhindern. Wohl sein bestes FCB-Spiel. Note 2,5. © imago images 5/17 DAYOT UPAMECANO: Auch stabil wie Nebenmann Nianzou. Verkomplizierte sein Passspiel nicht, spielte die sicheren Bälle und war dadurch ein zuverlässiger Partner für die Kollegen. Defensiv nicht viel beschäftigt. Toller Ball vor dem 3:1 für Coman. Note 2. © imago images 6/17 LUCAS HERNANDEZ: Deutlich defensiver unterwegs als Pavard auf der anderen Seite. Hätte hier und da Coman mehr Unterstützung anbieten können, aber dann in der 72. Minute mit der tollen Flanke für Gnabry zum 2:1. Note 2,5. © imago images 7/17 JOSHUA KIMMICH: Flog erst am Samstagmorgen aus München ein, um mitzuspielen. Der Nachwuchs lässt noch warten. Hatte richtig Bock auf das Spiel, ging weite Wege. Tolle Freistoß-Vorlage zum 1:0 durch Goretzka. Note 2,5. © getty 8/17 LEON GORETZKA: Erster Einsatz seit Anfang Dezember, meldete sich gleich mit einem Tor zurück. Es sah schon sehr gut aus, was der Nationalspieler zeigte. Gute Pässe, tolle Übersicht. Nach 61 Minuten war beim Sahne-Comeback Schluss. Note 2. © getty 9/17 LEROY SANE: Weil die Bayern das Offensivspiel zu sehr auf die linke Seite verlagerten, erfror Sane fast auf seiner rechten Seite. Schüttelte immer wieder den Kopf. Nach Lewandowskis Auswechslung mehr im Zentrum, aber auch nicht sein Spiel. Note 4. © getty 10/17 THOMAS MÜLLER: Fand sich lange in guter Umgebung vieler Freiburger, die ihm die Wege zustellten. Müller versuchte lautstark und gestikulierend das Ganze zu jonglieren. In der zweiten Halbzeit dann mit etwas mehr Platz. Ordentlich. Note 3,5. © imago images 11/17 KINGSLEY COMAN: War über das ganze Spiel sehr viel unterwegs, in der 82. Minute mit dem Tor zum 3:1. Bei der Auswechslung (84.) bekam er nicht mit, dass er raus musste. Blieb 17 Sekunden als zwölfter Spieler auf dem Platz. Ein Fehler mit Folgen? Note 2. © imago images 12/17 ROBERT LEWANDOWSKI: Wollte trotz Rippenblessur, davongetragen bei der Nationalmannschaft, unbedingt spielen, wirkte aber nicht wirklich leistungsfähig und ging ohne nennenswerte Aktion nach 61 Minuten runter. Note 4,5. © imago images 13/17 CORENTIN TOLISSO: 17 Sekunden nach seiner Einwechslung kassierte Bayern das Gegentor, auch weil Tolisso beim Zuspiel auf Petersen zu weit weg stand und somit eine Teilschuld hatte. Danach aber souverän am Ball. Note 3,5. © imago images 14/17 JAMAL MUSIALA: Bekam eine Verschnaufpause nach vielen Spielen zuletzt – auch bei der Nationalmannschaft. Kam für Goretzka und übernahm den zentralen Part und fiel wieder durch Spielwitz auf. Note 3. © imago images 15/17 SERGE GNABRY: Lief sich lange warm, wurde in der 72. Minute eingewechselt und bejubelte Sekunden später sein 2:1 nach Hernandez-Flanke und Schlotterbeck-Fehler. Legte dann noch das 4:1 durch Sabitzer auf. Starker Joker. Keine Bewertung. © imago images 16/17 MARCEL SABITZER: Kurzeinsatz mit großer Wirkung. Der Österreicher schoss sein erstes Tor für die Bayern nach Vorarbeit von Gnabry. Gut für die Seele. Keine Bewertung. © imago images 17/17 NIKLAS SÜLE: Kam kurz vor Schluss gemeinsam mit Sabitzer in die Partie und sorgte für Konfusion, weil die Bayern plötzlich zwölf Mann auf dem Platz hatten. Ansonsten keine Schäden verursacht. Keine Bewertung.

Leon Goretzka feiert Traum-Comeback in Freiburg

Tatsächlich ist die Spur in eine mögliche Startelf für Sabitzer aktuell aber so hürdenreich wie wohl noch nie in dieser Saison. Im zentralen Mittelfeld glänzte zuletzt der junge Jamal Musiala und in Freiburg feierte nicht nur Sabitzer ein großes Erfolgserlebnis, sondern auch ein direkter Rivale: Leon Goretzka. Nach rund viermonatiger Leidenszeit wegen Patellasehnen- und Hüftproblemen stand er bei seinem Comeback an der Seite seines Stamm-Partners Joshua Kimmich direkt in der Startelf.

Dieser war seinerseits zunächst fraglich, weil seine Frau das dritte gemeinsame Kind erwartet. Letztlich reiste Kimmich aber doch noch nach Freiburg, wo er Goretzka mit einer perfekten Freistoßflanke das zwischenzeitliche 1:0 servierte. Die Kopfballstärke des 1,89 Meter großen Goretzka gibt dem Spiel des FC Bayern eine weitere Dimension. "Leon ist ein guter Kopfballspieler. Davon haben wir nicht zehn Stück", sagte Nagelsmann.

Was Goretzka der Treffer bedeutete, war an seinem emotionalen Jubel vor dem Auswärtsblock abzulesen. Kurz vor seiner Auswechslung in der 62. Minute war es die Krönung eines beachtlichen Comebacks, bei dem er von Beginn an Präsenz ausstrahlte. Er führte viele Zweikämpfe und gewann fast genauso viele. "Er hat eine super körperliche Präsenz, ist ein sehr guter Fußballer. Er ist einer, der Elan und Gier reinbringt", erklärte Nagelsmann. "Leon ist wichtig für den gesamten Klub und auch für den Josh."

Jamal Musiala knüpfte an seine Leistungen an

Für Nagelsmann ergibt sich nach Sabitzers Treffer und Goretzkas Traum-Comeback ein Luxusproblem. Gesetzt war neben Kimmich in den vergangenen Wochen nämlich Musiala, der anschließend auch bei den Freundschaftsspielen der deutschen Nationalmannschaft in ungewohnter Rolle im zentralen Mittelfeld überzeugte. Seine ideale Position ist eigentlich die Zehn, aber dort spielt bekanntlich immer Thomas Müller.

In Freiburg bekam Musiala zunächst eine Pause, ehe er nach seiner Einwechslung in der 62. Minute an seine zuletzt gezeigten Leistungen anknüpfte. Anders als beim bulligen Goretzka kommt die durchaus robuste Spielweise beim eher hageren Musiala durchaus überraschend. "Nach seiner Einwechslung war er unfassbar aggressiv auf der Sechs, hat viele Bälle geklaut. Wenn man ihn so sieht, würde man es ihm nicht zutrauen", sagte Nagelsmann und lobte Musialas "sehr gutes Körpergefühl".

FCB-Vorgänger? Die legendärsten Wechselfehler © getty 1/19 Elf Feldspieler beim FC Bayern! Der deutsche Fußball ist um eine Wechselpanne reicher. Für wenige Sekunden spielte der FCB in Freiburg zu zwölft, weil statt Comans Nummer 11 dessen alte auf der Anzeigetafel erschien. Sabitzer kam rein, Coman blieb auch. © imago images 2/19 Freiburgs Schlotterbeck machte den Schiedsrichter darauf aufmerksam, nach Aufklärung des Missverständnisses ging es mit Schiedsrichterball weiter. Und was nun? Das Spiel war zwar entschieden, doch Regeln sind Regeln. Doch wie sehen diese aus? © imago images 3/19 Klar ist: Freiburg müsste Einspruch einlegen, damit der Kontrollausschuss ermittelt. Laut Bayern-Coach Nagelsmann müsse man jedoch nicht "die Fairness in Frage stellen". Wir haben für Euch die prominentesten Wechselfehler zusammengestellt. © getty 4/19 Den ersten Wechselfehler in der Bundesliga gab es 1977. Hennes Weisweiler, der damalige Trainer des 1. FC Köln, brachte mit Roger van Gool einen dritten Ausländer. Damals waren jedoch nur zwei erlaubt. © imago images 5/19 Das gleiche Schicksal erleidet 16 Jahre später auch Eintracht Frankfurt. Horst Heese hatte ebenfalls einen ausländischen Spieler zu viel auf das Feld beordert. Der 5:2-Sieg gegen Uerdingen wurde nachträglich zu einer 0:2-Niederlage. © getty 6/19 Einen der legendärsten Wechselfehler leistete sich Giovanni Trapattoni in Diensten des FC Bayern. Beim 5:2-Sieg am 15. April 1995 setzt Trap mit der Einwechslung von Dietmar Hamann den vierten Vertragsamateur ein. © getty 7/19 Laut den Statuten waren jedoch nur drei Vertragsamateure erlaubt, für jeden weiteren hätte es einer Sondergenehmigung bedurft. Frankfurt protestierte dagegen und bekam Recht. Am Ende wurde das Spiel 2:0 für die Eintracht gewertet. © getty 8/19 "Winnie, zähl deine Ausländer", sagte einst der Stadionsprecher des KSC. Denn Trainer Winfried Schäfer hatte am 11. November 1995 den vierten Ausländer eingewechselt. Sergei Kirjakow konnte aber auch die 1:4-Niederlage gegen Bayer nicht verhindern. © getty 9/19 Als Klaus Augenthaler interimsweise am letzten Spieltag 1996 auf der Bank des FC Bayern für Franz Beckenbauer Platz nahm, waren lediglich drei Wechsel erlaubt. Augenthaler nahm jedoch vier vor. © getty 10/19 Kurioserweise änderte dies am Ergebnis nichts. Fortuna Düsseldorf verzichtete nach dem 2:2-Unentschieden auf einen Einspruch. © imago images 11/19 Den vielleicht bittersten Wechselfehler leistete sich Christoph Daum 1992 als Trainer beim VfB Stuttgart. Als Deutscher Meister trat der VfB gegen Leeds United in der Qualifikation für die neugeschaffene Champions League an. © imago images 12/19 Das Hinspiel gewann der VfB mit 3:0 im Neckarstadion. Im Rückspiel war Leeds jedoch klar besser. Zehn Minuten vor Schluss erzielte Chapman das 4:1. Daum wechselte Jovica Simanic ein, um das Ergebnis über die Zeit zu bringen. Mit Erfolg. © imago images 13/19 Der VfB zog aufgrund des erzielten Auswärtstors in die Gruppenphase ein. Von wegen! Denn Simanic war der vierte VfB-Ausländer auf dem Feld. Die UEFA wertete das Spiel mit 3:0 für Leeds. Das Entscheidungsspiel in Barcelona verlor der VfB mit 1:2. © getty 14/19 Otto Rehhagel wurde am 26. September 1998 auch die Ausländerregel zum Verhängnis. Nachdem sich Michael Schjönberg das Schienbein gebrochen hatte, wurde Pascal Ojigwe eingewechselt. Der Fauxpas der Lauterner sprach sich schnell auf dem Feld herum. © getty 15/19 Hany Ramzy spielte deswegen eine Verletzung vor und Rehhagel wechselte ihn für Harry Koch aus. Der erinnerte sich später im Spiegel an die Partie. Der Gegner VfL Bochum habe davon gewusst, aufgrund des 3:2-Sieges aber keinen Protest mehr eingelegt. © getty 16/19 2004 stellte Wolfsburg-Coach Eric Gerets den gerade erst aus Lautern geholten Marian Hristov in der 1. Pokalrunde beim 1. FC Köln II auf. Problem: Hristov musste aus seiner FCK-Zeit noch eine Rotsperre absitzen. © imago images 17/19 Somit war die Partie bereits mit dem Anpfiff entschieden. Ein Info-Fax vom DFB, das über den Sachverhalt informiert, kam offenbar nie in Wolfsburg an. Gegner Köln wusste Bescheid, schwieg jedoch, bis der Ball rollte und gewann so am grünen Tisch. © getty 18/19 Und 17 Jahre später erwischte es die Wölfe erneut im Pokal! Zwar gewann der VfL in Münster, Neu-Trainer van Bommel wechselte allerdings sechsmal aus. Ein solcher ist in einigen anderen Verbänden in der Verlängerung möglich, beim DFB jedoch nicht. © getty 19/19 Münster legte Protest ein, das Sportgericht sprach dem Klub den Sieg zu. Wolfsburgs Berufung war erfolglos. Der VfL behauptete, der vierte Offizielle habe bestätigt, dass ein sechster Wechsel erlaubt sei. Letztlich änderte dies nichts an der Schuldfrage.

Julian Nagelsmann freut sich über Rotations-Möglichkeit

Beim Viertelfinal-Hinspiel der Champions League am Mittwoch beim FC Villarreal dürfte Musiala in die Startelf zurückkehren, eine Einsatzgarantie wollte Nagelsmann aber nicht aussprechen. "Wir werden gucken, wie es Leon verkraftet. Aber die Grundidee ist nicht, dass wir Leon jetzt alle drei Tage oder Jamal acht, neun Spiele am Stück reinjagen", sagte der Trainer. "Ich bin froh, dass wir jetzt mehr Alternativen haben und wieder mehr switchen können."

Sabitzer erwähnte Nagelsmann bei seinen Startelf-Plänen gegen Villarreal überhaupt nicht, genauso wenig wie die zwei anderen potenziellen Kandidaten. Marc Roca könnte den Klub im Sommer übereinstimmenden Berichten zufolge in seine spanische Heimat zu Real Betis verlassen. Corentin Tolissos Vertrag wird trotz seines winterlichen Zwischenhochs wohl nicht verlängert. In Freiburg wurde er zwar eingewechselt, musste wenig später aber angeschlagen wieder runter - und stiftete damit Verwirrung, die letztlich auch zum Wechselfehler führte.