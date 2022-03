FC Bayern: Real Betis will wohl Marc Roca ausleihen

Marco Roca vom FC Bayern München hat laut übereinstimmenden Medienberichten das Interesse des spanischen Traditionsvereins Real Betis geweckt. Im Gespräch ist ein Leihe des Mittelfeldspielers, der beim FCB nur selten zum Einsatz kommt.

Laut des Radiosenders Canal Sur Radio hätten bereits Gespräche zwischen den beiden Klubs stattgefunden. Betis wolle Roca nicht nur ausleihen, sondern sich auch eine Kaufoption sichern. Sport1 bestätigte derweil zwar das grundsätzliche Interesse der Andalusier, Verhandlungen hätte es aber noch nicht gegeben.

Rocas Vertrag beim FC Bayern läuft noch bis 2025. Allerdings spielt er sportlich allenfalls eine Nebenrolle. In dieser Saison bringt es der zentrale Mittelfeldmann auf elf Einsätze, davon aber keine über die volle Distanz. Deswegen, so heißt es, strebe auch Roca eine Rückkehr in seine Heimat an.

2019 war der 25-Jährige für neun Millionen Euro Ablöse von Espanyol an die Säbener Straße gewechselt. Mit den Münchnern gewann er seitdem unter anderem die Klub-WM und den Meistertitel in der Bundesliga.