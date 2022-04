FC Bayern, News und Gerüchte: Süle vor Blitz-Comeback - Lewandowski angeschlagen

Niklas Süle ist nach seinem Muskelfaserriss offenbar wieder fit. Robert Lewandowski kehrte angeschlagen von der polnischen Nationalmannschaft zurück, soll aber gegen den SC Freiburg spielen können. Sein Backup Eric Maxim Choupo-Moting fällt hingegen aus. Alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern findet Ihr hier.

Hier findet Ihr noch mehr News und Gerüchte zum FC Bayern.

FC Bayern, News: Süle steht vor Comeback

Niklas Süle steht dem FC Bayern München nach seinem Muskelfaserriss schneller als zunächst angenommen wieder zur Verfügung. Der Innenverteidiger mischte am Donnerstag wieder im Mannschaftstraining der Münchner an der Säbener Straße mit. Das teilte der Klub auf seiner Webseite mit.

Der 26-Jährige könnte somit bereits für das Auswärtsspiel beim SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER) wieder eine Option für FCB-Cheftrainer Julian Nagelsmann darstellen.

Süle hatte sich im Vorfeld der Partie gegen Union Berlin (4:0) vor der Länderspielpause einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen und deswegen die beiden Partien der deutschen Nationalmannschaft gegen Israel (2:0) und die Niederlande (1:1) verpasst.

© getty Niklas Süle fehlte zuletzt wegen eines Muskelfaserrisses.

FCB, News: Lewandowski angeschlagen - Choupo-Moting fehlt

Robert Lewandowski ist angeschlagen von der Länderspielreise mit der polnischen Nationalmannschaft zurückgekehrt. Wie die Bild berichtet, fehlte der Toptorjäger der Bayern am Donnerstag wegen einer Rippenprellung im Training.

Der Einsatz des 33-Jährigen bei der Partie beim SC Freiburg am Samstag soll demnach aber nicht gefährdet sein. Sollte Lewandowski dennoch ausfallen, müsste Trainer Julian Nagelsmann in der Offensive improvisieren, schließlich steht dessen Backup nicht zur Verfügung.

Wie die Bayern am Donnerstag mitteilten, muss Eric Maxim Choupo-Moting aufgrund einer Coronainfektion passen. Der Kameruner befindet sich demnach in häuslicher Quarantäne. Ihm gehe es gut.

FC Bayern, News: Neuzugang Richards schwärmt von Kimmich

Linksverteidiger Omar Richards hat laut eigener Aussage bei seiner Eingewöhnung beim FC Bayern vor allem von Joshua Kimmich Unterstützung erhalten. "Vom ersten Tag an bis heute", betonte der 24-Jährige im Interview mit dem Klub-Magazin 51: "Er fragt nach, wie es mir geht, gibt mir Tipps, was ich verbessern kann. Das schätze ich sehr. Joshua ist wie ein großer Bruder für mich."

Richards ergänzte in Bezug auf Kimmich: "Er versteht, dass es nicht so leicht ist, in ein fremdes Land zu ziehen, von einem kleinen Team zu einem der besten Klubs Europas zu wechseln."

Der Defensivspieler wechselte im vergangenen Sommer vom englischen Zweitligisten FC Reading zum FC Bayern, kam bislang aber über die Rolle des Backups nicht hinaus. Insgesamt stand er in 15 Pflichtspielen für die Münchner auf dem Feld, im DFB-Pokal gelang ihm eine Torvorlage.

FC Bayern: Die kommenden Spiele