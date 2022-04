FC Bayern München, News und Gerüchte: Nagelsmann schwärmt von Sabitzer

Trainer Julian Nagelsmann hat Marcel Sabitzer nach dem knappen Sieg gegen den FC Augsburg gelobt. In Gedenken an Gerd Müller haben die Bayern-Bosse ein Kondolenzbuch überreicht. Der Schiedsrichter für die Partie gegen den FC Villarreal steht fest. Alle News und Gerüchte über den FC Bayern im Überblick.

FC Bayern, News: Nagelsmann schwärmt von Sabitzer

Marcel Sabitzer hatte beim 1:0-Sieg des FC Bayern München gegen den FC Augsburg als Einwechselspieler (57.) entscheidenden Anteil. "Sabi und King (Sabitzer und Kingsley Coman; Anm. d. Red.) haben uns die drei Punkte beschert. Wir hatten in der ersten Halbzeit viele Momente, die Sabi im zweiten Durchgang gelöst hat", sagte Trainer Julian Nagelsmann nach dem Spiel.

Sabitzer hätte die "Galligkeit gehabt, die ihn auch in Leipzig ausgezeichnet hat. (...) Es war ein herausragendes Spiel von ihm".

Der Österreicher war im Sommer auf Wunsch von Nagelsmann für 15 Millionen Euro von Leipzig nach München gewechselt. Nach starken Anlaufschwierigkeiten trat er in den vergangenen Wochen mit verbesserten Leistungen in Erscheinung. Beim 4:1-Sieg in Freiburg erzielte er seinen ersten Treffer im FCB-Trikot.

© getty Trainer Julian Nagelsmann hat Marcel Sabitzer nach dem knappen Sieg gegen den FC Augsburg gelobt.

FC Bayern gedenkt Gerd Müller

Der FC Bayern München hat in Person von Präsident Herbert Hainer und Vorstandsboss Oliver Kahn das Kondolenzbuch der Bayern-Familie zu Ehren des verstorbenen Stürmers Gerd Müller an dessen Witwe Uschi Müller überreicht.

"In der gebundenen Ausgabe finden sich die Abschiedsgrüße von Weggefährten und Anhängern, die sich im FC Bayern Museum eingetragen hatten, sowie die Nachrichten der Fans, die den Klub aus aller Welt auf digitalem Weg erreichten. Die Resonanz rund um den Globus war dem Andenken an Gerd Müller würdig: Insgesamt über 34.000 Fans aus 132 verschiedenen Ländern hatten die Möglichkeit genutzt, sich persönlich beim 'Bomber der Nation' zu verabschieden", heißt es in der Mitteilung.

Hainer erklärte: "Der enorme weltweite Zuspruch ist ein deutlicher Beleg dafür, wie viel Gerd Müller den Menschen bedeutet hat. Das Kondolenzbuch soll ein spezielles Familienalbum unserer FC-Bayern-Familie sein, extra für Gerd, im Andenken an einen einzigartigen Menschen."

Kahn ergänzte: "Gerd Müller ragt aus all den Persönlichkeiten in der Geschichte des FC Bayern auf besondere Weise heraus. Wir freuen uns sehr, Uschi Müller dieses Kondolenzbuch im Namen der Fans überreichen zu können. Gerd Müller wird in unseren Herzen ewig weiterleben."

FC Bayern: Schiedsrichter gegen Villarreal steht fest

Der slowenische Schiedsrichter Slavko Vincic wird das Rückspiel des FC Bayern München gegen den FC Villarreal im Viertelfinale der Champions League am Dienstag pfeifen. Das gab die UEFA am Sonntag bekannt.

Der FIFA-Referee hat zuvor noch nie ein Spiel des deutschen Rekordmeisters geleitet.

FC Bayern: Die kommenden Spiele