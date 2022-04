Thesen zum schwachen Bayern-Sieg gegen Augsburg: Julian Nagelsmann setzt Leroy Sane falsch ein

Das recht maue 1:0 des FC Bayern München gegen Augsburg hat gezeigt, dass Leroy Sane möglicherweise auf der falschen Position spielt. Marcel Sabitzer scheint endlich in München anzukommen. Und die Rückkehr der Fans kommt für den Rekordmeister genau richtig. Die Thesen zum Spiel.

1. Nagelsmann setzt Leroy Sane falsch ein

Und wieder abgetaucht... Wie schon bei seinem Kurzeinsatz beim 0:1 in Villarreal erlebte Leroy Sane gegen Augsburg eine Partie zum Vergessen. Der Linksfuß, am Samstag auf dem rechten Flügel, wirkte erneut nicht so richtig eingebunden in eine freilich insgesamt lahmende Bayern-Offensive, suchte hinten und vorne erfolglos um Anschluss. Bei seiner Auswechslung wirkte er schließlich sichtlich angefressen.

Was sind die Gründe für zwei schwache Leistungen innerhalb weniger Tage? "Ich mag Leroy sehr, als Person und Spieler. Jeder weiß, dass er unglaubliche Qualitäten hat. Er ist selbstkritisch genug und weiß selbst, dass er zuletzt nicht gut gespielt hat. Woran es liegt, weiß ich nicht genau. Er hatte Aufs und Abs während seiner Karriere. Ich unterstütze ihn total", sagte Nagelsmann auf Nachfrage von SPOX und GOAL.

Des Rätsels Lösung könnte aber schlicht und ergreifend in der Positonierung liegen. Als Nagelsmann von Leipzig nach München wechselte, setzte er Sane zunächst rechts ein. Ab dem dritten Spieltag schenkte er Sane jedoch auf dem linken Flügel eine neue, alte Heimat.

Dort blühte Sane sichtlich auf, wurde endlich zum Leistungsträger. Zwar kam er auch danach immer mal wieder im Zentrum - teilweise auch überzeugend - zum Einsatz. Doch am wohlsten scheint sich Sane auf links zu fühlen. Nagelsmann sollte sich daran erinnern - zumal die Alternative Serge Gnabry, den der Trainer für Sane links außen aufbot, nicht wirklich überzeugen konnte.

2. Marcel Sabitzer ist endlich eine Alternative

Es war keine überragende Leistung von Marcel Sabitzer. Aber durchaus eine, bei der man erahnen konnte, warum Nagelsmann den Mitteldspieler unebdingt aus Leipzig mitnehmen wollte. Sabitzer ersetzte in der 57. Minute Leon Goretzka im Zentrum für die Position neben Joshua Kimmich. Der Österreicher machte seine Sache für Nagelsmann so gut, dass er ihn nach dem Spiel überschwänglich lobte.

"Sabi und King haben uns die drei Punkte beschert. Wir hatten in der ersten Halbzeit viele Momente, die Sabi im zweiten Durchgang gelöst hat", schwärmte der Coach. Sabitzer habe "Emotionen geweckt", sei auch einfach mal durch einen Gegenspieler "durchgelaufen". Nagelsmann weiter: "Heute hat er die Galligkeit gehabt, die ihn auch in Leipzig ausgezeichnet hat. Bei seinem Pass auf King, wo Gikiewicz hält, sieht man auch die feine Klinge, die er hat. Aber auch im Umkehrschluss dieses ständige Attackieren gepaart mit dieser Galligkeit auf Ballgewinne. Das hat ihn extrem ausgezeichnet. Es war ein herausragendes Spiel von ihm."

15 Millionen Euro überwies der FC Bayern im Sommer für den Österreicher nach Leipzig. Sabitzer war der einzige wirkliche Wunschspieler Nagelsmanns. Nach heftigen Anlaufschwierigkeiten entwickelt sich der Rechtsfuß endlich zu einer echten Alternative, schon beim 4:1 gegen Freiburg war er nach seiner Einwechslung richtig präsent. Und gibt Nagelsmann damit gleichzeitig mehr Möglichkeiten, mit (regulären) Wechseln von der Bank nachlegen zu können.

Bayern-Noten: Desolates Duo - wenigstens ein Sorgenkind überzeugt © imago images 1/17 Der FC Bayern erkämpft sich gegen den FC Augsburg einen 1:0-Sieg und macht dabei auch keine Wechselfehler. Der beste FCB-Spieler kam von der Bank. Die Noten der Münchner Akteure.. © imago images 2/17 MANUEL NEUER: Wenn es nur um Bälle auf sein Tor ginge, wäre er beschäftigungslos gewesen. Musste aber auf der Hut sein, weil Augsburg vor der Pause große Freiheiten bekam. Nach der Pause einmal richtig geprüft, sonst ruhiges Spiel. Note 3,5. © imago images 3/17 BENJAMIN PAVARD: Flanke in der 46. Minute (!) zur ersten Bayern-Chance überhaupt. Später auch gute Flanke für Müller. Hatte das Problem, dass ihm bei den Ausflügen Sane hier und da die Absicherung verweigerte und er so weite Wege gehen musste. Note 3. © imago images 4/17 TANGUY NIANZOU: Nach dem doch sehr ordentlichen Auftritt in Freiburg diesmal mit Problemen in der Anfangsphase und mit einem haarsträubenden Pass in der 12., der ohne Folgen blieb. Danach aufgeräumter und ordentlich in Laufduellen. Note 4. © imago images 5/17 DAYOT UPAMECANO: Die Tendenz ist klar – Upamecano hat das Risiko aus seinem Spiel verabschiedet. Konzentriert, vor allem in der 12. Minute, als er nach Nianzous krassen Fehlpass in höchster Not klären musste. Die meisten Ballkontakte beim FCB. Note 3. © imago images 6/17 OMAR RICHARDS: Deutliche Unsicherheiten in der Anfangsphase. Augsburg lief ihn auch über Caligiuri auffällig an, um Fehler zu provozieren. Danach sicherer und durchaus mit der Idee, offensiv zu helfen. Gelang ihm bedingt, nach 57 Minuten runter. Note 4. © getty 7/17 JOSHUA KIMMICH: Wie immer Bayerns Lichtmaschine im Zentrum mit großem Einfluss, aber so richtig ging er erst auf, als Sabitzer für Goretzka kam und dann auch mehr Zugriff in die Offensive hatte. Dann auch gute Chancen wie in der 63. Note 3. © imago images 8/17 LEON GORETZKA: Ging mit fehlender Spielpraxis und einem Cut am Auge ins Spiel. Man merkte ihm vor allem Ersteres an: Das Geschehen ging an ihm vorbei, wenig Ballaktionen, keine Torschussbeteiligung. Wie abgesprochen ausgewechselt. Note 4,5. © imago images 9/17 SERGE GNABRY: Nach seinem starken Joker-Einsatz in Freiburg bekam er in Villarreal und gegen Augsburg die Startelf-Chance, war aber wie schon unter der Woche überhaupt kein Faktor im Offensivspiel. Kam nicht ein Mal durch, zur Pause raus. Note 5. © getty 10/17 THOMAS MÜLLER: Es sind nicht die Wochen der bayerischen Offensiven im Zentrum. Die Gegner machen dicht, die Außen finden u.a. auch Müller nicht. Nach Musialas Einwechslung wich Müller vermehrt auf die rechte Seite aus. Da besser. Note 4. © getty 11/17 LEROY SANE: Erneut eine Vorstellung, die an Zeiten erinnert, die ihm viel Kritik und gar Pfiffe einbrachte. Die gab es diesmal nicht, aber Sane ließ in Sachen Laufarbeit, Kreativität und Genauigkeit viel vermissen. Nach 65 Minuten war Schluss. Note 5. © getty 12/17 ROBERT LEWANDOWSKI: Beschwerte sich nach einer halben Stunde, weil er keine Bälle bekam und hatte zur Pause weniger Ballaktionen als Neuer (22:19). Direkt nach Wiederanpfiff traf er per Kopf den Pfosten. Dann vom Punkt (82.) das Tor. Note 3,5. © imago images 13/17 JAMAL MUSIALA: Kam zur Pause für Gnabry und rückte ins Zentrum – dort im engen Raum aufgrund seiner Ballsicherheit etwas wirkungsvoller als Müller, der auf die rechte Seite auswich und gut mit Müller harmonierte. Ein Modell für die Zukunft? Note 3. © imago images 14/17 MARCEL SABITZER: Übernahm die Rolle von Goretzka im Zentrum. Seine Hereinnahme hatte einen positiven Einfluss auf Kimmich, der nun eine zuverlässige Absicherung hatte und nicht mehr ganz so allein war. Nützlicher Auftritt von Sabitzer. Note 3,5. © imago images 15/17 ALPHONSO DAVIES: Nach der Rückkehr nach vier Monaten in Villarreal nun wieder mit einer guten halben Stunde gegen Augsburg. Um der Alte zu sein, braucht Davies noch. Es fehlt die Spritzigkeit und auch noch etwas die Orientierung. Note 3,5. © getty 16/17 KINGSLEY COMAN: Er ist derzeit der zuverlässigste und beste Offensiv-Spieler der Bayern. Nach Einwechslung mit zwei guten Chancen (74., 85.) und auch mit der Flanke vor dem Elfmeter für Lewandowski. Ihn braucht Nagelsmann. Note 2. © imago images 17/17 JOSIP STANISIC: Kam in der Nachspielzeit für Thomas Müller und nahm die Einsatzprämie mit. Keine Bewertung.

3. Die Zuschauer-Rückkehr kommt für Bayern genau richtig

Wer gegen Augsburg mit dem Auto ins Stadion fuhr, stand kurz vor dem Ziel ziemlich sicher erst mal im Stau. 75 000 Zuschauer durften nach einem Beschluss der bayrischen Staatsregierung am Samstag wieder in die Arena. So voll war das Wohnzimmer der Bayern in zwei Jahren Corona-Pandemie nur ein einziges Mal - beim 2:1 gegen Freiburg im November 2021. So richtig beflügelt hat die Zuschauer-Rückehr die Mannschaft von Julian Nagelsmann zwar offenbar nicht, dennoch scheint sie angesichts des "Do-or-die"-Spiels gegen den FC Villarreal am Dienstag in der Champions League genau zum richtigen Zeitpunkt zu kommen.

"Wir hatten in der 2. Halbzeit sechs bis sieben Minuten, die vergleichbar waren mit den ersten 45. In solchen Momenten hilft uns das Stadion, die Kurve. Dass die Fans wieder da sind, tut uns gut, darüber freuen wir uns", unterstreicht Nagelsmann die Bedeutung eines vollen Stadions für das eigene Auftreten. "Das ist immer wertvoll, aber besonders dann, wenn es zäh ist." Nimmt man die beiden jüngsten Spiele zum Maßstab, könnten die Bayern die Unterstützung der Fans am Dienstag dringender gebrauchen als ihnen lieb sein wird.

Schlusswort Leon Goretzka über die Wechselwirkung zwischen Fans und Spielern: "Am Dienstag brennt die Hütte und wir werden ein Spiel abliefern, was Bayern-like ist."