Arminia Bielefeld - FC Bayern München 0:3: Zwei VAR-Tore! FCB-Sieg auf der Alm macht Matchball-Spiel gegen BVB perfekt

Der FC Bayern München hat nach dem überraschenden Aus im Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Villarreal in der Bundesliga in die Erfolgsspur zurückgefunden. Am 30. Spieltag gewann die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann mit 3:0 (2:0) bei Arminia Bielefeld.

Jacob Laursen brachte die Münchner per Eigentor in Führung (10.), ehe Serge Gnabry kurz vor der Pause verdoppelte (45.+7). Fünf Minuten vor Schluss traf der eingewechselte Jamal Musiala zum Endstand.

Gabriel Vidovic feierte unterdessen sein Pflichtspieldebüt für den FC Bayern. Der 18-jährige wurde in der 88. Minute für Gnabry eingewechselt. Bielefelds Fabian Kunze wurde mit einer Kopfverletzung ausgewechselt und zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht. Bei DAZN sagte Bielefeld-Trainer Frank Kramer, dass der Mittelfeldspieler "stabil" sei.

Vier Spieltage vor Schluss beträgt der Vorsprung des FC Bayern auf Verfolger Borussia Dortmund weiterhin neun Punkte. Am kommenden Samstag steigt das direkte Duell in München - mit einem Sieg gegen den BVB kann der FC Bayern die zehnte Meisterschaft in Folge klarmachen.

Das ist auch das Ziel der Münchener. "Nach dem Villarreal-Spiel waren wir enttäuscht über unsere Leistung, wollen aber nun gegen Dortmund die Meisterschaft klar machen", sagte Trainer Julian Nagelsmann und beklagte die mangelnde Chancenauswertung in der Anfangsphase: "Wir hätten nach 15 Minuten schon 4:0 führen müssen. Dann wurde es klassisch, aber es ist auch okay, dass wir dann auf Spielkontrolle gegangen sind."

Vor dem Auftritt der Münchner in Bielefeld hatte der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn beim Sport1-Doppelpass umfassend Stellung bezogen. Hier geht es zu den wichtigsten Aussagen.

Bayern-Noten: Müller kein Faktor - beste Lewy-Anfangsphase seit Wochen © imago images 1/17 Der FC Bayern hat einen weiteren großen Schritt Richtung Meisterschaft gemacht, beim 3:0 bei Arminia Bielefeld aber nicht immer überzeugt. Alle Noten und Bewertungen des FCB. © getty 2/17 MANUEL NEUER: Wenn etwas zu halten war - wie kurz vor der Pause beim Eckball oder auch in der zweiten Hälfte -, mehrfach bärenstark zur Stelle. Ließ sich auch nicht von der tiefstehenden Sonne ärgern. Note 2,5. © getty 3/17 BENJAMIN PAVARD: Zuverlässiger Part in der Dreierkette mit starkem Stellungsspiel und auch solidem Passspiel. Er sorgte dafür, dass Gnabry eine Absicherung für seine Ausflüge hatte. Holte sich eine verdiente Gelbe ab. Note 2,5. © getty 4/17 TANGUY NIANZOU: Er wird grundsätzlich stabiler, aber beim knappen Abseitstor von Okugawa sah er nicht gut aus und hatte Glück. Hätte für seinen Ellbogen-Einsatz gegen Kunze auch Rot sehen können. Nagelsmann nahm ihn zur Pause runter. Note 3,5. © getty 5/17 DAYOT UPAMECANO: Hatte in der ersten Hälfte so seine Probleme mit Bielefelds Patrick Wimmer, der ihm ein paar Mal entwischt ist. Das war kein Tempoproblem, sondern ein Problem in der Positionierung. In der zweiten Hälfte deutlich stabiler. Note 3. © getty 6/17 SERGE GNABRY: Er traf viele falsche Entscheidungen, vergab gute Flanken- und Schussmöglichkeiten, aber in zwei entscheidenden Szenen wichtig. Vor dem 1:0 macht er den Raum für Kimmich auf. Das 2:0 macht er selbst. Note 2,5. © imago images 7/17 JOSHUA KIMMICH: Bayerns Dosenöffner bei den Toren. Überragender Ball vor dem 1:0 mit links für Davies, der dann auflegte. Vor dem 2:0 dann mit rechts für Gnabry. Vorarbeit auch zum 3:0. Auch ansonsten sehr dynamisch und vertikalorientiert. Note 2. © getty 8/17 LEON GORETZKA: Es ist noch nicht alte Goretzka, aber das ist nach so langer Pause wohl normal. Zumindest tut er Kimmich gut und erhöht die Qualität im Mittelfeld. Goretzka selbst braucht noch etwas mehr Zugriff. Note 3,5. © getty 9/17 ALPHONSO DAVIES: Übernahm den Coman-Part auf der linken Seite und machte sein bestes Spiel seit dem Comeback mit vielen Angriffen von der linken Seite. Starke Vorarbeit zum 1:0., auch in der 17. stark. Toller Abschluss in der 83. Minute. Note 2. © imago images 10/17 MARCEL SABITZER: Bekam eine Chance in der Startelf, spielte mehr oder weniger auf der 10 und hatte eine gute Anfangsphase. Er sah gewillt aus, Eindruck zu hinterlassen. Baute aber dann mit der Zeit ab und machte Platz für Musiala (60.). Note 3. © getty 11/17 THOMAS MÜLLER: Vorwiegend auf der rechten Seite oder als zweite Spitze neben Lewandowski unterwegs, aber trotz aller Bemühungen und großem Fleiß kein Faktor im Offensivspiel. Mit einer Offensivaktion nach 61 Minuten runter. Note 4. © imago images 12/17 ROBERT LEWANDOWSKI: Die beste Anfangsphase für Lewandowski seit Wochen, weil er immer wieder gefunden wurde. Gute Chancen in der ersten Hälfte, das 1:0 hätte er selbst machen können. Zweite Halbzeit lange raus, aber Vorarbeit zum 3:0. Note 3. © getty 13/17 JOSIP STANISIC: Kam zur Halbzeit für Nianzou und reihte sich etwas notgedrungen links in der Dreierkette ein. Dort aber mit einer soliden Vorstellung, mit guter Zweikampfführung und gutem Stellungsspiel. Note 3. © imago images 14/17 JAMAL MUSIALA: Tolle Einwechslung von Nagelsmann. Sollte Lösungen bringen und brachte sie mit guten Bällen in die Tiefe, starken Dribblings. Hatte schon in der 73. Minute eine gute Chance, dann in der 85. mit dem 3:0. Starker Joker. Note 2. © imago images 15/17 LEROY SANE: Kam für Sabitzer in der 61. Minute und fügte sich erstmal mit drei, vier Ballverlusten im Vorwärtsgang ein. Beim dritten Tor der Bayern dann im Kreis der Vorbereiter. Immerhin. Note 3,5. © imago images 16/17 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Kurz-Einsatz bei der Einwechslung für Robert Lewandowski. Hatte einen Ballkontakt. Keine Bewertung. © imago images 17/17 GABRIEL VIDOVIC: Bundesliga-Debüt für das 18 Jahre alte Top-Talent, das sich in wenigen Sekunden Einsatzzeit noch zwei Ballkontakte ergatterte. Keine Bewertung.

Arminia Bielefeld - FC Bayern München: Die Aufstellungen

Bielefeld: Ortega - Ramos, Pieper, Nilsson, Laursen (39. Bello) - Prietl, Kunze (45.+4 Vasiliadis) - Wimmer, Schöpf (74. Castro), Okugawa - Serra (74. Robin Hack).

München: Neuer - Pavard, Nianzou (46. Stanisic), Upamecano - Kimmich, Goretzka - Gnabry (88. Vidovic), Thomas Müller (61. Musiala), Davies - Sabitzer (61. Sane), Lewandowski (89. Choupo-Moting).

Arminia Bielefeld - FC Bayern München: Die Analyse

Nagelsmann setzte wie schon beim 1:1 gegen Villarreal auf ein ungewöhnliches 3-2-3-2-System, jedoch mit einer auf vier Positionen veränderten Startelf. Auf der Zehn begann überraschend Sabitzer hinter Müller und Lewandowski; auf der linken Seite stürmte statt des angeschlagenen Coman Davies, der von Beginn an für Tempo und Zielstrebigkeit im Spiel seiner Mannschaft sorgte.

Davies war es auch, der die frühe Führung des FC Bayern durch den Eigentorschützen Laursen vorbereitete. Es war nur eine von zahlreichen guten Torchancen der Gäste in der Anfangsphase, kurz zuvor war etwa Lewandowski an der Latte gescheitert (8.). Generell traten die Gäste strukturierter auf als gegen Villarreal. Statt nur reihenweise Flanken in den Strafraum zu schlagen, zeigte der FC Bayern kreative Kombinationen.

Aber auch Bielefeld setzte vereinzelte Akzente, vor allem durch den quirligen Rechtsaußen Wimmer. Mit zunehmender Spieldauer wurden die befreienden Konter jedoch weniger, ehe die Gastgeber Ende der ersten Halbzeit plötzlich gefährlicher wurden. Just in dieser Phase erhöhte Gnabry auf 2:0.

Zur Pause ersetzte Nagelsmann den lange stabilen, aber kurz vor der Pause überforderten Innenverteidiger Nianzou durch Stanisic, Upamecano übernahm daraufhin den zentralen Posten in der Dreierkette. Die spielerische Überlegenheit weiter Teile der ersten Halbzeit kam dadurch aber nicht zurück.

Bielefeld war nun phasenweise sogar die aktivere Mannschaft, der FC Bayern präsentierte sich eher ideenlos und zu ungenau in den Aktionen. Daran änderten auch Einwechslungen von Sane und Musiala Mitte der zweiten Halbzeit nichts, obwohl Musiala noch zum 3:0 traf.

Arminia Bielefeld gegen FC Bayern: Die Daten des Spiels

Tore: 0:1 Laursen (10., Eigentor), 0:2 Gnabry (45.+7), 0:3 Musiala (86.)

Der Star des Spiels: Alphonso Davies (FC Bayern)

Der nach einer Herzmuskelentzündung wieder genesene linke Außenbahnspieler verlieh dem Spiel seiner Mannschaft Tempo und Zielstrebigkeit. Immer wieder setzte sich Davies im Dribbling durch und sorgte so für Raumgewinne. Das 1:0 leitete er stark ein.

Der Flop des Spiels: Jacob Laursen (Arminia Bielefeld)

Ganz unglücklicher Auftritt des Bielefelder Linksverteidigers. Zunächst traf Laursen zum 0:1 ins eigene Tor, dann musste er mit Oberschenkelproblemen verletzt runter. Bis zu seiner Auswechslung in der 39. Minute brachte er nur einen Pass an den Mann.

Der Schiedsrichter: Matthias Jöllenbeck

Jöllenbeck hatte etliche knifflige Szenen zu lösen, für die Beurteilung brauchte er meist Hilfe von Technik und VAR. Bei Lewandowskis Lattentreffer entschied er nach Blick auf die Uhr zurecht auf kein Tor (8.). Dessen regelkonformen Treffer zwei Minuten später gab er nach einer ursprünglichen Abseitsentscheidung erst nach Rücksprache mit dem VAR. Knapper war es bei Okugawas vermeintlichem 1:1, das wegen einer hauchdünnen Abseitsstellung nicht zählte (43.). Wenige Sekunden später verzichtete Jöllenbeck bei Nianzous Ellenbogenschlag gegen den anschließend verletzt ausgewechselten Kunze auf eine Rote Karte, auch das eine zumindest strittige Entscheidung. Die Rechtmäßigkeit von Gnabrys Treffer zum 2:0 erkannte der Schiedsrichter erst nach Rücksprache mit dem VAR.