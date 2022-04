FC Bayern - Kommentar zum Meistertitel: Kahn muss Nagelsmanns Fundament stärken

Der FC Bayern München hat zum zehnten Mal in Folge und zum 32. Mal insgesamt die deutsche Meisterschaft gewonnen. Für Trainer Julian Nagelsmann war es der erste große Titel seiner Karriere. Ob er mit seiner Premierensaison ein stabiles Fundament für eine neue, erfolgreiche Ära legen konnte, hängt aber von den Entscheidungen seiner Vorgesetzten ab. Ein Kommentar.

Natürlich war Julian Nagelsmann erleichtert. "Wir haben ein gutes Spiel gemacht und sind verdient Meister geworden. Wenn wir nicht gewonnen hätten, wäre das nochmal ein unnötiger Dämpfer gewesen", sagte der Trainer nach dem 3:1 gegen den BVB.

Nach dem frühen und blamablen Aus in der 2. Runde im DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach (0:5) und in der Champions League gegen den FC Villarreal hat der Rekordmeister mit dem Gewinn der "Salatschüssel" immerhin die Pflicht erfüllt, seiner an Titel reichen Historie noch einen weiteren, speziellen - weil der zehnte in Folge - hinzugefügt.

"Es ist ein bedeutender Moment für mich", sagte Nagelsmann deshalb dann auch über seinen ersten, großen Titel als Coach. "Es war nicht das Leichteste Jahr, wenn man seine erste zwölf Monate bei Bayern München hat. Weil viele Dinge im Jahresverlauf passiert sind und einige Nackenschläge dabei waren, die für mich als Ehrgeizling nicht so leicht zu verkraften waren."

Nagelsmann hat in seinem Premierenjahr in München viel probiert, u.a. die aus Hoffenheim und Leipzig bekannte Dreierkette implementiert. Das lief in der Hinrunde oft gut, in der Rückrunde dann zu oft zu holprig. So oder so: Der Trainer ist bemüht, ein stabiles Fundament für eine neue, erfolgreiche Ära zu legen. Doch ob das auch tragfähig sein wird, hängt vor allem von den Entscheidungen seiner Vorgesetzten ab.

Wegen Alaba: Bayern-Keeper vor Absprung nach Österreich? © getty 1/35 In Sachen Transfers und Vertragsverlängerungen gibt es beim FC Bayern München permanent Gesprächsstoff. Um den Überblick über den aktuellen Wasserstand nicht zu verlieren, blickt SPOX auf die Gerüchte rund um den Rekordmeister. © getty 2/35 CHRISTIAN FRÜCHTL: Laut Sport1 will der 22 Jahre alte dritte Keeper den FC Bayern im Sommer trotz laufenden Vertrages bis 2023 verlassen. Wie die Kronen Zeitung berichtet, gilt Früchtl als Kandidat bei Austria Wien. © imago images 3/35 Angeblich soll David Alaba den Kontakt zwischen seinen beiden Ex-Klubs hergestellt haben. Früchtl könnte bei der Austria die neue Nummer eins werden, da Stammkeeper Patrick Pentz den Verein womöglich ablösefrei verlassen wird. © getty 4/35 RYAN GRAVENBERCH: Ajax Amsterdam will für den Mittelfeldspieler mehr als die gebotenen 23 Millionen Euro vom FC Bayern. Dies meldet der Telegraaf. Demnach gehen die Erwartungen der Niederländer Richtung 30 Millionen Euro. © getty 5/35 Der FC Bayern soll allerdings nicht bereit sein, das Angebot nochmal zu verbessern. Ajax nimmt es offenbar in Kauf, Gravenberch noch eine Saison zu halten und dann 2023 ablösefrei ziehen zu lassen. © getty 6/35 NOUSSAIR MAZRAOUI: Der FC Bayern München soll mit dem Rechtsverteidiger von Ajax Amsterdam Einigung über einen Wechsel erzielt haben. Dies meldet die Sport Bild. Demnach wird der 24 Jahre alte Rechtsverteidiger im Sommer ablösefrei nach München kommen. © imago images 7/35 Mazraoui durchlief seit 2006 alle Ajax-Jugendmannschaften. 2018 schaffte er den Sprung in das Profiteam. Neben dem FC Bayern waren mehrere Klubs, u.a. auch Borussia Dortmund, am marokkanischen Nationalspieler interessiert. © imago images 8/35 ROBERT LEWANDOWSKI: Der kicker meldet, dass der FC Bayern bereit wäre, über einen Verkauf des Stürmers im Sommer nachzudenken. Eine vorzeitige Trennung sei bei einer Ablösesumme ab 40 Millionen Euro aufwärts möglich, schreibt das Fachmagazin. © imago images 9/35 Lewandowskis Vertrag läuft bekanntlich 2023 aus. Inzwischen kristallisiert sich immer mehr heraus, dass zwischen dem Klub und dem Spieler große Uneinigkeit herrscht, was die Zukunft angeht. Offenbar lehnt Bayern sogar eine Gehaltserhöhung ab. © getty 10/35 Interesse scheint der FC Barcelona zu haben. Sportvorstand Oliver Kahn lehnte aber zuletzt einen Verkauf im Sommer ab. Ob nun ein Angebot über der Schmerzgrenze die Münchener wirklich umstimmt? © getty 11/35 SERGE GNABRY: Auch beim Nationalspieler schließen die Bayern offenbar nicht mehr aus, den Vertrag über 2023 hinaus nicht zu verlängern und auch bei Gnabry wird offenbar eine satte Gehaltserhöhung abgelehnt. © getty 12/35 Zu wechselhaft sind laut kicker den Münchener Bossen die Leistungen des Offensivspielers. Sollte sich im Sommer eine Möglichkeit eines lukrativen Verkaufs ergeben, scheinen die Münchener nicht abgeneigt zu sein. © getty 13/35 MARCEL SABITZER: Ein Verkaufskandidat scheint auch der Österreicher zu sein. Auch wenn es zuletzt mal wieder ein Startelf-Comeback in Bielelfeld gab, konnte Sabitzer bisher die Erwartungen nicht erfüllen. © getty 14/35 Laut kicker wäre der FC Bayern bereit, den ehemaligen Leipziger zu verkaufen, wenn man nicht allzuviel Verluste machen würde. Im Sommer kostete Sabitzer 15 Millionen Euro. Bekommen die Bayern eine ähnliche Summe, sind sie gesprächsbereit. © getty 15/35 CORENTIN TOLISSO: Der Vertrag des 41,5-Millionen-Manns läuft aus und wird nicht verlängert. Der Franzose gilt als äußerst verletzungsanfällig, aktuell laboriert er an einem Muskelfaserriss. © getty 16/35 THOMAS MÜLLER: Eine Zukunft in München hat dagegen der Ur-Bayer. Nachdem schon Oliver Kahn beim Doppelpass eine Annährung durchsickern ließ, hat nun auch Thomas Müller davon gesprochen, dass "man eine Lösung finden" werde. © getty 17/35 Nach übereinstimmenden Medienberichten wird der FC Bayern den Vertrag von Müller demnächst bis 2025 verlängern und sein Urgestein weiter halten. © getty 18/35 MANUEL NEUER: Klarheit herrscht wohl auch bei der Nummer 1 des FC Bayern – auch mit ihm steht der FC Bayern vor einer Vertragsverlängerung. Das berichtet Sky. Auch Neuers Vertrag soll bis 2025 verlängert werden. Hinter ihm tut sich allerdings auch etwas. © getty 19/35 SVEN ULREICH: Der auslaufende Vertrag des Neuer-Vertreters soll um ein weiteres Jahr verlängert werden. Laut Sky besteht darüber bereits eine "mündliche Einigung". Ulreichs aktueller Vertrag läuft im Sommer aus. © getty 20/35 STEFAN ORTEGA: Aus dem Raster gefallen ist wohl der Schlussmann von Arminia Bielefeld. Lange wurde ihm ein Interesse vom FC Bayern als neue Nummer 2 nachgesagt, aber laut Sky gibt es aus München kein Interesse mehr. © getty 21/35 ALEXANDER NÜBEL: Schwierig gestaltet sich die Situation des nach Monaco verliehenen Torhüters. In Frankreich ist er noch bis 2023 geparkt, in München er sieht keine Perspektive. Bei Bild sagt er über Neuer: "Er ist der beste aller Zeiten!" © getty 22/35 Die Rolle als Nummer zwei hinter Neuer wolle Nübel nicht mehr einnehmen. "Ich glaube nicht, dass Neuer sich auf die Bank setzt. Wenn er da ist, wird er spielen. Ich glaube nicht, dass ich dann in der Zeit nochmal zu Bayern zurückkomme", erklärte er. 23/35 KONRAD LAIMER: Laut kicker hat der FC Bayern Interesse am Leipziger. Den Österreicher bezeichnete Julian Nagelsmann mal als "Monsterballeroberungsmaschine". Er wäre der Typ Sechser, wie sich ihn der FCB-Trainer in München vorstellt. © getty 24/35 Demnach soll Laimer abgeneigt sein, seinen bis 2023 laufenden Vertrag in Leipzig zu verlängern und wäre somit ein Kandidat für einen Sommertransfer. Und wohl dann auch für den FC Bayern. © getty 25/35 GAVI: Der FC Bayern hat laut "Mundo Deportivo" ein "besonderes Interesse" am Juwel des FC Barcelona. Der Vertrag des 17 Jahre alte Mittelfeldspielers läuft noch bis 2023. © getty 26/35 Sollte sich Gavi entscheiden, im Sommer den Klub zu verlassen, könnte er von einer Austiegsklausel in Höhe von 50 Millionen Euro Gebrauch machen. Bei dem aktuellen Marktwert wäre das fast ein Schnäppchen. © getty 27/35 CHRISTOPHER NKUNKU: Der Franzose könnte laut kicker beim FC Bayern zum Thema werden, doch dafür müssten dann tatsächlich Lewandowski und/oder Gnabry in diesem Sommer verkauft werden, damit man die finanziellen Mittel hätte. © getty 28/35 Zudem gilt Ex-RB-Trainer Julian Nagelsmann als großer Fan seines ehemaligen Spielers. Allerdings wäre Nkunku wohl sehr kostspielig. Um die 70 Millionen Euro würde ein Transfer wohl kosten. © getty 29/35 Die Kontaktaufnahme wäre für den deutschen Rekordmeister aber ein Leichtes: Nkunku wird genau wie Robert Lewandowski von Pini Zahavi vertreten. © getty 30/35 ANTONY: Auch der Brasilianer (Vertrag bis 2025) steht angeblich auf der Wunschliste der Bayern, falls sich der FCB mit Gnabry nicht auf eine Ausdehnung des 2023 auslaufenden Vertrags einigen kann. Das berichtet die Sport Bild. © getty 31/35 GLEISON BREMER: Der FC Bayern wurde in der Vergangenheit mehrfach mit dem Innenverteidiger vom FC Turin in Verbindung gebracht. Der Brasilianer könnte Niklas Süle, der ablösefrei zum BVB geht, ersetzen. © imago images 32/35 Allerdings gibt es nahmhafte Konkurrenz. Neben anderen Klubs aus Italien und dem FC Liverpool soll nach Informationen der Gazzetta dello Sport ausgerechnet Borussia Dortmund zu den Interessenten gehören. © imago images 33/35 Einen Knackpunkt stellt allerdings die geforderte Ablösesumme dar, die der FC Turin angeblich für Bremer fordert: 50 Millionen Euro - in jedem Fall zu viel für den BVB und auch die Bayern dürften sich eine solch große Investition nicht leisten wollen. © getty 34/35 NICO SCHLOTTERBECK: Überzeugt mit guten Leistungen und der SC Freiburg bereitet sich offenbar bereits auf einen Abschied vor. "Für mich ist prinzipiell immer entscheidend, wo ich den nächsten Schritt gehen kann", sagte er zuletzt der Sport Bild. © getty 35/35 Auch wenn es zunächst hieß, dass der FC Bayern eine interne Lösung bevorzugt, bestehe durchaus Interesse am Neu-Nationalspieler. Das berichtet der kicker. Schlotterbeck soll laut Bild jetzt aber dem BVB zugesagt haben.

FC Bayern: Kahn und Salihamidzic müssen liefern

Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic dürfen Nagelsmann jetzt nicht alleine lassen, müssen ihm den bestmöglichen Kader an die Hand geben. Denn der Umbruch beim FC Bayern ist weiterhin voll im Gange. In den vergangenen beiden Jahren verließen Thiago, Boateng und Alaba den Verein. Auch Niklas Süle bricht seine Zelte in München nach dieser Saison ab. Ein jetzt schon immenser Qualitätsverlust, der bislang nicht wirklich aufgefangen werden konnte - und sogar noch größer zu werden droht.

Während Thomas Müller ("Vom heutigen Gefühl her ist es schwierig, wegzugehen") und auch Manuel Neuer ("Die Gespräche werden stattfinden. Ich fühle mich hier sehr wohl") ihre 2023 auslaufenden Verträge wohl verlängern werden, riecht es bei Tormaschine Robert Lewandowski ("Beide Seiten müssen schauen. Die Situation ist auch für mich nicht leicht") stark nach Abschied. Hinzu kommt die nach wie ungeklärte Situation bei Serge Gnabry.

Und wer war eigentlich der letzte Neuzugang beim FC Bayern, der ohne jeden Zweifel voll im Verein eingeschlagen hat?

Ob es Ryan Gravenberch und Noussair Mazraoui (beide Ajax Amsterdam) besser machen als zuletzt Lucas Hernandez, Leroy Sane oder Dayot Upamecano, sollten ihre Transfers zustande kommen?

"Ich weiß, dass ich Dinge besser machen kann. Ich werde meinen Stil nicht komplett ändern, aber in gewissen Dingen anpassen", gestand sich Nagelsmann nach dem einzigen Titel der Saison sogar selbstkritisch Fehler ein. Wohl wissend um die Erwartungshaltung rund um die Allianz Arena fügte er hinzu: "Nächstes Jahr werde ich den gleichen Druck verspüren wie dieses Jahr, vielleicht sogar noch einen Ticken mehr."

Kahn und Salihamidzic haben mit Ihrer Arbeit einen direkten Einfluss darauf.