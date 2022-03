FC Bayern, News und Gerüchte: Zukunftspläne? Daran denkt Sane

Leroy Sane hat sich zu seiner Zukunft beim FC Bayern München geäußert. Niklas Süle bricht sein Schweigen und bedankt sich beim Rekordmeister. News und Gerüchte zum FCB gibt es hier.

Hier findet Ihr weitere Nachrichten zum deutschen Rekordmeister.

FC Bayern, News: Sane spricht über seine Zukunft

Leroy Sane hat sich zu seiner Zukunft beim FC Bayern München geäußert. "Ich habe keine Gedanken an einen Wechsel", sagte der deutsche Nationalspieler der Bild: "Ich fühle mich beim FC Bayern sehr wohl, wir spielen guten Fußball, es ist eine neue Generation, die hier aufgebaut wird, wir haben einen jungen Trainer. Ich habe große Ziele mit dem Klub. Nur daran denke ich."

Das Erbe von Franck Ribery und Arjen Robben anzutreten, sei für ihn keine zusätzliche Belastung. Die jetzige Generation wolle ihre "eigene Geschichte schreiben." Auf diesem Weg würde der 26-Jährige gern schon in diesem Jahr die Champions League gewinnen. "Der FC Liverpool und Manchester City" wären, "so wie sie momentan drauf sind", die größten Konkurrenten in der Königsklasse. In der Liga für den zehnten Meistertitel in Serie zu sorgen, wäre für ihn aber ebenfalls "etwas Besonderes."

Playoffs, um den Meisterschaftskampf wieder offener zu gestalten, sieht Sane aber zwiegespalten. "Man müsste die Vereine und auch die Fans einbinden, was sie davon halten", sagte der Bayern-Star: "Es würde für uns Spieler wohl mehr Spiele bedeuten, und man hat ohnehin schon viele davon." Die Öffentlichkeit würde erwarten, "dass wir immer Top-Leistungen bringen sollen", aber "ab einer gewissen Spielanzahl leidet auch die Intensität und Qualität des Spiels für den Zuschauer."

Auch zur russischen Invasion der Ukraine äußerte sich Sane. Bei Manchester City hatte er mit Oleksandr Zinchenko zusammengespielt. "Man leidet da natürlich mit", erzählte der Ex-Schalker: "Ich hoffe, dass es ihm und seiner Familie den Umständen entsprechend gut geht, und dass sie möglichst bald wieder ein Leben in Frieden leben können. Ich hoffe sehr, dass dieser Krieg bald vorbei ist."

Noten: Müller mit unrühmlicher Premiere - Upamecano erneut vogelwild © getty 1/31 Der FC Bayern ist gegen Bayer Leverkusen nicht über ein 1:1 (1:1)-Unentschieden hinaus gekommen. Bei den Bayern feiert Thomas Müller ein unrühmliches Debüt, Dayot Upamecano liefert den nächsten vogelwilden Auftritt ab. Die Noten und Einzelkritiken. © imago images 2/31 LUKAS HRADECKY: Verschuldete das 0:1 mit, als er sich bei der Ecke völlig verschätzt und für Konfusion sorgt. Leistete sich mal wieder ein paar Unsicherheiten. Stark dann in der 62. Minute im Eins gegen Eins gegen Sabitzer. Note 4. © imago images 3/31 JONATHAN TAH: Beim 0:1 kracht er mit Hincapie zusammen und sorgt dafür, dass Süle einschießen kann. Auffällig lautstark, versuchte die Mannschaft immer wieder rauszuschieben, damit man sich nicht hinten reinstellt. Note 3,5. © imago images 4/31 EDMON TAPSOBA: Anfangs auffällig viele schlampige Pässe im Aufbau, die dafür sorgten, dass Leverkusen lange keine Entlastung hatte. Fing sich dann etwas und war dann auch zuverlässiger als erster Passgeber hinten heraus. Note 3. © imago images 5/31 PIERO HINCAPIE: Beim 0:1 kracht er bei der Ecke mit Tah zusammen, so war Platz für Süles Tor. Ansonsten wie immer sehr körperlich unterwegs, auch wenn manchmal zu überhastet. Das Wichtigste: Er meldete Lewandowski ab. Note 2,5. © imago images 6/31 JEREMIE FRIMPONG: Versuchte den Korridor auf der rechten Seite zu nutzen, wenn Richards weit aufrückte (was er oft tat) und setzte zu vielen Sprints an, dann aber auch oft umsonst, weil die Bälle nicht kamen. Tauchte oft brotlos im Strafraum auf. Note 4. © imago images 7/31 CHARLES ARANGUIZ: Aktivposten bei Leverkusen im Zentrum mit vielen Ballgewinnen (wichtig gegen Musiala, 8.) und viele Ballkontakten. Muss aber in der 45. Minute eigentlich das 2:1 machen, als er allein vor Ulreich auftaucht. Note 3. © imago images 8/31 KEREM DEMIRBAY: Anfangs lief das Spiel komplett an ihm vorbei. Hatte nach 35 Minuten gerade mal elf Ballkontakte. Leitete dann das 1:1 durch seinen scharfen Freistoß ein und war dann im zweiten Durchgang deutlich präsenter. Note 3. © imago images 9/31 MITCHEL BAKKER: Hatte auf seiner Seite anfangs keinen Spaß gegen Coman, der immer wieder anlief und viel unterwegs war. Sah dann nach 32 Minuten Gelb und hatte Glück (81.) nicht vom Platz zu fliegen. Seoane nahm ihn dann sofort runter. Note 4. © imago images 10/31 MOUSSA DIABY: Es war nicht der Tag des zuletzt starken Franzosen. Er musste lange mehr anlaufen als weglaufen. Die wenigsten Ballaktionen in der Leverkusener Startelf. Die einzig starke Offensivaktion kurz vor seiner Auswechslung (87.). Note 4,5. © imago images 11/31 AMINE ADLI: Unglücksrabe der ersten Hälfte: Hatte gleich drei (8., 42., 43.) Riesenchancen, die er allesamt auf verschiedenster Weise nicht machte und Leverkusens Führung auf dem Gewissen hatte. Auch kurz nach dem Seitenwechsel mit einer Chance. Note 4. © imago images 12/31 FLORIAN WIRTZ: Erste Offensivaktion erst in der 33. Minute, als Pavard gegen ihn klärt. Bis dahin wie die gesamte Bayer-Offensive nicht existent. Dafür fleißig gegen den Ball. Traf in der 56. das Außennetz, sonst wenig Torgefahr. Note 4. © imago images 13/31 EXEQUIEL PALACIOS: Kam in der 70. Spielminute für Adli, half dann defensiv ordentlich mit, fiel aber nicht sonderlich auf. Note 3,5. © getty 14/31 ODILON KOSSOUNOU: Kam für Bakker in der 82. Minute, um eine Gelb-Rote-Karte zu vermeiden. Hatte einen starken Ballgewinn. Keine Bewertung. © getty 15/31 LUCAS ALARIO: Kam in der 89. Minute für Wirtz. Zwei Ballkontakte – mehr war nicht. Keine Bewertung. © getty 16/31 SARDAR AZMOUN: Kam in der 89. Minute für Diaby und feierte damit sein Bundesliga-Debüt. Bekommt bald bestimmt mehr Spielzeit. Keine Bewertung. © imago images 17/31 SVEN ULREICH: Reagierte vor der Pause zweimal stark gegen Adli und Aranguiz, auch beim Schuss von Frimpong kurz vor Spielende auf dem Posten. An Müllers Eigentor trifft den Neuer-Vertreter keine Schuld. Note: 3. © getty 18/31 BENJAMIN PAVARD: Ein guter Auftritt des Franzosen. Hatte seine rechte Abwehrseite weitestgehend im Griff, darüber hinaus schaltete er sich immer wieder ins Angriffsspiel mit ein. Vor allem gegen Spielende mit einigen gefährlichen Hereingaben. Note: 2,5. © getty 19/31 NIKLAS SÜLE: Bestätigte die gute Form der vergangenen Wochen. Gab auf dem Platz den lautstarken Antreiber und Motivator. Defensiv ohne Fehl und Tadel. Erzielte das Bayern-Tor nach schöner Direktabnahme. Note: 2,5. © imago images 20/31 DAYOT UPAMECANO: Ein ständiger Unsicherheitsfaktor in der Bayern-Defensive. Leistete sich gleich mehrere Male haarsträubende Ballverluste gegen Adli und hatte Glück, dass dieser die Möglichkeiten nicht zu nutzen wusste. Note: 5. © imago images 21/31 OMAR RICHARDS: Bekam die schnellen Leverkusen-Stürmer Adli und Diaby nie wirklich in den Griff. Offensiv mit wenig Durchschlagskraft. Musste nach 60 Minuten für Sane weichen. Note: 4,5. © imago images 22/31 JOSHUA KIMMICH: Schaffte es zu keinem Zeitpunkt, dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken. Offensiv ohne die großen Momente, defensiv half er für seine Hinterleute ein ums andere Mal aus. Note: 3,5. © imago images 23/31 JAMAL MUSIALA: Fungierte als Bindungsstück zwischen Defensive und Offensive und war Ausgangspunkt vieler guter Bayern-Angriffe. Im Gegensatz dazu aber auch mit vielen leichtfertigen Ballverlusten. Note: 3. © imago images 24/31 SERGE GNABRY: Zu Beginn noch recht unauffällig, taute er mit fortschreitender Spieldauer immer weiter auf. Wechselte immer wieder die Positionen und machte viele Meter. Hatte Pech bei seiner Außennetz-Treffer kurz vor dem Pausenpfiff. Note: 2,5. © getty 25/31 THOMAS MÜLLER: Der Unglücksrabe des Nachmittags. Bei Lewandowskis Chance nach 16 Minuten stand er ungünstig im Weg, den Leverkusener Ausgleich besorgte er mit seinem (Premieren-)Eigentor selbst. Offensiv zudem völlig blass. Note: 5. © getty 26/31 KINGSLEY COMAN: Holte sich viele Bälle in der eigenen Hälfte ab und beackerte seine Seite unermüdlich. Ließ in seinen Aktionen aber die letzte Konsequenz vermissen. Verzeichnete die zweitmeisten Münchner Ballverluste (16). Note: 4. © imago images 27/31 ROBERT LEWANDOWSKI: Bayerns Top-Torjäger wurde von Leverkusens Innenverteidigung völlig abgemeldet und hing über die kompletten 90 Minuten in der Luft. Verzeichnete keinen einzigen nennenswerten Abschluss. Note: 4,5. © getty 28/31 LEROY SANE: War am vergangenen Wochenende gegen Frankfurt als Joker noch Matchwinner gewesen, gegen Leverkusen gelang ihm das nicht. Offensiv ohne nennenswerte Aktion. Note 4. © getty 29/31 MARCEL SABITZER: Hatte nur wenige Augenblicke nach seiner Einwechslung die Riesenchance zur Führung, scheiterte aber freistehend vor Hradecky. Abgesehen davon ein farbloser Auftritt. Note: 4. © getty 30/31 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Wurde spät als zweiter Stürmer neben Lewandowski hineingeworfen, einen Abschluss verzeichnete er aber nicht. Keine Bewertung. © imago images 31/31 BOUNA SARR: Kam für die letzten fünf Minuten für Coman. Hatte sogar noch zwei, drei gute Aktionen - konnte das Remis aber dann nicht mehr abwenden. Keine Bewertung.

FC Bayern, News: Niklas Süle bricht Schweigen: "Nichts als Dankbarkeit"

Niklas Süle hat nach dem 1:1-Unentschieden des FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen sein Schweigen gebrochen und sich zu seiner Wechselentscheidung geäußert. Für seinen Arbeitgeber verspürt der Innenverteidiger "nicht als Dankbarkeit. Ich wollte keine Unruhe reinbringen, indem ich mich irgendwie äußere", sagte Süle später noch im Sky-Interview. "Ich habe in den fünf Jahren alles gegeben, habe alles gewonnen und bin dankbar, wie die Leute hier mit meiner Entscheidung umgehen." Bis zum letzten Tag im FCB-Dress werde er "alles geben und hoffentlich noch zwei Titel holen."

