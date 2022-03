FC Bayern, News und Gerüchte: Köpke traut Neuer Heim-EM 2024 zu

Andreas Köpke, ehemaliger Torwarttrainer beim DFB, traut Manuel Neuer zu, auch bei der Heim-EM 2024 noch zu spielen. Lucas Hernandez' Berater kontert Lothar Matthäus. Und Robert Lewandowski kann auch Basketball. Die News und Gerüchte rund um den FC Bayern.

FC Bayern, News: Köpke traut Neuer Heim-EM 2024 zu

Andreas Köpke, langjähriger Torwarttrainer der Nationalmannschaft, ist davon überzeugt, dass Manuel Neuer auch die EM 2024 in Deutschland im Tor des DFB-Teams bestreiten kann. Neuer wäre dann 38 Jahre alt.

"Wenn man Manus Leistungen sieht, ist sein Alter zweitrangig", sagte Köpke der dpa. "Es geht nach Leistung. Und solange er Spaß am Job hat und die Leistung bringt, ist er unantastbar", so Köpke weiter. "Und natürlich ist eine EM im eigenen Land nochmal ein Highlight."

Bereits bei seinem Abschied von der Nationalmannschaft im vergangenen Jahr habe er Neuers Fitness im höheren Sportleralter anerkannt und sich mit folgenden Worten vom Kapitän des FC Bayern verabschiedet: "Manu, eigentlich wollte ich mit dir aufhören. Aber du spielst solange, solange machen meine Knochen nicht mehr mit."

FC Bayern, News: Berater von Lucas Hernandez kontert Lothar Matthäus

Lothar Matthäus hat in den vergangenen Wochen viel Kritik verteilt. Auch in Richtung Lucas Hernandez. Der Innenverteidiger des FCB sei "häufig zu langsam in den Zweikämpfen" und mache "nicht den sichersten Eindruck". Auch stimme das Preis-Leistungs-Verhältnis beim 80 Millionen Euro teuren Franzosen nicht.

Dem hat nun Hernandez' Berater Manuel Garcia Quilon widersprochen. Gegenüber Sport1 sagte er: "Matthäus war ein großartiger Spieler. Ich respektiere seine Meinung zu Lucas, teile sie aber nicht. Lucas ist ohne jeden Zweifel einer der besten Spieler auf seiner Position, für mich einer der zwei, drei besten Innenverteidiger der Welt. Seine Leistungen sind top! Und beim FC Bayern ist man sehr zufrieden mit ihm."

Zumindest auf Trainer Julian Nagelsmann scheint das zuzutreffen, stand Hernandez doch in allen 19 Bundesligaspielen, in denen er im Kader war, auch in der Startelf. Das trägt auch zur Zufriedenheit auf Spielerseite bei. "Lucas geht es in München sehr gut, er ist glücklich und kommt mit allen super aus - mit dem Trainer, mit seinen Mitspielern, aber auch mit den Verantwortlichen", so Berater Quilon weiter.

Salzburg in guter Gesellschaft: Die höchsten Europapokalsiege des FCB © getty 1/12 Der FC Bayern ist durch eine 7:1-Machdemonstration gegen RB Salzburg ins Viertelfinale der Champions League eingezogen. Doch in der langen Europapokal-Historie der Münchner gab es noch deutlich höhere Siege zu bejubeln. SPOX zeigt euch die Top 10. © getty 2/12 Platz 10 - UEFA Cup, Gruppenphase (19. Dezember 2007): FC Bayern - Aris Thessaloniki 6:0. © imago images 3/12 Platz 10 - Europapokal der Landesmeister, 1. Runde Rückspiel (27. September 27. September 1972): FC Bayern - Galatasaray Istanbul 6:0. © getty 4/12 Platz 7 - Champions League, Achtelfinal-Rückspiel (10.03.2009): FC Bayern - Sporting Lissabon 7:1. © getty 5/12 Platz 7 - Champions League, Achtelfinal-Rückspiel (08.03.2022): FC Bayern - RB Salzburg 7:1. © getty 6/12 Platz 7 - Champions League, Gruppenphase (21. Oktober 2014): AS Rom - FC Bayern 1:7. © getty 7/12 Platz 6 - Champions League, Viertelfinale (14.08.2020): FC Barcelona - FC Bayern 2:8. © getty 8/12 Platz 4 - Champions League, Achtelfinal-Rückspiel (13. März 2012): FC Bayern - FC Basel 7:0. © getty 9/12 Platz 4 - Champions League, Achtelfinal-Rückspiel (11. März 2015): FC Bayern - Schachtar Donezk 7:0. © imago images 10/12 Platz 3 - UEFA Cup, 1. Runde Hinspiel (14. September 1977): FC Bayern – Mjondalen IF 8:0. © imago images 11/12 Platz 2 - Europapokal der Landesmeister, Achtelfinal-Hinspiel (24. Oktober 1972): FC Bayern - Omonia Nikosia 9:0. © imago images 12/12 Platz 1 - UEFA Cup, 1. Runde Rückspiel (28. September 1983): FC Bayern - Anorthosis Famagusta 10:0.

FC Bayern, News: Robert Lewandowski zeigt Basketball-Skills

Robert Lewandowski ist nicht nur im Fußball eine Klasse für sich - auch beim Basketball kann der Pole punkten. Das zeigte er nun auf seinem Instagram-Kanal.

In einem dort veröffentlichten Video verwandelt Lewandowski einen Wurf mit dem Rücken zum Korb stehend. Dazu schreibt er: "So machen wir es... wenn Papa zu Hause ist."

