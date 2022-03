FC Bayern, News und Gerüchte: Satter Geldregen für die Bayern

Die Bayern verlängern den Vertrag mit der Telekom und kassieren offenbar noch mehr ab. In der Champions League purzeln die Rekorde und Thomas Müller überholt eine Legende. Die News und Gerüchte zum FCB...

FC Bayern, News: Telekom-Vertrag soll verlängert werden - zu besseren Konditionen

Nach Informationen der Sport Bild stehen die Bayern vor einer Verlängerung ihrer Partnerschaft mit der Telekom. Neben einer Ausweitung der Laufzeit um weitere vier Jahre sollen auch die Parameter angepasst werden: Die Bayern bekommen demnach dann rund 50 Millionen Euro pro Jahr von ihrem langjährigen Partner - bisher sind es kolportierte 45 Millionen Euro. Der Kontrakt soll dann noch leistungsbezogener sein, weitere Bonuszahlungen sind also nicht ausgeschlossen. Die neuen Konditionen sollen ab diesem Sommer in Kraft treten, bis 2026 erwarten die Bayern damit Zahlungen über 200 Millionen Euro von der Telekom.

FC Bayern, News: Es purzeln die Rekorde

Das fulminante 7:1 gegen Salzburg am Dienstagabend treibt einige ohnehin schon sensationelle Statistiken der Bayern in dieser Saison weiter in die Höhe. Die Mannschaft von Julian Nagelsmann steht nun bei 30 Toren in dieser Champions-League-Saison, das sind mit Abstand die meisten aller Teilnehmer. Außerdem gelang es nun schon zum vierten Mal, in einem K.o.-Spiel schon zur Pause vier oder mehr Tore zu erzielen und zum siebten Mal, am Ende sieben Tore oder mehr zu erzielen. Auch das sind beides Bestmarken in der Champions League. Wettbewerbsübergreifend stehen jetzt schon 118 Treffer in den Statistiken.

FC Bayern, News: Lewandowski gelingt schnellster CL-Hattrick

Robert Lewandowski ist nun - mal wieder - Rekordhalter in der Königsklasse. Lewy ist der erste Spieler in der Geschichte der Champions League, der innerhalb der ersten 23 Minuten eines Spiels einen Hattrick erzielte. Ganze 10 Minuten und 17 Sekunden lagen zwischen seinem ersten und dem dritten Tor - auch das ist Rekord. Lewandowski führt nach seinem Dreierpack nun die Torjägerliste in dieser Saison mit zwölf Toren aus acht Spielen an. Die Netzreaktionen der Fans - auch auf Lewandowski - waren entsprechend euphorisch.

FC Bayern, News: Müller überholt Henry

Und weil auch Thomas Müller ein Doppelpack gelang, durfte der sich auch freuen. Müller steht nun bei 51 Toren in der Champions League und damit einem mehr als Thierry Henry. In der ewigen Torschützenliste der Königsklasse überholt Müller den Franzosen und klettert auf Rang sieben.

